Все отправились на кладбище? Минздрав Башкирии заявил, что проблем с льготниками больше нет

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с обеспечением льготников жизненно важными препаратами выступил министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.В апреле Рустэм Хамитов признал проблему с льготными лекарственными препаратами и извинился за перебои, пообещав решить этот вопрос к лету. Но к этому времени ничего решено не было. И 5 июня глава республики провел разгромное совещание по проблеме лекарственного обеспечения льготников, на котором раскритиковал Анвара Бакирова. Однако сам Бакиров на совещании не присутствовал, так как был в отпуске. За решение вопросов с льготниками взялся его первый зам – Рафаэль Яппаров.Сегодня Анвар Бакиров выступил перед правительством, сказав, что проблема решена.– Все рецепты обеспечены в пределах выделенных ассигнований. Отсроченного обеспечения рецептов нет, – заявил министр.Также он сообщил, что Правительство Башкирии выделило из резервного фонда дополнительно 300 млн рублей, в том числе 287 млн на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями во втором полугодии 2018 года. Хотя ранее заявлялась сумма 480 млн.Таким образом, считается, что проблема решена. Однако, несмотря на то, что бюджет на лекарства льготникам составит 1,75 млрд рублей, этого, по словам экспертов, все равно не хватит. Экономия же может означать только одно – покупку дженериков.Мы уже проводили многочисленные расследования, связанные с экономией на оригинальных препаратах и переводом пациентов на отечественные дженерики. Последнее касалось больных с легочной гипертензией, покупающих просроченные оригинальные препараты, оставшиеся после умерших пациентов.Недавно на оперативном совещании по переводу 5 нозологий орфанных заболеваний, сенатор СФ РФ от Башкирии Лилия Гумерова, также заявляла, что у пациентов с первичной легочной гипертензией проблем с лекарствами нет.