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«Панчихинская палата» протянет лапы к «выборам»

  • Опубликовано: natall | 08.08.2018
    Раздел: Политика | Просмотры: 833 | Комментарии: 113
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Опыт работы Общественного штаба в Башкирии в марте этого года на президентских выборах будет использован на предстоящих выборах в республиканский парламент. Об этом заявила председатель региональной Общественной палаты Ольга Панчихина.

«Панчихинская палата» протянет лапы к «выборам»


«Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует продолжить данную практику на выборах в Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан шестого созыва, которые состоятся 9 сентября. Соответственно, мы вновь организуем работу Общественного пресс-центра и колл-центра. С 3 сентября при Общественной палате РБ начнет работать и горячая линия», — сообщила Ольга Панчихина на круглом столе по предстоящим выборам.

Она также отметила, что Общественная палата республики совместно с партиями использует все возможные средства, чтобы выборы в региональный парламент прошли максимально честно и открыто.

В свою очередь, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, принявший участие в круглом столе, дал высокую оценку работе Общественной палаты Башкортостана.

«На прошедших президентских выборах Общественной палате республики удалось показать себя на очень хорошем уровне. Был создан большой фонд волонтеров и общественников, которые прошли обучение, которые наблюдали за выборами. И сейчас задача, которая стоит перед гражданским обществом республики, – сделать так, чтобы сохранить этот фонд и обеспечить принципы общественного контроля на предстоящих выборах», — обратился он к общественникам.

Максим Григорьев выразил большую признательность команде Общественной палаты Башкортостана за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах президента и лично вручил благодарственные письма Общественной палаты России наиболее активным членам регионального Общественного штаба.

Башинформ
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  • 1 | 08.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем занимается Общественная плата РБ на выборах? Кто ее туда пущает? На каком основании, в Конституции об этом что либо написано?



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  • 2 | 08.08.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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ааааааааааааааааааааааааааа
турк



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  • 3 | 08.08.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ааааааааааааааааааааааааааа
турк
Кто это втюрил в турка



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  • 4 | 08.08.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует продолжи....
===========================
Да мне и без и этой мамзель понятно что опять выборы будут сфальсифицированные ведь у них такой большой "наработанный опыт".



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  • 5 | 08.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Общественная палата - пятое колесо в российской государственности. В отсутствие выборов в России является провластным суррогатом связи государства и общества.



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  • 6 | 08.08.2018, 10:06 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5302 | Рейтинг: +1432,1
Не выдержал турк



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  • 7 | 08.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Появился какой то хренотень по прозвище Скорпион1. Посты сочинять не умеет, но всех минусит. Точная копия безбашеной Кухарки.
Что за феномен, чей будет, кто нибудь объясните пжлста.



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  • 8 | 08.08.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Появился какой то хренотень по прозвище Скорпион1. Посты сочинять не умеет, но всех минусит. Точная копия безбашенной Кухарки.
Что за феномен, чей будет, кто нибудь объясните пжлста.



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  • 9 | 08.08.2018, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34929 | Рейтинг: +5816,3
"nj gtlbr-lhjxbkf!=Это педик-дрочила!



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  • 10 | 08.08.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"nj gtlbr-lhjxbkf!=Это педик-дрочила!
---------------------------
Замечено, что Юнг, что КУхарка самые свои страшные грехи обязательно свалят на кого-нибудь другого



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  • 11 | 08.08.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 08.08.2018, 10:56 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34927 | Рейтинг: +5816,1
"nj gtlbr-lhjxbkf!=Это педик-дрочила!
++++++++++++++
На каком это языке?



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  • 12 | 08.08.2018, 11:11 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1132 | Рейтинг: +88,2
Где хоть одно положительное дело этой г-жи Панчихиной - кого защитила от властного произвола, от административного наезда, от криминала в погонах …?



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  • 13 | 08.08.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.08.2018, 10:56 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34927 | Рейтинг: +5816,1

"nj gtlbr-lhjxbkf!=Это педик-дрочила!
-------------------------------
Юнг вынь фуй изо рта.



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  • 14 | 08.08.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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А вы не понимаете, что в стране такая ситуация, что по-честному проводить выборы нельзя?



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  • 15 | 08.08.2018, 11:27 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5722 | Рейтинг: -174,1
Что ни делается- делается к лучшему. Будем надеяться



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  • 16 | 08.08.2018, 11:35 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34929 | Рейтинг: +5816,3
ОПРОС


В Башкирии были выявлены полицейские-миллионеры. Ильнур Юсупов, Игорь Воробьев и Раиль Миргалеев стали «башкирскими полковниками Захарченко». Что вы об этом думаете?
Полиция и армия – такой же срез общества. Каков народ – такова и полиция.
Это отщепенцы, большинство правоохранителей – это честные трудяги.
Россия превратилась в полицейское государство. Представители спецслужб и правоохранителей стали новыми дворянами, которые собирают оброк с податного населения.



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  • 17 | 08.08.2018, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг пытается сказать что-то умное, но получается сами видите что.
Надоело повторять ему, что он - идиот.



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  • 18 | 08.08.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 08.08.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 08.08.2018, 10:56 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34927 | Рейтинг: +5816,1
"nj gtlbr-lhjxbkf!=Это педик-дрочила!
++++++++++++++
На каком это языке?

****
после отчета в пендосию забыл раскладку поменять ? )))



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  • 19 | 08.08.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"7 | 08.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Появился какой то хренотень по прозвище Скорпион1. Посты сочинять не умеет, но всех минусит. Точная копия безбашеной Кухарки.
Что за феномен, чей будет, кто нибудь объясните пжлста."
____________________________________________________________
___
Если проанализировать тексты постов, на которые минусит этот "хренотень", то можно с уверенностью сказать, что он троллит в интересах одного товарища, уже давно претендующего на роль сами догадайтесь кого.



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  • 20 | 08.08.2018, 12:30 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 102 | Комментарии: 2647 | Рейтинг: -261,5
А по какому праву здешние гниды указывают Скорпиону какие ставить оценки их высерам ?



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