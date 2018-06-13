«А веревку с собой брать? ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России составили петицию. На данный момент ее подписали уже около 27 тысяч человек.Авторы документа уверены, что лишение пенсий работающих пенсионеров улучшит материальное положение людей зрелого возраста, которые не имеют возможности зарабатывать себе на хлеб.«Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и по фактическим расходам, составляет 35 900 рублей, а средняя пенсия – 13 300 рублей. Если пенсионер по достижении пенсионного возраста продолжает работать, значит, он может обеспечить себе безбедную жизнь, но, начав получать пенсию и одновременно работая, он отбирает эти деньги из пенсий тех, кто работать не в состоянии, а это несправедливо», – говорится в тексте петиции.Однако мнения россиян разделились. Некоторые даже подписали петицию только для того, чтобы оставить негативный комментарий по поводу такого заявления.«Что за бред?! Люди, работающие на пенсии, таким образом выживают! Моя мама получает пенсию по инвалидности, отработав почти 40 лет на одном месте, цельных 10 000 рублей. Ровно столько, стоит оплата ее коммуналки! Бесплатные лекарства с ее букетом заболеваний выдаются не всегда, посему приходится покупать самой. Папина пенсия – 13 000 рублей. И скажите, люди добрые, как ему не работать?! Нереально выжить на эти деньги с сумасшедшими ценами на продукты, бензин, лекарства», – считает Оксана Евтушова.«Меня интересует, какая пенсия у автора петиции? У меня, например, 9 000 рублей при трудовом стаже 35 лет. И как мне прикажите жить?» – возмущается Ольга Родина.«А еще надо отменить социальные пенсии – люди всю жизнь не работали, а государство им пенсии платит. Также надо отменить пенсии всем чиновникам, членам правительства – они при своих зарплатах накопили на безбедную старость, и на пенсию их отправлять в 50 лет – у них очень тяжелая и вредная работа. Надеюсь, что ваша петиция не наберет нужное количество голосов – все же в стране адекватных людей больше. Я поддержала эту петицию только для того, чтобы оставить комментарий. При первой же возможности свой голос отменю», – аргументировала свою позицию Людмила Пономарева.Те, кто выступили «за», тоже объяснили свою точку зрения.«Считаю, что это правильно! Или пенсия, или зарплата. Из-за работающих пенсионеров поднимают возраст выхода на пенсию, так как правительство считает, что продолжают работать, потому что есть силы. А на самом деле, чтобы получать две выплаты», –пишет Галина Винецкая.«Полностью поддерживаю, также прошу повысить выплаты в пенсионный фонд до 40% от зарплаты и ввести налог для людей, доживших до пенсии. Ведь они отбирают у государства, а это несправедливо. Налог должен составлять 70% от средней пенсии по стране. Народ, проснись уже», – написал под петицией Тимур Батыров.Доцент УГНТУ, экономист Рустем Шайахметов полагает, что это неправильная мера:«Человеку, который проработал большую часть жизни, по закону должны выплачивать пенсию. Ведь, работая, он создает новый валовой продукт. Наказывать его за это неправильно. Правильнее было бы поставить вопрос о том, чтобы у чиновников были такие же пенсии, как у обычных граждан. То есть чтобы система начисления пенсий была одинакова для всех. Что касается замены пенсионеров молодежью, то пенсионеры работают на непристижных низкооплачиваемых должностях, на которые вряд ли захотят идти молодые люди. Да и нет пенсионеров, например, работающих в IT-сфере. В целом в этой пенсионной реформе нужно рассмотреть какие-то мягкие механизмы, например систему поощрений для работающих пенсионеров. Тогда у людей был бы смысл работать».Как вы думаете, стоит ли лишать пенсий работающих пенсионеров? К чему это может привести?