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Сергей Пархоменко: Как всю жизнь отдавать деньги и не дожить до пенсии

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Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную статистику продолжительности жизни и пенсионных возрастов.

Сергей Пархоменко: Как всю жизнь отдавать деньги и не дожить до пенсии


С Россией по части средней продолжительности жизни происходит какая-то лажа. Правительство систематически привирает — сахарными устами министра здравоохранения и разных других людей. В апреле 2016 года Медведев заявил, что «по итогам 2015-го» продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 71,4 года. В сентябре 2016 министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что «по итогам 2016-го» (интересно, откуда она знала эти итоги за 3 месяца до окончания года?) продолжительность жизни стала уже 72,1 года. А в сентябре 2017 она же отчиталась (опять досрочно) за текущий год — продолжительность жизни в стране стала 72,5 года.

Этого, разумеется, быть не может. Средняя продолжительность жизни такими темпами расти не способна, для этого люди просто должны прекратить умирать от старости и болезней по всей территории России. А это, к сожалению, обстоит не совсем так.

Поэтому я бы взял среднюю продолжительность жизни, которую приводит Мировой Банк в сводке за 2016 год — 71,6 года, и на этом бы успокоился.

Теперь про пенсии.

Википедия приводит таблицу с разными более или менее надежными источниками, по которым собраны данные о возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин (они немножко гуляют по степени свежести — в пределах 5 лет, но пенсионные законодательства меняются все же не так часто) по всем странам Европы, плюс по всем бывшим странам СССР. И еще можно найти США, Канаду, Японию, Чили с Аргентиной и Китай — пригодятся просто для красоты. Конечно, это не полный список по всему миру, но достаточно интересный для сравнения с Россией, мне кажется. Всего получается 56 стран. Для первого опыта хватит.

Дальше я немножко поиграл с экселем.

Сначала посчитал, сколько лет оставляют разные страны своим гражданам на «дожитие»: это просто разница между средней продолжительностью жизни и временем выхода на пенсию.

(UPDATE: На самом деле это некорректный термин, как мне уже тут объяснила целая толпа читателей. И я это отлично знаю. Но меня интересует на «истинное дожитие» — то есть период, который в среднем проживут люди, которым в принципе удалось дотянуть до пенсии, а «условное дожитие» — то есть тот период, который государство «согласно отвести» своим гражданам для жизни на пенсии. Правильнее было бы назвать это «коэффициентом государственной жадности» — или государственной щедрости. Так давайте и назовем, но таблицы я, с вашего позволения, переделывать не буду. Пусть остаются, так короче и понятнее.)

А потом вычислил, какова в каждой стране «Доля жизни на пенсии» — то есть какую часть это счастливое пенсионное «дожитие» составляет от всей предполагаемой продолжительности жизни.

Конечно, это очень условные цифры, потому что во многих странах наблюдается весьма существенная разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин (чем страна цивилизованнее и благополучнее, тем разница меньше). А я брал среднюю продолжительность в целом по стране, для обоих полов. К тому же еще некоторые страны (например, Германия, Греция, Италия, Финляндия, Швеция) честно указывают во всех справочниках, что разные категории граждан идут на пенсию в разном возрасте, — в этом случае я брал за общее самую позднюю градацию.

И тем не менее вполне ясное представление о том, насколько государство является щедрым или скупым на «оплаченное дожитие» по отношению к своим гражданам, — можно составить и тут.

Ну и вот результат — на картинках.

Если считать по мужчинам, то самая щедрая на «пенсионное дожитие» в абсолютных цифрах — Франция: 19,7 года оплаченной пенсии полагается каждому среднеживущему французу. От всей продолжительности жизни это — 23,97%. Впрочем, в процентной доле Францию обгоняет Мальта — 24,32%.

А самый скупой — Туркменистан: всего 3,6 пенсионных года или 5,49% жизни.

Россия — при сегодняшнем пенсионном законодательстве — на вполне приличном месте в середине таблицы: 11,6 лет на пенсии в среднем полагается прожить каждому нашему соотечественнику мужского пола, и это будет 16,2%.

Если ориентироваться на аналогичные показатели для женщин — картина поменяется. Лидером становится Китай — но к этому серьезно относиться нельзя: в КНР нет полноценной пенсионной системы вообще, пенсия полагается только отдельным группам населения, так что это не в счет. А настоящими победителями рейтинга становятся Чили, Австрия, Мальта, Израиль — женщины там живут на пенсии четверть жизни, а то и больше.

Россия в этом женском рейтинге стоит просто прекрасно — 9 место: 16,6 лет пенсионной жизни для каждой женщины в среднем (23,18% жизни).

