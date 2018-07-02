Будни духовных скреп: Все арестованные предполагаемые убийцы топ-менеджера УМПО – молодые люди

Подозреваемым в убийстве Юрия Яшина исполнилось от 23 до 28 лет. 26 июля, Советский районный суд Уфы вынес решение о помещении под арест четырех подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО. Как сообщили в пресс-службе СК по РБ, Материалы в отношении каждого из них суд рассмотрел отдельно. В рассмотрении участвовали четыре судьи, чтобы не затягивать процесс по столь резонансному делу.Информация о похищении заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина появилась в конце прошлой недели. 21 июля тело похищенного со следами насильственной смерти было найдено под мостом через реку Белую в районе Сафроновского переезда.Четыре исполнителя убийства являются молодыми людьми в возрасте от 23 до 28 лет.Они были задержаны оперативниками в ночь на 24 июля. Кроме того, задержан заказчик преступления.Проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы.