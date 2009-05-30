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Салаватизация продолжается

  • Опубликовано: natall | 21.06.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 909 | Комментарии: 68
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В Башкирию вернулась киноэкспедиция «Дорогами Салавата». В Башкирию вернулась киноэкспедиция «Дорогами Салавата». Ее участники проехали по маршруту, которым везли Салавата Юлаева на вечную каторгу в крепость Рогервик в городе Палдиски, в Эстонии. С каменоломни, на которой трудился Салават, участники экспедиции привезли камень. Сегодня он был возложен к подножию памятника в Уфе.


Салаватизация продолжается


Съемочная группа с председателем Союза кинематографистов РБ Фаритом Габитовым отсняла материал для документального фильма, премьера которого планируется в день памяти национального героя башкир, 26 сентября.

ГТРК
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***

Сергей Орлов: Тайное о Салавате Юлаеве стало явным

Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.

Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.

- Как вы взялись за Салавата? Может, вам заказали?

- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми». Это событие и послужило началом сбора материала.

- А как это выглядело на практике?

- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).

Вот отрывок:

«Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».

Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.

- Как вы думаете, зачем?

- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой.

Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента: «Я убежден, что наука должна чутко прислушиваться (!) и к общественному сознанию, представлениям народов, которые в течение двух с половиной столетий сохраняют образы Пугачева и его сподвижников». Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.

- Где можно приобрести вашу книгу?

- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».

- Как считаете, Рустэм Хамитов читал вашу книгу?

- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.

Салаватизация продолжается




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 21.06.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каторжник салаватка не был реабилитирован ни царским правительством, ни даже правительством СССР, ни последующими правителями( ни к ночи будут упомянутыми) Горбачевым, Ельциным, Путиным. Следовательно он как был преступник, так есть, так и будет таковым.(ТОЧКА) И на этом бетте-китте. (ЖИРНАЯ ТОЧКА)



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  • 2 | 21.06.2018, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1816 | Комментарии: 59214 | Рейтинг: +12228,4
«У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми».

Херой....



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  • 3 | 21.06.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным...
-----------------------------------
А что за документы под номерами 112 и 114? Орлов почему скрывает их от народа?



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  • 4 | 21.06.2018, 10:24 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
Сергей Орлов- один из немногих, кто смело и честно показал, кто есть СЮ на самом деле!



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  • 5 | 21.06.2018, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
34647 | 20.06.2018, 21:58 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34672 | Рейтинг: +5812,3
Очередная салаватовская гулянка за наш с вами счет


Камень с каменоломни хранит следы ног Салавата? ---Окуеть!



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  • 6 | 21.06.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирофобские пляски на УЖе бесконечны.



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  • 7 | 21.06.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Камень с каменоломни хранит следы ног Салавата? ---Окуеть!
-----
От попы - он присаживался на него отдохнуть.



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  • 8 | 21.06.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да давно уже всё понятно с этим салаваткой, никакой он не герой и никогда им не был. И это еще мягко сказано.
Ведь есть же в Башкирии настоящие герои, например Муса Гареев, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ.
Можете же его пиарить вместо салаватки и никто с вами спорить не будет и не Руслан Белый и никто иной ничего не скажет, так как герой он у всех герой!!!!
Муса́ Гайси́нович Гаре́ев (9 июня 1922, деревня Илякшиды, Уфимская губерния — 17 сентября 1987, Уфа) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, по национальности башкир.



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  • 9 | 21.06.2018, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
..."Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».

Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.

- Как вы думаете, зачем?

- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой.

Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный.

=====================Да.а...... Оказывается кроме самой древней профессии Гвоздикова ещё владеет и профессией продажной журналистки.



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  • 10 | 21.06.2018, 10:56 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10803 | Рейтинг: -1790,4
3 | 21.06.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А что за документы под номерами 112 и 114? Орлов почему скрывает их от народа?
_________________________________________________
Он скрывает одни документы, выпячивая документы тогдашних вертухаев и канцелярских делопроизводителей, писарей судов и придаёт этим самым смысл, противоположный истинному, оболгав Салавата и восставших против угнетения людей, в том числе и русских и казаков. Признаюсь, я не сильно удивлен, потому что его методика обращения с документальным материалом, который он использует, давно не являются новостью.  
Достаточно посмотреть, кого на этом сайте воспевают по воскресеньям.
Разве крестьян, рабочих и другой трудовой люд?
Не-а, нам рассказывают о светской жизни захудалых дворян, о том, что единственными порядочными людьми были дворяне. А всех остальных, называют, в общем-то быдлом и мразью.



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  • 11 | 21.06.2018, 10:57 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
Салаватовед Инга Гвоздикова принимает поздравления
11:35, 2 октября 2007 ПОЛИТИКА

Телеграммы, приветственные адреса, электронные послания, поступают сюда непрерывным потоком. Предназначены они одному человеку — сотруднику Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, автору фундаментального исследования о жизни и деятельности национального героя и поэта башкирского народа Салавата Юлаева, первому научному биографу этого выдающегося человека, издателю энциклопедии о нем. Речь идет о кандидате исторических наук, кавалере ордена Салавата Юлаева, заслуженном работнике культуры РБ Инге Гвоздиковой.

