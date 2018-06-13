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Пушков как эксперт по холуйской «мудрости»?

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Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о распаде Советского Союза‍. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, заявившего, что он обрадовался распаду СССР.

Пушков как эксперт по холуйской «мудрости»?


Ранее Кикабидзе в интервью немецким СМИ заявил, что был рад распаду Советского Союза. Он также признался, что испытывал ненависть к гербу СССР, и отметил, что "такую огромную махину трудно было развалить".

Как заметил Пушков, Кикабидзе получил известность исключительно благодаря Советскому Союзу. "Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы. Годы он набрал, мудрости — нет", — написал сенатор в Twitter.

"Не знаем и знать не хотим"

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что в России продолжают любить роли Кикабидзе, однако они не имеют ничего общего с тем человеком, кем он является в настоящее время.

"Да, мы все в России и Белоруссии, откуда я родом, любили Вахтанга Кикабидзе за его песни и фильмы, в которых он снимался. Собственно, ничего не изменилось: мы и сейчас любим Вахтанга Кикабидзе из "Мимино". Но, увы, уже нет того человека. А сегодняшнего Вахтанга Кикабидзе мы не знаем и знать не хотим — пусть он говорит, что пожелает", — написал Клинцевич в Facebook.

Отказ от выступлений в России

В августе 2008 года Кикабидзе отказался от выступлений в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Кроме того, актер отказался от ордена Дружбы народов, который ему вручил президент России.

В 2013 в интервью РИА Новости Кикабидзе заявил, что мог бы вернуться в Россию, если бы его присутствие "что-либо поменяло" в отношениях Москвы и Тбилиси.

Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР, лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. В 1999 году в Москве на "Площади Звезд" была заложена его звезда, а в 2006 году появилась его "Грузинская звезда" на площади перед зданием Тбилисской госфилармонии.

Кикабидзе объездил с концертами все пять континентов. В кинематографе он создал целую галерею запоминающихся и любимых народом персонажей.

Самые известные картины с его участием — "Не горюй!", "Мимино", "Мелодии Верийского квартала", "Совсем пропащий", "ТАСС уполномочен заявить" и другие.

РИА Новости
Оригинал публикации



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  • 1 | 21.06.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я не понимаю этих артистов: Ну Бог дал удачную роль, ну проснулся ты знаменитым, ну последовали другие предложения на роли... и вот тут подкрадывается "звездная болезнь" они начинают воображать себя гениями, причем гениями во всем. Впрочем это касается не только артистов, но и певцов, спортсменов, художников и прочей пиз... братии.



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  • 2 | 21.06.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кикабидзе в отличие от Пушкова никогда не лизал зад ницу власти. И в отличие от последнего добился известности и популярности благодаря своим таланту и трудолюбию, вопреки тотальному подавлению личности в СССР.



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  • 3 | 21.06.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 21.06.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кикабидзе в отличие от Пушкова никогда не лизал зад ницу власти. И в отличие от последнего добился известности и популярности благодаря своим таланту и трудолюбию, вопреки тотальному подавлению личности в СССР.
----------------------------
Кикабидзе лизал задницу власти. У Саакашвили он только что не отсасывал.



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  • 4 | 21.06.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кикабидзе лизал задницу власти. У Саакашвили он только что не отсасывал.
-------
Врешь, примеряя все на свой российский лад. Во-первых, Кикабидзе порядочный человек, а во-вторых, при Саакашвили это не давало никаких привилегий. Как говорил один из архитекторов и строителей успешных грузинских реформ Мирабишвили, главное для успеха реформ - не делать ни для кого исключений. Так и не делали. Потому реформы и состоялись.



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  • 5 | 21.06.2018, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 21.06.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кикабидзе лизал задницу власти. У Саакашвили он только что не отсасывал.
-------
Врешь, примеряя все на свой российский лад. Во-первых, Кикабидзе порядочный человек, а во-вторых, при Саакашвили это не давало никаких привилегий. Как говорил один из архитекторов и строителей успешных грузинских реформ Мирабишвили, главное для успеха реформ - не делать ни для кого исключений. Так и не делали. Потому реформы и состоялись.
-------------------------------
Хе-хе. Вот это тебе мозги промыли. Не давало никаких привелегий, говорила. Почему этот порядочный человек пользовался всеми благами ненавидимой им страны? Он ее ненавидел, но от подарков не отказывался, с удовольствием принимал. И при Саакашвили лизуны составляли основную часть его окружения. Не состоялось никаких реформ в Грузии. И на Украине в одесской области не состоялось. Меньше читай пропаганду.



