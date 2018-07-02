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«Этих денег хватит только на хлеб». Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?

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Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, как и все прочие системы, внутри которых строилась жизнь советского человека в «старые добрые времена».

«Этих денег хватит только на хлеб». Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?


Их вспоминают с ностальгией даже те, чей пенсионный возраст пока еще не наступил — вот, дескать, в СССР пенсионеры жили, а не выживали, не то что сейчас! Так ли это было на самом деле, разбиралась «Лента.ру».

«Бабушка работала очень мало, но жила в городе. У нее было четверо детей. Она получала, кажется, рублей 25 — в начале 1960-х. Бабушка покупала "с пенсии" 150 граммов докторской колбаски, просила ее нарезать, и мы с ней (мне было лет семь) съедали колбаску прямо возле магазина. Это было так вкусно, что лучше и не придумаешь», — рассказывает пенсионер Сергей Александрович в интервью газете «Новый пенсионер». Там же другие люди рассказывают о своих родителях: мама была колхозницей, в конце 60-х годов получала пенсию 12 рублей; мама работала на меховой фабрике, из-за прерванного стажа получала пенсию 30 рублей…

Теперь, когда заходит разговор о пенсиях, часто вспоминают именно советское время и советскую пенсионную систему. Дескать, пусть такого разнообразия продуктов на полках магазинов не было, и в очередях стоять приходилось, но пенсионеры не бедствовали, и на пенсию свою жили куда лучше нынешних, ведь те товары, которые можно было достать, пусть и отстояв несколько часов, стоили существенно дешевле.

Когда это было? Кто-то скажет, что в брежневские времена «благословенного застоя», кто-то поминает добрым словом Иосифа Виссарионовича, для кого-то этот период простирается вплоть до начала «проклятой» перестройки. Понятно, что тем, кто начал получать пенсию еще до распада СССР, сейчас в лучшем случае за 80, и судить они могут только о тех положительных и отрицательных сторонах пенсионной системы Советского Союза, с которыми столкнулись сами. Да еще сделаем скидку на то, что в те времена они были моложе, здоровее, а значит, видели мир в существенно более радужных тонах, нежели сейчас. Между тем пенсионная система СССР в том виде, в котором она существовала в 1980-х годах прошлого века, была принята вовсе не декретом большевиков в 1917 году.
Старикам здесь не место

Статус старика как уважаемого члена общества, прошедшего сложный трудовой путь, закрепился за советским пожилым человеком ближе к 1930-м годам. В первые же послереволюционные годы престарелые граждане — и прежде всего женщины — рассматривались, по словам историка Марии Ромашовой, как «идейно чуждые, отсталые, погрязшие в быту и разлагающие детей религиозным воспитанием».

«Старое было приравнено к вымирающему, и процесс вымирания не должен был занимать ничьего внимания. Молодость и старость перестали быть равно естественными биологическими явлениями, разными ступенями одной и той же человеческой жизни. Молодые явно не собирались стареть. Старость находилась под подозрением», — объясняет эту тенденцию литературовед Мариэтта Чудакова.

Действительно, пенсионная система, даже в своем рудиментарном виде, складывалась в СССР достаточно долго. В 1918 году декретом Совнаркома РСФСР право на социальные выплаты получили граждане, «лишенные основного заработка или его части вследствие утраты трудоспособности или безработицы». То есть тут речь шла либо о пособии по безработице, либо о пенсии по инвалидности.

В течение 1920-х годов постепенно появились и другие категории граждан, имеющих право на социальные выплаты. Так, в 1921 году на повышенные пенсии смогли претендовать «престарелые и инвалидные педагоги, имеющие заслуги в деле народного образования». Постепенно ввели пенсионное обеспечение для военных, потерявших трудоспособность во время боевых действий, а в 1929 году пенсии наконец получили определенные категории служащих. Это были работники горной, металлургической и электропромышленности, а также железнодорожного и водного транспорта. Тут же можно встретить знакомые цифры: пенсии назначались мужчинам 60 лет и женщинам 55 лет. При этом стаж первых должен был составлять 25 лет, а вторых — 20 лет.

Наконец, важной вехой в становлении пенсионной системы СССР стала статья 12 «Положения о пенсиях и пособиях по социальному страхованию», утвержденная постановлением Совнаркома в 1930 году. Согласно ей работники всех госпредприятий могли претендовать на пенсионные выплаты по старости. Впрочем, важно понимать, что в то время СССР был преимущественно аграрной страной, но о государственных пенсиях для колхозников и крестьян речь не шла, хотя они составляли большую часть населения страны. Но уже в 1935 году в Конституции Советского Союза было закреплено право всех граждан страны на пенсионное обеспечение.

