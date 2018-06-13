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В Башкирии с начала года уничтожили 1,7 тонны санкционных продуктов

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В управлении Россельхознадзора по РБ отчитались о ходе борьбы с польскими яблоками. С начала 2018 года в Башкирии изъяли и уничтожили 1,7 тонны санкционной продукции, сообщил на совещании в правительстве республики руководитель управления Россельхознадзора Юрий Петров.

В Башкирии с начала года уничтожили 1,7 тонны санкционных продуктов


«Нашими инспекторами постоянно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению санкционной продукции. В основном такая продукция обнаруживается на городских рынках», – сообщил глава надзорного ведомства.

Чиновник также предложил создать единую телефонную линию. Специалисты Россельхознадзора смогут по телефону консультировать инспекторов ДПС, которые останавливают на дорогах грузовой транспорт, но не могут разобраться, законный груз они перевозят или санкционный.

«Все эти меры направлены не только на ограждение республики от санкционной продукции, но и организацию более эффективной деятельности местных производителей на отечественном рынке», – сказал Петров.

Напомним, что Россельхознадзор регулярно отчитывается о победах над европейскими продуктами. Так, в апреле инспекторы уничтожили 15 килограммов качественного голландского сыра, а в декабре 2017 года – полсотни килограммов польских яблок.

А осенью прошлого года чиновники были настолько заняты уничтожением вражеских овощей, что пропустили на территорию республики опасный вирус ящура, после чего произошла крупнейшая за последние 40 лет вспышка этой болезни.

ПроУфу
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  • 1 | 05.07.2018, 09:22 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34793 | Рейтинг: +5816,4
Придурки , слепо выполняющие придурочные приказы от тупина к хамитову.



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  • 2 | 05.07.2018, 09:33 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34793 | Рейтинг: +5816,4
Большинство российских врачей получает вознаграждение от западных фармфирм

Тема разговора стыдная, неудобная и не коллегиальная - откаты. Откаты врачам от фармфирм за назначение определенных препаратов, откаты врачам за направление на анализы в определенные лаборатории, за направление на инструментальные и аппаратные диагностические процедуры в диагностические центры, за операции, за манипуляции и так далее.
пациенты должны знать о том, что, выписывая рецепт или направление, врач думает не только об их здоровье. И это мерзко и неправильно.


Ваша, доктор Наташа

doktor-natasha.livejournal.com



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  • 3 | 05.07.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34793 | Рейтинг: +5816,4
Об огородных странностях

Сосед по участку сказал, что по новым правилам теперь запрещено сажать свою картошку, только покупную. Это правда?

- Да, согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» 195-ФЗ редакция от 23.04.2018 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 14.05.2018 г. Закон запрещает использовать семена, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества. Статья 10.12 о нарушении правил производства, транспортировки, использования и прочего семян сельскохозяйственных растений влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, - ответил юрист Вадим Никитин.

====================Спасибо партии за заботу о нашем здоровье.



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  • 4 | 05.07.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии с начала года уничтожили 1,7 тонны санкционных продуктов
====================================
А могли бы раздать их по детским домам, малообеспеченным семьям, пенсионерам, да мало ли кто еще остро нуждается в продуктах питания?!
Но беда в том что "сытый голодного не понимает"....



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  • 5 | 05.07.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно узнать, в какую сумму башкирским налогоплательщикам обошлась непосильная "борьба" чиновников с санкционными продуктами?
И каким таким чудесным образом г-н Петров уничтожая, например, знаменитый твердый французский козий сыр без казеина "стимулирует" производство этого французского козьего сыра, полученного от коз на горных дренированных пастбищах французских Альп в условиях экологически проблемной Башкирии?



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  • 6 | 05.07.2018, 11:58 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34793 | Рейтинг: +5816,4
Каким способом, спрашиваешь?==Очень простым способом- также, как наша депутатша-ротом.



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  • 7 | 05.07.2018, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
Проверка выявила 57% фальсификата среди проб сыра и масла в Забайкалье
Специалисты управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю провели трехмесячную проверку, в ходе которой выяснилось, что из 24 проб сыра и сливочного масла в 57% случаях выявлены несоответствия данной продукции требованиям качества и безопасности. Об этом Заб.ру сообщили в пресс-службе данного ведомства. «Предприятия-производители данной продукции находятся на территории Челябинской, Новосибирской области и Республики Татарстан», - говорится в сообщении. Специалисты отметили, что дешевая продукция вытесняет с рынка более дорогую, при этом качество товара и соответствие его требованиям закона вызывает сомнения. Снижение цен на продукцию происходит за счет замены животного жира растительным. Это фальсификация состава продукта.
________________________________
В Уфе - такая же х-ня... молочные продукты покупать опасно. От творога вообще пришлось отказаться, к огромному моему сожалению!!!
Чтобы делать самой - не знаю, где сейчас можно купить разливное молоко... в Черниковке... не в полуторалитровых баллонах с машин - а прямо из фляг, как раньше...
Сыр стараюсь брать подороже, рублей по 800-1000 за кило, хоть какая-то надежда, что он таки натуральный...



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  • 8 | 05.07.2018, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо обязать каждого гражданина РФ обязать хоты бы раз в год доносить уполномоченным органам о фактах появления на территории РБ санкционных продуктов, на крайняк докладывать об их употреблении соседями, родственниками, друзьями. И дело сдвинется с мертвой точки, нужен общественный порыв, как в 37 годы.



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  • 9 | 05.07.2018, 13:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1824 | Комментарии: 59480 | Рейтинг: +12248,3
В Башкирии увеличили прожиточный минимум

Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Рустэм Марданов.

Документ устанавливает, что величина прожиточного минимума на душу населения в среднем составит 8615 рублей. Этот показатель рассчитывался по данным за месяц I квартала 2018 года.

При этом прожиточный минимум для работающего населения установлен в размере 9141 рубля. Для пенсионеров эта сумма составит 7027 рублей, а для детей — 8695 рублей.
______________________________________
Это почти в полтора раза ниже МРОТ(11 163+15%РК = 12 837,45) - в общем - ни в чем себе не отказывайте!



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...........не знаю, где сейчас можно купить разливное молоко... в Черниковке... не в полуторалитровых баллонах с машин - а прямо из фляг, как раньше.........
====================================
на Колхозном выставили микий мауса галамартошного - у них и шпроты балтийские за 19рэ, а сыры и творога по смИшным ценам,
не вечно же яйцебургер с чуки милком хавать!



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