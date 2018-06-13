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Политолог: Хамитову пока можно не опасаться отставки

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Рустэм Хамитов может сохранить свой пост до конца положенного срока. Но это зависит от его отношений с элитами, считает политолог Екатерина Шульман.

Политолог: Хамитову пока можно не опасаться отставки


Резкое снижение инвестиционной привлекательности, плохие показатели демографии и снижение уровня жизни населения не повлияют на положение главы Башкирии, рассказал в своем интервью политолог Екатерина Шульман. Стенограмма беседы появилась на сайте «Реального времени».

По мнению эксперта, пока власти республики показывают высокую явку на федеральных выборах, им ничего не грозит.

«Ежели они (региональные власти – прим. ред.) демонстрируют достойные результаты на президентских выборах, то это главное, что от них требуется», - сказала Екатерина Шульман.

В то же время положение российских глав регионов сильно зависит от ситуации, уверена эксперт.

«Губернаторов оценивают по целому ряду параметров… Есть результаты по опросам: популярность, протестные настроения, промышленный рост, доходы населения, смертность-рождаемость, демографические колебания, уровень преступности… По целому ряду параметров складывается некий обобщенный бал, по которому потом принимаются или не принимаются кадровые решения. При этом кадровые решения могут быть обусловлены ситуативными политическими соображениями, которые к этим самым баллам особенного отношения не имеют. Что-нибудь, не дай Бог, у вас там сгорит, обрушится, упадет, поломается, и надо будет кого-то принести в жертву общественному мнению», - говорит Шульман.

По ее словам, если глава Башкирии поругается с кем-то влиятельным из федерального центра, то тогда отставки не избежать.

ПроУфу
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  • 1 | 05.07.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он еще не получил орден -За достижения в области коррупции,потом с почетом и с пенсией в поллимона вслед за его учителем



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  • 2 | 05.07.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов-обыкновенная серость. Нет никаких достижений, правда, нет и особых провалов. Короче, ни то , ни сё. Поэтому РБ , также как и Россия, постепенно деградирует. Верхи приворовывают, низы нищают. И это в то время, когда соседний Татарстан, где живут такие же татары, что и в РБ, стремительно развивается. С 2010г. ВВП РТ вырос в два раза.



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  • 3 | 05.07.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политолог: Хамитову пока можно не опасаться отставки
======================================
А какого хрена ему её опасаться: бабла у него не меряно, пенсия будет тыщ 300... Это же не рядовой пенсионер это "элита", ни дна им не покрышки!
Ох как я стал понимать солдат, рабочих, и крестьян в 1917 !!!
Ох как понимаю...



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  • 4 | 05.07.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется г-же Шульман т.н."аналитику" заказали как раз из дома отдыха ветеранов горбипартии, ленинского комсомола, советских профсоюзов и БашНКВД?



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  • 5 | 05.07.2018, 12:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
Ivan Buben@BubenIvan

Сегодня общался со знакомым юристом который по роду деятельности общается и с OFAC. (Кто не знает это фин разведка США). Почти все силы (следаки и оперы) брошены на распутывание клубка российских криминальных активов. Причём государственные и около них приравнены к криминальным.



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  • 6 | 05.07.2018, 14:35 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10931 | Рейтинг: -1810,7
Я ехал в поезде с одним попутчиком.
Весёлый такой, человек, оптимист по жизни.
Знаете, из тех с кем приятно общаться.
Вот у этого мужчины, брат его друга по роду деятельности находится в постоянном контакте с Гэлапп Интернешнл (кто не знает, это Американский институт общественного мнения). Так вот он рассказал, что выделяются огромные деньги, подтасовываются факты, чтобы скрыть огромное уважение американцев к России. На самом деле американцы только одну страну в мире признают равной своей стране. И это Россия.
Попутчик много чего ещё рассказывал, как-нибудь поделюсь.



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  • 7 | 05.07.2018, 14:49 | Автор: Корней | На сайте
    Публикации: 6 | Комментарии: 10931 | Рейтинг: -1810,7
Политолог: Хамитову пока можно не опасаться отставки
________________________________________________
А чего ему опасаться?
Даже если уберут его, ему-то что?
Ну уедет он к себе в Москву или куда там.
Хамитов обычный клерк. Таких много в любом государственном учреждении (можете зайти в любое и проверить).
Просто клерк. Его поставили на должность, поставили ему задачу, вот он сидит и выполняет её. Переведут на другую должность, он, как типичный отличник, будет и там её выполнять. Но только ему обязательно надо очертить круг задач.
Сам он определить их не сможет.
Хамитов обычный клерк-исполнитель.



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