Каким же образом оно осуществлялось? Прежде всего стоит отметить, что никакого пенсионного фонда тогда в стране не существовало. Бремя создания социальных фондов возлагалось на каждое предприятие. В колхозах же правление сельхозартели должно было по общему решению создавать социальный фонд и кассу взаимопомощи.

Но тут следует понимать, что бюджет колхоза прежде всего распределялся на сиюминутные нужды, и чаще всего колхозные пенсионеры никаких денег не видели: их заменяли натуральные выплаты — зерно, сено, дрова и т.п. К тому же они не были обязательными, поэтому в сильных колхозах выплаты были, а в слабых старики зачастую оставались ни с чем.

Приведено в сокращении.

Лента.Ру
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  • 1 | 23.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мои родители получали пенсию по 132 рубля каждый при средней зарплате в то время чуть более 150 рублей (точно не помню, может быть чуть больше)! За ЖКХ платили около 20 рублей! С предприятий, откуда ушли на пенсию, давали бесплатные путёвки, правда в основном не в лучшее время для отдыха! Жили не тужили! Очень Опытный



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  • 2 | 23.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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До 30-х годов пенсий не было .Но затем стали получать рабочие .В конце 50 х и сельское население .В 60 м один дед получил 40 полновесных рублей ежемесячно . Это было полное содержание.Хлеб стоил 14 коп , сахар 90 коп .Водка поллитра 2 р.87 коп .Это было сельская норма , городская побольше . Была и соц пенсия , но она составляла всего 5 рублей.Но жили и ничего . Ведь жили тогдашние пенсы возле своих детей , которые ,если не колдыри , весьма неплохо обеспечивали своих родителей.А далее происходило повышение пенсие .На закате Соввласти уже многие получали по 120-132 рубля . Так эти пенсы помогали своим детям,, даже деду оставались деньги на выпивку..



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  • 3 | 23.07.2018, 10:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
Мои родители получали пенсию по 132 рубля каждый при средней зарплате в то время чуть более 150 рублей
______________________________
ВРАНЬЁ!!!!

Чтобы получать 120(это максимальная была пенсия)+12 рублей(дополнительно)=132руб. - нужно было иметь максималку - среднюю по стране, то есть не менее 220 рублей в месяц и в последние несколько лет.
+12 добавлялось за стаж свыше 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин, то есть - за медаль "Ветеран труда".
Да, перед выходом на пенсию работникам старались поднимать зарплату до суммы, позволяющей начислять максимальную пенсию...

"Максимальные критерии пенсионных выплат Максимальные показатели пенсионных выплат составляли 120 рублей. На данную сумму могли рассчитывать жители города, которые занимались умственным трудом, например, врачи, учителя, инженеры и прочее. При этом сумма пенсии зависела от суммы ежемесячного оклада. Например, при заработной плате до 50 рублей, гражданин пенсионного возраста мог рассчитывать на пенсионные отчисления в размере 85% от оклада, то есть всего на 40 рублей."
Источник: http://pensiagid.ru/poleznaya-informaciya/pensiya-v-sovetsko
m-soyuze.html#h2_6



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  • 4 | 23.07.2018, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
2 | 23.07.2018, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован

До 30-х годов пенсий не было .
___________________________
ВРАНЬЁ!!!

Пенсия была еще при царизме - учителям, врачам, чиновникам, военным в отставке и т.д. С конца 19 века промышленники стали выплачивать пенсии рабочим, железнодорожникам и т.д. - из своих средств и не только по инвалидности, но и за стаж.

И в этой статье рассказывается, как постепенно в начале 20-х в СССР вводились пенсии - читайте статью, в том числе в первоисточнике - тут она напечатана в сокращении.



