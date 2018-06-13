Когда посадят минздрава Бакирова? В крупнейшей больнице Башкирии нет бинтов, пластырей и глюкозы?

По сообщению пациентов РКБ имени Куватова, в крупнейшей больнице Башкирии совсем как во время войны: потоки людей, нехватка препаратов, пластырей, часто нет бинтов, а в залах гемодиализа жара и невыносимые условия.«Стыдно за Уфу! В РКБ им. Куватова нет ни банального пластыря, ни препаратов (кофеина, глюкозы). Нам, инвалидам первой группы, приходится все покупать самим. На это уходит в среднем 300 рублей в неделю. Бинты, лейкопластыри. Уже при поступлении нам говорят: “Покупайте все сами, у нас этого нет!”»Именно эти слова пациентки отделения диализа РКБ им. Куватова Людмилы К. послужили поводом для небольшого журналистского расследования. Ведь получается, что пациенты крупнейшей больницы Башкирии приходят со своими лекарствами и расходными материалами.Неудобства преследуют и на диализе – из спецализированных кресел торчит наполнитель, который впивается в измученных пациентов (гемодиализ длится 3-4,5 часа – прим. ред.). Самих кресел тоже не хватает – вместо них обычные кровати, на которых сложно вылежать несколько часов.Почему нет бинтов, кофеина и глюкозы. Почему в больнице нестерильно. Почему из кроватей и стульев торчит наполнитель?Все эти вопросы хотелось задать главному врачу РКБ им. Куватова Ринату Нагаеву. До него, к сожалению, дозвониться не удалось, но трубку взял один из его замов (благо у него их девять) – Марсел Газизов. Заместитель главврача по организационно-методической работе согласился ответить на все вопросы только при личной встрече.Комментарий ProUfu.ruЧестно говоря, поначалу непредвзятость к врачам превалировала. Влиял и авторитет главной больницы республики, где, кажется, просто не может быть таких проблем с перевязочным материалом и препаратами. Но желание поехать и посмотреть на все собственными глазами все же победило.На улице начинался ливень, очередное штормовое. Из-за резкого перепада атмосферного давления, а также метеозависимости, состояние мое было неважным. Водитель почему-то подумал, что везет меня в больницу не по работе, а по делу: настолько все было плохо.Из-за подавленности и слабости я выпила на дорогу пару чашек кофе, но в РКБ мне стало только хуже – заболела голова.На встречу с журналистом пришла целая комиссия из завотделений, главной медсестры и замглавврача. И уже во время беседы с ними, выяснилось, что в больнице есть все. Помощь оказывается согласно существующим стандартам, а жалобы пациентов «часто не обоснованы, мешают работать, очерняют больницу».Самый первый вопрос был, конечно же, о наличии бинтов и лейкопластырей.– Все это есть в наличии, – уверил Марсел Газизов. – Контракты заключены до конца года, ежемесячно в отделения поступают все расходники. И сегодня сбоев в поставках нет.По словам старшей медсестры РКБ Айгуль Кашфетдиновой, самостоятельно покупать какие-то препараты, оборудование они не могут – все контролируется вышестоящими органами.На вопрос о наличии кофеина Газизов ответил, что больницы вообще не могут закупать его, поскольку он не входит в стандарты оказания медпомощи.– Мы даже не назначаем кофеин никому, – доверительно сообщили медики.Тогда возникает вопрос – какие препараты дают пациентам гемодиализа, у которых часто падает давление. По словам главной медсестры больницы, можно, например, колоть глюкозу 20-процентную.Но тут есть загвоздка. От глюкозы бывает плохо диабетикам. Людмила К. рассказала нам, что после глюкозы ей срочно нужен инсулин, за которым приходится ползти в палату и вкалывать лишние дозы в полуобморочном состоянии.Но старшая медсестра отделения диализа Ямиля Солихова поспешила уверить, что кофеин, конечно же, применяется.– Часто ли используете кофеин? – поинтересовался у нее Марсел Газизов.– Очень часто, – призналась медсестра.«Все есть, но кофеин не положен»По словам медсестры, в хирургическом корпусе РКБ с обеспечением расходными материалами все очень хорошо: в наличии «километры» бинтов, проблем со шприцами никогда не было, кофеин есть – в месяц 10 упаковок на амбулаторное и стационарное отделения. Правда, с января нет 40-процентной глюкозы, но есть 20-процентная.