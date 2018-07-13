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Хохочат ли еще ваши «Искандеры»?

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Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем не боялись западных санкций. Радостно хохоча, уверяли, что санкции нам совершенно не страшны.

Хохочат ли еще ваши «Искандеры»?


Что российской экономике от них нет никакого вреда, напротив — одна польза. Да и вообще, санкции вот-вот отменят.

Известные актрисы гордо щеголяли футболками с надписью «не смешите наши Искандеры».

И был придуман безумный термин «импортозамещение» — символом которого стал «сырный продукт», испаряющийся в микроволновке без остатка.

Прошло четыре года.

По данным Росстата, мы имеем 12% падения реальных доходов населения за эти четыре года (до этого они росла на протяжении 13 лет), и 37% инфляции.

И имеем рубль, рухнувший вместе с акциями российских компаний от одного только ожидания новых санкций. Со всеми вытекающими последствиями — в первую очередь, новым ростом цен.

Хочется спросить: «Искандеры» еще смеются? Или перестали?

Причинно-следственная связь предельно проста.

Все это — цена, которую российская экономика платит за российскую политику.

Это — цена, которую мы платим за войну в Сирии и Украине, за «компенсации» из бюджета (то есть, за счет граждан) пострадавшим от санкций «друзьям Путина», за превращение страны в осажденную крепость и непрерывной рост числа опричников, охраняющих власть от народа.

И это — цена, которую мы платим за лень и равнодушие, за нежелание ходить на выборы и показать власти, что категорически несогласных с ее политикой — много.

Именно это дает власти основания, наплевав на общественное мнение, поднимать пенсионный возраст и увеличивать налоги, принимать все новые и новые запретительные или репрессивные законы, держать за решеткой Юрия Дмитриева и Олега Сенцова, Анну Павликову и фигурантов «дела «Сети», и многих других, сидящих по сфабрикованным делам.

Если мы хотим изменить следствия — надо сделать все, чтобы изменить причины.

Борис Вишневский






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  • Гость
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  • 1 | 10.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если мы хотим изменить следствия — надо сделать все, чтобы изменить причины.
++++++++++++++++++
Реальнее дождаться смены не менее двух поколений рабодушных, после попробовать запустить реформы в сознании. Не получится, опять водить по "пустыне" лет 40, и снова проверить количество возникших гражданских личностей



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  • Эксперт
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  • 2 | 10.08.2018, 10:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
Со всем согласна с Вишневским, кроме вот этого:
"И это — цена, которую мы платим за лень и равнодушие, за нежелание ходить на выборы и показать власти, что категорически несогласных с ее политикой — много."

Нет смысла ходить на "невыборы", когда протоколы заготовлены заранее еще задолго до самой процедуры.

В 2011-2012 - еще верила в возможность достоверности итогов голосования, но - лично(писала даже заявление в ТИК о нарушениях на моём УИКе, которое осталось без ответа) убедилась в обратном. С тех пор - ни ногой на УИК!



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  • 3 | 10.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хохот бывает не только от веселья но и от страха, умственного помешательства...



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  • 4 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 10.08.2018, 10:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1847 | Комментарии: 60123 | Рейтинг: +12252,7
Со всем согласна с Вишневским, кроме вот этого:
"И это — цена, которую мы платим за лень и равнодушие, за нежелание ходить на выборы и показать власти, что категорически несогласных с ее политикой — много."

Нет смысла ходить на "невыборы", когда протоколы заготовлены заранее еще задолго до самой процедуры.

В 2011-2012 - еще верила в возможность достоверности итогов голосования, но - лично(писала даже заявление в ТИК о нарушениях на моём УИКе, которое осталось без ответа) убедилась в обратном. С тех пор - ни ногой на УИК!
_____________________________________________________
Ну тогда вспомни президентские выборы в Америке. когда по итогам голосования победил Альберт Гор, а президентом стал Джордж Буш



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  • 5 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"События в РФ приняли уже необратимый характер. Великие потрясения теперь неизбежны. Никакие послания и прямые линии не остановят развитие «цепной реакции», любые метания неизлечимо больной власти лишь ускорят кризис." Максим Калашников.



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  • 6 | 10.08.2018, 10:42 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2655 | Рейтинг: -261,7
17 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1847 | Комментарии: 60125 | Рейтинг: +12252,7
Со всем согласна с Вишневским, кроме вот этого:
"И это — цена, которую мы платим за лень и равнодушие, за нежелание ходить на выборы и показать власти, что категорически несогласных с ее политикой — много."

Нет смысла ходить на "невыборы", когда протоколы заготовлены заранее еще задолго до самой процедуры.
------------
Куха, если ты не ходишь на выборы, твой голос ворует власть, ты это не понимаешь штоли ?

Выборы - единственный законный способ поменять власть.



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  • 7 | 10.08.2018, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
4 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован

Вот КАКОЕ мне дело до Америки, Азии, Африки, Автралии, Европы, если я гражданка конкретной страны?! Ты мне расскажи еще про людоеда Бокассу и пуйло на его фоне окажется просто ангелом, ага!



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  • 8 | 10.08.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 10.08.2018, 10:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1847 | Комментарии: 60123 | Рейтинг: +12252,7
Со всем согласна с Вишневским, кроме вот этого:
"И это — цена, которую мы платим за лень и равнодушие, за нежелание ходить на выборы и показать власти, что категорически несогласных с ее политикой — много."

Нет смысла ходить на "невыборы", когда протоколы заготовлены заранее еще задолго до самой процедуры.

В 2011-2012 - еще верила в возможность достоверности итогов голосования, но - лично(писала даже заявление в ТИК о нарушениях на моём УИКе, которое осталось без ответа) убедилась в обратном. С тех пор - ни ногой на УИК!
_____________________________________________________
Ну тогда вспомни президентские выборы в Америке. когда по итогам голосования победил Альберт Гор, а президентом стал Джордж Буш
**********
Жаль что тогда Путина и RT на них небыло!



