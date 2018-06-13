Какое общество, такая у него и палата

Общественная палата Башкирии, выступающая за повышение пенсионного возраста, намерена сформулировать рекомендации по реформе.Общественная палата Башкортостана 29 июня проведет круглый стол с приглашением экспертного сообщества на тему пенсионной реформы. Председатель палаты Ольга Панчихина говорит, что главное на этом обсуждении «дать экспертный анализ и предложения по данному законопроекту, обсудить экономическую составляющую проекта, а также обратить внимание на отдельные категории граждан, в том числе многодетные семьи, проанализировать предложения правительства по пенсиям по выслуге лет».Рекомендации, сформулированные на круглом столе, будут направлены в Общественную палату России, а оттуда – в Государственную думу, которая в июле рассмотрит законопроект в первом чтении.Мероприятие состоится в Национальной библиотеке им. Заки Валиди (г. Уфа, ул. Ленина, 4). Начало в 15:00.Общественная палата республики позитивно оценивает пенсионную реформу. Глава палаты ранее заявляла, что благодаря повышению пенсионного возраста страна получит дополнительный прирост экономики, а граждане – прибавку к пенсии:«Глядя на сегодняшних уже пенсионеров, которым 55, им столько не дашь. Они очень молоды душой, очень хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал», – считает Ольга Панчихина.