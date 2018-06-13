Медали башкирского героя - достойный облик

На днях Исполком Всемирного курултая башкир неожиданно выступил с интересной инициативой об учреждении общественной награды - медали «Башҡорт халыҡ геройы» («Герой башкирского народа»).Звание героя башкирского народа будет присваиваться, в том числе за «проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа».Хотя из сообщения данной общественной организации не совсем ясно - от кого надо защищать башкирский народ, чтобы завоевать титул героя башкирского народа, тем не менее, определенную подсказку, по-видимому, можно узреть в образе Салавата Юлаева, который подается в республике, именно как народный герой.Всемирный курултай башкир приглашает широкие круги общественности принять участие в открытом конкурсе на разработку лучшего эскиза этой важной награды.Откликнувшись на данный призыв, просим вас голосовать за один из символов, который, по нашему мнению, обязательно должен быть изображен на лицевой стороне медали, благо их круг всем известен.