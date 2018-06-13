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Как дожить до пенсии: «Хотите митинг? Валите на задворки»

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Профсоюзы Башкирии намерены вывести на митинг 10 тысяч человек. Башкирские профсоюзы намерены 12 июля вывести 10 тыс. человек в центр Уфы на митинг против готовящейся пенсионной реформы. Первая попытка согласовать протестную акцию в правительстве республики не удалась: профсоюзам отказали в согласовании площадки у Дворца спорта на 1 июля, сославшись на то, что она будет занята ярмаркой.

Как дожить до пенсии: «Хотите митинг? Валите на задворки»


Власти предложили перенести акцию на удаленную площадь в микрорайон Черниковка, что, в свою очередь, не устроило организаторов профсоюзного движения. При повторном отказе профсоюзы готовы организовать одиночные пикеты.

Федерация профсоюзов Башкирии готовит новую заявку в правительство республики на проведение акции протеста против готовящейся в стране пенсионной реформы. Вчера на заседании президиума представители 21 профсоюзной организации, входящей в федерацию, договорились, что митинг пройдет 12 июля в 17:30 ч на площади у Дворца спорта.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

На акцию протеста планируется вывести 10 тыс. человек, сообщил Ъ председатель федерации Марат Хусаинов. По его словам, в профсоюзы поступают многочисленные обращения от работников предприятий, которые готовы выйти на улицу в знак протеста. В федерации уверены, что инициатива повышения пенсионного возраста, предварительно одобренная российским правительством, нуждается в широком обсуждении, в том числе с участием представителей профсоюзного движения и работодателей.

Участники митинга намерены потребовать от депутатов Госдумы отклонить законопроект, внесенный правительством России.

На прошлой неделе федерация уже направляла в кабмин республики уведомление о проведении митинга. Акцию планировали провести утром в воскресенье, 1 июля, у Дворца спорта. Вчера профсоюзы получили ответ от вице-премьера республики Марата Магадеева о том, что площадка в этот день будет занята сельскохозяйственной ярмаркой.

Власти предложили организаторам перенести митинг на тот же день, но в обеденное время и на удаленную площадку ДК Химик в Черниковку. Предложение митинговать за пределами центра города федерацию не устроило.

Марат Хусаинов назвал ответ вице-премьера «отпиской». «Народ кипит. Но они (чиновники правительства.— «Ъ») должны понимать, что мы не против правительства боремся. Мы боремся, чтобы власти не допустили ошибку, не приняли скоропалительного решения, которое повлияет на его имидж»,— заявил он. При повторном отказе в федерации рассматривают вариант замены митинга серией одиночных пикетов в центре города.

29 июня проект пенсионной реформы планируют обсудить в Общественной палате республики. Госпожа Панчихина вчера пояснила Ъ, что к обсуждению привлекут 150 экспертов. Им раздадут разработанные Общественной палатой РФ анкеты для оценки законопроекта. В опроснике семь вопросов, например, в нем предлагается оценить предложение повысить пенсионный возраст и высказаться о границах пенсионного возраста. По словам госпожи Панчихиной, принять участие в опросе смогут все желающие.

Ранее председатель ОП Башкирии, напомним, оперативно поддержала пенсионную реформу, заявив, что нынешние пенсионеры в возрасте 55 лет «молоды душой», «профессионально подкованы», и их нельзя «просто так отпускать».

Виктория Чистякова, Коммерсант
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  • 1 | 26.06.2018, 09:35 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
Самый известный следователь по громким делам Марат Самойлов покинул управление Следственного комитета РФ по Башкирии по инициативе своего руководства. Как выяснилось, Самойлов попался на нечистоплотности в ведении одного из расследований. «Наша Версия» уже сообщала о том, что сотрудник второго отдела по расследованию особо важных дел Марат Самойлов покидает управление Следственного комитета РФ по Башкирии. Его имя связано с особенно громкими уголовными делами последних лет. В производстве у Самойлова было и дело по обвинению чиновников мэрии Уфы в предоставлении незаконных преференций ряду городских застройщиков при расселении аварийного жилья, дело о мошенничестве и преднамеренном банкротстве в отношении предпринимателя, владельца группы ПСК-6 Андрея Носкова и дело бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова, который обвиняется в неуплате налога от сделки по продаже земельного участка в 2011 году.

