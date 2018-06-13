Рейтинг публикаций пользователей
Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Врач травматолог, ...

Как хирург, я привык к четким определениям и формулировкам. Так как от ...
  Администратор

Лилия Чанышева: «За ...

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
  Администратор

Профессор Иосиф Дискин: ...

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и ...
  Администратор

Роскомнадзор высказался ...

Ответ от ведомства получили представители общественной организации «Башкорт». ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Называть вещи своими имен ...

Напомню: Экстремизм, а) насильственное изменение основ конституционног ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

«А веревку с собой брать? ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. ========= ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Называть вещи своими имен ...

Оскорбление кого? В его выступлении были стрёмные выходки по отношен ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии недели
Необщественная, панчихинс ...

данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Необщественная, панчихинс ...

........ Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению эконо ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Крымское похмелье. В 2018 ...

Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину(путинвведивой ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Толкачев: Увеличение пенс ...

Толкачев: Увеличение пенсионного возраста – благо для экономики ----- ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Толкачев: Увеличение пенс ...

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! За время Гражданской войны человеческие потери состав ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Хамитов объявил о кадровы ...

на данный момент около 600 пациентов не получают жизненно важные препа ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  6.07.2018   1626   45

Когда посадят минздрава ...

По сообщению пациентов РКБ имени Куватова, в крупнейшей больнице Башкирии ...
  6.07.2018   1187   16

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   13661   130

Националистам не дает ...

Представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об ...
  5.07.2018   2229   113

Политолог: Хамитову пока ...

Рустэм Хамитов может сохранить свой пост до конца положенного срока. Но это ...
  5.07.2018   741   11

Обсуждаемое за месяц
Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  6.07.2018   1626   45

Когда посадят минздрава ...

По сообщению пациентов РКБ имени Куватова, в крупнейшей больнице Башкирии ...
  6.07.2018   1187   16

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   13661   130

Националистам не дает ...

Представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об ...
  5.07.2018   2229   113

Политолог: Хамитову пока ...

Рустэм Хамитов может сохранить свой пост до конца положенного срока. Но это ...
  5.07.2018   741   11

Последние публикации
Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  6.07.2018   1626   45

Когда посадят минздрава ...

По сообщению пациентов РКБ имени Куватова, в крупнейшей больнице Башкирии ...
  6.07.2018   1187   16

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   13661   130

Националистам не дает ...

Представители башкирских общественных организаций подняли вопрос об ...
  5.07.2018   2229   113

Политолог: Хамитову пока ...

Рустэм Хамитов может сохранить свой пост до конца положенного срока. Но это ...
  5.07.2018   741   11

Для РПЦ экстремизм не ...

Священник РПЦ призвал лишать гражданства россиянок, вступивших в интимные ...
  5.07.2018   514   15

Все силы школ ушли на ...

В Башкирии организацию ЕГЭ в этом году признали провальной. В школах существует ...
  5.07.2018   516   8

В Башкирии с начала года ...

В управлении Россельхознадзора по РБ отчитались о ходе борьбы с польскими ...
  5.07.2018   319   12

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  4.07.2018   7773   56

Крымское похмелье. В ...

Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 600 человек, опубликованные на ...
  4.07.2018   1009   164

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (20)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   36094   134

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   13661   130

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  4.07.2018   7773   56

Как получить орден, ...

Лилии Гумеровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». ...
  3.07.2018   3805   33

«Держите меня семеро»: В ...

В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 ...
  2.07.2018   2964   29

Читаемое за месяц
Отправится вслед за ...

Госпитализированный в понедельник певец и депутат Госдумы ответил ...
  19.06.2018   73604   30

Жена «пропагандона» ...

Психолог написала колонку о смысле жизни и месте пенсии в ней. Жена ведущего ...
  21.06.2018   45180   98

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   36094   134

Бесполезный форум: ...

В какой-то момент показалось, что форум может пойти по классическому пути ...
  13.06.2018   35489   60

Волнений можно не бояться ...

Власти готовятся к протестам в регионах из-за повышения пенсионного возраста. В ...
  18.06.2018   27792   47


«А веревку с собой брать?»

Оценили
1



Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России составили петицию. На данный момент ее подписали уже около 27 тысяч человек.

«А веревку с собой брать?»


Авторы документа уверены, что лишение пенсий работающих пенсионеров улучшит материальное положение людей зрелого возраста, которые не имеют возможности зарабатывать себе на хлеб.

«Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и по фактическим расходам, составляет 35 900 рублей, а средняя пенсия – 13 300 рублей. Если пенсионер по достижении пенсионного возраста продолжает работать, значит, он может обеспечить себе безбедную жизнь, но, начав получать пенсию и одновременно работая, он отбирает эти деньги из пенсий тех, кто работать не в состоянии, а это несправедливо», – говорится в тексте петиции.