Известные ученые, политики, писатели, деятели искусств, коллеги и друзья поздравляют Ингу Михайловну с юбилеем. Этому событию посвящается торжественное расширенное заседание Ученого совета ИИЯЛ, которое состоится сегодня. Материал о юбиляре смотрите на новостной ленте "Башинформа" за 16 августа.

Автор: Александр Зиновьев

====================Жива ещё старушенция. Скоро будет принимать поздравления в связи с 80-летием..........Однако......



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  • 12 | 21.06.2018, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1816 | Комментарии: 59214 | Рейтинг: +12228,4
6 | 21.06.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован

Башкирофобские пляски на УЖе бесконечны.
________________________
СЮка-дрочеры пляшут по всей стране



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  • 13 | 21.06.2018, 11:03 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10803 | Рейтинг: -1790,4
8 | 21.06.2018, 10:51 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 312 | Комментарии: 34674 | Рейтинг: +5812,3

..."Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».
_____________________________________________
Юнг, эти 28 человек скрыли, что остальные люди этого завода просто примкнули к восставшим.
Если бы ты поменьше читал конъюктурщика Орлова, а побольше других, настоящих историков и у тебя были бы хоть немного логики и знаний, ты бы знал, что работники заводов массово присоединялись к восстанию Пугачева.
А 28 человек, это те, кто не захотел или побоялся присоединиться к восставшим и были отпущены.
Вот поэтому Орлов и боится рассказывать что было в документах за номерами 112 и 114.
Он использует только докладные записки (а попросту доносы) вертухаев, писарей судов и заводских надзирателей.



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  • 14 | 21.06.2018, 11:06 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
Идельбаев, Мирас Хамзович.Башкирская литература ХVIII в. и творчество Салавата Юлаева / М.Х. Идельбаева .— Уфа : БГУ : БГУ, 2003 .— 158 с. .— ISBN 5-7477-0802-3.

Сидоров, Виктор Владимирович. О башкире-певце и бесстрашном бойце : кн. о Салавате Юлаеве / В. В. Сидоров .— 2-е изд., доп. .— Уфа : Башк. кн. изд-во, 1989
============================
Салаватоведов полно. Как детей лейтенанта Шмидта!



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  • 15 | 21.06.2018, 11:16 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
Виктор Владимирович Сидоров - давний друг "Вечерней Уфы".

И не только как автор интересных публикаций о своем любимом герое Салавате Юлаеве, о котором написал немало научных трудов и научно-популярных книг, но и как добрый знакомый, заходивший в редакцию, чтобы встретиться с журналистами "ВУ" и обсудить с ними культурно-научные новости.
В республике, да и в России он известен как серьезный краевед, кандидат исторических наук, лауреат Уральской премии имени Владимира Павловича Бирюкова. На русском и башкирском языках вышло шестнадцать его книг, написанных занимательно и высокохудожественно.

===============================Да.а......пасутся на наших нивах салаватоведы-дети лейтенанта Шмидта.



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  • 16 | 21.06.2018, 11:22 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
Мирас Идельбаев: "Феномен Салавата до конца еще не раскрыт"
15:35, 30 мая 2009

......."Если в первых рапортах Михельсон говорил о скорой победе над Салаватом, то после боя 8 мая он, сам того не подозревая, признает свое моральное поражение".

Это отрывок из книги литературоведа, писателя, преподавателя кафедры башкирской литературы до XX века Башгосуниверситета, доктора филологических наук Мираса Идельбаева "Сын Юлая Салават".

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==========Сколько таких литературо-салаватоведов. Окуеть....



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  • 17 | 21.06.2018, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34683 | Рейтинг: +5813,5
......."Если в первых рапортах Михельсон говорил о скорой победе над Салаватом, то после боя 8 мая он, сам того не подозревая, признает свое моральное поражение".

===============Кто-нибудь, может разъяснить смысл опуса?



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  • 18 | 21.06.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если нет настоящих героев, личностей – кем -то надо-же тешится народу. Одним словом – комплекс неполноценности.



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  • 19 | 21.06.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Не каждый человек , живя на национальной территории коренного народа , ОСМЕЛИТСЯ выступить с заявлением о преступлениях национального героя этого народа !
Муртаза Рахимов , своей угарной националистической политикой настроил другие народы , против себя и в не чем не повинных
простых работяг - башкир !
Ну а Сергей Орлов , человек своего времени !
Главное , правдив и не трус !



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  • 20 | 21.06.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.06.2018, 10:24 | Автор: юнг
Публикации: 312 | Комментарии: 34679 | Рейтинг: +5812,5
Сергей Орлов- один из немногих, кто смело и честно показал, кто есть СЮ на самом деле!

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Мочится против ветра это не смелость а глупость.
или алчность если за это зрелище готовы платить



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