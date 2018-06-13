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Когда посадят минздрава Бакирова? В крупнейшей больнице Башкирии нет бинтов, пластырей и глюкозы?

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По сообщению пациентов РКБ имени Куватова, в крупнейшей больнице Башкирии совсем как во время войны: потоки людей, нехватка препаратов, пластырей, часто нет бинтов, а в залах гемодиализа жара и невыносимые условия.

Когда посадят минздрава Бакирова? В крупнейшей больнице Башкирии нет бинтов, пластырей и глюкозы?


«Стыдно за Уфу! В РКБ им. Куватова нет ни банального пластыря, ни препаратов (кофеина, глюкозы). Нам, инвалидам первой группы, приходится все покупать самим. На это уходит в среднем 300 рублей в неделю. Бинты, лейкопластыри. Уже при поступлении нам говорят: “Покупайте все сами, у нас этого нет!”»

Именно эти слова пациентки отделения диализа РКБ им. Куватова Людмилы К. послужили поводом для небольшого журналистского расследования. Ведь получается, что пациенты крупнейшей больницы Башкирии приходят со своими лекарствами и расходными материалами.Неудобства преследуют и на диализе – из спецализированных кресел торчит наполнитель, который впивается в измученных пациентов (гемодиализ длится 3-4,5 часа – прим. ред.). Самих кресел тоже не хватает – вместо них обычные кровати, на которых сложно вылежать несколько часов.

Почему нет бинтов, кофеина и глюкозы. Почему в больнице нестерильно. Почему из кроватей и стульев торчит наполнитель?

Все эти вопросы хотелось задать главному врачу РКБ им. Куватова Ринату Нагаеву. До него, к сожалению, дозвониться не удалось, но трубку взял один из его замов (благо у него их девять) – Марсел Газизов. Заместитель главврача по организационно-методической работе согласился ответить на все вопросы только при личной встрече.

Комментарий ProUfu.ru

Честно говоря, поначалу непредвзятость к врачам превалировала. Влиял и авторитет главной больницы республики, где, кажется, просто не может быть таких проблем с перевязочным материалом и препаратами. Но желание поехать и посмотреть на все собственными глазами все же победило.

На улице начинался ливень, очередное штормовое. Из-за резкого перепада атмосферного давления, а также метеозависимости, состояние мое было неважным. Водитель почему-то подумал, что везет меня в больницу не по работе, а по делу: настолько все было плохо.

Из-за подавленности и слабости я выпила на дорогу пару чашек кофе, но в РКБ мне стало только хуже – заболела голова.
На встречу с журналистом пришла целая комиссия из завотделений, главной медсестры и замглавврача. И уже во время беседы с ними, выяснилось, что в больнице есть все. Помощь оказывается согласно существующим стандартам, а жалобы пациентов «часто не обоснованы, мешают работать, очерняют больницу».

Самый первый вопрос был, конечно же, о наличии бинтов и лейкопластырей.

– Все это есть в наличии, – уверил Марсел Газизов. – Контракты заключены до конца года, ежемесячно в отделения поступают все расходники. И сегодня сбоев в поставках нет.

По словам старшей медсестры РКБ Айгуль Кашфетдиновой, самостоятельно покупать какие-то препараты, оборудование они не могут – все контролируется вышестоящими органами.

На вопрос о наличии кофеина Газизов ответил, что больницы вообще не могут закупать его, поскольку он не входит в стандарты оказания медпомощи.

– Мы даже не назначаем кофеин никому, – доверительно сообщили медики.

Тогда возникает вопрос – какие препараты дают пациентам гемодиализа, у которых часто падает давление. По словам главной медсестры больницы, можно, например, колоть глюкозу 20-процентную.

Но тут есть загвоздка. От глюкозы бывает плохо диабетикам. Людмила К. рассказала нам, что после глюкозы ей срочно нужен инсулин, за которым приходится ползти в палату и вкалывать лишние дозы в полуобморочном состоянии.

Но старшая медсестра отделения диализа Ямиля Солихова поспешила уверить, что кофеин, конечно же, применяется.