Однако мнения россиян разделились. Некоторые даже подписали петицию только для того, чтобы оставить негативный комментарий по поводу такого заявления.

«Что за бред?! Люди, работающие на пенсии, таким образом выживают! Моя мама получает пенсию по инвалидности, отработав почти 40 лет на одном месте, цельных 10 000 рублей. Ровно столько, стоит оплата ее коммуналки! Бесплатные лекарства с ее букетом заболеваний выдаются не всегда, посему приходится покупать самой. Папина пенсия – 13 000 рублей. И скажите, люди добрые, как ему не работать?! Нереально выжить на эти деньги с сумасшедшими ценами на продукты, бензин, лекарства», – считает Оксана Евтушова.

«Меня интересует, какая пенсия у автора петиции? У меня, например, 9 000 рублей при трудовом стаже 35 лет. И как мне прикажите жить?» – возмущается Ольга Родина.

«А еще надо отменить социальные пенсии – люди всю жизнь не работали, а государство им пенсии платит. Также надо отменить пенсии всем чиновникам, членам правительства – они при своих зарплатах накопили на безбедную старость, и на пенсию их отправлять в 50 лет – у них очень тяжелая и вредная работа. Надеюсь, что ваша петиция не наберет нужное количество голосов – все же в стране адекватных людей больше. Я поддержала эту петицию только для того, чтобы оставить комментарий. При первой же возможности свой голос отменю», – аргументировала свою позицию Людмила Пономарева.

Те, кто выступили «за», тоже объяснили свою точку зрения.

«Считаю, что это правильно! Или пенсия, или зарплата. Из-за работающих пенсионеров поднимают возраст выхода на пенсию, так как правительство считает, что продолжают работать, потому что есть силы. А на самом деле, чтобы получать две выплаты», –
пишет Галина Винецкая.

«Полностью поддерживаю, также прошу повысить выплаты в пенсионный фонд до 40% от зарплаты и ввести налог для людей, доживших до пенсии. Ведь они отбирают у государства, а это несправедливо. Налог должен составлять 70% от средней пенсии по стране. Народ, проснись уже», – написал под петицией Тимур Батыров.

Доцент УГНТУ, экономист Рустем Шайахметов полагает, что это неправильная мера:

«Человеку, который проработал большую часть жизни, по закону должны выплачивать пенсию. Ведь, работая, он создает новый валовой продукт. Наказывать его за это неправильно. Правильнее было бы поставить вопрос о том, чтобы у чиновников были такие же пенсии, как у обычных граждан. То есть чтобы система начисления пенсий была одинакова для всех. Что касается замены пенсионеров молодежью, то пенсионеры работают на непристижных низкооплачиваемых должностях, на которые вряд ли захотят идти молодые люди. Да и нет пенсионеров, например, работающих в IT-сфере. В целом в этой пенсионной реформе нужно рассмотреть какие-то мягкие механизмы, например систему поощрений для работающих пенсионеров. Тогда у людей был бы смысл работать».

Как вы думаете, стоит ли лишать пенсий работающих пенсионеров? К чему это может привести?

ПроУфу
Оригинал публикации







Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 06.07.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лишить работающих пенсионеров пенсии- полный бред и непонимание системы создания и управления Пенсионным Фондом. Работающие пенсионеры могут занять рабочие места, которые бы могли получить безработные- в этом единственный и возможный ущерб народу. Работающие пенсионеры в то время создают конкуренцию мигрантам, сдерживают их поток в Россию.Наконец, средства заработанные пенсионерами останутся в РОссии, будут направлены на содержание детей и внуков, а это польза народу.
Пусть работают и получают заработную плату и пенсию, которые заслужили.
Пенсионер,который работал до 70 лет, Авыл Бабай Буртюкский.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 06.07.2018, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
Двоемыслие (англ. doublethink) — способность придерживаться двух противоположных ... ВОЙНА — ЭТО МИР; СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО; НЕЗНАНИЕ — СИЛА ... Но не только назвать: ещё и верить, что чёрное — это белое; больше того: знать, что чёрное — это белое, и забыть, что когда-то ты думал ...



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 06.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров.
=================================
Это по всей видимости кремлёвская фишка. Неплохой "ход конем", теперь они сами от имени народа будут взбрасывать подобного рода идейки, и сами, естественно по "воли народа" воплощать их в жизнь.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 06.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
скажите, мне неразумному, пожалуйста,
как выплата пенсий связана с "занятием" Путиным и его челяди с выборами?

