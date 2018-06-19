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Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой

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Опять Дмитриевский сельсовет Чишминского района, продолжаем изучать окрестности. До сих пор часть деревни раскинулась на левом берегу речки.

Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой


Где в старину стоял… настоящий деревянный дворец. Примерно такой, как в Костромской губернии.

Неделю назад (см. также историческую картинку «Страсти у Шемяка») я уже говорил, что изначально деревня называлась Александровка и принадлежала дворянам Пеутлингам, которые продали её соседям Дмитриевым и возникла Дмитриевка.

Но Пеутлинги продали не всё поместье. Земли к западу от речушки они оставили за собой, где сохранилась барская усадьба и крестьянские подворья. Они по-прежнему именовались Александровкой.

Современная Дмитриевка включает две деревни: Дмитриевку и Александровку.

Выходец из небогатых прибалтийских дворян, для которых служба в армии и гражданском управлении огромной Российской империи открывала блестящие перспективы, Александр Александрович фон Пеутлинг (1739–1795 или около 1806) также начинал с военной службы.

Пороховой дым сражений, с июня 1758 по 1762 год полковник А.А. фон Пеутлинг командир Выборгского пехотного полка. Видимо, приходилось бывать на Кавказе, затем переходит на гражданскую службу.

С 1786 года генерал-майор и ордена Св. Георгия 4-го класса кавалер Александр Александрович Пеутлинг занимает должность Правителя Уфимского наместничества, глава местной администрации по 1794 год.

Выбившийся педантичный немец (или швед) Пеутлинг не забывал о материальном благополучии, на 1785 год имел дом в Казани. Оказавшись в Уфе он сразу начинает покупать землю, возводит усадьбу в Миловке.

Конец карьеры А.А. Пеутлинга не известен, отставка сопровождалась падением доходов, в 1795 году Миловку продают. Видимо, с этого времени главной усадьбой становится Александровка за речкой Агиш. Время возведения новой усадьбы с прилегающей деревней можно определить рубежом XVIII – XIX веков.

Скончался А.А. Пеутлинг в Уфе и был похоронен на Успенском кладбище, старожилы помнили этот факт, но могила не сохранилась, возможно была уничтожена при постройке каменной Успенской церкви на совр. улице Коммунистической. На месте храма и могилы А.А. Пеутлинга возвели дом старых большевиков (ныне Коммунистическая, 75).

Жители Дмитриевки, будете в Уфе, прогуляйтесь на бывшую могилку основателя Вашей деревни.

По сведениям оренбургских краеведов Семёновых, после смерти А.А. Пеутлинга у вдовы Анны Петровны на руках осталось семеро детей, включая четверых малолетних. В 1808 году вдова обращалась к губернатору Волконскому за помощью, средств на содержание семьи и воспитание детей было недостаточно. Опираясь на прошение бедной женщины, краеведы говорят о маленьком имении под Уфой: «крохотное поместье с девятнадцатью душами, но доход оно давало мизерный».

По сведениям Генерального межевания в начале XIX столетия за генерал-порутчицей Анной Петровной Пеутлинговой числилось единственное сельцо Отрада из 10 дворов, 47 мужчин и 38 женщин, 1512 десятин / гектаров земли.

Не такое уж маленькое имение и мы узнаём ещё одно название сельца – Отрада!

Отрада – утеха, услада, утешенье, успокоенье, наслажденье; на чём или чем душу отводят, что покоит, услаждает, облегчает бремя, скорбь. Дети отрада моя, говорит толковый словарь В.И. Даля.

Уставшие от скитаний и войн Александр Александрович и Анна Петровна Пеутлинги вдали от городской суеты решили устроить тихое поместье, где бы росли дети, отдыхали родители, вспоминал свой славный путь отец-генерал.

Отрада – так называется удивительный парк в Москве, фото.

Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой


После смерти отца семейство осталось жить здесь. Есть сведения о детях. Ещё при отце в 1794 году должность прокурора верхней расправы в Уфе занимал коллежский ассесор Карл Александрович Пеутлинг.

Видимо, другой сын Андрей Александрович Пеутлинг служил с 1807 года, действительный статский советник (1835), Екатеринославский губернатор (1837–1847).