– Часто ли используете кофеин? – поинтересовался у нее Марсел Газизов.

– Очень часто, – призналась медсестра.

«Все есть, но кофеин не положен»

По словам медсестры, в хирургическом корпусе РКБ с обеспечением расходными материалами все очень хорошо: в наличии «километры» бинтов, проблем со шприцами никогда не было, кофеин есть – в месяц 10 упаковок на амбулаторное и стационарное отделения. Правда, с января нет 40-процентной глюкозы, но есть 20-процентная.

Подтвердил это и зашедший в пресс-центр Андрей Дмитриев, заведующий отделением диализа, врач-нефролог. Он признал, что, несмотря на то, что кофеин не рекомендуется Российским диализным обществом, на практике его применяют. Насколько часто он используется, Дмитриев затруднился ответить, поскольку каждый раз по-разному.

– Это испокон веков идет – применение кофеина в диализе – проконсультировал он. – Его приходится использовать, потому что пациенты набирают большой вес в междиализный период, поднять их очень трудно, тяжело и нечем. Хотя кофеин в данном случае – палка о двух концах. С одной стороны, это быстродействующее средство для поднятия давления. Но с другой, он истощает мышечный миокард.

Комментарий ProUfu.ru

И тут я совершила ошибку, сообщив прямо в конференц-зале, что у меня, похоже, упало давление из-за перемены погоды.

– Окажем помощь, – сказали мне. – Может, кофе?

Я сообщила, что три чашки кофе с утра уже выпила, но у меня все равно нет сил.

По просьбе главной медсестры мне принесли цитрамон.

– Цитрамон должен помочь, там тоже кофеин есть, – сочувственно сказали мне. – Это уже наши собственные таблетки, из дамской сумочки. Больница их не закупает.

Одну таблетку я выпила.

Но самое интересное: уже в редакции мне померили давление – 140/90. То есть мне не стоило пить ни кофе, ни цитрамон.

Тем временем Андрей Дмитриев продолжил разговор, уверяя, что он всегда идет навстречу пациентам.

– Мы не имеем право требовать расходники с пациентов, – сказал он. – Потому что это всегда порождает такого рода обращения. Если меня пациент спрашивает, что и как, я всегда говорю, что в аптеку поступило, все будет. Бывают, конечно, жизненные моменты, когда поставщики не привозят вовремя. Но это по-человечески надо понимать. Те, кто давно лечится, адекватно все воспринимают и понимают, а не кричат.

– Если быть откровенными, то пациенты, которые на диализе, часто не совсем адекватно себя ведут, – добавил Марсел Газизов. – Представьте, что человек три дня не мочится из-за отказа почек. Они приходят сюда, чтобы очистить организм. Два дня они дома, за это время идет поражение всех органов.

– Вы же прекрасно понимаете состояние образования, здравоохранения... – добавила главная медсестра.

– Нормальное состояние… – прервал ее Марсел Газизов.

Жалобы на кондиционеры

Отсутствие кондиционеров и климат-контроля в зале гемодиализа руководство больницы объяснило нехваткой средств. Там же, где необходим температурный режим (в операционных, залах хранения препаратов), кондиционеры есть.

А вот в зале диализа, считает главная медсестра, кондиционеры и не нужны, поскольку пациенты могут моментально простыть.

Вопрос о взрыхленных стульях и вовсе вызвал удивление, ведь больница оснащена швейцарскими кроватями. Все специальное – диализное, профессиональное.

Посмотреть, как все хорошо, не дали

Одно дело услышать, но увидеть – другое. Оставался один вопрос: «А не посмотреть ли нам сам зал диализа, на то, в каком состоянии кровати и стулья – правда ли, что нет порванных сидушек?»

«Почему бы не показать», – решило руководство, и мы спустились вниз, потом перешли в хирургический корпус. Пока мы перемещались по коридорам, руководство разошлось по кабинетам.

Комментарий ProUfu.ru

В какой-то момент мне даже показалось, что система дала сбой – она вдруг стала открытой, и появилась мысль, что все жалобы пациентов на отсутствие препаратов и прочие неудобства действительно могут быть необоснованными.

