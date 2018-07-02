Будни духовных скреп: Все арестованные предполагаемые убийцы топ-менеджера УМПО – молодые люди

Рейтинг публикаций пользователей
Лилия Чанышева: «За ...

Лилия Чанышева, председатель регионального отделения партии «Россия будущего». ...
  Администратор

Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Больше агентов хороших и ...

Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные ...
  Администратор

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Ну, когда там уже?

Ну во Скорпион объявился всех минусами одарил. Быть может что нибудь ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Все для людей: Россиян пр ...

Скорпион, ты уже откинулся? То-то мочишь всех. Утухни.
  Рейтинг: +2  Анонимно

Ну, когда там уже?

У Скропиоши тяжёлый нервный срыв, но он тоже не сдаётся. Минусит всё п ...
  Рейтинг: +2  ЯСЕНПЕНЬ

Календарь новостей
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Лучшие комментарии недели
Именно на Первом канале б ...

А вот как живут пенсионеры в ставке хана, столице путинстана г. Москв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Этих денег хватит только ...

23-ий.Вам повезло с бабушкой и дедушкой.Моя бабушка была учительницей ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сначала отбери 1000 рубле ...

В 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,1 работающих граждан, - ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Необщественная, панчихинс ...

данный срок - до 12.00 2 июля - был установлен Общественной палатой Ро ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Необщественная, панчихинс ...

........ Ильдар Бикбаев рассказал о планах властей по улучшению эконо ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
А что, хорошая ...

Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава ...
  27.07.2018   536   21

Ну, когда там уже? ...

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. ...
  27.07.2018   970   9

Совесть замучила, или ...

Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, ...
  27.07.2018   404   11

Все для людей: Россиян ...

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) ...
  27.07.2018   265   9

Будни духовных скреп: ...

Подозреваемым в убийстве Юрия Яшина исполнилось от 23 до 28 лет. 26 июля, ...
  27.07.2018   388   16

Обсуждаемое за месяц
А что, хорошая ...

Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава ...
  27.07.2018   536   21

Ну, когда там уже? ...

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. ...
  27.07.2018   970   9

Совесть замучила, или ...

Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, ...
  27.07.2018   404   11

Все для людей: Россиян ...

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) ...
  27.07.2018   265   9

Будни духовных скреп: ...

Подозреваемым в убийстве Юрия Яшина исполнилось от 23 до 28 лет. 26 июля, ...
  27.07.2018   388   16

Последние публикации
А что, хорошая ...

Чтобы быть успешными в будущем, нужно учить китайский сейчас, считает глава ...
  27.07.2018   536   21

Ну, когда там уже? ...

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. ...
  27.07.2018   970   9

Совесть замучила, или ...

Замсекретаря генсовета Единой России Сергей Железняк, по некоторым данным, ...
  27.07.2018   404   11

Все для людей: Россиян ...

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) ...
  27.07.2018   265   9

Будни духовных скреп: ...

Подозреваемым в убийстве Юрия Яшина исполнилось от 23 до 28 лет. 26 июля, ...
  27.07.2018   388   16

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   540   8

Справедливый закон о ...

Сегодня в Госдуме должно состояться третье, окончательное, чтение законопроекта ...
  26.07.2018   1089   120

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   8861   46

По делу об убийстве ...

По делу об убийстве менеджера ОДК-УМПО задержан коммерческий директор ...
  26.07.2018   724   18

Здравая мысль. Доцент ...

О предпосылках демографической ямы, ее последствиях, чайлдфри, феминизме и ...
  26.07.2018   541   17

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (96)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   41543   102

Именно на Первом канале ...

Всю неделю я пристально отслеживала именно эту тему. Особенно когда я услышала ...
  23.07.2018   24550   41

Сажаете картошку чтобы ...

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № ...
  25.07.2018   17892   33

Борис Вишневский: Кто ...

Не сомневался, что послушное единороссовское большинство в Госдуме послушно ...
  21.07.2018   13714   31

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   8861   46

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   154167   125

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   68191   227

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   53889   56

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   41543   102

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   36929   134


Будни духовных скреп: Все арестованные предполагаемые убийцы топ-менеджера УМПО – молодые люди

Оценили
0



Подозреваемым в убийстве Юрия Яшина исполнилось от 23 до 28 лет. 26 июля, Советский районный суд Уфы вынес решение о помещении под арест четырех подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО. Как сообщили в пресс-службе СК по РБ, Материалы в отношении каждого из них суд рассмотрел отдельно. В рассмотрении участвовали четыре судьи, чтобы не затягивать процесс по столь резонансному делу.

Будни духовных скреп: Все арестованные предполагаемые убийцы топ-менеджера УМПО – молодые люди


Информация о похищении заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина появилась в конце прошлой недели. 21 июля тело похищенного со следами насильственной смерти было найдено под мостом через реку Белую в районе Сафроновского переезда.

Четыре исполнителя убийства являются молодыми людьми в возрасте от 23 до 28 лет.

Они были задержаны оперативниками в ночь на 24 июля. Кроме того, задержан заказчик преступления.

Проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы.







Связанные темы и персоны

Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 27.07.2018, 09:32 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34884 | Рейтинг: +5817
Молодцы. следаки! Могут, если захотят.

=====Хотя известен случай о привлечении за возделывание "плантации наркотических растений".- Две старушки поливали в саду клумбу. на которой выросли несколько маков.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 27.07.2018, 09:32 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4351 | Рейтинг: -708,5
А что на это скажет друг Кухарки? Смотрящим Уфы является он.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.07.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не верю. Скорей верится, что Дереву взятку дали. Одним простым действием всю верхушку убрали. Эти, якобы, мотивы не убедительны.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 27.07.2018, 09:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Мне вот что интересно: как эти четверо проникли на подземную парковку под этим элитным домом?