А имение в Александровке досталось третьему сыну – Петру Александровичу Пеутлингу, он крупный чиновник в Уфе, прокурор по межевым делам. В 1824 году надворный советник П.А. Пеутлинг отправился в город… на бал!

Наш благословенный град посетил Его Императорское Величество Александр I, местное дворянство устроило пышный бал, на который были приглашены П.А. Пеутлинг с супругой Авдотьей Дмитриевной и дочерьми Анной и Натальей Петровнами.

На балу была и другая дочь П.А. Пеутлинга – Александра Петровна, которая к тому времени вышла замуж за коллежского советника Петра Николаевича Пекарского.

Девушки в семье вообще были симпатичными, но Сашенька затмила всех! Родилась она примерно в 1797 году, детство провела, наверняка, здесь, в современной Дмитриевке.

Муж избирался губернским предводителем дворянства. А на знаменитом балу Александра Петровна Пекарская, «блиставшая тогда молодостью, красотою и первенствующим положением в обществе», удостоилась открыть бал, приглашённая самим императором на первый танец.

Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой


Бал в Московском дворянском собрании. Иллюстрация к Евгению Онегину.

Муж первой красавицы Оренбургской губернии – Пётр Николаевич Пекарский, между прочим, был вхож в семью будущей невесты. Он служил дежурным штаб-офицером при наместнике А.А. Пеутлинге, дедушке. «Дружески принятый в его доме, он выучился здесь немецкому языку и мог изъясняться на нём свободно».

Супруг, П.Н. Пекарский родился в 1763 году и был старше жены на 34 года.

Любви все возрасты покорны,
Её порывы благотворны
И юноше в расцвете лет,
Едва увидевшему свет,
И опалённому судьбой
Бойцу с седою головой.

Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой


Дональд Трамп (1946 г. р.) и Меланья Трамп (1970 года рождения).

Не только своей удивительной красотой была знаменита уроженка современной Дмитриевки. Её сын – Пётр Петрович Пекарский (1827–1872) стал известным учёным-историком, первым академиком из нашего края. Именно он, кстати, доказал, что Уфа была основана в 1586 году.

Похоронен П.П. Пекарский с женой и сыном на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. На моём сайте откройте книгу «Дворянская усадьба Уфимского уезда. Восток. Север». Там подробности.

Гулявшая в детстве по окрестным лугам возле Дмитриевки, Александра Петровна Пеутлинг / Пекарская прожила очень длинную жизнь. Похоронила почти всех близких и в старости приняла постриг и поступила в Уфимский Благовещенский монастырь, остатки которого сохранились по совр. улице Сочинской в Уфе, под именем инокини Феофании.

28 октября 1887 года в возрасте 90 лет она скончалась. На торжественные похороны знатной монахини съехалась вся уфимская власть. Похоронили матушку Феофанию там же, на кладбище женского монастыря рядом с мужем П.Н. Пекарским († 1853).

На моём сайте в сборнике «Река времени. 2015» перепечатан некролог: «С кончиною Александры Петровны убавилась ещё одна отрасль угасающих в нашем крае старинных именитых наших дворянских родов Пеутлингов и Пекарских. "Род преходит и род приходит!"»

Пронеслись годы. Когда в 1861 году началась Великая реформа, отмена крепостного права, деревня Александрова (Бишкази) состояла из 18 дворов, 109 жителей.

Но возле деревушечки раскинулась громадная барская усадьба, которую обслуживал огромный штат дворовой прислуги – 25 мужчин и 27 женщин, по другим данным при усадьбе трудились 31 мужчина. Жители Дмитриевки каждый день рассматривали через махонькую речушку внушительный особняк. Дворец!

Из документов, связанных с ликвидацией крепостных (тогда говорили обязательных отношений), узнаём о ситуации в семье.

Уставная грамота в октябре 1862 года была составлена на имение надворной советницы Авдотьи Дмитриевны Пеутлинг и наследников Пеутлинг. Все дворовые (31 душа) не наделялись землёй, то есть это были профессиональные повара, конюхи, мажордомы, музыканты, лакеи и т. д. Заниматься мужицким делом, ковыряться в земле не пожелали.