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  • 5 | 23.07.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 Ну ты врать горазда , врешь и не поперхнешься . Многие , чтоб заработать хорошую пенсию делали так: в последний год , допустим из продавцов переходили в рабочие . Или же , допустим медработник , работал чуть ли не во всех отделениях больницы ( правда только на бумаге - за него работали другие , он только возвращал тем полученную зарплату)И все , Учитывался заявленный последний ,в данном случае ,год .
Тогда учитывался такой показатель как непрерывность стажа, чтобы перерывов не было более 3 недель.И в сочетании с 30 ( 25) летним непрерывным стажем.
А кто ни о чем не заботился получал свои 80-100 рублей .Но руководство предприятий относилось с пониманием и всячески помогало своему работнику .Но пенсионный возраст еще не означал прекращения работы , многие продолжали работать то дворниками , электриками , столярами в детских садах , школах . И брали таких с удовольствием , ведь многие имели уникальный опыт , да и нарушителей дисциплины труда почти не было , правда платили им несравненно мало , но пенсы были довольны и рады тихой , неинтенсивной работе .



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  • 6 | 23.07.2018, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
Я напомню, что после смерти Ильи Ульянова - Семья(Ленина) жила в том числе на пенсию по утере кормильца

Итак, из приведенных документов мы видим, что пенсия для всей семьи составила 1200 рублей в год, предписание о ее выплате было принято только в мае, но назначена она была с января 1886 г,, т. е. за январь, февраль, март, апрель пенсия была начислена в мае. Помощник попечителя Казанского учебного округа М. А. Малиновский предлагал выплатить семье Ульяновых единовременное пособие в размере годового оклада Ильи Николаевича, т.е. 1200 рублей, но в январе 1887 г. было получено извещение о том, что министр народного просвещения выделил «в единовременное пособие на воспитание детей вдове директора народных училищ Симбирской губернии действительного статского советника Марии Ульяновой ста пятидесяти рублей"
https://leninism.su/lie/4101-pravda-o-tom-qna-kakie-dengi-zh
il-leninq.html?showall=&start=5



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  • 7 | 23.07.2018, 10:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
То есть пенсия семье - была назначена в размере его зарплаты. 1200 в год Илья получал как инспектор, и пенсия была столько же.

Ни в какое сравнение с коммуняками сей факт не идёт!



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  • 8 | 23.07.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Отец В.И Илья Николаевич был на уровне министра просвещения республики . И вот сравнивайте с сегодняшними реалиями .
Конечно , будь жив вначале Сов власти и будь он зав облОНО, то сразу б перешел в контрреволюционеры и саботажники . За ничтожную зарплату , но с партбилетом в кармане никто не стал бы служить Стране Советов



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  • 9 | 23.07.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 23.07.2018, 10:13 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1837 | Комментарии: 59786 | Рейтинг: +12263,6
Мои родители получали пенсию по 132 рубля каждый при средней зарплате в то время чуть более 150 рублей
______________________________
ВРАНЬЁ!!!! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Враньё то, что ВРАНЬЁ!!! Отец на заводе был рабочим высшей квалификации на сдельщине, на руки получал ежемесячно 300 - 400 рублей! Мать зам. гл.бухгалтера на предприятии, даже если зарплаты для максимальной пенсии не хватало, то сами понимаете, что сделала всё, чтобы получать максимальную пенсию! Отец - участник ВОВ, мать - труженик тыла, оба Ветераны Труда, вот и получали по 132 рубля пенсии! Очень Опытный



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  • 10 | 23.07.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
;4 Извини ,ошибся ,Оказывается для широкого круга населения пенсия началась выдаваться с 1956 года , до этого имели военные и редкие категории граждан .
Но я писал о широком круге населения и с которыми приходилось встречаться по жизни . Вранье и то ,что врачи и педагоги в городах имели такие огромные по тем временам пенсии. Рабочих таких с пенсиями было пруд пруди , и не только в городе , а и в деревне.
А вот твои предки с кенгурятными шубами имели пенсию? Хотелось бы узнать!



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  • 11 | 23.07.2018, 11:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15227 | Рейтинг: -2847,7
Кукайка, ты кто? На уровне родителей Ленина вообразила себя? В царское время ты бы вообще не могла мечтать о пенсии. Как и впрочем подавляющее большинство россиян.
Советская система пенионноого обеспечения была самая на свете гуманная. Почти все получали по 120-132 рубля. Столько же получали и ИТР. Больше получали настоящие рабочие и колхозники. По 350-500 рублей. Плюс годовые премиальные до 3-4 тыр. Да еще ученые. Доктор наук имел 550 руб, тогда как зам министра получал 250 руб.
Мало получали уборщицы, вахтеры, няньки в детсадах, разнорабочие, почтальоны, и другой маломощный отрях кухарок.