Но у зала диализа стало ясно, что все по-прежнему – завотделением нефрологии недовольно потирал лицо.

– Подождите, на каком основании я должен впускать вас? – устало возмутился он. – Мне ваша корочка ни о чем не говорит. Нужно письменное заявление обратившихся к вам пациентов.

Документов, которые он требовал, не было. Да и формально он был прав: мог впустить, дать халат, бахилы и показать, как у них все хорошо, но мог и не делать этого.

Неожиданно ощетинился и спустившийся со мной завотделением диализа Андрей Дмитриев. «Да, правда, зачем мы должны вас впускать?» – возмутился он.

Увидеть Людмилу К. не удалось, зал гемодиализа тоже. Однако на следующий день пациентка сообщила, что ее стали водить не в общий зал гемодиализа, где 18 коек, а в тот, где только три кровати. Систему ей ставил сам врач вместе с медсестрой, хотя до этого всегда делали только медсестры.

Мы будем следить за развитием ситуации.

ПроУфу
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  • 1 | 06.07.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Если такое творится в "главной больнице республики", то я боюсь даже себе представить что творится в районных больницах республики, не говоря уже о сельских больницах...
Одно "утешает",- крым наш!



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  • 2 | 06.07.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Везде в стране развал и бардак, но в медицине это проявляется наиболее болезненно.



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  • 3 | 06.07.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Всё разворовали! Медикаменты из больниц вороют и сдают в аптеки, оборудование закупается дешёвое, но втридорого! Сейчас скажут, где факты? А Вы допустите меня до всех документов, всех больных без Вашего надзора и через месяц руководство больницы будет в Гоголевском тупике! Ну и финансирование конечно тоже не достаточное! Очень Опытный



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  • 4 | 06.07.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что опять разнылись. Наши предки вообще лопухами и утирались, и бинтовались, и ничего выживали. И еще вам, рафинированным, жизнь дали.



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  • 5 | 06.07.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Уф , этот гемодиализ .Просто продлевают мучения больных, у которых отказали почки .Пересадка почки для элиты.для избранных . Но профилактика разработана тоже плохо.Проблема из проблем .
Если оптимизировать еще одну крупную больницу , то я думаю, появятся бинты и лекарства .
АА свалить все на Бакирова, или еще хуже- посадить( за что?)- проблема не решится и просто скроется под видом решения . Что-то напоминает 37 год.



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  • 6 | 06.07.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.07.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что опять разнылись. Наши предки вообще лопухами и утирались, и бинтовались, и ничего выживали. И еще вам, рафинированным, жизнь дали.
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____________________________________________________________
________ Выключите интернет немедленно! И всю электронику дома тоже! Ваши предки без всего этого жили и ничего, выживали! И ещё Вам, рафинированным, жизнь дали! К сожалению, Вам только жизнь! Очень Опытный



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  • 7 | 06.07.2018, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.07.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что опять разнылись. Наши предки вообще лопухами и утирались, и бинтовались, и ничего выживали. И еще вам, рафинированным, жизнь дали.

И потому злите элиту, что стали жить долго чрезмерно ! город Л-Анж- возраст 30 лет работающих жителей, выше все на выход.....если есть накопленное то далее, остальные по помойкам.



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  • 8 | 06.07.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Вы можете и всех министров на местах пересажать или перестрелять и всё равно ничего не изменится Все деньги в Москве Вы лично в марте выбрали такую жизнь а что теперь сопли распустили Не было 18лет и не будет ничего Ладно хоть здание осталось В районах одни руины от больниц и школ остались Вам же по телику правители дали команду пить шиповник и кору дуба В чём же дело Выполняйте



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  • 9 | 06.07.2018, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
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В какой отрасли лучше ? Везде ровно идём - .....ниже плинтуса !! Все уже вроде бы развалили , осталось доразвалить то что уже развалили .



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  • 10 | 06.07.2018, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Удивляет разница в оплате труда медиков. 17 б-ца предлагает 50 тыс врачу, 30 медсестрам, а 18-я, врачу 30? И с педработниками такой же бардак! Сделайте уже ставку не 8 тысячь, а хотя бы 20!