Но вот теперь самое интересное. Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию в России так, как это предлагает нынешний проект реформы.

А будет катастрофа.

В мужском рейтинге — предпоследнее место: всего 9,22% пенсионной жизни. Хуже — только Туркменистан.

В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран (напомню, среди них вся Европа и весь бывший СССР): на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство.

Так что, когда государственное агентство ТАСС вещает, со слов Медведева, «эта возрастная планка будет ниже, чем во многих государствах мира, включая такие европейские страны, как Великобритания, Германия, Италия…» — оно врет. Просто врет, и все.

Сергей Пархоменко, Эхо Москвы
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  • 1 | 22.06.2018, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Повторю коммент:

Будем откровены: люди ждут пенсию в 55 и 60 лет не потому, что уже не могут работать, а потому, что пенсия вместе с зарплатой позволяют им хоть немного повысить свой, у большинства невысокий, уровень доходов. Перед почти нищетой на одной пенсии.
Теперь власть говорит: хрен вам!



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  • 2 | 22.06.2018, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Константин Челюдских
20 июня

Еще надо отметить следующее. Нынешняя "пенсионная реформа" это по сути окончательное оформление в России сословного общества.

Различие между жизненными стратегиями "работать на государство, выйти на пенсию в 40 с небольшим и получать хорошую пенсию" и "работать где-то еще, стать пенсионером после 60, пожить пару лет на нищенскую пенсию и умереть" настолько разительно, что причислять людей из двух этих разных стратегий к одной социальной общности становится просто невозможно.

Общество окончательно распадается на опричников, беспрекословно служащих государству - беспрекословно, потому что иначе моментально добро пожаловать в другую жизненную стратегию - и смердов.

В ту же сторону гнут ситуацию и повышение налогов, и административное давление на бизнес через усложнение отчетности, онлайн кассы, егаисы-меркурии, и привычный уже судебный и внесудебный произвол в отношении предпринимателей. Владельцу небольшого дела будет все проще договориться с местным начальством и работать в черную, чем пытаться честно заплатить все налоги и выполнить все регуляции. И такая договоренность по сути закрепляет ту же сословную разницу.

В общем, добро пожаловать в теплое ламповое средневековье.



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  • 3 | 22.06.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всем кому до пенсии как пешком до Китая, предлагаю написать заявления на имя своих работодателей с просьбой о переводе их зарплаты в "черную", тем самым Вы сможете ни только улучшить свое материальное положение, но и хоть какие то крохи накопить на "черный день".



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  • 4 | 22.06.2018, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Путин спасет пенсионеров?

Приведут ли протесты к корректировке пенсионной "реформы"? Дискутируют член коллегии Минфина РФ Владимир Назаров и политик Владимир Милов

Социологи фиксируют резкий рост недовольства граждан, после того как власти России пообещали повышение пенсионного возраста с 2019 года. Профсоюзы и Алексей Навальный пообещали провести в конце июня и 1 июля акции протеста. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко требует не отступать. Владимир Путин прячется за пресс-секретаря и уклоняется от оценки реформы.

Нужны ли протесты для отмены или смягчения пенсионной "реформы"? Или фискальное мероприятие принесет народу России только пользу, как считает премьер Дмитрий Медведев?

Пенсионный кризис обсуждают экономист, член Коллегии Министерства финансов России, директор Финансового института МФ РФ Владимир Назаров и политик, глава Института энергетической политики Владимир Милов, член "команды Навального".

Ведет передачу Михаил Соколов.

https://www.svoboda.org/a/29310373.html
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Говорят нужно посмотреть или почитать - честная дискуссия оппозиционера с представителем власти. Сама еще не... некогда было



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  • 5 | 22.06.2018, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
«Я ненавижу эту власть. Я хочу, чтобы все эти люди сгнили живьем. Начиная с Того, Кто Ни При Чем» — россиянка о режиме Путина

Мне 55. То есть я войду в историю как человек, последним в стране начавший получать пенсию в 55 лет.

Об это пишет в Фейсбуке проживающая в Тюмени россиянка Марина Солотова.

Я прошла работать в 1980 году. Я не смогу посчитать количества детей, которые знают меня по имени, но их точно больше 10 000. Знают как вожатую, методиста, учителя, директора школы.

В феврале 2000 года я ушла из школы на радио. Дата принципиальна, запомните её. Все помнят начало 2000-х? Все помнят, как тогда платили зарплату в частных компаниях? Я нежно люблю и храню память Анатолия Петровича Мокроусова. Мне было 37 лет, казалось, что до пенсии я не доживу, и я ни разу не спросила его, насколько официальна зарплата, которую он мне платил.

