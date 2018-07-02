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Ну, когда там уже?

  • Опубликовано: natall | 27.07.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 970 | Комментарии: 9
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Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон 26 июля был госпитализирован в больницу. Это подтвердили в Государственной думе РФ. Однако информация о состоянии здоровья первого заместителя председателя комитета по культуре разнится.

Ну, когда там уже?


Ряд СМИ сообщил, что политик, у которого 13 лет назад диагностировали рак, находится в крайне тяжелом, критическом состоянии. Однако, по информации источника «Интерфакс» в нижней палате парламента, это не соответствует действительности. По словам супруги политического деятеля, Кобзон нездоров, но «ничего из ряда вон выходящего не происходит».

Собеседник «РИА Новости» в Госдуме назвал состояние Кобзона стабильно тяжелым и выразил уверенность, что народный артист СССР обязательно поправится. «Он сильный и всегда побеждает», — цитирует агентство свой источник, который напомнил, что 80-летний певец борется с онкологическим заболеванием уже 13 лет.

Агентство «Интерфакс» также сообщило, что состояние Иосифа Кобзона не является критическим, как писали ранее некоторые издания.






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  • Участник
  •  
  • 1 | 27.07.2018, 09:40 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4351 | Рейтинг: -708,5
Кет, ты у нас бессмертная. Ты будешь жить вечно.
Так что подумай о себе.



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  • Гость
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  • 2 | 27.07.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон ...
==============================
Почему не указали все регалии кабзона?!
Надо обязательно добавить: Криминальный авторитет, держатель воровского общака.



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  • Гость
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  • 3 | 27.07.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако силен этот Кобзон , не сдается старушке ! Молодец !
Пусть живет ! Никому не мешает !



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  • Гость
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  • 4 | 27.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
80-летний певец борется с онкологическим заболеванием уже 13 лет.
-----
Западная медицина воистину творит чудеса.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 27.07.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, когда там уже?
===============================================
natall , смею надеется , что Вы имели в виду :
- Ну , когда там уже ВЫЗДОРОВЕТЕ ?
Или имели в ввиду - Ну , когда там уже КИРДЫК придет ?



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  • Гость
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  • 6 | 27.07.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну во "Скорпион" объявился всех минусами "одарил".
Быть может что нибудь умное сам скажет...
Хотя куда ему, его дело жалить, его мозги в хвосте, точнее в жопе....



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 27.07.2018, 13:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7555 | Рейтинг: +2014,1
У Скропиоши тяжёлый нервный срыв, но он тоже не сдаётся.
Минусит всё подряд и всех подряд, вот уже вторую неделю.

Паук, не хворай!



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  • Гость
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  • 8 | 27.07.2018, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.07.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован

80-летний певец борется с онкологическим заболеванием уже 13 лет.
-----
Западная медицина воистину творит чудеса.
===
а ратовал за Путина. за какие то "скрепы"!



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1

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  • Участник
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  • 9 | 27.07.2018, 19:07 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1121 | Рейтинг: +324,8
Кабыздон каждый год дает прощальные концерты уже 15 лет. Англичане уходят не прощаясь, кабыздон прощается но не уходит.



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