А что тогда хныкать?! Это что, психологический "сброс пара"?
А "залежалые полицаи" на дорогах, это что, поддержание психологического рабского состояния великой Руси, скрепов, так сказать!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 06.07.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Семь лидеров секты «Аум Синрике» казнены в Японии
----------------------------
Либерасты будут кричать что нибудь о правах человека?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 06.07.2018, 10:19 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10948 | Рейтинг: -1812,1
3 | 06.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Это по всей видимости кремлёвская фишка. Неплохой "ход конем", теперь они сами от имени народа будут взбрасывать подобного рода идейки, и сами, естественно по "воли народа" воплощать их в жизнь.
_____________________________________________
Вот именно.
Фишка, когда вовремя воспользовались.
Почитайте на этом сайте и Вы найдёте немало комментариев, где пишут, что надо лишить работающих пенсионеров пенсии.
Полезный для власти сайт.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 06.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю, что работающих пенсионеров обязательно надо лишить пенсии на время работы! За счёт экономии на работающих пенсионерах можно несколько поднять пенсии! Работодатели будут вынуждены поднять низкие зарплаты, на которых сейчас работают пенсионеры, и на эти места пойдёт молодёжь и безработные, а это новые поступления в бюджет! За право мигрантам работать работодатель должен платить большой налог, чтобы было не выгодно их нанимать! Мигранты - это тормоз нашей экономике! К сожалению с нашими насквозь коррумпированными контролирующими органами это на практике не возможно! Коррупция - могильщик нашей экономики! Поставить под полный контроль естественные монополии и навести там порядок с зарплатами топ-менеджеров! И самое главное - существенно снизить внутренние цены на все энергоносители, что приведёт к массовому переносу различных производств на территорию РФ, что увеличит занятость населения и поступления в бюджет! Вот это никогда не будет сделано существующей воровской властью, поэтому население РФ с этой властью обречено на нищенское существование! Это вкратце! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 06.07.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
много пенсионеров работают за мизерную зарплату, чтобы как-то выжить . Пусть лишают чиновников,артистов ,но не простых людей с пенсиями 10-12 тысяч и зарплата 5-7 тысяч



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 06.07.2018, 10:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
В спальных районах хотят полностью запретить продажу алкоголя

В конце июня на заседании комиссии при главном психиатре-наркологе Минздрава Евгении Брюне обсуждалась концепция федерального проекта "Здоровый образ жизни". Она должна дополнить уже существующие концепции по этому вопросу. Среди новых пунктов — совсем запретить продажу алкоголя в спальных районах.

Если дословно, то в пункте "Ограничение доступности алкогольной и табачной продукции" есть подпункт "Запрет на размещение в жилых домах и "спальных" районах (необходима дефиниция "спального" района)".

Запрет на продажу алкоголя в жилых домах обсуждается уже несколько лет, но установить, по сути, сухой закон на территории спальных районов ранее не предлагалось.

Как Лайфу рассказал Евгений Брюн, этот документ разработал Минздрав. На заседании комиссии главный нарколог предложил коллегам обсудить концепцию и подготовить дополнительные предложения.

— Это, так скажем, обновлённая программа. Она сейчас проходит обсуждение и в Общероссийском народном фронте, и в Государственной думе. Какие-то новые предложения поступают. А вообще, здоровый образ жизни и профилактика заболеваний — один из приоритетов работы Минздрава с начала 2000-х годов, — сказал Евгений Брюн.

По его словам, ожидается, что осенью программа будет "свёрстана в окончательном виде".

— Запретить продажу алкоголя в жилых домах наше профессиональное сообщество предложило года три назад, и мы даже собрали более ста тысяч подписей, — сказал Евгений Брюн. — Но Госдума учитывает только те подписи, которые идут через портал госуслуг. То есть простому обывателю, который согласился с нашим предложением, просто технически не всегда просто поставить свою подпись таким образом.

Сейчас предложение включено в концепцию (правда, это ещё не окончательный вариант) и стало более жёстким.

— Идея очень простая: сконцентрировать продажу алкоголя в крупных алкогольных маркетах, которые были бы в отдалении от спальных районов, — сказал Евгений Брюн.

В пресс-службе Минздрава оперативно не предоставили комментарий по этому вопросу.

