«Панчихинская палата» протянет лапы к «выборам»

Опыт работы Общественного штаба в Башкирии в марте этого года на президентских выборах будет использован на предстоящих выборах в республиканский парламент. Об этом заявила председатель региональной Общественной палаты Ольга Панчихина.«Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует продолжить данную практику на выборах в Госсобрание – Курултай Республики Башкортостан шестого созыва, которые состоятся 9 сентября. Соответственно, мы вновь организуем работу Общественного пресс-центра и колл-центра. С 3 сентября при Общественной палате РБ начнет работать и горячая линия», — сообщила Ольга Панчихина на круглом столе по предстоящим выборам.Она также отметила, что Общественная палата республики совместно с партиями использует все возможные средства, чтобы выборы в региональный парламент прошли максимально честно и открыто.В свою очередь, заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, принявший участие в круглом столе, дал высокую оценку работе Общественной палаты Башкортостана.«На прошедших президентских выборах Общественной палате республики удалось показать себя на очень хорошем уровне. Был создан большой фонд волонтеров и общественников, которые прошли обучение, которые наблюдали за выборами. И сейчас задача, которая стоит перед гражданским обществом республики, – сделать так, чтобы сохранить этот фонд и обеспечить принципы общественного контроля на предстоящих выборах», — обратился он к общественникам.Максим Григорьев выразил большую признательность команде Общественной палаты Башкортостана за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах президента и лично вручил благодарственные письма Общественной палаты России наиболее активным членам регионального Общественного штаба.