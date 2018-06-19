Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой

Где в старину стоял… настоящий деревянный дворец. Примерно такой, как в Костромской губернии.
Неделю назад (см. также историческую картинку «Страсти у Шемяка») я уже говорил, что изначально деревня называлась Александровка и принадлежала дворянам Пеутлингам, которые продали её соседям Дмитриевым и возникла Дмитриевка.
Но Пеутлинги продали не всё поместье. Земли к западу от речушки они оставили за собой, где сохранилась барская усадьба и крестьянские подворья. Они по-прежнему именовались Александровкой.
Современная Дмитриевка включает две деревни: Дмитриевку и Александровку.
Выходец из небогатых прибалтийских дворян, для которых служба в армии и гражданском управлении огромной Российской империи открывала блестящие перспективы, Александр Александрович фон Пеутлинг (1739–1795 или около 1806) также начинал с военной службы.
Пороховой дым сражений, с июня 1758 по 1762 год полковник А.А. фон Пеутлинг командир Выборгского пехотного полка. Видимо, приходилось бывать на Кавказе, затем переходит на гражданскую службу.
С 1786 года генерал-майор и ордена Св. Георгия 4-го класса кавалер Александр Александрович Пеутлинг занимает должность Правителя Уфимского наместничества, глава местной администрации по 1794 год.
Выбившийся педантичный немец (или швед) Пеутлинг не забывал о материальном благополучии, на 1785 год имел дом в Казани. Оказавшись в Уфе он сразу начинает покупать землю, возводит усадьбу в Миловке.
Конец карьеры А.А. Пеутлинга не известен, отставка сопровождалась падением доходов, в 1795 году Миловку продают. Видимо, с этого времени главной усадьбой становится Александровка за речкой Агиш. Время возведения новой усадьбы с прилегающей деревней можно определить рубежом XVIII – XIX веков.
Скончался А.А. Пеутлинг в Уфе и был похоронен на Успенском кладбище, старожилы помнили этот факт, но могила не сохранилась, возможно была уничтожена при постройке каменной Успенской церкви на совр. улице Коммунистической. На месте храма и могилы А.А. Пеутлинга возвели дом старых большевиков (ныне Коммунистическая, 75).
Жители Дмитриевки, будете в Уфе, прогуляйтесь на бывшую могилку основателя Вашей деревни.
По сведениям оренбургских краеведов Семёновых, после смерти А.А. Пеутлинга у вдовы Анны Петровны на руках осталось семеро детей, включая четверых малолетних. В 1808 году вдова обращалась к губернатору Волконскому за помощью, средств на содержание семьи и воспитание детей было недостаточно. Опираясь на прошение бедной женщины, краеведы говорят о маленьком имении под Уфой: «крохотное поместье с девятнадцатью душами, но доход оно давало мизерный».
По сведениям Генерального межевания в начале XIX столетия за генерал-порутчицей Анной Петровной Пеутлинговой числилось единственное сельцо Отрада из 10 дворов, 47 мужчин и 38 женщин, 1512 десятин / гектаров земли.
Не такое уж маленькое имение и мы узнаём ещё одно название сельца – Отрада!
Отрада – утеха, услада, утешенье, успокоенье, наслажденье; на чём или чем душу отводят, что покоит, услаждает, облегчает бремя, скорбь. Дети отрада моя, говорит толковый словарь В.И. Даля.
Уставшие от скитаний и войн Александр Александрович и Анна Петровна Пеутлинги вдали от городской суеты решили устроить тихое поместье, где бы росли дети, отдыхали родители, вспоминал свой славный путь отец-генерал.
Отрада – так называется удивительный парк в Москве, фото.
После смерти отца семейство осталось жить здесь. Есть сведения о детях. Ещё при отце в 1794 году должность прокурора верхней расправы в Уфе занимал коллежский ассесор Карл Александрович Пеутлинг.
Видимо, другой сын Андрей Александрович Пеутлинг служил с 1807 года, действительный статский советник (1835), Екатеринославский губернатор (1837–1847).
А имение в Александровке досталось третьему сыну – Петру Александровичу Пеутлингу, он крупный чиновник в Уфе, прокурор по межевым делам. В 1824 году надворный советник П.А. Пеутлинг отправился в город… на бал!
Наш благословенный град посетил Его Императорское Величество Александр I, местное дворянство устроило пышный бал, на который были приглашены П.А. Пеутлинг с супругой Авдотьей Дмитриевной и дочерьми Анной и Натальей Петровнами.