Источник: https://rb.versia.ru/byvshij-sledovatel-po-gromkim-delam-v-b
ashkirii-marat-samojlov-pokinul-organy-po-iniciative-rukovod
stva



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  • 2 | 26.06.2018, 09:41 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5619 | Рейтинг: -166,2
У нас профсоюзы абсолютно беззубые. Надо это признать. В той же Франции, Италии попробую затронь интересы трудящихся. Получишь всенародную стачку. А тут бензин чуть ли не каждый день цену поднимают и что? Только интернет и сотрясается



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  • 3 | 26.06.2018, 09:56 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34709 | Рейтинг: +5814,2
Управделами ДУМ и совладелец «Алтын курая» Ильдар Ишеев сообщил “Ъ”, что готов к компромиссу, так как еще одна зима в стадии заморозки может иметь негативные последствия для сохранности объекта.
«Этот год может стать последним для объекта в стадии консервации»,— сказал он. В письме муфтий республики Нурмухамет Нигматуллин сообщает генеральному директору фонда Риму Бакиеву, что заморозка строительства мечети «приводит в смятение чувства верующих» и «создает негативное впечатление об Уфе».

в руководстве «Урала» считают траты подрядчика необоснованными, а за расходованием финансов, выделенных фондом на объект (более 1 млрд руб.), нет контроля.

Помимо прекращения финансирования фонд Муртазы Рахимова также предъявил материальные претензии ДУМ, взыскав с него в арбитражном суде 65 млн руб., потраченных на аренду у мэрии Уфы смежного участка по договору развития застроенной территории (позже на нем планировалось строительство ЖК «Муслим сити»). В рамках исполнения этого судебного решения в мае были арестованы счета ДУМ. В управлении называли эти траты вынужденными: ДУМ требовался лишь небольшой участок для прокладки газопровода к мечети, но мэрия в нем отказала.

===============Меня приводит в "смятение"то, что воров до сих пор не посадили.



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  • 4 | 26.06.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.06.2018, 09:56 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 314 | Комментарии: 34706 | Рейтинг: +5814,1 Меня приводит в "смятение"то, что воров до сих пор не посадили.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________ Кто же воров посадит? Другие воры что ли? Вор вору глаз не выклюет! Очень Опытный



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  • 5 | 26.06.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Госуправление может придумать пенсионную «реформу» только в своих интересах. Кратко напоминаем предыдущие серии:

1990 год: Создание ПФР — Пенсионного фонда России.

1992 год: Начало работы НПФ — негосударственных пенсионных фондов.

1995 год: ПФР поручен учет поступлений и расчет пенсий. Гражданам присвоили номера личных счетов — СНИЛСы.

2002 год: Отказ от солидарной пенсии. Теперь страховая часть пенсионных отчислений идет в «общий котел», накопительная — на личный счет.

2008 год: Накопительная часть назначена в размере 6% от зарплаты, страховая — 16%. Государство обещает софинансировать накопления.

2010 год: Утвержден минимальный размер пенсии — не ниже прожиточного минимума в регионе.

2013 год: Разработана новая формула: она учитывает стаж, размер страховых отчислений и возраст выхода на пенсию.

2014 год: Россияне могут выбрать, отчислять 6% в накопительную часть или нет. При этом в 2014–2020 годах эта часть «заморожена» решением правительства.

2015 год: Вступила в силу «балльная система»: каждый год трудовой деятельности оценивается в баллах, при выходе на пенсию баллы суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную правительством на дату обращения за пенсией (повышается ежегодно на уровень не ниже инфляции в предшествующем году). Предполагалось, что для получения пенсии в 2025 году нужно будет иметь 30 и более пенсионных баллов. К стоимости по баллам прибавляется «фиксированная выплата».

2018 год: Правительство 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 2019 по 2024-й: для мужчин — на пять лет, до 65-ти, для женщин — на восемь лет, до 63. Вице-премьер Татьяна Голикова 17 июня заявила, что при расчете пенсий предполагается отказаться от системы баллов.