Подтвердил это и зашедший в пресс-центр Андрей Дмитриев, заведующий отделением диализа, врач-нефролог. Он признал, что, несмотря на то, что кофеин не рекомендуется Российским диализным обществом, на практике его применяют. Насколько часто он используется, Дмитриев затруднился ответить, поскольку каждый раз по-разному.– Это испокон веков идет – применение кофеина в диализе – проконсультировал он. – Его приходится использовать, потому что пациенты набирают большой вес в междиализный период, поднять их очень трудно, тяжело и нечем. Хотя кофеин в данном случае – палка о двух концах. С одной стороны, это быстродействующее средство для поднятия давления. Но с другой, он истощает мышечный миокард.Комментарий ProUfu.ruИ тут я совершила ошибку, сообщив прямо в конференц-зале, что у меня, похоже, упало давление из-за перемены погоды.– Окажем помощь, – сказали мне. – Может, кофе?Я сообщила, что три чашки кофе с утра уже выпила, но у меня все равно нет сил.По просьбе главной медсестры мне принесли цитрамон.– Цитрамон должен помочь, там тоже кофеин есть, – сочувственно сказали мне. – Это уже наши собственные таблетки, из дамской сумочки. Больница их не закупает.Одну таблетку я выпила.Но самое интересное: уже в редакции мне померили давление – 140/90. То есть мне не стоило пить ни кофе, ни цитрамон.Тем временем Андрей Дмитриев продолжил разговор, уверяя, что он всегда идет навстречу пациентам.– Мы не имеем право требовать расходники с пациентов, – сказал он. – Потому что это всегда порождает такого рода обращения. Если меня пациент спрашивает, что и как, я всегда говорю, что в аптеку поступило, все будет. Бывают, конечно, жизненные моменты, когда поставщики не привозят вовремя. Но это по-человечески надо понимать. Те, кто давно лечится, адекватно все воспринимают и понимают, а не кричат.– Если быть откровенными, то пациенты, которые на диализе, часто не совсем адекватно себя ведут, – добавил Марсел Газизов. – Представьте, что человек три дня не мочится из-за отказа почек. Они приходят сюда, чтобы очистить организм. Два дня они дома, за это время идет поражение всех органов.– Вы же прекрасно понимаете состояние образования, здравоохранения... – добавила главная медсестра.– Нормальное состояние… – прервал ее Марсел Газизов.Жалобы на кондиционерыОтсутствие кондиционеров и климат-контроля в зале гемодиализа руководство больницы объяснило нехваткой средств. Там же, где необходим температурный режим (в операционных, залах хранения препаратов), кондиционеры есть.А вот в зале диализа, считает главная медсестра, кондиционеры и не нужны, поскольку пациенты могут моментально простыть.Вопрос о взрыхленных стульях и вовсе вызвал удивление, ведь больница оснащена швейцарскими кроватями. Все специальное – диализное, профессиональное.Посмотреть, как все хорошо, не далиОдно дело услышать, но увидеть – другое. Оставался один вопрос: «А не посмотреть ли нам сам зал диализа, на то, в каком состоянии кровати и стулья – правда ли, что нет порванных сидушек?»«Почему бы не показать», – решило руководство, и мы спустились вниз, потом перешли в хирургический корпус. Пока мы перемещались по коридорам, руководство разошлось по кабинетам.Комментарий ProUfu.ruВ какой-то момент мне даже показалось, что система дала сбой – она вдруг стала открытой, и появилась мысль, что все жалобы пациентов на отсутствие препаратов и прочие неудобства действительно могут быть необоснованными.Но у зала диализа стало ясно, что все по-прежнему – завотделением нефрологии недовольно потирал лицо.– Подождите, на каком основании я должен впускать вас? – устало возмутился он. – Мне ваша корочка ни о чем не говорит. Нужно письменное заявление обратившихся к вам пациентов.Документов, которые он требовал, не было. Да и формально он был прав: мог впустить, дать халат, бахилы и показать, как у них все хорошо, но мог и не делать этого.Неожиданно ощетинился и спустившийся со мной завотделением диализа Андрей Дмитриев. «Да, правда, зачем мы должны вас впускать?» – возмутился он.Увидеть Людмилу К. не удалось, зал гемодиализа тоже. Однако на следующий день пациентка сообщила, что ее стали водить не в общий зал гемодиализа, где 18 коек, а в тот, где только три кровати. Систему ей ставил сам врач вместе с медсестрой, хотя до этого всегда делали только медсестры.Мы будем следить за развитием ситуации.