После этого я еще много работала. На студии ТРТР, главным редактором журнала «Дождь», заместителем директора производящей телекомпании в Москве, руководителем пресс-службы крупного угольного холдинга и директором медиа-центра. Все это было уже во второй половине 2000-х, и зарплата была очень немаленькой и абсолютно белой.

В 2011 году я зарегистрировала ООО, где работаю директором по сей день. Со всеми вытекающими. В сентябре мой трудовой стаж составит 38 лет.

Сегодня мне сказали, что пенсию я буду получать минимальную. МИНИМАЛЬНУЮ, т.е. около 9000 рублей.

Потому что при расчете ее от заработной платы для лиц моего года рождения принимаются во внимание ТЕ САМЫЕ 2000-2001 годы. Остальное мне простили. Совсем.

Еще раз – я буду получать столько же, сколько получают люди, которые вообще не работали официально.

Нет, я не рассчитывала, что смогу жить на свою пенсию. Нет, я не предполагала, что она будет высокой. Но такого унижения, позора и растаптывания моих 38 лет я не ожидала. Честно.

И сейчас я позволю себе то, чего не позволяла ни разу.

БЛ-ЯТЬ. Я ненавижу эту власть. Я хочу, чтобы все эти люди сгнили живьем. Начиная с Того, Кто Ни При Чем.



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  • # 6 | 22.06.2018, 12:06 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10830 | Рейтинг: -1794,6

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  • # 7 | 22.06.2018, 12:07 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10830 | Рейтинг: -1794,6

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  • # 8 | 22.06.2018, 12:09 | Автор: Корней
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  • 9 | 22.06.2018, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
ПНХ ПДРС!!!!!!!!!!!!!



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  • 10 | 22.06.2018, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Интересный подсчет - с накоплением процентов на этом сайтике:

Смотрите, если условно зарплата 30 т.р. в течение 40 лет(не берем в расчет инфляцию и увеличение зарплаты, так же, как и меньшую, и большую - просто в среднем в 20 лет, 40 лет и в 60 лет, принимаем за 30 000) и начинаем САМОСТОЯТЕЛЬНО откладывать 22% ежемесячно на банковский счет под 6% годовых - и что получаем на выходе в 60 лет на пенсию?

Та даммммм!!!!!
13 209 558.04 - ТРИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ, КАРЛ!!!! И ежемесячная докапитализация - 72 647!!!!!!!!!!

Нас просто НАГЛО И БЕСПАРДОННО ОБОКРАЛИ И ОБКРАДЫВАЮТ!!!!!!


Посчитайте сами - можете поиграть суммами, годами и процентами:

https://planetcalc.ru/573/



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  • # 11 | 22.06.2018, 12:34 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10830 | Рейтинг: -1794,6

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  • 12 | 22.06.2018, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Протесты профсоюзов против пенсионной реформы выгодны Кремлю

Акции профсоюзов позволят выпустить пар людям недовольным повышением пенсионного возраста. Так считают близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей». По мнению одного из них властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному. К тому же они могут устраивать акции протеста в неудобное время, чтобы пришло мало людей. Согласовав митинг профсоюзов, власти могут отказать другим желающим, полагает ещё один собеседник. И в том числе цитата «оттеснить оппозиционные партии и внесистемщиков». С этим согласен политолог Евгений Минченко. Профсоюзы протест поддержали, поскольку тему пенсионной реформы по словам эксперта нельзя отдавать на откуп оппозиции. Единая Россия и Федерация независимых профсоюзов давние партнёры. В ближайшее время пройдёт публичная акция, которая это подтверждает, полагает политолог Дмитрий Орлов. У главы федерации Михаила Шмакова к тому же хорошие отношения с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым. Это рассказал газете один из близких к Кремлю собеседников Ведомостей. Шмаков отрицает обсуждение митингов в регионах с администрацией президента.

Профсоюзное объединение Конфедерация труда России подала более 50ти заявок на проведение митингов против пенсионной реформы. В то же время Алексей Навальный объявил о намерении устроить всероссийскую акцию протеста. В 7ми городах акции соратников Навального согласованы. Для проведения митингов в Москве и Петербурге политик по данным Ведомостей намерен договариваться с профсоюзами.
_________________________________________
Федерация профсоюзов Башкирии проведет митинг против повышения пенсионного возраста.(В Уфе)

Акция намечена на 1 июля, она пройдет на площади перед дворцом спорта.