На балу была и другая дочь П.А. Пеутлинга – Александра Петровна, которая к тому времени вышла замуж за коллежского советника Петра Николаевича Пекарского.
Девушки в семье вообще были симпатичными, но Сашенька затмила всех! Родилась она примерно в 1797 году, детство провела, наверняка, здесь, в современной Дмитриевке.
Муж избирался губернским предводителем дворянства. А на знаменитом балу Александра Петровна Пекарская, «блиставшая тогда молодостью, красотою и первенствующим положением в обществе», удостоилась открыть бал, приглашённая самим императором на первый танец.
Бал в Московском дворянском собрании. Иллюстрация к Евгению Онегину.
Муж первой красавицы Оренбургской губернии – Пётр Николаевич Пекарский, между прочим, был вхож в семью будущей невесты. Он служил дежурным штаб-офицером при наместнике А.А. Пеутлинге, дедушке. «Дружески принятый в его доме, он выучился здесь немецкому языку и мог изъясняться на нём свободно».
Супруг, П.Н. Пекарский родился в 1763 году и был старше жены на 34 года.
Любви все возрасты покорны,
Её порывы благотворны
И юноше в расцвете лет,
Едва увидевшему свет,
И опалённому судьбой
Бойцу с седою головой.
Дональд Трамп (1946 г. р.) и Меланья Трамп (1970 года рождения).
Не только своей удивительной красотой была знаменита уроженка современной Дмитриевки. Её сын – Пётр Петрович Пекарский (1827–1872) стал известным учёным-историком, первым академиком из нашего края. Именно он, кстати, доказал, что Уфа была основана в 1586 году.
Похоронен П.П. Пекарский с женой и сыном на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. На моём сайте откройте книгу «Дворянская усадьба Уфимского уезда. Восток. Север». Там подробности.
Гулявшая в детстве по окрестным лугам возле Дмитриевки, Александра Петровна Пеутлинг / Пекарская прожила очень длинную жизнь. Похоронила почти всех близких и в старости приняла постриг и поступила в Уфимский Благовещенский монастырь, остатки которого сохранились по совр. улице Сочинской в Уфе, под именем инокини Феофании.
28 октября 1887 года в возрасте 90 лет она скончалась. На торжественные похороны знатной монахини съехалась вся уфимская власть. Похоронили матушку Феофанию там же, на кладбище женского монастыря рядом с мужем П.Н. Пекарским († 1853).
На моём сайте в сборнике «Река времени. 2015» перепечатан некролог: «С кончиною Александры Петровны убавилась ещё одна отрасль угасающих в нашем крае старинных именитых наших дворянских родов Пеутлингов и Пекарских. "Род преходит и род приходит!"»
Пронеслись годы. Когда в 1861 году началась Великая реформа, отмена крепостного права, деревня Александрова (Бишкази) состояла из 18 дворов, 109 жителей.
Но возле деревушечки раскинулась громадная барская усадьба, которую обслуживал огромный штат дворовой прислуги – 25 мужчин и 27 женщин, по другим данным при усадьбе трудились 31 мужчина. Жители Дмитриевки каждый день рассматривали через махонькую речушку внушительный особняк. Дворец!
Из документов, связанных с ликвидацией крепостных (тогда говорили обязательных отношений), узнаём о ситуации в семье.
Уставная грамота в октябре 1862 года была составлена на имение надворной советницы Авдотьи Дмитриевны Пеутлинг и наследников Пеутлинг. Все дворовые (31 душа) не наделялись землёй, то есть это были профессиональные повара, конюхи, мажордомы, музыканты, лакеи и т. д. Заниматься мужицким делом, ковыряться в земле не пожелали.
Имелся пруд. В предыдущей исторической картинке про Дмитриевку я поместил план деревни, из которого видны именно два пруда!
На выкуп крестьян сельца Александровки, Бишкази тож, перевели в ноябре 1864 года за 6600 руб., которые за них помещикам уплатило государство, а крестьяне постепенно деньги возвращали в казну. Своеобразный кредит. Напомним карту местности на 1912 год:
Новая эпоха оказалась смертельной для семейства Пеутлингов и их дворца. Отца, Петра Александровича Пеутлинга, давно уже не было в живых, а семья была многочисленная.
