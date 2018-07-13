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Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законопроект был принят Госдумой 25 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.

Хоть что-то полезное: Теперь и русский язык может стать родным


Новый закон предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации".

Для изучения этих языков необходимо будет писать заявления при приеме или переводе на обучение "по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования".






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  • 1 | 06.08.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этим тугодумом от власти, несмотря на то что общественность им постоянно талдычила, потребовался не один десяток лет чтобы понять очевидное!
А теперь они преподносят это как нечто сверх гениальное.
И так во всем,- смотреть и слушать противно!



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  • 2 | 06.08.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия, шах и мат...чё-нить скажешь о неправомерности или уничтожению БЯ? все в равных условиях (по закону), в от как оно будет исполнятся на местах...? так это вопрос к курултаю, а не к русскоязычному населению...
кстати, данный закон был выложен уже месяца 2 назад, УЖ тормозил почему-то
турк



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  • 3 | 06.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему, вдруг ни с того, ни с чего, Путин начал вражду с Башкирским народом?! Только глупый гопник не поймёт, что войнушку с башкирами, Путин затеял по тем же причинам, что и с "братским" народом хохлами, с христианами грузинами, почему уничтожали чеченский народ, причина только одна! Вот вам, возможно, в средней школе училка, рассакзывала, в средневековье, воры, на базарной площади затеивали "драку", челядь завороженно наблюдала, а в это время, их карманы, опустошали другие воры!
Теперь такая картинка: 95% крупных предприятий, расположенных на странной территории странно именуемой Российской Федерацией, находятся в забугровой юрисдикции, а налоги при этом, платят по сильно заниженной ставке, но и этих денег им мало, вводят налог ввиде завышения цены кредита, налог ввиде инфляции, налог ОСАГО, в"Ротенберг", и этого Путину мало, он придумал налог ввиде отъёма пенсий и т.п.. Кстати Путин это не персонально Вдад.Вл-вич, а Жирик тоже Путин, Зю вместе с Грудтнтным также Путин, Ксюха, это такой Путин, бесштанный по половым признакам, .!



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  • 4 | 06.08.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.08.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему, вдруг ни с того, ни с чего, Путин начал вражду с Башкирским народом?! Только глупый гопник не поймёт, что войнушку с башкирами, Путин затеял по тем же причинам, что и с "братским" народом хохлами, с христианами грузинами, почему уничтожали чеченский народ, причина только одна! Вот вам, возможно, в средней школе училка, рассакзывала, в средневековье, воры, на базарной площади затеивали "драку", челядь завороженно наблюдала, а в это время, их карманы, опустошали другие воры!
Теперь такая картинка: 95% крупных предприятий, расположенных на странной территории странно именуемой Российской Федерацией, находятся в забугровой юрисдикции, а налоги при этом, платят по сильно заниженной ставке, но и этих денег им мало, вводят налог ввиде завышения цены кредита, налог ввиде инфляции, налог ОСАГО, в"Ротенберг", и этого Путину мало, он придумал налог ввиде отъёма пенсий и т.п.. Кстати Путин это не персонально Вдад.Вл-вич, а Жирик тоже Путин, Зю вместе с Грудтнтным также Путин, Ксюха, это такой Путин, бесштанный по половым признакам, .!
_____________________________________________________
Ну конечно, возня вокруг бяки отвлечет от чудовищного воровства и несправедливости. Не нужно считать себя фигурой равной Черчилю, исклющительность опять рвет пуканы титульникам



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  • 5 | 06.08.2018, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
В вертолете компании Utair, который в минувшую субботу разбился в 180 километрах от населенного пункта Игарка Красноярского края, находились 18 человек, среди них — семеро уроженцев Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Рустэма Хамитова.

Агентство «Башинформ» называет имена погибших.

Горюхин Артем Александрович 19.05.1975 г.р

Атнабаев Владимир Станиславович 29.11.1994 г.р

Баязитов Александр Валерьевич 07.04.1992 г.р

Микрюков Олег Сергеевич 13.02.1989 г.р

Чичерин Роман Петрович 29.08.1967 г.р

Шайдуллин Роман Игоревич 08.10.1989 г.р

Валитов Айдар Галимуллович 11.06.1968 г.р

Вертолет Ми-8 следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. На боту находились 15 вахтовых рабочих с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор») и трое членов экипажа. Все они погибли.

По предварительным данным, взлетая, вертолет задел лопастями груз, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8, и рухнул.



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  • 6 | 06.08.2018, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
Дмитрий Медведев заявил, что в Россию на ЧМ-2018 приехало 3 млн иностранных гостей, что вдвое больше прогноза. Но теперь ФСБ объявила, что иностранных болельщиков было всего-то 633 тысячи.

В Россию на чемпионат мира по футболу по Fan ID приехали 633 тысячи иностранных болельщиков. Такие цифры предоставила пограничная служба ФСБ России, сообщает РБК. Это значительно меньше того количества иностранных болельщиков, которое ожидали российские власти (в частности, Ростуризм ожидал около 1,5 млн иностранных футбольных фанатов).

Ранее Минкомсвязи называло цифру в 800 тысяч иностранных болельщиков, основываясь на количестве заказанных Fan ID. Погранслужба посчитала именно количество приехавших.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при этом публично говорил о цифре в пять раз больше: он сказал о 3 млн иностранцев, приехавших в Россию в контексте ЧМ-2018.

«Это примерно вдвое больше, чем на Олимпиаде-2014», — говорил премьер. Возможно, разница объясняется тем, что Медведев использовал формулировку «иностранцы, приехавшие в города, где проводились матчи ЧМ-2018». В эту статистику могли попасть, например, и рабочие-мигранты, и обычные бизнес-туристы. Кроме того, было не совсем понятно, о каком именно периоде идет речь.

