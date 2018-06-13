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Какое общество, такая у него и палата

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Общественная палата Башкирии, выступающая за повышение пенсионного возраста, намерена сформулировать рекомендации по реформе.

Какое общество, такая у него и палата


Общественная палата Башкортостана 29 июня проведет круглый стол с приглашением экспертного сообщества на тему пенсионной реформы. Председатель палаты Ольга Панчихина говорит, что главное на этом обсуждении «дать экспертный анализ и предложения по данному законопроекту, обсудить экономическую составляющую проекта, а также обратить внимание на отдельные категории граждан, в том числе многодетные семьи, проанализировать предложения правительства по пенсиям по выслуге лет».

Рекомендации, сформулированные на круглом столе, будут направлены в Общественную палату России, а оттуда – в Государственную думу, которая в июле рассмотрит законопроект в первом чтении.

Мероприятие состоится в Национальной библиотеке им. Заки Валиди (г. Уфа, ул. Ленина, 4). Начало в 15:00.

Общественная палата республики позитивно оценивает пенсионную реформу. Глава палаты ранее заявляла, что благодаря повышению пенсионного возраста страна получит дополнительный прирост экономики, а граждане – прибавку к пенсии:

«Глядя на сегодняшних уже пенсионеров, которым 55, им столько не дашь. Они очень молоды душой, очень хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал», – считает Ольга Панчихина.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 27.06.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ооо , ПОДЛЕЙШАЯ из подлейших !
Такая морда !!



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1

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  • Эксперт
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  • 2 | 27.06.2018, 09:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
«Глядя на сегодняшних уже пенсионеров, которым 55, им столько не дашь. Они очень молоды душой, очень хорошо подкованы профессионально, и их знания очень нужны. Нельзя просто так отпускать людей. Нужно просто-напросто использовать их потенциал», – считает Ольга Панчихина.
___________________________________________
Это она про ДОСРОЧНИКОВ - силовиков, вертухаев, прокурорских и прочих опричников власти, включая харь-курайдулловичей и прочих театральных деятелях(за исключением танцоров, акробатов и проч.у кого запредельные нагрузки на опорно-двигательный аппарат)? Если - да, то я не против. Никакой ИМ досрочной пенсии! Как всем в 55/60.



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  • Эксперт
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  • 3 | 27.06.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 314 | Комментарии: 34715 | Рейтинг: +5814,5
Шавки путенские наверняка будут против.



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  • 4 | 27.06.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Показательно что "Мероприятие состоится в Национальной библиотеке им. Заки Валиди". Фашистского прихвостня, изменника родины, башкирского националиста-русофоба.
И еще: прежде чем обсуждать увеличение пенсионного возраста "с приглашением экспертного сообщества ", устройте на работу миллионы безработных мужчин и женщин достигших 45 летнего возраста со средней зарплатой по стране.



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  • 5 | 27.06.2018, 09:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1821 | Комментарии: 59318 | Рейтинг: +12237,2
Тут свежие методички про пенсионный возраст подвезли. Смотрите уже сегодня во всех комментах хернея:

https://pbs.twimg.com/media/Dgqz3dRWAAAP2kY.jpg



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2

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  • Участник
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  • 6 | 27.06.2018, 10:17 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10863 | Рейтинг: -1800
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 27.06.2018, 09:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1820 | Комментарии: 59300 | Рейтинг: +12235,7

Это она про ДОСРОЧНИКОВ - силовиков, вертухаев, прокурорских и прочих опричников власти, включая харь-курайдулловичей и прочих театральных деятелях(за исключением танцоров, акробатов и проч.у кого запредельные нагрузки на опорно-двигательный аппарат)? Если - да, то я не против. Никакой ИМ досрочной пенсии! Как всем в 55/60.
________________________________________________
Я всегда считал тебя дурой. И пустолайкой.
Вместо тжелания сделать всем хорошо, всем понизить пенсионный возраст, ты желаешь сделать плохо всем.
Всем повысить пенсионный возраст.
Это глупость. И зависть.



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  • Участник
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  • 7 | 27.06.2018, 10:19 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10863 | Рейтинг: -1800
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 27.06.2018, 09:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1820 | Комментарии: 59300 | Рейтинг: +12235,7

Тут свежие методички про пенсионный возраст подвезли. Смотрите уже сегодня во всех комментах хернея:

https://pbs.twimg.com/media/Dgqz3dRWAAAP2kY.jpg
______________________________________________________
Ты за свои комментарии отвечай.
Вот за этот, например:

24 | 20.06.2018, 13:16 | Автор: Кухарка | На сайте

Публикации: 1817 | Комментарии: 59228 | Рейтинг: +12228,8
А вот тут - как раз и должно действовать правило:
нет заболеваний - нет пенсии! Только инвалидность с запретом работать по той профессии, в результате которой и получена инвалидность!



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  • 8 | 27.06.2018, 10:20 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10863 | Рейтинг: -1800
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дура ты, Кухарка, полная дура.
Завистливая, алчная дура.
И пустолайка.



