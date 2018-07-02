Все отправились на кладбище? Минздрав Башкирии заявил, что проблем с льготниками больше нет

Рейтинг публикаций пользователей
Хорошо хоть не посадили ...

В Уфе активиста из числа водителей «скорой» понизили в должности. Работодатель ...
  Администратор

Лев Шлосберг: Ни ...

Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт. Вот уже месяц в ...
  natall

Больше агентов хороших и ...

Только вчера госдумовские пацаны обрадовали нас идеей регистрировать мобильные ...
  Администратор

Кортеж вместо тюремных ...

Небывалые пробки в Уфе образовались из-за приезда экс-министра обороны ...
  Администратор

Называть вещи своими ...

Полиция не нашла экстремизма в шутке Руслана Белого про Салавата Юлаева, однако ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Когда органы заняты реаль ...

без религии жили более спокойно, пора этих мракобесов опять убрать из ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

«Единая Россия» в Башкиии ...

Данная непопулярная мера не была запланирована заранее, как и нынешняя ...
  Рейтинг: +1  Кухарка

Навальный о Хабирове и Му ...

Все еа выборы! Избирайте кого-угодно: ничего не изменится. Крепка еще ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Ну, когда там уже?

Ну во Скорпион объявился всех минусами одарил. Быть может что нибудь ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Геннадий Гудков: Доукрепл ...

Посвящается в первую очередь тем наивным гражданам России, которые все ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Геннадий Гудков: Доукрепл ...

Власть до безумия оторвана от реалий жизни простых росси ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Слуги народа» с большой ...

Надо отлить из чугуна Доску позора с именами депутатов-людоедов и уста ...
  Рейтинг: +7  Анонимно

Крымское похмелье. В 2018 ...

Сначала ты радуешься аннексии Крыма, вторжению в Украину(путинвведивой ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Игорь Чубайс: Футбол во в ...

Наша экономика страдает не столько из-за санкций и падающих цен на неф ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   931   16

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1758   6

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   388   7

Аккуратный митинг КПРФ в ...

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
  30.07.2018   1140   17

Обсуждаемое за месяц
Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   931   16

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1758   6

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   388   7

Аккуратный митинг КПРФ в ...

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
  30.07.2018   1140   17

Последние публикации
Навальный о Хабирове и ...

Алексей Навальный: Любимый жанр фейсбука. Ответ на ответ. Дмитрий Гудков. ...
  31.07.2018   931   16

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Все отправились на ...

На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с ...
  31.07.2018   1758   6

Когда органы заняты ...

Подсудимые приговорены к срокам от 8 до 24 лет колонии строгого режима. В ...
  31.07.2018   388   7

Аккуратный митинг КПРФ в ...

Возле Дворца Спорта собралось около тысячи человек, возмущенных действиями ...
  30.07.2018   1140   17

Похлеще золотого батона: ...

Сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности Раиля Миргалеева ...
  30.07.2018   4393   18

Как воровать с умом, ...

Для этого 40-минутное совещание будет проведено в комнате без стульев., чтобы ...
  30.07.2018   690   12

Не державшая в руках ...

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
  30.07.2018   18637   68

Холодильник начал ...

Прошедший в Москве на проспекте Сахарова многотысячный митинг против пенсионной ...
  30.07.2018   3974   37

Исторические картинки. ...

На карте России много селений с названием Языково. Википедия сообщает, что в 20 ...
  29.07.2018   653   26

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Читаемое за неделю
Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   33471   58

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   30748   53

Не державшая в руках ...

Очень много вопросов: что я думаю про пенс.реформу? Друзья,ЕЩЕ раз хочу ...
  30.07.2018   18637   68

Сажаете картошку чтобы ...

Депутаты фракции «Единая Россия» внесли в Государственную Думу законопроект № ...
  25.07.2018   18232   34

«Единая Россия» в ...

Представители «партии власти» ясно дали понять, что пенсионная реформа ...
  31.07.2018   6860   37

Читаемое за месяц
Моральное уродство - его ...

Толпа не должна решать судьбу пенсий! - Киселёв раскритиковал противников ...
  13.07.2018   154324   125

«Этих денег хватит ...

Советскую пенсионную систему сегодня принято поминать добрым словом. Впрочем, ...
  23.07.2018   70240   128

«А веревку с собой ...

Россияне просят Путина лишить пенсий работающих пенсионеров. Жители России ...
  6.07.2018   68369   228

Познер не понимает ...

– У меня снова вопрос по пенсионной системе. Пенсионной реформе. Я хотела бы ...
  20.07.2018   60885   61

Ложь, фальшь и ...

Пенсия: Когда и сколько? Андрей Малахов. Прямой эфир от 29.06.18. Сотни звонков ...
  2.07.2018   37017   134


Все отправились на кладбище? Минздрав Башкирии заявил, что проблем с льготниками больше нет

Оценили
0



На оперативном совещании Правительства Башкирии с докладом о решении проблемы с обеспечением льготников жизненно важными препаратами выступил министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Все отправились на кладбище? Минздрав Башкирии заявил, что проблем с льготниками больше нет


В апреле Рустэм Хамитов признал проблему с льготными лекарственными препаратами и извинился за перебои, пообещав решить этот вопрос к лету. Но к этому времени ничего решено не было. И 5 июня глава республики провел разгромное совещание по проблеме лекарственного обеспечения льготников, на котором раскритиковал Анвара Бакирова. Однако сам Бакиров на совещании не присутствовал, так как был в отпуске. За решение вопросов с льготниками взялся его первый зам – Рафаэль Яппаров.

