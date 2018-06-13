Политолог: Хамитову пока можно не опасаться отставки

Рустэм Хамитов может сохранить свой пост до конца положенного срока. Но это зависит от его отношений с элитами, считает политолог Екатерина Шульман.Резкое снижение инвестиционной привлекательности, плохие показатели демографии и снижение уровня жизни населения не повлияют на положение главы Башкирии, рассказал в своем интервью политолог Екатерина Шульман. Стенограмма беседы появилась на сайте «Реального времени».По мнению эксперта, пока власти республики показывают высокую явку на федеральных выборах, им ничего не грозит.«Ежели они (региональные власти – прим. ред.) демонстрируют достойные результаты на президентских выборах, то это главное, что от них требуется», - сказала Екатерина Шульман.В то же время положение российских глав регионов сильно зависит от ситуации, уверена эксперт.«Губернаторов оценивают по целому ряду параметров… Есть результаты по опросам: популярность, протестные настроения, промышленный рост, доходы населения, смертность-рождаемость, демографические колебания, уровень преступности… По целому ряду параметров складывается некий обобщенный бал, по которому потом принимаются или не принимаются кадровые решения. При этом кадровые решения могут быть обусловлены ситуативными политическими соображениями, которые к этим самым баллам особенного отношения не имеют. Что-нибудь, не дай Бог, у вас там сгорит, обрушится, упадет, поломается, и надо будет кого-то принести в жертву общественному мнению», - говорит Шульман.По ее словам, если глава Башкирии поругается с кем-то влиятельным из федерального центра, то тогда отставки не избежать.