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  • 9 | 27.06.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда весь мир ополчился против нас мы должны не покладая рук трудиться до самой смерти. Я вона во время ВОВ на все свои сбережения купил самолет. Все для фронта, все для победы. Трудитесь как рабы на галерах, аминь. С кого пример брать сами знаете.



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  • 10 | 27.06.2018, 11:14 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5623 | Рейтинг: -166,5
Обсуждать в любом случае нужно. Для этого общество и существует. А истина как всегда в середине



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  • 11 | 27.06.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 27.06.2018, 11:14 | Автор: препод

Обсуждать в любом случае нужно. Для этого общество и существует. А истина как всегда в середине
====================================================
ОНА - Истина всегда одна ! Нет отдельной правды для меня , или для Вас ! Она не является нейтральной !



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  • 12 | 27.06.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 27.06.2018, 10:20 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 10843 | Рейтинг: -1797
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Дура ты, Кухарка, полная дура.
Завистливая, алчная дура.
И пустолайка.

****
Пусть резвится в анонимной среде, воплощая свою сущность.
Главное в серьёз ее не воспринимать.



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  • 13 | 27.06.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 27.06.2018, 11:14 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5623 | Рейтинг: -166,5
Обсуждать в любом случае нужно. Для этого общество и существует. А истина как всегда в середине
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________ А как и от чего Вы эту середину отсчитывать собираетесь? Всё зависит от начальных требований! Правительство РФ хочет поднять возраст выхода на пенсию до 65\63 года, я хочу уменьшить этот возраст до 55\48 лет! Ищем истину в середине и получаем 60\55, ч.т.д! Вы так истину в середине искать-то собираетесь, учёный Вы наш? Очень Опытный



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  • 14 | 27.06.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам госпожи Панчихиной, принять участие в опросе смогут все желающие. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Вот когда Общественную палату РБ будет возглавлять не госпожа, а гражданин или гражданка, то что-то от этой палаты можно будет ожидать, кроме откровенного соглашательства и одобрямса! Правда, Турк? Очень Опытный



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  • 15 | 27.06.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вообще не понимаю, чего вы ноет? Мне вот 50, я чувствую себя и выгляжу абсолютно прекрасно. И на пенсию не хочу. Зарплата- то всё равно больше. И дома сидеть не хочется. Кто на пенсии дома сидит, раньше стареют и раньше умирают.



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  • 16 | 27.06.2018, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 27.06.2018, 13:07 | Автор:

Я вообще не понимаю, чего вы ноет? Мне вот 50, я чувствую себя и выгляжу абсолютно прекрасно. И на пенсию не хочу. Зарплата- то всё равно больше. И дома сидеть не хочется. Кто на пенсии дома сидит, раньше стареют и раньше умирают.
==========================================================
Уважаемый а не ПШЕЛЛ бы на ХХуторр бабочек ловить !
Ты здоровый ? Ну и радуйся , еще перо воткни в ж ООП(у ) , и радуйся !
Тебя и всех нас в РАБЫ заранее записывают , для 100 семей Международных олигархов
а ты здесь чего - то блеешь !!



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  • 17 | 27.06.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

15 | 27.06.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вообще не понимаю, чего вы ноет? Мне вот 50, я чувствую себя и выгляжу абсолютно прекрасно. И на пенсию не хочу. Зарплата- то всё равно больше. И дома сидеть не хочется. Кто на пенсии дома сидит, раньше стареют и раньше умирают.
***
Тебе хорошо в твоем кабинете на 5 этаже дома отдыха ветеранов горбипартии, ленинского комсомола, советских профсоюзов и БашНКВД, а каково сезонным рабочим ПАО Башкиравтодор?



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  • 18 | 27.06.2018, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 27.06.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вообще не понимаю, чего вы ноет? Мне вот 50, я чувствую себя и выгляжу абсолютно прекрасно. И на пенсию не хочу. Зарплата- то всё равно больше. И дома сидеть не хочется. Кто на пенсии дома сидит, раньше стареют и раньше умирают.

===============
Психика у тебя гляжу не здоровая. Ну нечего кухарка тебя гоном обольет, быстро скрутишься. И тебя карма настигнет



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  • 19 | 27.06.2018, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 27.06.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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15 | 27.06.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вообще не понимаю, чего вы ноет? Мне вот 50, я чувствую себя и выгляжу абсолютно прекрасно. И на пенсию не хочу. Зарплата- то всё равно больше. И дома сидеть не хочется. Кто на пенсии дома сидит, раньше стареют и раньше умирают.
***
Тебе хорошо в твоем кабинете на 5 этаже дома отдыха ветеранов горбипартии, ленинского комсомола, советских профсоюзов и БашНКВД, а каково сезонным рабочим ПАО Башкиравтодор?

=================
Это че кухарка со своим пометом?



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  • 20 | 27.06.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 27.06.2018, 13:24 | Автор:

Психика у тебя гляжу не здоровая. Ну нечего кухарка тебя гоном обольет, быстро скрутишься. И тебя карма настигнет
=======================================================
У Вас горячка ?
Или Мадам КУХАРКА , свой стул из кишечника в карман Вам
наложила или на голову ?



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