Как рассказали «Эху» в Федерации, уведомление на проведение митинга было подано в правительство республики, однако ответа на него пока нет.

Организаторы заявляют, что выйдут на митинг даже в том случае, если он не будет согласован.



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  • 13 | 22.06.2018, 13:00 | Автор: Егерь
    Публикации: 3910 | Комментарии: 6902 | Рейтинг: +2830,2
Стариков на барщину!

Игорь Эйдман: Хозяева решают свои проблемы за счет работников

Решение о повышении пенсий не имеет никакого отношения к экономической целесообразности. Оно, скорее, похоже на защиту доходов владельца актива за счет интересов работников.

Дело в том, что актив "Россия" принадлежит нескольким тысячам семей высших бюрократов и связанных с ними крупных собственников. Именно они получают львиную долю доходов от эксплуатации естественных богатств страны и труда ее жителей. Интересы хозяев охраняет огромная толпа охранников и надсмотрщиков (спецслужбы, армия, полиция, росгвардия и т.д.). Их привилегий пенсионная реформа не коснется. Решать свои проблемы владельцы страны будут за счет непривилегированного большинства населения.

Корпорация "Россия" бездарно управляется и поэтому испытывает серьезные трудности (кризис, санкции). У владельцев компании есть выбор: сокращать свои дивиденды или расходы на персонал (население). Хозяева решают свои проблемы за счет работников.

Даже более точная метафора — крепостное имение "Россия". Хозяин на ярмарке проигрался в пух и прах в карты. Но стреляться не собирается и требует от управляющего увеличить доход с имения, чтобы компенсировать проигрыш. Управляющий сообщает, что "пожилые крестьяне бездельничают, барщину не отрабатывают, оброк не платят". "Безобразие" — возмущается непутевый помещик. И приказывает всех своих крепостных, которые еще могут хоть как-то держаться на ногах, срочно гнать на барщину или обложить оброком.

Игорь Эйдман

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B2BC05502E82



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  • 14 | 22.06.2018, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Маша Слоним

Забыть и вспомнить. Как получают пенсию в Великобритании

Моим первым официальным местом работы была компания БиБиСи (BBC). Через три года мне предложили постоянный контракт. Я начала раздумывать, подписывать его или нет — не хотелось в 28 думать о пенсии и расставаться с определенной суммой. Тогда старшие товарищи объяснили мне, как это надежно. Ну, ладно уж, так и быть. Подписала. С каждых 50 фунтов, которые вынимали у меня из зарплаты в рабочий пенсионный фонд, БиБиСи каждый месяц платило за меня еще столько же.

Суммы отчисляли автоматически. Пенсионные отчисления как погода — ты перестаешь обращать на это внимание.

Проработала я на постоянном контракте всего 10 лет. Потом я его разорвала, уйдя с радио на фриланс.

И, если честно, о своей бибисишной пенсии я забыла. До 60 лет было еще время, и я даже не знала, сколько мне в конце концов причитается.

В какой-то момент мне понадобились деньги на строительство дома в Подмосковье. И старшие товарищи подсказали мне, что пенсия БиБиСи — это такая интересная штука: в 55 лет можно взять из нее какую-то сумму, а в 60 начать получать ежемесячно из того, что осталось. Недолго думая, я написала заявление о том, чтобы мне выдали причитающуюся сумму (кажется, это было пять тысяч фунтов стерлингов), и вскоре я их получила. А потом уже, когда мне исполнилось 60, я стала получать деньги ежемесячно. Не очень много, конечно, я же проработала всего 10 лет. И тут выяснилось, что мне еще положена и государственная пенсия, из расчета того, сколько я платила в государственный пенсионный фонд, пока работала. Тоже не такая уж большая сумма, но всё лучше, чем ничего.

Потом я узнала, что даже если бы я ни дня не работала в Англии, как моя мама, которая приехала уже в пенсионном возрасте, я бы все равно получала какой-то минимум. Не говоря о том, что все медицинское обслуживание — а для пенсионеров и лекарства — совершенно бесплатны. Работая, ты платишь налоги, часть из которых как раз и идет на это бесплатное медицинское обслуживание, на Национальную службу здоровья, NHS.

Пенсии, и бибисишная, и государственная, поднимаются ежегодно, с учетом инфляции.

Прервав постоянный контракт с БиБиСи, я могла распорядиться тем, что накопилось в моем бибисишном фонде, как хотела. Могла оставить все деньги, чтобы они ждали, когда я достигну пенсионного возраста, а могла бы перевести их в какой-то частный пенсионный фонд. Я решила ничего не делать, так было проще, особенно учитывая мою неспособность к выгодным финансовым операциям.

