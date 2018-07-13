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Отток населения из Башкирии в январе-июне вырос почти в полтора раза

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В Башкирии в первом полугодии текущего года почти в полтора раза увеличился показатель оттока населения, сообщил сегодня на оперативном совещании глава кабмина республики Рустэм Марданов. По его словам, «ситуация развивается негативно» — в январе-июне миграционная убыль населения составила 3 тыс. 786 человек (в 2017 году показатель составлял 2,6 тыс. человек).

Отток населения из Башкирии в январе-июне вырос почти в полтора раза


Причинами оттока населения, по данным кабмина, стала неблагополучная экономическая ситуация в большом количестве муниципалитетов, недостаточное количество создаваемых новых рабочих мест, отъезд выпускников школ для поступления в вузы за пределами республики.

Премьер напомнил, что увеличение численности населения республики предусмотрено ее стратегией и является одним из важнейших целевых показателей развития региона.«В соответствии с целевыми показателями мы должны выйти на положительный миграционный прирост — четыре человека на 10 тыс. населения с последующим увеличением этого показателя до 16 человек к 2020 году»,— заявил он.

По словам господина Марданова, для нормализации ситуации подготовлена региональная концепция миграционной политики, которая должна «переломить ситуацию в этой сфере». В ближайшее время ее планируют вынести на обсуждение кабмина.

Коммерсант
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  • 1 | 07.08.2018, 08:45 | Автор: Беглец
    Публикации: 0 | Комментарии: 35 | Рейтинг: -2,4
Затруднят выезд?



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  • 2 | 07.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...В Башкирии в первом полугодии текущего года почти в полтора раза увеличился показатель оттока населения, сообщил ... глава кабмина республики Рустэм Марданов. По его словам,. — в январе-июне миграционная убыль населения составила 3 тыс. 786 человек (в 2017 году показатель составлял 2,6 тыс. человек)...
===
он что, против нашего великого Путина, что это за поклёп на нашего Путина?
Путин самый великий, это ему народ гнилой достался! Порода не та! и люди не те!



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  • 3 | 07.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дышать в республике стало тяжело. Давит атмосфера безнадежности, бесправия, маразма, кумовства, лицемерия и лжи. Короче говоря, атмосфера загнивания.



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  • 4 | 07.08.2018, 10:23 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60092 | Рейтинг: +12251,9
В нерезиновую и Северную Пальмиру идет отток... Там совсем другой уровень жизни, чем у замкадышей... у нас две страны... и бОльшая из них - вымирает, поскольку геноцид, устроенный пуйлом - весьма успешен.



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  • 5 | 07.08.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В нерезиновую и Северную Пальмиру идет отток... Там совсем другой уровень жизни, чем у замкадышей... у нас две страны... и бОльшая из них - вымирает, поскольку геноцид, устроенный пуйлом - весьма успешен.
-------
Москореп?



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  • 6 | 07.08.2018, 10:35 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6694 | Рейтинг: +807,1
«В соответствии с целевыми показателями мы должны выйти на положительный миграционный прирост — четыре человека на 10 тыс. населения с последующим увеличением этого показателя до 16 человек к 2020 году»,— заявил он.
=============

Самое главное и важное - заявить, еще лучше во время. Если заявили, это значит, что они "работают", население в это поверит и обрадуется.
Впрочем населению похоже пофик то, о чем думают и о чем говорят из окружения башлыка. Их решения как с гуся вода, сказали - забыли. Грош им цена.



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  • 7 | 07.08.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Построенные на бумаге заводы не работают , посеянные поля
не дают урожая ?
Феноменальные приписки , лживые отчеты и статистика ,
ПУСТОЗВОННЫЕ речи руководителей !
Процветающее ВОРЬЕ И ВОРОВСТВО в Благотворительных
( БЛАГО ТВОРЯТ ? ) организациях !
НЕ ПРАВЕДНЫЕ суды - ДВОЙНОЕ , ТРОЙНОЕ толкование и
исполнение Законов ! Катастрофическое уменьшение населения !
Это НЕ НАША страна РФ ?



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  • 8 | 07.08.2018, 10:57 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4369 | Рейтинг: -708,4
а какой национальный состав покидающих Республику?
Вот о чем молчать эти мардановы и хамитовы.
Проведите анализ, кто и какой национальности покидают Республику и можно сделать вывод. Чтобы было объективно, надо число покидающих на 1000 человек соответствующей нации. И будет картина маслом. И Куххарка заткнется в своих словоблудиях.



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  • 9 | 07.08.2018, 11:24 | Автор: Дед
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Юнг, ты как доцент должен понимать в статистике, что иногда абсолютные цифры ни о чем не говорят в подгруппе,. только на 100, 1000, 10 000 человек может показать истинную причину или ты приверженец лжинауки?
Хотя по твоей работы данный факт проглядывается....



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  • 10 | 07.08.2018, 11:27 | Автор: Дед
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7 | 07.08.2018, 11:01 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 34926 | Рейтинг: +5816


eduard1958
07 августа 2018 | 09:02
: Выяснилось,что в России только 14% населения способны анализировать увиденную,услышанную и прочитанную информацию.У остальных россиян голова только для того,чтобы в нее есть.
-------------------------
где тут истина? если человек живет в тайге и у него нет никакой информации? Тогда что?
Или бухает каждый день и у него свои проблемы? Бомжи? кто их мнение спросил? Да среди Кухарок и доцентов 14 % может быть.... не исключаю.



