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В гробу пенсия не нужна

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Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 лет соответственно, выросла в прошлом году почти на 1,3 млн заболевших. Минздрав сравнил число зарегистрированных случаев заболевания пенсионеров в 2016 году и в 2017-м в разных регионах страны.

В гробу пенсия не нужна


Общая заболеваемость населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) с 2016-го по 2017 год выросла с 72076635 случаев до 73356369 в абсолютных цифрах. Показатель заболеваемости увеличился с 198363 до 199962,2 на 100 тысяч населения.

Самый большой рост по стране зарегистрирован в Костромской области — с 142 577,1 на 100 тысяч населения в 2016 году до 170844,4 — в 2017-м (+28267,3). В Бурятии заболеваемость выросла с 166114,1 до 189647,4 на 100 тысяч населения (+ 23533,3), на Алтае — с 220394,3 до 241164 на 100 тысяч (+20769,7), Ханты-мансийском автономном округе с 219656,7 до 239935,8 на 100 тысяч (+20279,1), Удмуртии — с 233783,6 до 250381,1 (+16597,5). Ленинградская область также вошла в число регионов с самым большим ростом заболеваемости среди пожилых — с 135628 до 153492,5 тысяч на 100 тысяч населения (+17864,5).

Только за счет двух регионов — Чеченской республики (рост с 213377,6 до 219 959,4 на 100 тысяч населения) и Ставропольского края (с 146836,7 до 154478,9 на 100 тысяч) выросла заболеваемость в Северо-Кавказском федеральном округе, в остальных — снижалась, хоть и незначительно.

Самое заметное снижение заболеваемости зарегистрировано в Ненецком автономном округе — с 351385,7 до 318664,3 (-32721,4). В Республике Саха (Якутия) она сократилось с 238041,1 до 212635,1 на 100 тысяч населения (-25406), в Оренбургской области — с 234394,2 до 216246,8 на 100 тысяч (-18147,4), в Мурманской области — с 266886,1 до 254751,7 на 100 тысяч (-12134 ), в Астраханской области — с 146352,4 до 134870,5 на 100 тысяч (-11481,9), в Республике Коми 283138,1 до 273071,5 на 100 тысяч (-10066,6).

Практически не изменились за год показатели заболеваемости в Нижегородской, Липецкой и Московской областях, а также в Еврейской автономной области.

Петербуржцы пенсионного возраста в 2017 году болели на 54105 раз больше, чем в 2016-м: показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос на 620, 3 — с 311773,7 до 312394 на 100 тысяч населения.

Напомним, по данным Росстата, самый высокий уровень смертности населения в 2017 году был зафиксирован в Центральной России. Показатель в 1742 человека на 100 тысяч населения — у Псковской области, в то время как показатель заболеваемости в этом регионе относительно невысок, по данным Минздрава он составляет 185855,4 на 100 тысяч населения и вырос с 2016 по 2017 год всего 6106, 8 на 100 тысяч населения. Высокие показатели смертности в Новгородской области — 1709,5 человека на 100 тыс. населения, в Тверской — 1686, в Тульской — 1652, в Ивановской — 1583 на 100 тысяч населения.

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А в Республике Саха, например, снижается не только заболеваемость, но и смертность, в 2017 году она составила 809 на 100 тысяч. Наименьшая смертность, как и заболеваемость — на Северном Кавказе: в Ингушетии, Чечне, Дагестане. Москва в этом ряду заняла 10-е место с показателем смертности в 960 человек на 100 тыс. населения. При этом уровень заболеваемости в столице, по данным Минздрава с 2016 по 2017 год снизился с 178373,9 до 175944,5.

Напомним, в Петербурге показатель смертности населения в 2017 году составил 1146 человек.

Доктор Питер
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  • 1 | 08.08.2018, 11:33 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,1
Пьянство, наркомания, нездоровые привычки, плохая экология, добавки в пишу- воздух и организм человека не озонируют...



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  • 2 | 08.08.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кафказ живет за счет датаций. Там никто не рабатает вот и не болеют и безконтрольно не мрут. От работы кони дохнут. Там даже себя не утруждают за газ и свет платить, каммунизм в отдельно взятом регеоне.



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  • 3 | 08.08.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.08.2018, 11:33 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,4
Пьянство, наркомания, нездоровые привычки, плохая экология, добавки в пишу- воздух и организм человека не озонируют...

****
еще кронашпан Уфу травит. скоро онкология будет запредельной.
При разрушенной медицине в регионе это беда.



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  • 4 | 08.08.2018, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно ,на Кавказе живут очень бедно и страшенная безработица . Сельхозземель ничтожно мало .Прошедшая война принесла неисчислимые страдания народу и метрополия как-то пытается как бы компенсирует убытки, гибель жителей.Иначе- новая война . Но Чечня и Дагестан - сказочно богатые по своим природным ресурсам( нефть), котораяприходится на каждого жителя , как бы второй Кувейт или Саудовская Аравия . И нефть превосходная , не башкирская.Но нефть не принадлежит народу .Живут на дотации из Центра.



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  • # 5 | 08.08.2018, 20:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4

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  • # 6 | 08.08.2018, 20:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15300 | Рейтинг: -2850,4

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