А то получается, как в еврейском анекдоте: дверь на три замка закрыл, цепочку накинул, засов задвинул, а ломом не подпёр - и Сарочка сердится, мол заходи, кто хочешь, забирай, что хочешь...

Если там нет охраны, только видеокамеры - то на чей пульт они выходят? Какая вневедомка/чоп проспали этих ублюдков?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 27.07.2018, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34884 | Рейтинг: +5817
4 | 27.07.2018, 09:48 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1840 | Комментарии: 59865 | Рейтинг: +12262,9
Мне вот что интересно: как эти четверо проникли на подземную парковку под этим элитным домом?

==============А как четверо попали на футбольное поле, переодевшись в милицейскую форму?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.07.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странное совподение:убийство произошло после того как Индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, возглавлявший с июля 2016 года совет директоров ОДК-УМПО, вышел из состава совета. Новый состав совета был избран на годовом собрании акционеров ОДК-УМПО 29 июня. В нем сменилось более половины состава.
Совпадение или закономерность?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 27.07.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
26 июля 2018, 11:53 73861 РОСБАЛТ . Москва .
Таджикские мафиози и чеченский «вор в законе» делят Москву
Противостояние уже сопровождается поджогами и «разборками», в ближайшее время могут начать звучать выстрелы.
=====================================================
Вот такие наши государственные скорбные новости !
Главное ни одной русской фамилии в Москве кто делит ,
наше ворье свято чтет и блюдет законы , старших по положению в стране !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 27.07.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деев и Русанов продались за взятки башфашистам и спокойно позволяют губить русских. Они невиновны! Запомните это!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 27.07.2018, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 27.07.2018, 10:56 | Автор

Деев и Русанов продались за взятки башфашистам и спокойно позволяют губить русских. Они невиновны! Запомните это!
=====================================================
И это говорит , тот кто точно знает корни этого преступления ?
А как же следы мозговых веществ убитого попали на одежду арестованных ?
Тем более у родственников таких крутых топ - менеджеров !
Если бы не железные доказательства , даже Деев не рискнул бы связаться с такими денежными людьми !
Ведь за деньги , у нас все в РФ , ВСЕ ПРОДАЕТСЯ и суд и прокурор и совесть !
Так , что Деева и Русанова зря охаивать грех !
Дело ведь очень громкое , никто не рискнет своей карьерой и подтасовкой фактов !
Обнаглевшие в своей безнаказности и пустоголовая молодежь , не думали о последствиях !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 27.07.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.07.2018, 09:32 | Автор: Дед
Публикации: 2 | Комментарии: 4351 | Рейтинг: -708,3

А что на это скажет друг Кухарки? Смотрящим Уфы является он.
--------------------------------
Оставь старушку, она в печали. Власти Москвы сносят съемочную площадку Дома-2. Что теперь Кухарка смотреть будет? Где жизни будет учиться?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 27.07.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СМИ всякий бред вечно пишут, СМИ - это не суд. А у нас и в суде пургу несут. Проданный журналист напишет то, что заказано, никого не волнует, что было на самом деле. Последнее дело - верить СМИ.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 27.07.2018, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели даже одежонку не поменяли?! Лол, кек, бугага. Даже правдоподобно дело сляпать не могут - для всех такие " доказательства" - это только лишнее доказательство фабрикации дела.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 27.07.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 27.07.2018, 09:32 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 34882 | Рейтинг: +5816,9
Молодцы. следаки! Могут, если захотят.
=====Хотя известен случай о привлечении за возделывание "плантации наркотических растений".- Две старушки поливали в саду клумбу. на которой выросли несколько маков.
===
семя мака сохраняет всхожесть до 20 лет, поэтому и считается сорняком!
получается Путин их осуждает за сорняк!
Хороши скрепы, расеянские!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 27.07.2018, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 27.07.2018, 09:55 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34883 | Рейтинг: +5817
4 | 27.07.2018, 09:48 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1840 | Комментарии: 59865 | Рейтинг: +12262,9
Мне вот что интересно: как эти четверо проникли на подземную парковку под этим элитным домом?

==============А как четверо попали на футбольное поле, переодевшись в милицейскую форму?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ряженные попали на поле потому, что охрану по периметру поля обеспечивало ЧОП, а не как раньше ВВ и милиция! Хрен бы они у них проскочили! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 27.07.2018, 18:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1840 | Комментарии: 59873 | Рейтинг: +12261,8
Как рассказали «Эху» в Следственном комитете республики, Советский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 дней четверым исполнителям и заказчику убийства.

Ранее сообщалось, что все подозреваемые признали свою вину.

Имена арестованных в Следкоме не раскрывают, однако, по данным «Коммерсанта», заказчиком убийства следствие считает непосредственного начальника Юрия Яшина — коммерческого директора предприятия Сергея Евстафьева. Вероятными исполнителями преступления издание называет Р.Мингазова, Э.Талипова, Ф.Токарева, А.Хасанова.

Напомним, в минувшую пятницу Яшин не вышел на работу. Через сутки тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли под Затонским мостом. По версии следствия, Яшина похитили с подземной парковки его дома в центре Уфы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 27.07.2018, 19:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас оказалось с легкостью можно изменить:
- конституцию
- образование
- медицину
- пенсионный возраст
- налоги
Нельзя трогать только одно - итоги приватизации!



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com