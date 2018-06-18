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Моральное уродство - его конек? Народ не должен решать судьбу пенсий

  • Опубликовано: natall | 13.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 10097 | Комментарии: 34
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Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников пенсионной реформы.

Моральное уродство - его конек? Народ не должен решать судьбу пенсий


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  • 1 | 13.07.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может кто-нибудь не поленится, заяву на этого урода в прокуратуру накатает? Ибо в Конституции написано:Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
....
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.



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  • 2 | 13.07.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
судьбу безропотного быдла (жить или умереть) решает путин и его чиновники, а не само быдло.
Быдлу разрешается только голосовать за пожизненного царя.



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  • 3 | 13.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видимо он перепутал два слова "Народ" и "быдло".



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  • 4 | 13.07.2018, 10:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Вот вам еще одного морального урода в ленту:

Депутат Милонов заявил, что за 40 000 руб. никто работать в Думу не пойдет, и вообще на эти деньги прожить невозможно.
________________________________
А как живут пенсы на 8 тыр в месяц?



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  • 5 | 13.07.2018, 10:50 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 10997 | Рейтинг: -1818,9
Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников пенсионной реформы.
___________________________________________________
Типичный либераст.
Который несколько процентов считает умными и считает, что именно они должны решения принимать, а остальных считает быдлом.



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  • 6 | 13.07.2018, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Что лучше: российская или латвийская пенсия? Отвечают россияне, живущие в Латвии

Пенсионная реформа в России повлияет и на жителей других стран. В одной Латвии живут больше 55 тысяч граждан России, 20 тысяч из которых – пенсионеры, а еще около 10 тысяч собирались выйти на пенсию в течение ближайших 10 лет. Где им выгоднее получать пенсию, в РФ или в Латвии?

Семья Веры Зуевой переехала жить в Латвию сразу после войны. Женщина 36 лет проработала на одном из рижских предприятий, а после восстановления независимости Латвии получила паспорт негражданина.

В 2002 году Зуева вышла на пенсию, и ей начислили первую латвийскую пенсию – всего 50 евро в месяц. Сумма каждый год увеличивалась, но прожить на эти деньги все равно было нереально, говорит пенсионерка. Тогда Вера Зуева оформила российское гражданство и сегодня получает две пенсии:

от Латвии 227 евро в месяц,
от России примерно 180 евро в месяц.

Правда, основные траты у живущей в Латвии пенсионерки происходят в евро, а пенсия, которую она получает из России, из-за падающего курса постоянно уменьшается.

"Сначала было 600 евро, потом 520, потом 540 в месяц, – жалуется Зуева. – И в этом месяце приход 183 евро".

Муж Веры Зуевой получает только латвийскую пенсию, 320 евро в месяц. По его словам, этих денег хватает, чтобы оплатить все счета. А две пенсии жены, которые в сумме составляют 400 евро, семья тратит на еду, лекарства и другие нужды.

"Поход в магазин когда-то был до 10 евро: можно было купить хлеб, молоко, фрукты, овощи, то, что мы едим каждый день. Но сейчас мы тратим уже до 20 евро", – рассказывает пенсионерка.


В годы кризиса в Латвии, в 90-е и в 2000-е годы, многие латвийские неграждане оформляли себе российское гражданство, как Вера Зуева. В основном это были женщины старше пятидесяти лет, которые хотели получать российскую пенсию. Сейчас таких желающих стало гораздо меньше. Во-первых, из-за курса рубля эта пенсия стала слишком маленькой: по данным опросов, средняя российская пенсия, которую получают живущие в Латвии граждане России, составляет от 80 до 200 евро, в то время как средняя латвийская пенсия – 300 евро. Плюс, у пенсионеров, которые являются гражданами Латвии, есть возможность получать разные социальные пособия и льготы от государства и муниципалитетов. У тех, кто получает деньги из России, этой возможности нет.