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  • 12 | 23.07.2018, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
Никуя не опытный! Путаешься в показаниях!
"На предыдущем допросе вы, гражданка, показывали, что сиську двое просило." Ширли-мырли.


1 | 23.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован

Мои родители получали пенсию по 132 рубля каждый при средней зарплате в то время чуть более 150 рублей (точно не помню, может быть чуть больше)! За ЖКХ платили около 20 рублей! С предприятий, откуда ушли на пенсию, давали бесплатные путёвки, правда в основном не в лучшее время для отдыха! Жили не тужили! Очень Опытный
__________________________________
Так 150 или чуть больше, аж 400?!

Пенсия в СССР в 70-80-е начислялась следующим образом:
60% от последнего года заработка при стаже у женщин 15 лет(при наличии детей, и 20 лет при их отсутствии) - не важно непрерывный стаж или нет, у мужчин - 25 лет.

Далее - за каждый год стажа + по 1% , но не более 10 лет/%

Но - потолок был именно 120 рублей(т.е. зарплата за последний год должна была быть 2400 рублей - совокупно, по-скольку у многих была квартальная премия, а не ежемесячная, если больше, то уже на размер пенсии НИКАК не влияло!!!). А плюсом - 10% - 12 рублей.



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  • 13 | 23.07.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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1 посту При такой з-п (150) получить 2=120(132) шансов никаких. Но были и такие , которые живя на заимке и занимаясь пчеловодством , к 60 годам выходили на приличную пенсию . Но видимого стажа ближайшее окружение и не ближайшее -не замечали .Хотел бы спросить Куху , а как же твои предки ,крепостные рабочие , имели пенсию али нет?



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  • 14 | 23.07.2018, 11:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59793 | Рейтинг: +12262,6
А вот твои предки с кенгурятными шубами имели пенсию? Хотелось бы узнать!
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Дед имел пенсию с 1947г - по инвалидности - угробил здоровье(туберкулез) не вылезая из цеха во время войны...
А у бабушки стажа было очень мало - только во время войны(тогда ВСЕХ заставили работать, без исключения, поэтому после смерти деда она уже в возрасте 50 лет пошла зарабатывать стаж. Заработала. Но значительно позже 55, разумеется. И пенсия была не большая.

До революции - прабабка Медечиха(как ее прозвали) имела пенсию по потери кормильца от Ижевского оружейного завода - прадед был на хорошем счету, но умер рано, остались дети мал-мала меньше... потом она вышла замуж во второй раз, за мирового судью по фамилии Мороз, которого прозвали дедом Морозом, соответственно...

После смерти бабки Медечихи - этот дед Мороз - уже в 30-е годы - вывез из родового гнезда Медяковых - всё подчистую!!! До последней кружки... На дом претендовать не мог... Но дети-то уже были взрослые.



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  • 15 | 23.07.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Пенсия - это за стаж+ возраст+льготы . А инвалидность всего лишь пособие+ м.б еще и стаж



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  • 16 | 23.07.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 23.07.2018, 11:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1837 | Комментарии: 59788 | Рейтинг: +12263,6
Так 150 или чуть больше, аж 400?!
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________ Кухарка! Извините, пропустил слово "в СССР"! Надо читать "... при средней зарплате в СССР в то время ..."! Ещё раз извините! Очень Опытный



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  • 17 | 23.07.2018, 11:44 | Автор: кац
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Кукайка, ты зачем все свои семейные болячки сюда выкладываешь? Думаешь раздать по людям свои болезни?
Туберкулез болезнь семейная, Твой дед болел, а бабка нет, потому что у нее другой статус. Твой родитель от деда, ты сама и другие могут так же иметь туберкулез. Твой сын может болеть, а его жена не будет.
У всех свои проблемы. Люди же не поступают как ты. Какая же ты...



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  • 18 | 23.07.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году, сообщили в Росстате. ____________________________________________________________
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________ Вымерли, чего нынешняя власть и добивается! Очень Опытный



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  • 19 | 23.07.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 23.07.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мои родители получали пенсию по 132 рубля каждый при средней зарплате в то время чуть более 150 рублей (точно не помню, может быть чуть больше)! За ЖКХ платили около 20 рублей! С предприятий, откуда ушли на пенсию, давали бесплатные путёвки, правда в основном не в лучшее время для отдыха! Жили не тужили! Очень Опытный

===============
кто мог подумать что у таких родителей вырастить такой бездарь?



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  • # 20 | 23.07.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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