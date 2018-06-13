Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
Администратор
В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
Кухарка
В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
Администратор
Киселев-продажная шлюха, получает более 1,5 млн рублей в месяц. Са ...
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Каторжник салаватка не был реабилитирован ни царским правительством, н ...
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Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
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В Башкирию вернулась киноэкспедиция «Дорогами Салавата». В Башкирию вернулась ...
21.06.2018 909 68
Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
21.06.2018 5411 37
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде Советского Союза. Российский ...
21.06.2018 730 32
На днях состоялось собрание Госдумы, где решали судьбу национальных языков ...
21.06.2018 2438 51
В Башкирию вернулась киноэкспедиция «Дорогами Салавата». В Башкирию вернулась ...
21.06.2018 909 68
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Пушков как эксперт по холуйской «мудрости»?
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