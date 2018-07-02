Информация о похищении заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина появилась в конце прошлой недели. 21 июля тело похищенного со следами насильственной смерти было найдено под мостом через реку Белую в районе Сафроновского переезда.
Четыре исполнителя убийства являются молодыми людьми в возрасте от 23 до 28 лет.
Они были задержаны оперативниками в ночь на 24 июля. Кроме того, задержан заказчик преступления.
Проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы.
Будни духовных скреп: Все арестованные предполагаемые убийцы топ-менеджера УМПО – молодые люди
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