Т.е. идёт очевидный мухлёж с пенсиями. При этом в стране создана параллельная пенсионная система для людей «первого сорта» (см. пункт первый), и у них всё отлично – высокие пенсии (70 % от зарплаты), выход на пенсию примерно в 42-43 года, различные льготы и пр. Если "силовик" с зарплатой 60 тыс рублей выходит на пенсию, он будет получать 42 тыс рублей. (Для выплаты такой пенсии требуются пенсионные взносы 5 работников со средней зарплатой 41,6 тыс рублей. )

Для выплаты «обычной» пенсии простым смертным в 14 тыс рублей, требуются страховые взносы всего от 1,5 работников.

Т.е. разожравшися госаппарат (весьма неэффективный, как мы показали выше на примере космической отрасли) просто шире открывает рот – ему не хватает средств на свою безбедную жизнь! Ничего, тётеньки 55+ на него потрудятся…

И ещё два примера из жизни. Есть такой Борис Минц, друг Чубайса. В 2016 году он собрал в негосударственный пенсионный фонд «Группа «Будущее» пенсии железнодорожников, строителей и прочих трудящихся, раскрутил финансовую пирамиду, а теперь бежал в Лондон. Все пенсии, естественно, «ку-ку». Наши «государственники» ничуть не мешали ему раскручивать аферу и выехать из страны. Почему? Потому что они сами свои пенсии получат в любом случае. У них своя, особенная жизнь.

И как бонус – сногсшибательная новость, возможная, наверное, только в России. Воспитанника детдома из Волгоградской области, выигравшего в конкурсе право вывести футболистов на матч «Англия – Тунис», заменили на сына чиновника. Вместо Максима К. на поле вышел Матвей К. – сын экономиста реабилитационного центра, который с подачи взрослых притворился сиротой. Ради подмены детей подделали документы, согласно которым с 1 июня 2018 года сына чиновника зачислили в приют как ребенка из неблагополучной семьи.

Во как! У сирот воруют даже эмоции. А вы говорите «пенсионная реформа»… То ли ещё будет !!



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  • # 6 | 26.06.2018, 12:45 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795

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  • # 7 | 26.06.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 8 | 26.06.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понимаю ХЕРЛИ мучаетесь , господа цензоры ! На куя такие статьи в " праздничные " дни , ведь не пропускаете правдивые рассуждения ! Не дождетесь положительных комментариев кроме мата
Ведь как полные ИДИОТЫ выглядите !
Как шестирите , как шестирите ! *** БАРАНЫ !



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  • 9 | 26.06.2018, 13:26 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795
8 | 26.06.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не понимаю ХЕРЛИ мучаетесь , господа цензоры ! На куя такие статьи в " праздничные " дни , ведь не пропускаете правдивые рассуждения ! Не дождетесь положительных комментариев кроме мата
Ведь как полные ИДИОТЫ выглядите !
Как шестирите , как шестирите ! *** БАРАНЫ !
__________________________________________________
О-о, Вы не понимаете.
Это они упиваются собственным правом цензурить.
Не пускать и не допускать.
Решать, что другим можно, что нельзя.
И дабы дурь и жополижество их в глаза не бросались, они удаляют даже собственные комментарии, поцитированные другими пользователями, но так не к месту.



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  • # 10 | 26.06.2018, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 11 | 26.06.2018, 14:14 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795
Как дожить до пенсии: «Хотите митинг? Валите на задворки»
____________________________________________________
24 | 20.06.2018, 13:16 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1817 | Комментарии: 59228 | Рейтинг: +12228,8

А вот тут - как раз и должно действовать правило:
нет заболеваний - нет пенсии! Только инвалидность с запретом работать по той профессии, в результате которой и получена инвалидность!
Можешь себе позволить работать по ТОЙ же вреднющей специальности - значит не болен!



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  • # 12 | 26.06.2018, 14:48 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10838 | Рейтинг: -1795

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  • 13 | 26.06.2018, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отдельные протестные выступления, в отдельно взятых регионах, отдельных профессий совершенно не эффективны, а порой и бессмысленны.

"Зри в корень!" - говаривал
Жемчужников. Корень зла лежит на поверхности. Нужно только "протереть" глаза.



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