Во-вторых, после 2011 года оформлять двойную пенсию уже нельзя. Человеку нужно выбрать: получать деньги либо в России, либо в Латвии.

Дольше всех на пенсии в странах бывшего СССР живут в Узбекистане, меньше всего – в Казахстане
Многие живущие в Латвии российские пенсионеры обеспокоены пенсионной реформой в России и тем, что их положение может ухудшиться еще больше.

Беспокоятся за свое будущее и те граждане России, которые переехали в Латвию недавно. Те, кому до пенсии оставалось 10-15 лет, понимают, что теперь ждать выплат от российского государства им придется дольше. Часть из них вообще не рассчитывает на пенсию, например Дмитрий Саввин, которые живет в Латвии как политический беженец. На свою пенсию он собирается накопить сам:

"Мы все помним, что, когда был аннексирован Крым, то внезапно деньги пенсионного фонда переправили туда, – говорит Саввин. – Я, например, на это не подписывался, не подписывался, чтобы мои пенсионные отчисления шли на нужды Крыма. А если завтра у России еще какая-нибудь неотложная нужда возникнет?"
___________________________________
Ну что, ватриоты, нажрались крымваша - по самые гланды?!



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  • 7 | 13.07.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как ни включишь ТВ, то обязательно передача про то, как хорошо работать, а пенсию по возрасту участники передачи даже считают унижением! При этом на передаче те, кто никогда ничего материального не произвёл: актёры, певцы, дикторы, учёные, писатели и т.п.! Никогда не было доярки ручного доения, механизатора с\х и других профессий тяжёлого физического труда! Как и не было, что вполне естественно, тех, кто уже на погосте! При этом совершенно не учитывается, что все люди разные: один в 80 ещё ого-го, а другой или с детства с хроническими болезнями или просто износился от труда уже к 50 - 60 годам! А денег в стране полно, только они распределяются не справедливо и расходуются зачастую не рационально! Очень Опытный



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  • 8 | 13.07.2018, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Мореход @KossKD
14 ч.14 часов назад

Пздц.
На первом канале ток-шоу про бабку, которая родила в 60 лет под названием "Старость подождёт".
Идиотичнее пропаганды повышения пенсионного возраста я не видел.



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  • 9 | 13.07.2018, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Опрос на улицах Саратова. ЛЮДИ БОЛЬШЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ ПУТИНУ!
Не помогает даже информационное зомбирование.
Женщина: "Я вот всегда за Путина была, а вот его высказывания, пока я правлю, никакого повышения пенсионного возраста не будет. И вот на тебе. Его авторитет в моих глазах упал"

https://twitter.com/Search_Veritas/status/101748678401453671
1



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  • 10 | 13.07.2018, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Иллюстрация того, что только шкурный интерес может переубедить ватника. Когда ведёте с такими «дебаты», рисуйте им перспективы личных его потерь и лишений.



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  • 11 | 13.07.2018, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
Если вы сегодня позволяете какому-то дяде решать есть вам хамон, сыр или нет, завтра он решит, что его охраннику можно потрахать вашу жену или дочку, а послезавтра поиметь и вас во имя «победы добра над злом». А потом ещё будете извиняться за то, что плохо подмахивали всей семьёй



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  • 12 | 13.07.2018, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
за последний месяц ВЦИОМ опубликовал результаты семи опросов, посвященных футболу, и ни одного, посвященного пенсионной реформе



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  • 13 | 13.07.2018, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
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Прелестно... Хули ему горевать при Путине?



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  • 14 | 13.07.2018, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
9 млрд рублей полковника Захарченко перечислены в бюджет.
Напомню, что столько же принесет в 2019 году повышение пенсионного возраста...



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  • 15 | 13.07.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.07.2018, 11:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1829 | Комментарии: 59673 | Рейтинг: +12266,9

Многие живущие в Латвии российские пенсионеры обеспокоены пенсионной реформой в России и тем, что их положение может ухудшиться еще больше.