Имелся пруд. В предыдущей исторической картинке про Дмитриевку я поместил план деревни, из которого видны именно два пруда!

На выкуп крестьян сельца Александровки, Бишкази тож, перевели в ноябре 1864 года за 6600 руб., которые за них помещикам уплатило государство, а крестьяне постепенно деньги возвращали в казну. Своеобразный кредит. Напомним карту местности на 1912 год:

Исторические картинки. Дворец над Дмитриевкой


Новая эпоха оказалась смертельной для семейства Пеутлингов и их дворца. Отца, Петра Александровича Пеутлинга, давно уже не было в живых, а семья была многочисленная.

Собственниками поместья являлись вдова надворного советника Авдотья Дмитриевна, сын её коллежский секретарь Дмитрий и дочери девицы Анна и Наталья Петровны Пеутлинг, вдова коллежского советника Александра Петровна Пекарская, жена сотника Екатерина Петровна Щиголева, жена титулярного советника Елизавета Петровна Гусельникова и малолетние господа Лепоринские (дети ещё одной умершей дочери).

В отличие от красавицы Сашеньки, сёстры Анна и Наталья, что танцевали на балу в 1824 году в Уфе в присутствии самого Императора, так и не нашли семейного счастия, остались «старыми девами».

Была ещё одна дочь – Юлия Петровна Пеутлинг, младшенькая болела чахоткой и в возрасте всего 30 лет скончалась 8 января 1856 года. Видимо, в Уфе проживала вдова одного из братьев П.А. Пеутлинга Евдокия Дмитриевна Пеутлинг (1789–1864).

Хотя 11 марта 1867 года в возрасте 65 лет от горячки умерла дочь надворного советника Анна Петровна Пеутлинг, имение при Александровке (Бишкази) оставалось в собственности многочисленных родственников-совладельцев.

Естественно, мучительный раздел поместья привёл к его гибели. Имение просуществовало к 1874 году, затем исчезает. Видимо, старая барская усадьба пошла под снос, а ведь там были, без сомнения, и парк с аллеями и беседками (не у пруда ли?), фруктовый сад с огородом, куча хозяйственных построек. Дмитриевцы, сохранилась память или нет?

Дальнейшая судьба Пеутлингов не известна. Одни пытались заниматься добычей золота в Троицком уезде, другие открывали женские школы в Уфе, на 1873 год среди служащих Уфимской губернии упоминаются Лепоринские и Гусельниковы.

В конце путешествия вокруг Дмитриевки прогуляемся на север от деревни. За плотиной пруда лежит урочище Платцево. Бывшая деревушечка, где жили люди не богатые. Вкратце расскажу о местных помещиках.

В октябре 1843 года после смерти родителя подпоручика Гаврилы Платцова земля с крестьянами, включая одну семью дворовых (4 чел.), перешла к дочери Анне Гавриловне Тихановской. А в марте 1853 года жена надворного советника А.Г. Тихановская подарила уже своей дочери девице Александре Степановне Тихановской часть имения с крестьянами.

При сельце Тихановском, Платцово тож, надворной советнице Александре Степановне по мужу Теласковой принадлежало всего 3 ревизских / мужских души крестьян, 2 рев. души дворовых, не наделявшихся землёй. Поместье включало 13,5 десятин «вместе с усадьбою, находящеюся в общем пользовании с помещицею и временнообязанными крестьянами помещицы Тихановской». Имелся пруд.

В ноябре 1862 года из-за болезни помещицы А.С. Теласковой уставную грамоту подписал её отец, статский советник Степан Васильевич Тихановский. Именьице быстро сдали в казну, в июне 1863 года Теласковой начислили 450 рублей.

Барыня уехала в Уфу, где у неё имелся дом на улице Ханыковской, ныне Гоголя. Семья была многолюдная.

Рядом находилось поместье статской советницы Анны Гавриловны Тихановской. Из 9 душ дворовых четверо остались служить до 1863 года, а пятеро пожелали получить надел. Это говорит, что дворовые занимались обычным крестьянским трудом.