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  • 6 | 21.06.2018, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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вчера приобрели галогеновую лампочку Китайского изготовления. Прохожий дедок внимательно рассмотрел эту лампочку с сказал что галогеновые лампочки изготавливаемые во времена СССР имели намного более прозрачное стекло, а Китайские соответствуют, по качеству, обычному оконному стеклу!
3ато у нас 0 великий Путин!
Путин есть, лампочек Ильича нам не нужно, со свечками, обойдёмся!



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  • 7 | 21.06.2018, 15:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Реформа судебной системы:
- Создание Независимого Высшего Совета Юстиции (High Council of Justice).
- Четкое отделение первой судебной инстанции от второй.
- Установление четких процедур для судей.
- Либерализация правовой системы.
- Усиление защиты прав собственности.
- Введен Единый Сертификационный Экзамен для судей, адвокатов и прокуроров.
- Создана Высшая Школа Юстиции.
- Повышена эффективность судебных процессов: более короткие процессы и полная защита прав обвиняемых.
- Повышение зарплаты и пенсий судей.
- Возрос уровень независимости судов – введена практика пожизненного назначения судей, искоренен конфликт интересов – министр юстиции и Парламент уже не назначают постоянных членов Высшего Совета Юстиции.
- Защита информаторов – право на компенсацию в случае финансового и морального вреда в результате нарушения их прав по причине раскрытия информации.

Реформа системы исполнения наказания:
- Строительство современных пенитенциарных заведений.
- Приближение условий пребывания в тюрьмах к мировым стандартам.
- Лидеры организованной преступности были отделены от остальных заключенных, они больше не получают специальных и несанкционированных привилегий.
- Возросли уголовные санкции по отношению к актам насилия и бесчеловечного отношения, используются разные механизмы контроля, установлены камеры наблюдения в тюрьмах, служители закона обязаны составлять рапорты, в которых описывается физическое состояние лиц находящихся под арестом, при том подозреваемые могут использовать собственную записывающую аппаратуру во время допроса.
- Ратифицирован Факультативный Протокол Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
- Возросла прозрачность деятельности – аппарат Генерального Прокурора больше не контролирует пенитенциарную систему; в Министерстве Внутренних Дел, в аппарате Генерального Прокурора и Департаменте Тюрем были созданы департаменты по делам человека, которые укомплектованы бывшими представителями неправительственных организаций; Специальный отдел по защите прав человека создан в аппарате Генерального Прокурора; Специальный отдел по защите прав заключенных создан в Департаменте Тюрем; специальный представитель Государственного Защитника имеет неограниченный доступ к местам предварительного содержания под стражей.

Налоговая реформа:
- Сокращение числа налогов с 26 в 2003 г. до 6 в 2008 г.
- Снижение ставки НДС с 20 % до 18 %.
- Замена прогрессивного подоходного налога со ставкой в 12-20% плоским со ставкой в 12%.
- Ставка налога на прибыль снижена с 20% до 15%.
- Объединение подоходного и социального налогов при снижении их совокупной ставки до 20% при плоской шкале.
- Снижение акцизных сборов и налога на собственность.
- Налоговая амнистия на доходы до 2004г.
- Возможность амортизации капитальных затрат.
- Возврат НДС.
- Налоговый Совет при Минфине – разрешение налоговых споров до судебной тяжбы.
- Возможность подачи налоговых деклараций в электронном виде.



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  • 8 | 21.06.2018, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Реформа лицензирования и выдачи разрешений на открытие бизнеса:
- Ликвидация сложной системы получения лицензий и разрешений на ту или иную деятельность и ее замена на систему «одного окна».
- Внедрение принципа «Молчание – знак согласия».
- Сокращение перечня лицензируемой деятельности - на 85%.
- Исчерпывающий перечень лицензий и разрешений; невозможно введение новых
лицензий/разрешений другими нормативными актами.
- Уменьшение количества согласующих и контролирующих органов.
- Сокращение размеров уставного капитала в 2006 г. и его полное упразднение в 2007 г.
- Сокращение сроков регистрации нового предприятия любого типа в налоговом офисе до 1 дня – моментальная регистрация (по представлении заявления).
- Возможность использования электронной подписи.
- Процедуры государственной и налоговой регистрация бизнеса объединены и упрощены.
- Число обязательных документов и необходимое время значительно уменьшилось.

