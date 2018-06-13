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Медали башкирского героя - достойный облик

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Выберите один из известных символов

1) Памятник Салавату Юлаеву
2) Заки Валиди (в профиль)
3) Игральный инструмент курай
4) Урал-батыр верхом на пещерном льве
5) Символ единения башкирских родов (7 шт.)

Всего проголосовало: 6
На днях Исполком Всемирного курултая башкир неожиданно выступил с интересной инициативой об учреждении общественной награды - медали «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой башкирского народа»).

Звание героя башкирского народа будет присваиваться, в том числе за «проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа».

Хотя из сообщения данной общественной организации не совсем ясно - от кого надо защищать башкирский народ, чтобы завоевать титул героя башкирского народа, тем не менее, определенную подсказку, по-видимому, можно узреть в образе Салавата Юлаева, который подается в республике, именно как народный герой.

Всемирный курултай башкир приглашает широкие круги общественности принять участие в открытом конкурсе на разработку лучшего эскиза этой важной награды.

Откликнувшись на данный призыв, просим вас голосовать за один из символов, который, по нашему мнению, обязательно должен быть изображен на лицевой стороне медали, благо их круг всем известен.

Медали башкирского героя - достойный облик


Медали башкирского героя - достойный облик


Медали башкирского героя - достойный облик


Медали башкирского героя - достойный облик


Медали башкирского героя - достойный облик






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  • Гость
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  • 1 | 11.07.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сильные фото ,особо муртаза с дудой



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  • 2 | 11.07.2018, 09:24 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34830 | Рейтинг: +5818,4
Думается, первую медаль надо дать тов. Аринушкину, который готовит пламенную речь в защиту героя на предстоящем суде.



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  • 3 | 11.07.2018, 09:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1827 | Комментарии: 59641 | Рейтинг: +12264,2
Выберите один из известных символов:
__________________
- Девушка, вы что будете, спирт, водку или самогон?
- Ой, ну я прям даже не знаю, у вас все такое вкусное…©



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  • 4 | 11.07.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что значит - "не совсем ясно - от кого надо защищать башкирский народ, чтобы завоевать титул героя башкирского народа". Надо защищать от милитаристских кругов Бангладеш и Мальдивских островов. Это же ясно. Они также претендуют на национальную принадлежность игрального курая, чуть иначе выглядящего. Бесятся от злобы.



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  • 5 | 11.07.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы во всем мире узнали всю сущность *** предлагаю на одной стороне медали изобразить бандита и душегуба салаватку, а на другой предателя Родины и фашистского прихвостня закийку валидолова,



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  • 6 | 11.07.2018, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34830 | Рейтинг: +5818,4
Братцы! Вы это, того, полегче на поворотах. Закручена гигантская машина по легитимизации убийцы. Выделены громадные средства , подключена куча нахлебников (кино, ТВ, СМИ).

Думается, они будут очень недовольны, ибо готовы за бабло любого бандита славить!



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  • 7 | 11.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зугуру надо выбить на медали , во время прополки картофеля или свеклы .



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  • # 8 | 11.07.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 9 | 11.07.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.07.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован

Сильные фото ,особо муртаза с дудой
===
вы чё тут против трижды назначенца нашего великого Путина имеете?
Вы что, сомневаетесь в деловых качествах Путина?
он поднял с колен!
0собливо непонятливаым сообщаю, численность ментов у нас в 6...7 раз выше чем в цивилизованных странах, - всем хватит!



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  • 10 | 11.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 11.07.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован

Чтобы во всем мире узнали всю сущность башкирского народа предлагаю на одной стороне медали изобразить бандита и душегуба салаватку, а на другой предателя Родины и фашистского прихвостня закийку валидолова,
===
скажите, пож-та, "бандитки" Салаватки и "предатель Родины и фашистский прихвостнь" Закийка Валидов участвовади в совместном военном параде с Гитлером в Бресте?
Кто же всё таки участники этого парада!
А почему деп ЕР Фёдоров заявил что 95% крупных предприятий находятся в ино юрисдикции и ваш Путигн их ино агентами не признал?!
Возможно вы полагаете что эти 95% крупняка зарегистроированы в Республике Башкортостан, уверяю вас это не так!
Так кто всё же "предал", то бишь продал Родину?
Ау? Кто?