По условиям сделки с крестьянами, «господское строение и гуменник, по размежевании и разверстании угодий, должно быть перенесено на новое место к мельнице, что должно исполнить в продолжении 5 лет после утверждения сей уставной грамоты». Сохранялся «водопой в пруду» и ниже оного в речке Бишкази.

Грамоту в марте 1862 года подписал тоже С.В. Тихановский «за болезнею жены моей по личной просьбе её». И сразу же, в 1863 году крестьян сельца Платцова (24 души) статской советницы А.Г. Тихановской перевели на выкуп за 2880 рублей.

На 1879 год за Тихановской близ сельца Платцово сохранялось небольшое поместье в 72 десятины «с домом и строением», также ей принадлежал дом во 2-й части Уфы. Она распродавала землю. Статский советник Степан Васильевич Тихановский умер 6 июня 1868 года в возрасте 67 лет.

Далее платцовские мужики жили одни, без дворян. Сейчас и мужиков не осталось.

Куда приведёт нас дорога? Узнаете через неделю.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»






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  • 1 | 15.07.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Любви все возрасты покорны;
......
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвый след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.



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  • 2 | 15.07.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, были люди в прежне время
Не то, что нынешнее племя



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  • 3 | 15.07.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда в 1861 году началась Великая реформа, отмена крепостного права,
====================================
Начаться то она началась, да вот никак не закончится: Только один факт прописки тому свидетельство, я уже не говорю о рабском положении основной части россиян, вынужденных работать за гроши чтобы только не умереть с голоду. О пенсионерах вообще отдельный разговор...



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  • 4 | 15.07.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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"...обращалась к губернатору Волконскому за помощью, средств на содержание семьи и воспитание детей было недостаточно.

Опираясь на прошение бедной женщины, краеведы говорят о маленьком имении под Уфой:

«крохотное поместье с девятнадцатью душами, но доход оно давало мизерный».

---------------

Действительно, "бедная". Всего девятнадцать душ горбатилось на вдовушку.



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  • 5 | 15.07.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Причем тут пара Трампов? Для иллюстрации разницы в возрасте? Это сайт для дебилов, да?



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  • 6 | 15.07.2018, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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"Далее платцовские мужики жили одни, без дворян. Сейчас и мужиков не осталось"
***
СМИ сообщили, что за первое полугодие "экономически развитую" Башкирию с её "развитым" рынком труда покинуло 50 тысяч человек.
Видно не все хотят имитировать "жизнь" в Уфимской губернии под брендом: "Денег нет, но вы там держитесь! Спасибо!"



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  • 7 | 15.07.2018, 14:07 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34840 | Рейтинг: +5818
Есть новости и поинтереснее:

Полиция объявила в розыск 14-летнего жителя села Улу-Теляк Антона Дьякова. Школьник подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.
В ориентировке, распространенной среди личного состава, говорится, что парень скрывается от правоохранительных органов.

Всех, кто мог видеть подозреваемого в тяжком преступлении, просят позвонить в полицию.

===============Вот оно как==потрахался парень с девочкой- тяжкое преступление?



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  • 8 | 15.07.2018, 14:11 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34840 | Рейтинг: +5818
Звоните поздней ночью мне, друзья, не бойтесь помешать и разбудить;
кошмарно близок час, когда нельзя и некуда нам будет позвонить.

Подробнее на livelib.ru:
igor-guberman



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  • 9 | 15.07.2018, 14:14 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34840 | Рейтинг: +5818
В душе осталась кучка пепла...
И плоть изношена дотла.
Но обстоят великолепно,
Мои плачевные дела.



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  • 10 | 15.07.2018, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Миша Роднов создаёт положительный образ царской России, где сложилось сословное деление общества на благородных дворян и безграмотную чернь. Видимо, для будущего устройства РФ.

"...земля с крестьянами... перешла к дочери Анне Гавриловне Тихановской.

А в марте 1853 года жена надворного советника А.Г. Тихановская подарила уже своей дочери девице Александре Степановне Тихановской часть имения с крестьянами."

Какая прелесть.

"Балы, красавицы, лакеи, юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки" ...



