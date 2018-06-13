В Башкирии с начала года уничтожили 1,7 тонны санкционных продуктов

В управлении Россельхознадзора по РБ отчитались о ходе борьбы с польскими яблоками. С начала 2018 года в Башкирии изъяли и уничтожили 1,7 тонны санкционной продукции, сообщил на совещании в правительстве республики руководитель управления Россельхознадзора Юрий Петров.«Нашими инспекторами постоянно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению санкционной продукции. В основном такая продукция обнаруживается на городских рынках», – сообщил глава надзорного ведомства.Чиновник также предложил создать единую телефонную линию. Специалисты Россельхознадзора смогут по телефону консультировать инспекторов ДПС, которые останавливают на дорогах грузовой транспорт, но не могут разобраться, законный груз они перевозят или санкционный.«Все эти меры направлены не только на ограждение республики от санкционной продукции, но и организацию более эффективной деятельности местных производителей на отечественном рынке», – сказал Петров.Напомним, что Россельхознадзор регулярно отчитывается о победах над европейскими продуктами. Так, в апреле инспекторы уничтожили 15 килограммов качественного голландского сыра, а в декабре 2017 года – полсотни килограммов польских яблок.А осенью прошлого года чиновники были настолько заняты уничтожением вражеских овощей, что пропустили на территорию республики опасный вирус ящура, после чего произошла крупнейшая за последние 40 лет вспышка этой болезни.