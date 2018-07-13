Что российской экономике от них нет никакого вреда, напротив — одна польза. Да и вообще, санкции вот-вот отменят.
Известные актрисы гордо щеголяли футболками с надписью «не смешите наши Искандеры».
И был придуман безумный термин «импортозамещение» — символом которого стал «сырный продукт», испаряющийся в микроволновке без остатка.
Прошло четыре года.
По данным Росстата, мы имеем 12% падения реальных доходов населения за эти четыре года (до этого они росла на протяжении 13 лет), и 37% инфляции.
И имеем рубль, рухнувший вместе с акциями российских компаний от одного только ожидания новых санкций. Со всеми вытекающими последствиями — в первую очередь, новым ростом цен.
Хочется спросить: «Искандеры» еще смеются? Или перестали?
Причинно-следственная связь предельно проста.
Все это — цена, которую российская экономика платит за российскую политику.
Это — цена, которую мы платим за войну в Сирии и Украине, за «компенсации» из бюджета (то есть, за счет граждан) пострадавшим от санкций «друзьям Путина», за превращение страны в осажденную крепость и непрерывной рост числа опричников, охраняющих власть от народа.
И это — цена, которую мы платим за лень и равнодушие, за нежелание ходить на выборы и показать власти, что категорически несогласных с ее политикой — много.
Именно это дает власти основания, наплевав на общественное мнение, поднимать пенсионный возраст и увеличивать налоги, принимать все новые и новые запретительные или репрессивные законы, держать за решеткой Юрия Дмитриева и Олега Сенцова, Анну Павликову и фигурантов «дела «Сети», и многих других, сидящих по сфабрикованным делам.
Если мы хотим изменить следствия — надо сделать все, чтобы изменить причины.
Борис Вишневский
Хохочат ли еще ваши «Искандеры»?
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