Собственниками поместья являлись вдова надворного советника Авдотья Дмитриевна, сын её коллежский секретарь Дмитрий и дочери девицы Анна и Наталья Петровны Пеутлинг, вдова коллежского советника Александра Петровна Пекарская, жена сотника Екатерина Петровна Щиголева, жена титулярного советника Елизавета Петровна Гусельникова и малолетние господа Лепоринские (дети ещё одной умершей дочери).
В отличие от красавицы Сашеньки, сёстры Анна и Наталья, что танцевали на балу в 1824 году в Уфе в присутствии самого Императора, так и не нашли семейного счастия, остались «старыми девами».
Была ещё одна дочь – Юлия Петровна Пеутлинг, младшенькая болела чахоткой и в возрасте всего 30 лет скончалась 8 января 1856 года. Видимо, в Уфе проживала вдова одного из братьев П.А. Пеутлинга Евдокия Дмитриевна Пеутлинг (1789–1864).
Хотя 11 марта 1867 года в возрасте 65 лет от горячки умерла дочь надворного советника Анна Петровна Пеутлинг, имение при Александровке (Бишкази) оставалось в собственности многочисленных родственников-совладельцев.
Естественно, мучительный раздел поместья привёл к его гибели. Имение просуществовало к 1874 году, затем исчезает. Видимо, старая барская усадьба пошла под снос, а ведь там были, без сомнения, и парк с аллеями и беседками (не у пруда ли?), фруктовый сад с огородом, куча хозяйственных построек. Дмитриевцы, сохранилась память или нет?
Дальнейшая судьба Пеутлингов не известна. Одни пытались заниматься добычей золота в Троицком уезде, другие открывали женские школы в Уфе, на 1873 год среди служащих Уфимской губернии упоминаются Лепоринские и Гусельниковы.
В конце путешествия вокруг Дмитриевки прогуляемся на север от деревни. За плотиной пруда лежит урочище Платцево. Бывшая деревушечка, где жили люди не богатые. Вкратце расскажу о местных помещиках.
В октябре 1843 года после смерти родителя подпоручика Гаврилы Платцова земля с крестьянами, включая одну семью дворовых (4 чел.), перешла к дочери Анне Гавриловне Тихановской. А в марте 1853 года жена надворного советника А.Г. Тихановская подарила уже своей дочери девице Александре Степановне Тихановской часть имения с крестьянами.
При сельце Тихановском, Платцово тож, надворной советнице Александре Степановне по мужу Теласковой принадлежало всего 3 ревизских / мужских души крестьян, 2 рев. души дворовых, не наделявшихся землёй. Поместье включало 13,5 десятин «вместе с усадьбою, находящеюся в общем пользовании с помещицею и временнообязанными крестьянами помещицы Тихановской». Имелся пруд.
В ноябре 1862 года из-за болезни помещицы А.С. Теласковой уставную грамоту подписал её отец, статский советник Степан Васильевич Тихановский. Именьице быстро сдали в казну, в июне 1863 года Теласковой начислили 450 рублей.
Барыня уехала в Уфу, где у неё имелся дом на улице Ханыковской, ныне Гоголя. Семья была многолюдная.
Рядом находилось поместье статской советницы Анны Гавриловны Тихановской. Из 9 душ дворовых четверо остались служить до 1863 года, а пятеро пожелали получить надел. Это говорит, что дворовые занимались обычным крестьянским трудом.
По условиям сделки с крестьянами, «господское строение и гуменник, по размежевании и разверстании угодий, должно быть перенесено на новое место к мельнице, что должно исполнить в продолжении 5 лет после утверждения сей уставной грамоты». Сохранялся «водопой в пруду» и ниже оного в речке Бишкази.
Грамоту в марте 1862 года подписал тоже С.В. Тихановский «за болезнею жены моей по личной просьбе её». И сразу же, в 1863 году крестьян сельца Платцова (24 души) статской советницы А.Г. Тихановской перевели на выкуп за 2880 рублей.
На 1879 год за Тихановской близ сельца Платцово сохранялось небольшое поместье в 72 десятины «с домом и строением», также ей принадлежал дом во 2-й части Уфы. Она распродавала землю. Статский советник Степан Васильевич Тихановский умер 6 июня 1868 года в возрасте 67 лет.
Далее платцовские мужики жили одни, без дворян. Сейчас и мужиков не осталось.
Куда приведёт нас дорога? Узнаете через неделю.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой
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