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  • 11 | 11.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 11.07.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зугуру надо выбить на медали , во время прополки картофеля или свеклы .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ С кандидатурой согласен, но сюжет предлагаю другой, всем известный:"Рамзил, сфоткай меня!" Надо же показать весь глубокий внутренний мир народа, через его ярких представителей! Очень Опытный



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  • 12 | 11.07.2018, 10:22 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5671 | Рейтинг: -172,7
Рахимов с дудкой- это нечто))



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  • 13 | 11.07.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 11.07.2018, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сильные фото ,особо муртаза с дудой
======================================
Да уж, муртаЗло отсосала по полной!!!



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  • 14 | 11.07.2018, 10:27 | Автор: Karim Yaushev | На сайте
    Публикации: 61 | Комментарии: 572 | Рейтинг: +188,4
Не совсем ясна причина ажиотажа вокруг значка одной из общественных организаций. Ведь общественных организаций в РФ навалом. Есть даже Партия любителей пива. У них есть медаль «Заслуженный любитель пива». И гордо носят.



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  • 15 | 11.07.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 11.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 11.07.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован

Чтобы во всем мире узнали всю сущность башкирского народа предлагаю на одной стороне медали изобразить бандита и душегуба салаватку, а на другой предателя Родины и фашистского прихвостня закийку валидолова,
===
скажите, пож-та, "бандитки" Салаватки и "предатель Родины и фашистский прихвостнь" Закийка Валидов участвовади в совместном военном параде с Гитлером в Бресте?
Кто же всё таки участники этого парада!
А почему деп ЕР Фёдоров заявил что 95% крупных предприятий находятся в ино юрисдикции и ваш Путигн их ино агентами не признал?!
Возможно вы полагаете что эти 95% крупняка зарегистроированы в Республике Башкортостан, уверяю вас это не так!
Так кто всё же "предал", то бишь продал Родину?
Ау? Кто?________________________________________________________
____________________________________________________________
______ Чем Вас парад в Бресте не устраивает? А участие многих стран в Берлинской олимпиаде 1936 года устраивает? А "Мюнхенский сговор" устраивает? Очень Опытный



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  • 16 | 11.07.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг с Кухаркой напоминают дворового дурачка, свистящего вслед улетающим воробьям и показывающем фигушки прохожим..но на 282 тянут сильно, спасти от зоны их может только судмедэкспертиза.



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  • # 17 | 11.07.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 18 | 11.07.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Пусть отделяются и сами себя изолируют, а мы поржём.



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  • 19 | 11.07.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Нерусских на руководящих должностях и на любых рабочих местах должно быть в соответствии с процентным соотношением в общем количестве населения. Не в республике, а в России. То есть, один к ста. Иначе образуется национальная мафия.



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  • 20 | 11.07.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 11.07.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
10 | 11.07.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
5 | 11.07.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
Чтобы во всем мире узнали всю сущность башкирского народа предлагаю на одной стороне медали изобразить бандита и душегуба салаватку, а на другой предателя Родины и фашистского прихвостня закийку валидолова,
===
скажите, пож-та, "бандитки" Салаватки и "предатель Родины и фашистский прихвостнь" Закийка Валидов участвовади в совместном военном параде с Гитлером в Бресте?
Кто же всё таки участники этого парада!
А почему деп ЕР Фёдоров заявил что 95% крупных предприятий находятся в ино юрисдикции и ваш Путигн их ино агентами не признал?!
Возможно вы полагаете что эти 95% крупняка зарегистроированы в Республике Башкортостан, уверяю вас это не так!
Так кто всё же "предал", то бишь продал Родину?
Ау? Кто?________________________________________________________

______ Чем Вас парад в Бресте не устраивает? А участие многих стран в Берлинской олимпиаде 1936 года устраивает? А "Мюнхенский сговор" устраивает? Очень Опытный
===
скажите, пожалуйста, "бандитки" Салаватки и "предатель Родины и фашистский прихвостень" Закийка Валидов участвовали в оккупационных походах? И это 70% уничтоженных башкир, а также татар, урусов, - сподвижников Салаватки тоже бандиты?



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