Реформа электроэнергетики:
- Реабилитация инфраструктуры.
- Существенное увеличение объема сборов (с 30% до 95%).
- Совершенствование государственного технического регулирования.
– Дерегуляция новых производств.
- Упразднение регуляции оптовых тарифов.
- Снятие ограничений для частных инвестиций.
- Переход на частное предложение и частные поставки электроэнергии.
- Переход к долгосрочным контрактам.
- Переход к поставкам электроэнергии по принципу 24/7.
- Диверсификация импорта электроэнергии.
- Переход от систематических отключений электричества в 2003-м к нетто-экспорту электричества в 2008-м во все 4 соседние страны и в Восточную Европу в 2011-м.

Реформирование газового сектора:
- Отмена регулирования оптовых тарифов.
- Полное дерегулирование в случае постройки новой транспортной и распределительной сети.
- Отмена государственного субсидирования газового сектора.
- Диверсификация импорта газа.

Реформа образования:
- Ваучерное финансирование с правом выбора школ и вузов, в том числе частных. Размер ваучера для обучения в вузе зависит от результатов ЕГЭ: при наивысших баллах грант от государства на 100% покрывает расходы по обучению. Стоимость обучения в государственных вузах едина.
- Введение централизованных экзаменов (Единый Государственный Экзамен) для поступающих в вузы и выпускных аттестационных экзаменов (computer adoptive test).
- Школы и вузы наделены юридическим статусом публичного права, они являются автономными образованиями и свою финансовую деятельность проводят самостоятельно.
- Школами управляет Попечительский совет, который выбирает директора школы.
- Сертификация учителей с учетом владения английским языком и компьютерной грамотности.
- Повышение зарплат учителей в зависимости от результатов сертификации.
- Увеличение числа частных школ (8% учеников учатся в частных школах).
- Преподавание английского языка с первого класса с привлечением носителей языка (более 1000 преподавателей).
- Обеспечение всех первоклассников компьютерами (нетбуки).
- Создан специальный фонд для финансирования обучения детей, поступивших в лучшие учебные заведения за границей.

Реформа здравоохранения:
- Отказ от финансирования и субсидирования инфраструктуры (больниц). Введена система государственного финансирования пациентов, а не институтов.
- Приватизация.
- Переход на финансирование здравоохранения через страхование.
- Переход от крупных государственных больниц к частным больницам, расположенных так, чтобы до 90% населения находилось в 30 минутах езды от больницы.

Реформа сферы социальной защиты:
- Неиндексируемая и нефондированная пенсионная система (универсальный бюджет).
- Монетизация социальных льгот.
- Размер минимальной пенсии вырос с 14 лари (6,5 дол.) в 2003 году до 100 лари (60 дол.) в 2011 году.
- Создание программы выявления нуждающихся в государственной помощи с четкими критериями.
- Целевая социальная помощь
• 420 тысяч человек являются бенефициарами целевой монетизированной социальной помощи;
• 1 млн человек получают бесплатную медицинскую страховку.

Военная реформа:
- Переход к контрактной профессиональной армии.
- Приближение к стандартам НАТО.
- Обучение грузинских военнослужащих по стандартам НАТО.
- Обкатка грузинских военнослужащих в Ираке и Афганистане.



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  • 9 | 21.06.2018, 16:19 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5237 | Рейтинг: +1424,5
Обожаю Вахтанга Кикабидзе. Рада,что оказался гражданином и порядочным, не то что Кабзон,Боярский, ит.п
Эти,ради привилегий,родную мать продадут



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  • 10 | 21.06.2018, 16:21 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5237 | Рейтинг: +1424,5
А все что он получил в жизни,благодаря не СССР,и не вам,а благодаря его величию случаю, и таланту.Но.и конечно Данелия.