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  • 11 | 15.07.2018, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 315 | Комментарии: 34840 | Рейтинг: +5818
Можно создавать образы и потихоньку ностальгировать....

Но, путенские опричники наседают. Уже запрещено сажать картошку. скоро введут налог на недра (вода из колодца) и т.п.......А потом введут и продналог.

Россию спасет только смена власти. и как можно быстрее.



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  • 12 | 15.07.2018, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 15.07.2018, 14:41 | Автор: юнг
Публикации: 315 | Комментарии: 34838 | Рейтинг: +5818,5
...
Россию спасет только смена власти. и как можно быстрее.

-------------------------

"Быстро только кошки родятся".

Лишь только глянешь сквозь дырочку в занавесе, скрывающем от нас высшие эшелоны власти - мама мия... Вот это мы попа-али... Похоже, надолго.



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  • 13 | 15.07.2018, 15:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Россию спасет только смена власти. и как можно быстрее.
______________________
Юр Ник, очередная птичка в ...)))) не спасет , отвечаю. Щас как минимум штук 20 преемников уже готово продолжить курс...ну и как ,ты, Юр Ник, видишь смену?
турк



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  • 14 | 15.07.2018, 18:05 | Автор: юнг
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Щас как минимум штук 20 преемников уже готово продолжить курс...ну и как ,ты, Юр Ник, видишь смену?

=============Хуже не будет! Народ разберется. Половина погибнет в компромате. Будет весело!



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  • 15 | 15.07.2018, 18:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Скажите, кто знает! Какой процент с дохода крепостных крестьян забирали помещики? Или сколько по времени они отрабатывали на помещика бесплатно? Или как там у них было? Очень Опытный



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  • 16 | 15.07.2018, 18:49 | Автор: юнг
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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о выдаче Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках.

"Я буду это рассматривать (направление России запроса о выдаче 12 россиян - ИФ)", - сказал он, отвечая в воскресенье на соответствующий вопрос журналиста CBS.

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=============Ну вот, ВВП и дождался. Тут тебе и фамилии и явки и пароли (адреса).

Что теперь Маня захарова запоёт?



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  • 17 | 15.07.2018, 21:21 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1109 | Рейтинг: +323,7
Честный спорт и пуйлорашка вещи несовместимые. Хорватов сгнобили за фразу Домагоя Вида. Слава Хорватиии и Украине, судья 3,14 дарас, пупкин чмо.



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  • 18 | 15.07.2018, 23:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Трамп поздравил Путина с проведением «одного из лучших ЧМ по футболу»‍.

Президент США Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с проведением "по-настоящему великолепного" чемпионата мира по футболу. Поздравление глава Белого дома опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Поздравления Франции, которая показала выдающийся футбол, с победой на чемпионате мира 2018 года. А также поздравляю президента Путина и Россию с проведением поистине великолепного чемпионата мира по футболу — одного из лучших за все время!"

— Дональд Трамп, 45-й президент США



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  • 19 | 15.07.2018, 23:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Президент Хорватии Грабар-Китарович высказала все, что думает о ЧМ-2018 в России

Колинда Грабар-Китарович снялась в коротком ролике. На своей странице в Facebook она опубликовала видео по случаю финального матча ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции, сообщает “Российский Диалог”. Президент Хорватии обратилась к россиянам на их родном языке. Грабар-Китарович поблагодарила граждан РФ от имени хорватских болельщиков за сердечный прием. Она назвала россиян прекрасными хозяевами. Хорватский лидер призвала российских любителей футбола болеть 15 июля за подопечных Златко Далича. В конце ролика она еще раз выразила России слова благодарности.


Как сообщал “Российский Диалог”, сборная Хорватии принесла россиянам извинения за скандальное поведение Домагоя Виды на ЧМ-2018. ФИФА решила не наказывать хорватского защитника за его высказывания в адрес Белграда. Сам футболист заявил, что на резонансном видео он обращался непосредственно к владельцу ресторана в Киеве, названного в честь сербской столицы.



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  • 20 | 15.07.2018, 23:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше б написал про потомков этих дворян , ныне здравствующих!



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