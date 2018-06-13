Сергей Пархоменко: Как всю жизнь отдавать деньги и не дожить до пенсии

Готовлюсь к пятничной программе на Эхе — и влез по самые уши в разную статистику продолжительности жизни и пенсионных возрастов.С Россией по части средней продолжительности жизни происходит какая-то лажа. Правительство систематически привирает — сахарными устами министра здравоохранения и разных других людей. В апреле 2016 года Медведев заявил, что «по итогам 2015-го» продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 71,4 года. В сентябре 2016 министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что «по итогам 2016-го» (интересно, откуда она знала эти итоги за 3 месяца до окончания года?) продолжительность жизни стала уже 72,1 года. А в сентябре 2017 она же отчиталась (опять досрочно) за текущий год — продолжительность жизни в стране стала 72,5 года.Этого, разумеется, быть не может. Средняя продолжительность жизни такими темпами расти не способна, для этого люди просто должны прекратить умирать от старости и болезней по всей территории России. А это, к сожалению, обстоит не совсем так.Поэтому я бы взял среднюю продолжительность жизни, которую приводит Мировой Банк в сводке за 2016 год — 71,6 года, и на этом бы успокоился.Теперь про пенсии.Википедия приводит таблицу с разными более или менее надежными источниками, по которым собраны данные о возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин (они немножко гуляют по степени свежести — в пределах 5 лет, но пенсионные законодательства меняются все же не так часто) по всем странам Европы, плюс по всем бывшим странам СССР. И еще можно найти США, Канаду, Японию, Чили с Аргентиной и Китай — пригодятся просто для красоты. Конечно, это не полный список по всему миру, но достаточно интересный для сравнения с Россией, мне кажется. Всего получается 56 стран. Для первого опыта хватит.Дальше я немножко поиграл с экселем.Сначала посчитал, сколько лет оставляют разные страны своим гражданам на «дожитие»: это просто разница между средней продолжительностью жизни и временем выхода на пенсию.(UPDATE: На самом деле это некорректный термин, как мне уже тут объяснила целая толпа читателей. И я это отлично знаю. Но меня интересует на «истинное дожитие» — то есть период, который в среднем проживут люди, которым в принципе удалось дотянуть до пенсии, а «условное дожитие» — то есть тот период, который государство «согласно отвести» своим гражданам для жизни на пенсии. Правильнее было бы назвать это «коэффициентом государственной жадности» — или государственной щедрости. Так давайте и назовем, но таблицы я, с вашего позволения, переделывать не буду. Пусть остаются, так короче и понятнее.)А потом вычислил, какова в каждой стране «Доля жизни на пенсии» — то есть какую часть это счастливое пенсионное «дожитие» составляет от всей предполагаемой продолжительности жизни.Конечно, это очень условные цифры, потому что во многих странах наблюдается весьма существенная разница между средней продолжительностью жизни мужчин и женщин (чем страна цивилизованнее и благополучнее, тем разница меньше). А я брал среднюю продолжительность в целом по стране, для обоих полов. К тому же еще некоторые страны (например, Германия, Греция, Италия, Финляндия, Швеция) честно указывают во всех справочниках, что разные категории граждан идут на пенсию в разном возрасте, — в этом случае я брал за общее самую позднюю градацию.И тем не менее вполне ясное представление о том, насколько государство является щедрым или скупым на «оплаченное дожитие» по отношению к своим гражданам, — можно составить и тут.Ну и вот результат — на картинках.Если считать по мужчинам, то самая щедрая на «пенсионное дожитие» в абсолютных цифрах — Франция: 19,7 года оплаченной пенсии полагается каждому среднеживущему французу. От всей продолжительности жизни это — 23,97%. Впрочем, в процентной доле Францию обгоняет Мальта — 24,32%.А самый скупой — Туркменистан: всего 3,6 пенсионных года или 5,49% жизни.Россия — при сегодняшнем пенсионном законодательстве — на вполне приличном месте в середине таблицы: 11,6 лет на пенсии в среднем полагается прожить каждому нашему соотечественнику мужского пола, и это будет 16,2%.Если ориентироваться на аналогичные показатели для женщин — картина поменяется. Лидером становится Китай — но к этому серьезно относиться нельзя: в КНР нет полноценной пенсионной системы вообще, пенсия полагается только отдельным группам населения, так что это не в счет. А настоящими победителями рейтинга становятся Чили, Австрия, Мальта, Израиль — женщины там живут на пенсии четверть жизни, а то и больше.Россия в этом женском рейтинге стоит просто прекрасно — 9 место: 16,6 лет пенсионной жизни для каждой женщины в среднем (23,18% жизни).Но вот теперь самое интересное. Что будет, если сдвинуть возраст выхода на пенсию в России так, как это предлагает нынешний проект реформы.А будет катастрофа.В мужском рейтинге — предпоследнее место: всего 9,22% пенсионной жизни. Хуже — только Туркменистан.В женском рейтинге — последнее место из всех 56 рассмотренных стран (напомню, среди них вся Европа и весь бывший СССР): на пенсию придется только 12,1% жизни. Так к своим женщинам не относится вообще больше ни одно государство.Так что, когда государственное агентство ТАСС вещает, со слов Медведева, «эта возрастная планка будет ниже, чем во многих государствах мира, включая такие европейские страны, как Великобритания, Германия, Италия…» — оно врет. Просто врет, и все.