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  • 11 | 06.07.2018, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
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10 му ,Это называется латание дыр и обман .Конечно , никто врачам за ставку по 50 тыров не даст.А если дежурить круглые сутки , работать на двух ставках, то ,пожалуй, так и получится.С сестрами такая же история- тут уж нужно не вылазить из больницы,к пенсии они так изработаются, что будут выглядеть старухами( простите за сравнение)
30 тыров - более менее адекватнее(18 б-ца)
Сделать ставку в 20 тыров , то тогда потребуется в 2-3 раза больше медиков и в общем большего фонда зарплаты.Сейчас за дополнительные совмещения - замещения и проч . платят без каких- либо надбавок.за стаж,вредность и проч.



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  • 12 | 06.07.2018, 20:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
Оперативники нашли на одном из складов Петербурга две тысячи упаковок просроченных лекарств для онкобольных
Препараты закупались на бюджетные деньги.

По данным экономической полиции, стоимость найденных просроченных лекарств превышает 120 миллионов рублей. На эти деньги Смольный закупил 2 тысячи упаковок препарата «Ацеллбия», он предназначался для льготников с онкологическими заболеваниями, однако они его так и не получили, сообщает интернет-портал Фонтанка. Как сказали изданию оперативники, цитирую «все верно — считайте, что на складе протухли дорогие лекарства». После истечения срока годности всю партию должны были уничтожить, но этого по каким-то причинам не сделали. Вероятно, чиновники просто не рассчитали необходимый для больных объем лекарств, сказала «Эху Москвы» координатор программ благотворительного фонда «Адвита» Елена Грачева.

Теперь следствию придется дать оценку решениям бывших руководителей комитета по здравоохранению Смольного.

В Петербурге сейчас расследуется несколько уголовных дел, связанных с незаконным распространением препаратов для онкобольных.
__________________________________
В это время в других, нижеобеспеченных регионах, умирали онкобольные от нехватки этих препаратов!!!!

Страна ГЕНОЦИДА!!!



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  • 13 | 06.07.2018, 20:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
В медицинские учреждения Люберец возобновились поставки расходных материалов
В медицинские учреждения Люберец возобновились поставки расходных материалов, — утверждает Министерство здравоохранения Московской области. Ранее пользователи социальных сетей жаловались на то, что в больницах не хватает перевязочных материалов, реагентов и пробирок для анализов. Утверждалось, что страховые компании предлагают обращаться за медицинскими услугами в платные клиники. В подмосковном Минздраве настаивают на том, что в государственных стационарах и поликлиниках медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.
_________________________
Люберцы - не Б-стан! Реагируют, так сказать....



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  • 14 | 06.07.2018, 21:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1826 | Комментарии: 59538 | Рейтинг: +12251,3
Американский стартап напечатал часть сердечной мышцы для трансплантации

https://hightech.fm/2018/07/05/heart …



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  • 15 | 06.07.2018, 22:06 | Автор: Не зарегистрирован
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12-13 му.Зачастую закупаются не всегда эффективные лекарства или близкие к истечению срока припенения .Кто-то закупил или ему впарили те лекарства ,которые никто не покупает.Вот поэтому и такая петрушка .
А власти всегда отвечают , что все имеется на местах и никакого недостатка или перебоя нет .Старый и избитый прием .



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  • 16 | 06.07.2018, 23:05 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34798 | Рейтинг: +5816,7
Ну, что вы хотите? Пока народ будет терпеть, его будут иметь.
Каждый день тысячи (!!!) стоят часами в пробках из-за моста. И что? Терпят!

Какую-то херовенькую железяку никак не могут привезти из Германии.
Уверен, что если бы какая-нить железяка (м.б. для зубов) понадобилась Хамитову или Ялалову, не говоря уж о Толкаче, утром её доставил бы военный самолет, а в обед её бы уже вставили им в зубы.

Так, что терпите, терпите, а вас будут иметь и иметь.



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