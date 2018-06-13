Как дожить до пенсии: «Хотите митинг? Валите на задворки»

Профсоюзы Башкирии намерены вывести на митинг 10 тысяч человек. Башкирские профсоюзы намерены 12 июля вывести 10 тыс. человек в центр Уфы на митинг против готовящейся пенсионной реформы. Первая попытка согласовать протестную акцию в правительстве республики не удалась: профсоюзам отказали в согласовании площадки у Дворца спорта на 1 июля, сославшись на то, что она будет занята ярмаркой.Власти предложили перенести акцию на удаленную площадь в микрорайон Черниковка, что, в свою очередь, не устроило организаторов профсоюзного движения. При повторном отказе профсоюзы готовы организовать одиночные пикеты.Федерация профсоюзов Башкирии готовит новую заявку в правительство республики на проведение акции протеста против готовящейся в стране пенсионной реформы. Вчера на заседании президиума представители 21 профсоюзной организации, входящей в федерацию, договорились, что митинг пройдет 12 июля в 17:30 ч на площади у Дворца спорта.Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.На акцию протеста планируется вывести 10 тыс. человек, сообщил Ъ председатель федерации Марат Хусаинов. По его словам, в профсоюзы поступают многочисленные обращения от работников предприятий, которые готовы выйти на улицу в знак протеста. В федерации уверены, что инициатива повышения пенсионного возраста, предварительно одобренная российским правительством, нуждается в широком обсуждении, в том числе с участием представителей профсоюзного движения и работодателей.Участники митинга намерены потребовать от депутатов Госдумы отклонить законопроект, внесенный правительством России.На прошлой неделе федерация уже направляла в кабмин республики уведомление о проведении митинга. Акцию планировали провести утром в воскресенье, 1 июля, у Дворца спорта. Вчера профсоюзы получили ответ от вице-премьера республики Марата Магадеева о том, что площадка в этот день будет занята сельскохозяйственной ярмаркой.Власти предложили организаторам перенести митинг на тот же день, но в обеденное время и на удаленную площадку ДК Химик в Черниковку. Предложение митинговать за пределами центра города федерацию не устроило.Марат Хусаинов назвал ответ вице-премьера «отпиской». «Народ кипит. Но они (чиновники правительства.— «Ъ») должны понимать, что мы не против правительства боремся. Мы боремся, чтобы власти не допустили ошибку, не приняли скоропалительного решения, которое повлияет на его имидж»,— заявил он. При повторном отказе в федерации рассматривают вариант замены митинга серией одиночных пикетов в центре города.29 июня проект пенсионной реформы планируют обсудить в Общественной палате республики. Госпожа Панчихина вчера пояснила Ъ, что к обсуждению привлекут 150 экспертов. Им раздадут разработанные Общественной палатой РФ анкеты для оценки законопроекта. В опроснике семь вопросов, например, в нем предлагается оценить предложение повысить пенсионный возраст и высказаться о границах пенсионного возраста. По словам госпожи Панчихиной, принять участие в опросе смогут все желающие.Ранее председатель ОП Башкирии, напомним, оперативно поддержала пенсионную реформу, заявив, что нынешние пенсионеры в возрасте 55 лет «молоды душой», «профессионально подкованы», и их нельзя «просто так отпускать».