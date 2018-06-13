Как перед КрымНашем ...

Рейтинг Путина резко упал на фоне пенсионной реформы. В период с 10 по 17 июня резко сократился рейтинг одобрения президента РФ.По данным Фонда «Общественное мнение», за неделю с 10 по 17 июня рейтинг президента страны резко упал с 62% до 54%. Рейтинг поддержки Владимира Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.По мнению экспертов, рейтинг главы государства резко снизился из-за повышения цен на бензин и решения увеличить пенсионный возраст.Напомним, ранее Дмитрий Медведев анонсировал решение повысить пенсионный возраст. Это сообщение вызвало бурю негодования. Источники сообщали, что в Кремле готовятся к массовым протестным акциям.