Беспокоятся за свое будущее и те граждане России, которые переехали в Латвию недавно. Те, кому до пенсии оставалось 10-15 лет, понимают, что теперь ждать выплат от российского государства им придется дольше. Часть из них вообще не рассчитывает на пенсию, например Дмитрий Саввин, которые живет в Латвии как политический беженец. На свою пенсию он собирается накопить сам:

"Мы все помним, что, когда был аннексирован Крым, то внезапно деньги пенсионного фонда переправили туда, – говорит Саввин. – Я, например, на это не подписывался, не подписывался, чтобы мои пенсионные отчисления шли на нужды Крыма. А если завтра у России еще какая-нибудь неотложная нужда возникнет?"
___________________________________
Ну что, ватриоты, нажрались крымваша - по самые гланды?!
=====================
У Кухарки редкое сочетание злобности и глупости. Непонятно чего больше. Наверное, всё же, глупости больше.
Вот какая связь между присоединением Крыма к России и пенсиями в Латвии? Для нормального человека эти вещи не связаны, для шизофреников - очевидны.
Или вот это:
"Часть из них вообще не рассчитывает на пенсию, например Дмитрий Саввин, которые живет в Латвии как политический беженец".
А кто такой этот Савин, почему он убежал из России и стал политическим беженцем? Поподробнее, пожалуйста! А то некогда угонщики самолёта и убийцы стюардессы Нади Курченко тоже числились в США политическими беженцами - им тоже пенсию надо было платить?
Про уровень жизни в Латвии хорошего не скажешь. Судьба Латвии и латышей трагична: молодёжь массого бежит из страны, и вряд ли в Дублине или Лондоне кому-то нужен латышский язык. Промышленность, сельское хозяйство и рыболовство в Латвии убиты. За счёт чего там вообще платят пенсии - загадка. Вероятно Евросоюз пока ещё что-то подкидывает, но это не будет продолжаться вечно.
И так: молодёжи и просто работоспособного населения в Латвии всё меньше, производства практически нет, дотации Евросоюза рано или поздно прекратятся, и латывийские пенсии исчезнут как явление.
Да и сейчас их размер таков, что они не лучше российских: называя размер пенсий, нужно называть и цены, в частности, на квартплату - иначе это просто свист.



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  • 16 | 13.07.2018, 13:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28361 | Рейтинг: -691,3
из текста выступления:

24 июня 2018 19:50 Дмитрий Киселёв
Пенсии: Киселев подсказал способ "постановки мозгов на место"

...Лишь общая и дружная работа всех обеспечит нам темпы роста выше среднемировых и тем самым гарантирует продолжение нашей тысячелетней цивилизации, да и само существование нашего Отечества, ведь без мощного рывка потеряем страну.

Понятно, что обсуждение пошло бурно. Некоторые уже и наобзывались, и поругались, и обиделись. Кто-то из непримиримых либералов, кто раньше открыто выступал за повышение пенсионного возраста, успел переметнуться к коммунистам и заявить, что теперь не согласен и готовит уличные протесты, кто-то специально запутывает всю историю, наслаждаясь эффектом..

....Но есть и то, что нельзя, что недопустимо и невозможно было бы нигде в мире, — это референдум по пенсиям, идею которого выдвигают коммунисты. Не референдумная это тема.

Ни в одном государстве планеты популистские предложения не выносят на референдум. Не раздавать ли на перекрестках всем колбасу бесплатно? Не увеличить ли всем зарплату втрое, а отпуск — вдвое?

Ни одна страна мира не поставит такие вопросы на референдум, как и сроки выхода на пенсию. Инициатива везде будет за правительством, а принятие закона — за парламентом, который мы же избрали. Значит, доверили законы принимать — таков механизм демократии.

Если кто-то думает, что подобные вопросы должны решать улица, толпа, то это уже охлократия — власть толпы, а не власть народа. Нигде в мире охлократия пока не показала себя здорово. Хотим, как на Украине? Тогда — на улицу. Но что-то подсказывает, что не очень-то хотим.