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  • 11 | 07.08.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Корабль тонет, крысы бегут. Кто мешает учить своих детей фермерству? Условия прекрасные, работай и богатей! А нет, надо в Уфу, как селедки, все общаги забили. Нечего виноватых искать, смотрите в зеркало!



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  • 12 | 07.08.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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"Причинами оттока населения, по данным кабмина, стала неблагополучная экономическая ситуация в большом количестве муниципалитетов, недостаточное количество создаваемых новых рабочих мест...."
***
Чё-то они там, в доме ветеранов горбипартии, ленинского комсомола и БашНКВД, не могут между собой договориться, какую лапшу вешать на уши подвластному населению: то ли Башкирия - "экономически развитая и сильная", то ли на коленях "экономически неблагополучной ситуации"?



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  • 13 | 07.08.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 07.08.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корабль тонет, крысы бегут. Кто мешает учить своих детей фермерству? Условия прекрасные, работай и богатей! А нет, надо в Уфу, как селедки, все общаги забили. Нечего виноватых искать, смотрите в зеркало!

****
Весе верно! Оптимизировали школы, поликлиники закрыли молокоприемные пункты, забой скота строго за 20 км. от населенного пункта а вы все в Уфу.
Фермерство это не профессия учить детей. Что бы стать фермером надо для начало купить телят а потом 3 года их кормить поить бесплатно при этом питаться самому видимо сеном.
Довел хрз что бегут не из сел а с региона



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  • 14 | 07.08.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 07.08.2018, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корабль тонет, крысы бегут. Кто мешает учить своих детей фермерству? Условия прекрасные, работай и богатей! А нет, надо в Уфу, как селедки, все общаги забили. Нечего виноватых искать, смотрите в зеркало!

***
Ну, предположим, не все приезжие живут в общагах.

Живу в ублюдочной каморке дорогущего дома 2008 г. постройки.

В 2010 году переписчица с некоторым удивлением сообщила мне что, из 650 квартир узе описанных ей, я - первый уроженец Уфы.

Ничего страшного в этом не вижу, если бы они, эти приезжие вели себя по- соседски, добропорядочно.

Если на газоне или на тротуаре припаркована иномарка- то это обязательно распальцованный выпускник БГУ или сельхоза.

Если тебя залили сверху, то даже через суд ты хер чего добьешься.

Про окурки сверху, выбивание ковров и ковриков на лоджиях, пакеты с мусором и граффити в подъезде умолчу.

Но если в подъезде городского дома сельская свадьба- это уже близко к наказанию Господнему.



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  • 15 | 07.08.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 07.08.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Причинами оттока населения, по данным кабмина, стала неблагополучная экономическая ситуация в большом количестве муниципалитетов, недостаточное количество создаваемых новых рабочих мест...."
***
Чё-то они там, в доме ветеранов горбипартии, ленинского комсомола и БашНКВД, не могут между собой договориться, какую лапшу вешать на уши подвластному населению: то ли Башкирия - "экономически развитая и сильная", то ли на коленях "экономически неблагополучной ситуации"?

****
и как посмели такую информацию вывести в свет?
Во всем виновата прежнее руководство региона!!!



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  • 16 | 07.08.2018, 14:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15263 | Рейтинг: -2848,8
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Фонд «Петербургская политика» в ежемесячном рейтинге за июль 2018 года назвал регионы, где после сентябрьских выборов возможны ротации в губернаторском корпусе.
Среди регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав регионов — Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург.



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  • 17 | 07.08.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 07.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дышать в республике стало тяжело. Давит атмосфера безнадежности, бесправия, маразма, кумовства, лицемерия и лжи. Короче говоря, атмосфера загнивания.
***
+сто пятьсот!
Воистину кладбищенская атмосфера.
Скорее бы в МАУ прибыл спецборт...



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  • 18 | 07.08.2018, 14:25 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60092 | Рейтинг: +12251,9
Среди регионов с повышенными, по мнению фонда, рисками ротации действующих глав регионов — Башкортостан,
____________________________
Я вам с весны твержу, что в сентябре 2019г - башлыком станет Радий Хабиров(чтоб ему пусто было!!!) с такой же тварью Ростиславом Мурзагуловым в тандеме... и от вас никуя ничего не зависит - хОдите на УИКи или не хОдите! Уже всё давно решено за вас.



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  • # 19 | 07.08.2018, 14:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15263 | Рейтинг: -2848,8

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  • 20 | 07.08.2018, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.08.2018, 10:57 | Автор: Дед | На сайте
Публикации: 2 | Комментарии: 4369 | Рейтинг: -708,8

а какой национальный состав покидающих Республику?

--------------------

Кто как. Поделюсь личным опытом: пришлось в 90-е свалить в Екатеринбург. Из-за невозможной протекционистской национальной политики Уфы. Кислород был перекрыт.



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