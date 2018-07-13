Хоть что-то полезное: Теперь и русский язык может стать родным

Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Законопроект был принят Госдумой 25 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.Новый закон предполагает изучение русского языка как родного. Кроме того, отдельным пунктом написано о "свободном выборе языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации".Для изучения этих языков необходимо будет писать заявления при приеме или переводе на обучение "по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования".