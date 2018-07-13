Причинами оттока населения, по данным кабмина, стала неблагополучная экономическая ситуация в большом количестве муниципалитетов, недостаточное количество создаваемых новых рабочих мест, отъезд выпускников школ для поступления в вузы за пределами республики.
Премьер напомнил, что увеличение численности населения республики предусмотрено ее стратегией и является одним из важнейших целевых показателей развития региона.«В соответствии с целевыми показателями мы должны выйти на положительный миграционный прирост — четыре человека на 10 тыс. населения с последующим увеличением этого показателя до 16 человек к 2020 году»,— заявил он.
По словам господина Марданова, для нормализации ситуации подготовлена региональная концепция миграционной политики, которая должна «переломить ситуацию в этой сфере». В ближайшее время ее планируют вынести на обсуждение кабмина.
Коммерсант
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Отток населения из Башкирии в январе-июне вырос почти в полтора раза
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