Сажаете картошку чтобы не умереть с голоду? Платите налоги, вы бизнесмен

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № 483530-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».В пояснительной записке к законопроекту констатируется: «Законопроектом предусматривается предоставить полномочия субъектам Российской Федерации объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода».Это означает, что облагаться налогом будут личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ), которые сейчас, согласно пункта 13 ст. 217 Налогового кодекса, освобождаются от налогообложения доходов, получаемых гражданами от реализации продукции, выращенной в ЛПХ. Деятельность ЛПХ законом признана некоммерческой.В случае принятия закона каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель, а это означает приобретение онлайн контрольно-кассовой техники (около 50 000 рублей) и оплата 15 000 рублей в год за интернет-сеть. Торговля через личный расчетный счет, расчеты с покупателями через онлайн-банкинг, зачисление на счет наличных средств через банкоматы или переводом со счёта, окажутся в поле зрения налоговой службы.По новому законопроекту такая деятельность подлежит налогообложению. Но не НДФЛ, как раньше, а по патентной системе налогообложения. А это значит, владелец личного подсобного хозяйства обязан будет платить не только налог, но и взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС. Сейчас это примерно 30 тысяч в год. Разорительные платежи вынудят население отказаться от растениеводства и животноводства, обнищание сельского населения законопроект гарантирует. И не только это.У этого законопроекта есть и другая сторона. С введением налога на поселенческую землю и недвижимость с кадастровой стоимости на треть сократились картофельные поля и усадебные земли сельского населения. Непосильный налог вынудил людей отказаться от ведения хозяйства. С введением дополнительного налогообложения производство сельхозпродукции в личных подворьях граждан прекратится совсем.Для этого надо знать систему ценообразования на селе, где почти вся продукция убыточна. Необходимо знать, что 43,6% крупного рогатого скота, 13,8% поголовья свиней, 46,1% овец выращивается в личных подворьях граждан, здесь также выращивается 78% картофеля и 67% овощей. Все это будет утрачено и перейдет в импорт продовольствия, который и так увеличился на 24%.