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  • 9 | 10.08.2018, 10:56 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,4
Побеждает холодильник, да



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  • 10 | 10.08.2018, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
Хрюль! Ты - идиот!

Ну вот ты сходил - и веришь, что за твоего мурзилку Грудинина проголосовало именно столько(11,77%), сколько в официальных результатах и, что ТВОЙ голос не украли?))))))))))))))



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  • 11 | 10.08.2018, 10:59 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11098 | Рейтинг: -1820,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 10.08.2018, 10:44 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1847 | Комментарии: 60127 | Рейтинг: +12252,7

4 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован

Вот КАКОЕ мне дело до Америки, Азии, Африки, Автралии, Европы, если я гражданка конкретной страны?! Ты мне расскажи еще про людоеда Бокассу и пуйло на его фоне окажется просто ангелом, ага!
_____________________________________________________
А если тебе до них никакого дела, что постоянно на них киваешь?



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2

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  • 12 | 10.08.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 10.08.2018, 10:59 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 11090 | Рейтинг: -1820,3
7 | 10.08.2018, 10:44 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1847 | Комментарии: 60127 | Рейтинг: +12252,7

4 | 10.08.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован

Вот КАКОЕ мне дело до Америки, Азии, Африки, Автралии, Европы, если я гражданка конкретной страны?! Ты мне расскажи еще про людоеда Бокассу и пуйло на его фоне окажется просто ангелом, ага!
_____________________________________________________
А если тебе до них никакого дела, что постоянно на них киваешь?
++++++++++++++++++++
Она напоминает таким идиотам как ты, любителям сравняться с Америкой, не одним Путиным народ сыт



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3

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  • 13 | 10.08.2018, 11:17 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2655 | Рейтинг: -261,7
58 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1847 | Комментарии: 60128 | Рейтинг: +12252,9
Хрюль! Ты - идиот!

Ну вот ты сходил - и веришь, что за твоего мурзилку Грудинина проголосовало именно столько(11,77%), сколько в официальных результатах и, что ТВОЙ голос не украли?))))))))))))))
-----------------
Мой то голос точно не украли, а твой и таких же как ты долбо.ебов записали на Путина. Что здесь непонятного ?

Если тебя не устраивает власть, что ты собираешься делать чтобы ее сменить ?



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  • 14 | 10.08.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.08.2018, 10:42 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2651 | Рейтинг: -261,6
...
Выборы - единственный законный способ поменять власть.

--------------------

- Вы знаете, Шура, я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер — осел! Ей-богу ...



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  • 15 | 10.08.2018, 11:23 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34938 | Рейтинг: +5817
==Кремль собирается потрясти олигархов....

Кормить все меньше, доить все чаще. Привязать ремнями к потолку, чтобы не легли на пол от голодухи. Так в колхозах пытались добиться прироста надоев.

7

igorrrpadlowitchs
10 августа 2018 | 07:32
stoik33: подонки и воры кремлевские , ничего другого не умеют, как только грабить, разводить и отжимать! Поэтому для них это нормальное поведение. И лелать они будут до тех пор, пока не разленут народ до последней нитки или , пока народ не очнётся от своей тупости и не даст в рыло этой бандитской власти. Судя по всем пошлым признакам России светит первый вариант.



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  • 16 | 10.08.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну тогда вспомни президентские выборы в Америке. когда по итогам голосования победил Альберт Гор, а президентом стал Джордж Буш
_____________________
если бы выборы что то решали , нас бы к ним не допустили (кажется М. Твен)
так с какого перепугу ты сюда тащишь всякую )(уйню в пример? Гор там всякий, Буш .... твою ж меть, ну точно в голове отсырело напрочь. тебе говорят - выборы (невыборы) ничего не решают. пойдешь ты на них или не пойдешь, по)(ер всем.. нет блят апять пиндосы плохие. ну дебил блят.
турк



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  • 17 | 10.08.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объвился Хренотень по прозвище Скорпион1. Заступил на стажировку, почему то опоздал. Много спит, бедолага.



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  • 18 | 10.08.2018, 11:43 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2655 | Рейтинг: -261,7
Турка достал уже со своими пораженчискими настроениями.

Ну не ходи на выборы, твой голос за пишут на едрисню и на Путина, хули ты ноешь тогда, сам виноват.



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  • 19 | 10.08.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 10.08.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну тогда вспомни президентские выборы в Америке. когда по итогам голосования победил Альберт Гор, а президентом стал Джордж Буш
_____________________
если бы выборы что то решали , нас бы к ним не допустили (кажется М. Твен)
так с какого перепугу ты сюда тащишь всякую )(уйню в пример? Гор там всякий, Буш .... твою ж меть, ну точно в голове отсырело напрочь. тебе говорят - выборы (невыборы) ничего не решают. пойдешь ты на них или не пойдешь, по)(ер всем.. нет блят апять пиндосы плохие. ну дебил блят.
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Турк! Если не выборы, то как сменить власть? Тогда дай мне парабеллум! Очень Опытный



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  • 20 | 10.08.2018, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__Турк! Если не выборы, то как сменить власть? Тогда дай мне парабеллум! Очень Опытный
_______________
точно так при условии , что парабеллум можно заменить на политико-экономический процесс. но начинается все равно с полковника Кольта. пример привести ? да пож, скока хочешь на память , считай Польша , Румыния, Латвия, Армения, Грузия, Украина.....
когда власть не слышит - народ берет парабеллум, когда власть слышит - парабеллум заменяется на эконом- полит процесс.
турк



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