Сейчас "гуляет" много разных скороспелых соцопросов, мол, люди — против. Не соглашусь. Считаю такие исследования поверхностными и даже политически манипуляторными. Развернутая кампания в Сети тоже не в счет. Вот результаты широкого и скрупулезного исследования, корректно проведенного крупным международным кадровым агентством Kellу. Для агентства знание кадров — чистый бизнес и никакой политики, никакой пропаганды.



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  • 17 | 13.07.2018, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие живущие в Латвии российские пенсионеры обеспокоены пенсионной реформой в России и тем, что их положение может ухудшиться еще больше.

Беспокоятся за свое будущее и те граждане России, которые переехали в Латвию недавно. Те, кому до пенсии оставалось 10-15 лет, понимают, что теперь ждать выплат от российского государства им придется дольше. Часть из них вообще не рассчитывает на пенсию, например Дмитрий Саввин, которые живет в Латвии как политический беженец. На свою пенсию он собирается накопить сам:

"Мы все помним, что, когда был аннексирован Крым, то внезапно деньги пенсионного фонда переправили туда, – говорит Саввин. – Я, например, на это не подписывался, не подписывался, чтобы мои пенсионные отчисления шли на нужды Крыма. А если завтра у России еще какая-нибудь неотложная нужда возникнет?"
___________________________________
Ну что, ватриоты, нажрались крымваша - по самые гланды?!
=====================
У Кухарки редкое сочетание злобности и глупости. Непонятно чего больше. Наверное, всё же, глупости больше.
Вот какая связь между присоединением Крыма к России и пенсиями в Латвии? Для нормального человека эти вещи не связаны, для шизофреников - очевидны.
Или вот это:
"Часть из них вообще не рассчитывает на пенсию, например Дмитрий Саввин, которые живет в Латвии как политический беженец".
А кто такой этот Савин, почему он убежал из России и стал политическим беженцем? Поподробнее, пожалуйста! А то некогда угонщики самолёта и убийцы стюардессы Нади Курченко тоже числились в США политическими беженцами - им тоже пенсию надо было платить?
Про уровень жизни в Латвии хорошего не скажешь. Судьба Латвии и латышей трагична: молодёжь массого бежит из страны, и вряд ли в Дублине или Лондоне кому-то нужен латышский язык. Промышленность, сельское хозяйство и рыболовство в Латвии убиты. За счёт чего там вообще платят пенсии - загадка. Вероятно Евросоюз пока ещё что-то подкидывает, но это не будет продолжаться вечно.
И так: молодёжи и просто работоспособного населения в Латвии всё меньше, производства практически нет, дотации Евросоюза рано или поздно прекратятся, и латывийские пенсии исчезнут как явление.
Да и сейчас их размер таков, что они не лучше российских: называя размер пенсий, нужно называть и цены, в частности, на квартплату - иначе это просто свист.
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ЭЭЭЭ поаккуратнее, а то Кухарку сейчас парализует. Она же бедолага и в Латвии никогда не была, чтобы понять все это.



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  • Эксперт
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  • 18 | 13.07.2018, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1831 | Комментарии: 59683 | Рейтинг: +12268,3
10 лет назад Миллер заявил, что в течение 7-8 лет Газпром станет крупнейшей в мире акционерной компанией с капитализацией $1 трлн. Тогда Газпром стоил $360 млрд, а сейчас в 7 раз меньше - $55 млрд. Миллер продолжает возглавлять Газпром и получает за это 92 млн рублей в месяц



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  • Гость
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  • 19 | 13.07.2018, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль что во всей Москве пе могут найти один кирпич и заткнуть ибало этому путинскому петуху



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  • Гость
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  • 20 | 13.07.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего,ничего !Народ схавал Крымнаш , а сейчас проглотит и пенсия не наша! Ничего удивительного!



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