Как потом выяснилось, ничего не делая, я оказалась права — за то время, что я ждала наступления пенсионного возраста, многие частные фонды успели разориться. Зато бибисишный фонд, не рисковавший чужими деньгами, сохранил мою пенсию. Не такую уж большую, но зато мою.



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  • # 15 | 22.06.2018, 13:12 | Автор: кац
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  • 16 | 22.06.2018, 13:13 | Автор: Егерь
    Публикации: 3910 | Комментарии: 6902 | Рейтинг: +2830,2
Телеграм-канал "СерпомПо":

"Футбол не поможет, Димон не прикроет.
Прокремлевские тг-каналы начали сливать данные первых закрытых опросов по поводу пенсионной реформы, сделанных по заказу Кремля. Выяснилось:

- Народ недоволен.
- Винит не только вечного мальчика для битья Медведева, но и Путина.
- Футбольные победы российской сборной ни разу не подсластили пенсионную пилюлю.
- Люди реально напряглись по поводу дальнейшего падения уровня жизни.

А что, интересно, ожидали услышать в Кремле?
Там и в самом деле считали, что объявление пенсионной реформы в день открытия ЧМ-2018 и ее пиар чиновниками, холуями – артистами, продажными блогерами в промежутках между победами сборной РФ, смягчат удар? Ну, тогда во власти действительно работают идиоты.

Реформа сильнее всего бьет по женщинам. Это – половина населения. Особенно бьет повышение по категории 45+, у большей части которой футбол кроме раздражения ничего не вызывает – мужики с пивасиком целыми днями торчат у телеков.
Почитали бы перед своими пиар-ходами открытую социологию на тему интереса к мундиалю.

Эти самые тетки, которым, чтобы оплачивать все эти ваши праздники – чемпионаты, Олимпиады, сирийско-донбасские войны и Крымские мосты – , надо будет работать от 1 до 8 лет дольше, вовсе не ваши гламурные секретарши с силиконовыми сиськами и накаченными губами. Это уже к 40 годам сработавшиеся женщины с кайлом, неблагополучными детьми и крепко пьющими мужьями. И к 55 годам многие из них уже вдовы с сильно подорванным здоровьем и помощью, в лучшем случае, в виде садово-огородного участка.

Во многих российских семьях, особенно в безработной глубинке , пенсионные выплаты часто – главный стабильный источник дохода. То, что помогает выжить не только детям, но и внукам. Потому что в России – семья с детьми – это почти приговор к нищете. Почитайте исследования экономистов, социологов и демографов.

Про то, сколько мужчин доживают до нынешнего пенсионного порога (60 лет), как долго они наслаждаются этой пенсией, – посмотрите данные своего Росстата. Это зависит от региона, но во многих из них этот показатель – 1,5-3 года.

И если мозги от беспрестанного вранья заплыли у кремлевских пиарщиков, то не надо думать, что люди, которых приучили, что Путин – опора, надежа и последняя инстанция, поверят, что во всем виноват Димон.

Пусть даже половину из 77% голосов за Путина 18 марта нарисовали. Но другая половина голосовала за него как за единственного защитника в этой беспросветной и нищей жизни. С него и спрос.

И даже если сборная России станет чемпионом мира по футболу, сторонников повышения пенсионного возраста больше не станет.
Хотя телек может врать, что угодно. Пока".

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
B2C9560CFDF6



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  • 17 | 22.06.2018, 13:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
Sergey Aleksashenko@Saleksashenko

Власть даже перестала скрывать то, что на среднюю пенсию нельзя прожить: в 71 регионе России она меньше (!) прожиточного минимума для пенсионера. Так держать, товарищ Путин!

В документе сообщается, что анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена. "В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте - больше", - уточняется в документе.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5310307



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  • # 18 | 22.06.2018, 13:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15097 | Рейтинг: -2837,3

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  • 19 | 22.06.2018, 13:18 | Автор: Егерь
    Публикации: 3910 | Комментарии: 6902 | Рейтинг: +2830,2
Телеграм-канал "МКБ":

"Когда гопник понимает, что не встретит со стороны жертвы никакого сопротивления, он отнимает не только телефон, как планировал заранее, но и всё остальное: вещи, еду, зарплату, пенсии, льготы, недвижимость, свободу и жизнь".



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  • 20 | 22.06.2018, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1818 | Комментарии: 59246 | Рейтинг: +12233
В Калифорнии умерла обезьяна с IQ 95. Фактически, она была умнее большинства россиян
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Это про какашку, хернея, перпода, харю и прочих анонимных мечетлинских сплетниц....



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