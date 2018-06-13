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Как перед КрымНашем

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Рейтинг Путина резко упал на фоне пенсионной реформы. В период с 10 по 17 июня резко сократился рейтинг одобрения президента РФ.

Как перед КрымНашем


По данным Фонда «Общественное мнение», за неделю с 10 по 17 июня рейтинг президента страны резко упал с 62% до 54%. Рейтинг поддержки Владимира Путина находится на самом низком уровне с 2013 года.

По мнению экспертов, рейтинг главы государства резко снизился из-за повышения цен на бензин и решения увеличить пенсионный возраст.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев анонсировал решение повысить пенсионный возраст. Это сообщение вызвало бурю негодования. Источники сообщали, что в Кремле готовятся к массовым протестным акциям.

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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • 1 | 25.06.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, я раскрыл секрет Китайского экономического чуда, и эта отгадка лежит в словах Председателя КНР Си Цзиньпина:
«Народ дал нам власть, и мы должны делать то, что следует делать.
Нам придется обидеть тех, кого следует обидеть.… Если мы не обидим
Коррупционеров, то мы обидим 1 млрд. 300 млн. граждан нашей страны».

К стати о пенсиях в Китае: мужчины выходят на пенсию с 60 лет, а женщины с 55лет.



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  • 2 | 25.06.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы прошли.
на 6 лет народ благословил путина на все его плевки в лицо.
другого его отношения к народу не будет
А путин плевал теперь на народ, ему не до народа - впереди светит встреча с трампом и возврат прежней безоблачной жизни его и его друзей и их миллиардов на западе.
Зачем ему нужен ненужный балласт - население России.
Да и дальний восток с сибирью не нужен, уже отдал китаези



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  • 3 | 25.06.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы прошли.
на 6 лет народ благословил путина на все его плевки в лицо.
другого его отношения к народу не будет
А путин плевал теперь на народ, ему не до народа - впереди светит встреча с трампом и возврат прежней безоблачной жизни его и его друзей и их миллиардов на западе.
Зачем ему нужен ненужный балласт - население России.
Да и дальний восток с сибирью не нужен, уже отдал китаези



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  • 4 | 25.06.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а у него никогда и не было никокого рейтинга



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  • 5 | 25.06.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин тут не причем, это все гадит Медведев и чиновники-это пропоганда для самых тупых



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  • 6 | 25.06.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.06.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин тут не причем, это все гадит Медведев и чиновники-это пропоганда для самых тупых

этот дурачок медведев что-нибудь когда-нибудь решал???!!!!
Все что происходит в стране все по указке путина



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  • Эксперт
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  • 7 | 25.06.2018, 10:36 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1819 | Комментарии: 59269 | Рейтинг: +12234,2
впереди светит встреча с трампом и возврат прежней безоблачной жизни его и его друзей и их миллиардов на западе.
_________________________
Не тАропись-пись-пись)))) В США не Трамп решает по санкциям, а конгресс.



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  • 8 | 25.06.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если хотите узнать еще большую правду о нашей стране !
То послушайте видеоролик Максима Шевченко !
У Грудинина отбирает совхоз , а народ тихо грабят .
" Сходил в президенты " , - констатирует Максим Шевченко !
Вилео : СПЕЦ .



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  • 9 | 25.06.2018, 11:53 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5616 | Рейтинг: -166,1
Пенсионная реформа- не самый лучший способ повысить себе рейтинг.



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  • 10 | 25.06.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ РФ возлагал большие надежды в начале первого срока президентства Путина, но уже к концу первого срока всем здравомыслящим стало ясно, что он ничего хорошего для народа не сделал и не сделает! Выборы, начиная с третьего срока, выиграны им путём подтасовок и фальсификаций! Очень Опытный



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  • 11 | 25.06.2018, 12:00 | Автор: резус | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 1093 | Рейтинг: +321,7
Ну теперь опять сотворит какую нибудь гадость по повышению рейтинга. Кто там на очереди, бульбаш наш или прибалтика наш. А рабское население забудет что ему на зоне пуйлорашка добавили срок. В мужской зоне на 5 лет а в женской на 8.



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