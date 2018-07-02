Ну, когда там уже? ...

Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. Это подтвердили в Государственной думе РФ. Однако информация о состоянии здоровья первого заместителя председателя комитета по культуре разнится.Ряд СМИ сообщил, что политик, у которого 13 лет назад диагностировали рак, находится в крайне тяжелом, критическом состоянии. Однако, по информации источника «Интерфакс» в нижней палате парламента, это не соответствует действительности. По словам супруги политического деятеля, Кобзон нездоров, но «ничего из ряда вон выходящего не происходит».Собеседник «РИА Новости» в Госдуме назвал состояние Кобзона стабильно тяжелым и выразил уверенность, что народный артист СССР обязательно поправится. «Он сильный и всегда побеждает», — цитирует агентство свой источник, который напомнил, что 80-летний певец борется с онкологическим заболеванием уже 13 лет.Агентство «Интерфакс» также сообщило, что состояние Иосифа Кобзона не является критическим, как писали ранее некоторые издания.