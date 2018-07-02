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Сажаете картошку чтобы не умереть с голоду? Платите налоги, вы бизнесмен

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Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № 483530-7 «О внесении изменений в статьи 346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Сажаете картошку чтобы не умереть с голоду? Платите налоги, вы бизнесмен


В пояснительной записке к законопроекту констатируется: «Законопроектом предусматривается предоставить полномочия субъектам Российской Федерации объединять виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в единый патент с установлением единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода».

Это означает, что облагаться налогом будут личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ), которые сейчас, согласно пункта 13 ст. 217 Налогового кодекса, освобождаются от налогообложения доходов, получаемых гражданами от реализации продукции, выращенной в ЛПХ. Деятельность ЛПХ законом признана некоммерческой.

В случае принятия закона каждый крестьянский двор должен будет зарегистрироваться как предприниматель, а это означает приобретение онлайн контрольно-кассовой техники (около 50 000 рублей) и оплата 15 000 рублей в год за интернет-сеть. Торговля через личный расчетный счет, расчеты с покупателями через онлайн-банкинг, зачисление на счет наличных средств через банкоматы или переводом со счёта, окажутся в поле зрения налоговой службы.

По новому законопроекту такая деятельность подлежит налогообложению. Но не НДФЛ, как раньше, а по патентной системе налогообложения. А это значит, владелец личного подсобного хозяйства обязан будет платить не только налог, но и взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС. Сейчас это примерно 30 тысяч в год. Разорительные платежи вынудят население отказаться от растениеводства и животноводства, обнищание сельского населения законопроект гарантирует. И не только это.

У этого законопроекта есть и другая сторона. С введением налога на поселенческую землю и недвижимость с кадастровой стоимости на треть сократились картофельные поля и усадебные земли сельского населения. Непосильный налог вынудил людей отказаться от ведения хозяйства. С введением дополнительного налогообложения производство сельхозпродукции в личных подворьях граждан прекратится совсем.

Для этого надо знать систему ценообразования на селе, где почти вся продукция убыточна. Необходимо знать, что 43,6% крупного рогатого скота, 13,8% поголовья свиней, 46,1% овец выращивается в личных подворьях граждан, здесь также выращивается 78% картофеля и 67% овощей. Все это будет утрачено и перейдет в импорт продовольствия, который и так увеличился на 24%.






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  • 1 | 25.07.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все последние законопроекты говорят об одном: Мы являемся свидетелями агонии России как государства.
Раша гудбай...



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  • Эксперт
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  • 2 | 25.07.2018, 10:18 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1837 | Комментарии: 59840 | Рейтинг: +12264,9
Ничо-ничо - зато крым ваш...



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  • 3 | 25.07.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Наверняка скоро будем платить налог за пользование пешеходными дорожками, а там недалеко и до налога на воздух...

"На прошлом заседании трибунал постановил, что не только земля, но и воздух в деревне является собственностью графинь Вишен, и поэтому все, кто дышит, должны платить деньги за аренду воздуха".
(Приключения Чиполлино ГЛАВА 28)



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  • 4 | 25.07.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну вот видите, сами приводите огромные цифры, что всё доход, следовательно, должен облагаться налогом. Всё правильно.



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  • 5 | 25.07.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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А бараны жуют сено смотрят ТВ и не блеют. Значит так и должно быть....



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  • 6 | 25.07.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 25.07.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверняка скоро будем платить налог за пользование пешеходными дорожками, а там недалеко и до налога на воздух...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Уже платим, правда не везде! Это называется "курортный сбор"! Остаётся распространить его на территорию всей РФ и пожалуйте платить за воздух! Ремешок налогов на шее народа затягивается всё сильнее и сильнее! Очень Опытный



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  • 7 | 25.07.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.07.2018, 11:56 | Автор:

А бараны жуют сено смотрят ТВ и не блеют. Значит так и должно быть....
=======================================================
По ТВ это не рекламируют и не обсуждают !
Все это втихаря от масс народа обсуждают и принимают , да и
по интернетам "ходят " нами выращенное молодое поколение
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ !
А им эти наши больные и жизненные темы ни хрена не
понятны ! Они живут в своем интернетном мире !
А нас старых баранов не выгнать из дома , у кого полиартрит ,
астма , мигрень и всякая поеб..нь !
Кому мы нужны и кто нас обязан защищать !



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  • 8 | 25.07.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 25.07.2018, 10:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1837 | Комментарии: 59822 | Рейтинг: +12265,3
Ничо-ничо - зато крым ваш...

****
Наш! а бездельникам и паразитам кухаркам повод пеной побрызгать
Тыж холоп и быдло, еще не привыкла к этому?



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  • 9 | 25.07.2018, 13:07 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5705 | Рейтинг: -173,8
В германии не дай бог ты лишний куст картофеля посадишь. Замордуют. Каждый должен заниматься своим делом. Сапожник сапоги тачать, а земледелец- урожай выращивать К этому все и у нас идет



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  • 10 | 25.07.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.07.2018, 13:07 | Автор: препод
|
В германии не дай бог ты лишний куст картофеля посадишь. Замордуют. Каждый должен заниматься своим делом. Сапожник сапоги тачать, а земледелец- урожай выращивать К этому все и у нас идет
===============================================
То есть крестьянин не должен ДЛЯ СЕБЯ и своей СЕМЬИ без
патента и оплаты налогов , на СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ
( выкупленной ) земле без разрешения сажать картошку ?
Это кажется наши власти нам втемяшить , а не пойдут ОНИ кто это предложил на Х..Й или в лучшем случае на помойку !



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  • 11 | 25.07.2018, 18:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Единая Россия это не партия а секта под руководством верховного плута.



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  • 12 | 25.07.2018, 18:58 | Автор: Не зарегистрирован
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9 му В Германии каждая семья,будь то в городе или в деревне, имеет свой клочок земли (3-4 сотки), и выращивает кто что хочет .Но больше для души , И никто не спросит за лишний кустик картошки.И немцы , вообще-то ,крестьяне по душе .
Но вот фермерские хозяйства под жестоким контролем, не дай Бог засеять лишнего гектара пшеницы-овса,картошки и с предполагаемой продуктивностью.Закупочные организации не скредитуют будущий урожай и осенью не вывезут лишней продукции.Молоко уже высчитано и каждый день молоковоз строго в определенное время забирает у бауера( фермера) и вовремя расчитывается за поставленную продукцию. Агрослужба .,как и ветслужба, строго расчитаны ,Инженерная служба строго расчитана ( запчасти , предполагаемые поломки , штат слесарей -ремонтников на выезде).Хим служба , снабжение удобрениями строго расчитаны. Дадут план засеять столько-то ячменем , а 100 га оставить под пары - бауер не отступит ни на шаг, все расчитано и выверено



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  • 13 | 25.07.2018, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 25.07.2018, 18:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 му В Германии каждая семья,будь то в городе или в деревне, имеет свой клочок земли (3-4 сотки), и выращивает кто что хочет .Но больше для души , И никто не спросит за лишний кустик картошки.И немцы , вообще-то ,крестьяне по душе .
Но вот фермерские хозяйства под жестоким контролем, не дай Бог засеять лишнего гектара пшеницы-овса,картошки и с предполагаемой продуктивностью.Закупочные организации не скредитуют будущий урожай и осенью не вывезут лишней продукции.Молоко уже высчитано и каждый день молоковоз строго в определенное время забирает у бауера( фермера) и вовремя расчитывается за поставленную продукцию. Агрослужба .,как и ветслужба, строго расчитаны ,Инженерная служба строго расчитана ( запчасти , предполагаемые поломки , штат слесарей -ремонтников на выезде).Хим служба , снабжение удобрениями строго расчитаны. Дадут план засеять столько-то ячменем , а 100 га оставить под пары - бауер не отступит ни на шаг, все расчитано и выверено ____________________________________________________________
____________________________________________________________
___ И всё-то у вас как на параде - салфетку туда, галстук сюда... Мучаете сами себя, как при царском режиме. (Шариков П.П.) Очень Опытный



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  • 14 | 25.07.2018, 20:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Опытному .Посмотрите Ютуб , рассказы очевидеыв , свидетельства бывших градждан России и поймете истину . Германия настолько бедная страна и они выживают за счет четкой организации труда .
Если я что сказал,не считайте что соврал , что знаю ,то и сообщил . Поправьте меня ,если я неправ!



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  • 15 | 25.07.2018, 21:18 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 25.07.2018, 20:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опытному .Посмотрите Ютуб , рассказы очевидеыв , свидетельства бывших градждан России и поймете истину . Германия настолько бедная страна и они выживают за счет четкой организации труда .
Если я что сказал,не считайте что соврал , что знаю ,то и сообщил . Поправьте меня ,если я неправ!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не поправлю! Просто я привёл на примере Шарикова П.П. цитату о том, как в России относятся к соблюдению различных правил! Думал, что поймёте! Очень Опытный



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  • 16 | 25.07.2018, 21:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Сентябрь близко близко Вы уж не подведите ЕДРЁНОроссов Проголосуйте все за них бедолаг Они же ночи не спят думая о вас Теперь и до деревень добрались Больницы и школы закрыли колхозы разорили а теперь и до курей и картошки добрались Работы нет картошку и мясо продать нельзя а на что жить?



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