Сегодня Анвар Бакиров выступил перед правительством, сказав, что проблема решена.

– Все рецепты обеспечены в пределах выделенных ассигнований. Отсроченного обеспечения рецептов нет, – заявил министр.

Также он сообщил, что Правительство Башкирии выделило из резервного фонда дополнительно 300 млн рублей, в том числе 287 млн на обеспечение лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями во втором полугодии 2018 года. Хотя ранее заявлялась сумма 480 млн.

Таким образом, считается, что проблема решена. Однако, несмотря на то, что бюджет на лекарства льготникам составит 1,75 млрд рублей, этого, по словам экспертов, все равно не хватит. Экономия же может означать только одно – покупку дженериков.

Мы уже проводили многочисленные расследования, связанные с экономией на оригинальных препаратах и переводом пациентов на отечественные дженерики. Последнее касалось больных с легочной гипертензией, покупающих просроченные оригинальные препараты, оставшиеся после умерших пациентов.

Недавно на оперативном совещании по переводу 5 нозологий орфанных заболеваний, сенатор СФ РФ от Башкирии Лилия Гумерова, также заявляла, что у пациентов с первичной легочной гипертензией проблем с лекарствами нет.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 31.07.2018, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы окончательно и бесповоротно решить проблему с лекарствами в сране башкир, и дать возможность усидеть в креслах таким отморозкам как гумерова надо от всех болезней выписывать аспирин, и проблема будет "РЕШЕНА".



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 31.07.2018, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
Министр здравоохранения республики Анвар Бакиров врёт, как дышит! Вчера сразу же позвонила в аптеку ДЛО(на Кольцевой, 180) - кроме отечественных дженериков по астме(региональным льготникам) - ничего НЕТ!!!

А врач НАЗНАЧАЛ не дженерики, а конкретные - Форадил Комби, Симбикорт, Серитид - импортного производства, зная, что российские дженерики не эффективны, имеют побочные действия и только усугубляют состояние больного!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 31.07.2018, 14:30 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11032 | Рейтинг: -1818,9
2 | 31.07.2018, 10:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1842 | Комментарии: 59976 | Рейтинг: +12262,8

Министр здравоохранения республики Анвар Бакиров врёт, как дышит!
____________________________________________________
Я бы даже сказал - пи.дит.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.07.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр здравоохранения республики Анвар Бакиров врёт, как дышит!
***
Глава Советского р-на повесил на проспекте( на Спортивной) баннер:
" Советский район- голова столицы"
Если в Уфе по мнению мэрии есть голова, то должна быть и задница.
И скорее всего - это Калининский и Орджоникидзевский р-ны Уфы.
А для задницы какие такие импортные лекарства министр пропишет, кроме как от геморроя?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.07.2018, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В апреле написал письмо Путину о безобразиях с обеспечением льготными лекарствами в РБ! В мае пришёл ответ из Минздрава РБ, в котором написано, что Вы не зарегистрированы в реестре на получение льготных лекарств, поэтому жаловаться право не имеете! Вот так вот! А я просто не могу спокойно наблюдать как мучаются без льготных лекарств мои родные и знакомые! Я ведь, в отличии от работников Минздрава РБ, клятву врача не давал, чтобы к этому спокойно относиться! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 31.07.2018, 22:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1843 | Комментарии: 59986 | Рейтинг: +12256,1
5 | 31.07.2018, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован

Сегодня звонила в Росздравнадзор и выговаривала им по (см. комм.№2) - она(дежурная) мне говорит, ну мол вам же предлагают препарат на основе будесонида(российские). А я ей в ответ - это ДЖЕНЕРИКИ с побочками, с "грязным" будесонидом! Не признанные ВОЗ и не имеющие права пересекать Росс-границы!

А она мне: ну откуда вы знаете про побочки? Вот, если вы их выявите(!!!!), то вправе обратиться в комиссию поликлиники, чтобы вам ПЕРСОНАЛЬНО назначили(импортные препараты) то, что МНЕ УЖЕ 10 ЛЕТ НАЗАД ПЕРСОНАЛЬНО НАЗНАЧИЛ ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ и не заменял дженериками!!!!

То есть - я сначала должна на себе проверить побочки ИХ дженериков, а когда ко мне будет ехать скорая помощь по нескольку раз в сутки, то тогда комиссия в поликлинике - смилостивится и будет выдавать ЛИЧНО мне рецепты на импортный(чистый) будесонид! А, если скорая в один из приступов - не успеет, застрянет в пробке из-за пуйла или табуреткина?!

Во как!!!! Мы - подопытные крысы, которых попросту геноцидят дженериками и плацебо!

Отмечу, что уже более 9 месяцев не получаю положенных мне бесплатных лекарств, а цена их от 1,3 до 2 тыщ в месяц...

Как выжить пенсионерам, учитывая то, в 50-55 лет у нас уже НЕ ОДНО, а несколько хронических заболеваний, таких как глаукома(ху0йня с глазами), артроз(болят суставы), остеохондроз(патология позвоночника), ну и - индивидуально. И на ВСЁ нужны ПЛАТНЫЕлекарства, поскольку, даже если есть по ДЛО бесплатные - то ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ заболеванию - по остальным, сами, за денежки из пенсии...
Результат: тыщи 3 в месяц - на лекарства...



Оценили
2










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com