Возможно, какая-то часть иностранцев приехала в Россию и без Fan ID, чтобы следить за матчами не со стадионов, а из баров или фан-зон. Однако, учитывая визовые сложности, вряд ли их число было велико.

«В целом в ФСБ указали, что общее число приезжающих в Россию иностранцев почти не изменилось и составило около 5 млн человек, что сравнимо с показателями прошлого года», — сообщает РБК.
____________________________
Опять набрехали...



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  • 7 | 06.08.2018, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
Крупнейшая корпорация УрФО, «Уралвагонзавод», готовит массовые сокращения. На улице могут оказаться 15 тысяч человек в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Письмо руководства УВЗ разослано на 39 предприятий, входящих в холдинг. Власти заявляют о своем неведении, а топ-менеджмент УВЗ ищет источник утечки информации.

Как стало известно «URA.RU», предприятия корпорации получили письмо о необходимости реализовать «Программу снижения затрат холдинга» в начале лета. По данным источника на УВЗ, гендиректор корпорации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. В рамках первого — уменьшить затраты уже в этом году. Параллельно предприятиям холдинга поручено разработать программу, рассчитанную на 2019—2025 годы. В помощь руководителям заводов было разослано еще одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. В письме указан фонд оплаты труда и подпункт — «Сокращение численности».

По данным источника «URA.RU» в корпорации, все четыре десятка заводов прислали свои предложения и получили одобрение.
________________________________
"Зачем вам работа, если мы ваши пенсии все равно уже спи-здили?! )))"© вофка пуйло



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  • 8 | 06.08.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По предварительным данным, взлетая, вертолет задел лопастями груз, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8, и рухнул.

----------------

При Советах такого вопиющего бардака не было. Сейчас летают с бодунища.



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  • 9 | 06.08.2018, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
При советах не было? Ха!

Светлогорск 1972 - погугли!
24 ребенка, 3 работников детсада, 8 членов экипажа - сгорели заживо. На сутки в городе отключили э/э, телефоны и запретили горожанам выходить из домов. В день похорон - движение поездов и автотранспорта в районе было заблокировано... Через сутки детсад сравняли с землей...



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  • 10 | 06.08.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прибалтика отказывается от ненужного рюзкого языка, Армения категорически отдаляется от рюзких, Казахстан , Белоруссия, Грузия, Азербайджан........Имперская гидра скоро развалится. путин этому способствует. Иншаалла!



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  • 11 | 06.08.2018, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60086 | Рейтинг: +12253,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1. Министр образования Васильева: "В 2000 школ стены прдперты досками - потому что они расходятся"

2. До 2021 года государство потратит 160 млрд. рублей на оснащение смартфонов чиновников отечественной операционной системой.



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  • 12 | 06.08.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...

При Советах такого вопиющего бардака не было. Сейчас летают с бодунища.
--------
9 | 06.08.2018, 11:33 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1845 | Комментарии: 60066 | Рейтинг: +12255,9

При советах не было? Ха!

-------------------------------------

Не сомневался, что возразишь. Были, разумеется, катастрофы. Но тогда жёстче соблюдались инструкции, предполётные медосмотры. Была дисциплина.

Сейчас даже контрольную карту перед взлётом читают формально:

- Обогрев ППД?

- Включен.

А он даже не посмотрел на тумблер, не то что включить. Итог - перемерзание датчика скорости: прибор показывает 0 км/ч, экипаж паникует, бросает самолёт в пике для разгона - и на скорости 800 км/ч выскакивает из облачности и врезается в землю. Вместе с пассажирами. (Земля им пухом).



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  • 13 | 06.08.2018, 12:45 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4365 | Рейтинг: -708,6
В советское время было русский язык и родной язык русский. Это возврат к прошлому?!



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  • 14 | 06.08.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 06.08.2018, 11:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1845 | Комментарии: 60066 | Рейтинг: +12255,8
1. Министр образования Васильева: "В 2000 школ стены прдперты досками - потому что они расходятся"
***
А сколько подобных школ в "экономически развитой и сильной стране башкир"?



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  • 15 | 06.08.2018, 13:06 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4365 | Рейтинг: -708,6
8 | 06.08.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


По предварительным данным, взлетая, вертолет задел лопастями груз, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8, и рухнул.

----------------

При Советах такого вопиющего бардака не было. Сейчас летают с бодунища.
-------------------------
Давайте не делать выводы о вещах, которые мы не знаем. Погибли люди, погибли наши граждане из Башкирии. Вместо того, чтобы соболезновать родным и близким погибших, некоторые делают выводы в стиле Кухарки.



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  • 16 | 06.08.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ опять 282 разогревает. Флаг вам в зубы.



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  • 17 | 06.08.2018, 13:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15258 | Рейтинг: -2848,6
А сколько подобных школ в "экономически развитой и сильной стране башкир"?
------------------
В стране башкир при Рахимове столько школ успели построить, десятки в год. А сейчас страна башкир уже не та страна, только вот почему то башлыгы в "экономически развитой и сильной", закрыл все школы, больницы и ФАПы. Но для тебя "он же свой".
Теперь с помпой будет открывать ФАПы перед выборами. А после снова все закроет. Был закрывашкой вместо открывашки, теперь хочет слыть открывашкой.



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- за добровольное изучение русского языка!

(тем более - русский язык - язык с самой низкокачественной грамматикой из всех языков РФ)



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16 | 06.08.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ опять 282 разогревает. Флаг вам в зубы.
=============================

у них опция "все схвачено"



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Кухарка!
верни детские площадки детям,и будет тебе щастье!!!!



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