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  • 11 | 21.06.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реформа сферы социальной защиты:
- Неиндексируемая и нефондированная пенсионная система (универсальный бюджет).
- Монетизация социальных льгот.
- Размер минимальной пенсии вырос с 14 лари (6,5 дол.) в 2003 году до 100 лари (60 дол.) в 2011 году.
- Создание программы выявления нуждающихся в государственной помощи с четкими критериями.
- Целевая социальная помощь
• 420 тысяч человек являются бенефициарами целевой монетизированной социальной помощи;
• 1 млн человек получают бесплатную медицинскую страховку.

Военная реформа:
- Переход к контрактной профессиональной армии.
- Приближение к стандартам НАТО.
- Обучение грузинских военнослужащих по стандартам НАТО.
- Обкатка грузинских военнослужащих в Ираке и Афганистане.
-------------------------------
Хе-хе, вот это реформы? Пенсии 60 долларов и обкатка приближенных к НАТО солдат в Ираке и Афганистане? Это теперь называется обкаткой? Тогда российские войска их обкатали в Осетии за 5 дней.



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  • 12 | 21.06.2018, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Реформа здравоохранения:
- Отказ от финансирования и субсидирования инфраструктуры (больниц). Введена система государственного финансирования пациентов, а не институтов.
- Приватизация.
- Переход на финансирование здравоохранения через страхование.
- Переход от крупных государственных больниц к частным больницам, расположенных так, чтобы до 90% населения находилось в 30 минутах езды от больницы.
-------------------------------
Ты сам понимаешь что это такое? Частные больницы и прекращение госфинансирования больниц? И приватизация больниц? Тебе приватизации заводов не хватило?



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  • 13 | 21.06.2018, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Реформирование газового сектора:
- Отмена регулирования оптовых тарифов.
- Полное дерегулирование в случае постройки новой транспортной и распределительной сети.
- Отмена государственного субсидирования газового сектора.
- Диверсификация импорта газа.
--------------------------------
А это понимаешь что такое? Если это реформы, то мы вообще реформаторы.



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  • 14 | 21.06.2018, 16:30 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5237 | Рейтинг: +1424,5
а ты и рад,Мразь



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  • 15 | 21.06.2018, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 21.06.2018, 16:21 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5233 | Рейтинг: +1424,1

А все что он получил в жизни,благодаря не СССР,и не вам,а благодаря его величию случаю, и таланту.Но.и конечно Данелия.
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Кэтрин ты дура. Может Кикабидзе в Голливуде снимался и голливудского режисера? Или в Болливуде?



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  • 16 | 21.06.2018, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 21.06.2018, 16:30 | Автор: ketrin_2 | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 5233 | Рейтинг: +1424,1

а ты и рад,Мразь
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Хе-хе, вот видишь даже дурочка Кэтрин смеется над такими реформами.



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  • 17 | 21.06.2018, 16:42 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5237 | Рейтинг: +1424,5
3 года назад пришлось обратиться в Грузии к хирургам,по поводу болей в животе,Медицина платная,20 лари заплатили. А граждане застрахованы,для них бесплатно,страховка в пределах 130 долларов .
Как я и думала,грузины отменные врачи,в особенности хирурги
Все очень современно. .оборудование работает ,а не стоит как у нас,потому что выпускают медуниверситеты сплошь бездарей,квотников и платников



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  • 18 | 21.06.2018, 16:42 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5237 | Рейтинг: +1424,5
3 года назад пришлось обратиться в Грузии к хирургам,по поводу болей в животе,Медицина платная,20 лари заплатили. А граждане застрахованы,для них бесплатно,страховка в пределах 130 долларов .
Как я и думала,грузины отменные врачи,в особенности хирурги
Все очень современно. .оборудование работает ,а не стоит как у нас,потому что выпускают медуниверситеты сплошь бездарей,квотников и платников



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  • 19 | 21.06.2018, 16:45 | Автор: ketrin_2
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Ты еще скажи что Бреду Питу надо благодарить Америку,а не своего режиссера и маму с папой



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  • 20 | 21.06.2018, 16:49 | Автор: ketrin_2
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Ребята, не сравнивайте росию и Грузию. Это настоящее вино,с одной стороны ,а с другой Боярышник, и паленая водка. смешно что то говорить .
А вы,реформы! Вот у вас реформы так реформы, особенно пенсионная,вот и жрите ее



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