Как сообщалось, число больных алкоголизмом в России снизилось в два раза с 2005 года. По данным Минздрава, к концу прошлого года диагноз "алкоголизм" был у 42 человек на каждые 100 тысяч.
______________________________________
Мухахахахаха! Готовьтесь, ватриоты!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 06.07.2018, 10:40 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10948 | Рейтинг: -1812,1
7 | 06.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Считаю, что работающих пенсионеров обязательно надо лишить пенсии на время работы!...
______________________________________________
Ну первый пункт Вашего комментария близок к исполнению.
Скоро не будут работать на этих работах пенсионеры, будут трудиться молодые люди шестидесяти семи лет.
Молодость людям продлили. Элексир молодости.
Правда и траты у работающей молодёжи возрастут.
Многих "молодых" людей прямо с рабочего места на кладбище провожать придётся.
Ну там, венки, поминки, то да сё.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 06.07.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На одном из шествий навальновцев поговорил с двигавшейся в попутном направлении с женщиной раннего пенсионного возраста. Горой за Путина. При этом нелегально за черный нал подрабатывает уборщицей в нескольких местах, чем очень гордилась. Небось тоже подписалась.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 06.07.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семь лидеров секты «Аум Синрике» казнены в Японии
----------------------------
Либерасты будут кричать что нибудь о правах человека?

-------
Дурачок, ты еще про Чикатило вспомни.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 06.07.2018, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...начав получать пенсию и одновременно работая, он отбирает эти деньги из пенсий тех, кто работать не в состоянии, а это несправедливо», – говорится в тексте петиции."

---------------------

Какой коварный приём власти: стравить пенсионеров. Дескать, "скорей бы вы друг друга ухлопали".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 06.07.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 06.07.2018, 10:40 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 10941 | Рейтинг: -1812
7 | 06.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Считаю, что работающих пенсионеров обязательно надо лишить пенсии на время работы!...
______________________________________________
Ну первый пункт Вашего комментария близок к исполнению.
Скоро не будут работать на этих работах пенсионеры, будут трудиться молодые люди шестидесяти семи лет.
Молодость людям продлили. Элексир молодости.
Правда и траты у работающей молодёжи возрастут.
Многих "молодых" людей прямо с рабочего места на кладбище провожать придётся.
Ну там, венки, поминки, то да сё.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А где Вы прочитали, что я за повышение пенсионного возраста? Категорически против! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 06.07.2018, 10:57 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10948 | Рейтинг: -1812,1
7 | 06.07.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

.. Работодатели будут вынуждены поднять низкие зарплаты, на которых сейчас работают пенсионеры, и на эти места пойдёт молодёжь и безработные, а это новые поступления в бюджет! За право мигрантам работать работодатель должен платить большой налог, чтобы было не выгодно их нанимать! Мигранты - это тормоз нашей экономике! К сожалению с нашими насквозь коррумпированными контролирующими органами это на практике не возможно!
______________________________________________
Очень Опытный, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Не будут они повышать низкие зарплаты.
Всё равно найдут туда работников.
А не найдут, так просто закроют предприятие, как нерентабельное.
Мало что-ли примеров?
И тогда другие работники этого предприятия тоже останутся без работы и пойдут искать другую, хотя бы низкооплачиваемую.
По мигрантам.
Оно вроде бы правильно. Но мигранты тоже работают в основном на низкооплачиваемых и довольно-таки тяжёлых работах. Подавляющее большинство мигрантов это простые работяги. Низкооплачиваемые.
Убрать их, пойдут ли за эту зарплату работать наши граждане?
А повышать зарплату, вряд ли кто будет.
На Уфу, писали, всего 900 дворников (уверен, что половина из них числятся только на бумаге). Понятно же, что на такой город, это мизер.
Но никто не стремится увеличить количество дворников и поднять им заработную плату.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 06.07.2018, 11:01 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10948 | Рейтинг: -1812,1
А где Вы прочитали, что я за повышение пенсионного возраста? Категорически против! Очень Опытный
________________________________________________
Прошу прощения, я просто неправильно высказал свою мысль.
Но я не имел ввиду, что Вы за повышение пенсионного возраста, я хотел только сказать, что скоро работающих пенсионеров может и не стать, как класса.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 06.07.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оо, если честно то не фига не осилил твою эконом чудо программу. А на деле выходит что ты за повышение пенсионного возраста
Не там собака порылась. Турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 06.07.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А не сделать ли всем пенсионерам у кого подтвержденный трудовой стаж одинаковые пенсии. Ибо чиновники, судьи и прокуроры (кроме военных) нехилое содержание во время работы получают, пусть бы с них и копили сами на свою старость дополнительно. А в старости у всех должна быть одинаковая потребительская корзина. Потом же всем одинаково отмерят 2х2. Или же чиновников хоронят на гектаре?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 06.07.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Правда сомневаюсь, что настоящий турк! Я категорически против повышения пенсионного возраста! Очень опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 06.07.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Размечтались! Или пенсия, или зарплата.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com