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«Убийство Владислава Листьева заказал бизнесмен Борис Березовский»

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В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы: «Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы.

«Убийство Владислава Листьева заказал бизнесмен Борис Березовский»


А средний годовой бюджет на метровой канале даже в то время составлял четверть миллиарда долларов. Владу начинают звонить и угрожать, с требованием отменить мораторий.

Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им. Тотальная глупость Влада заключалась в том, что ему нужно бежать в прокуратуру, ФСБ и требовать обеспечить охрану. Но он был настолько уверен в своей неприкасаемости, что этого не сделал.

Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне (Борис Березовский — прим. ред) То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего. Но коль скоро он был другом Татьяны Дьяченко, то есть дочери Ельцина, понятно, что даже такое ему сошло с рук», — рассказал Дмитрий Захаров.

Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану.

Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.







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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 13.08.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ТО что уши березовского торчат из этого убийства знали даже младенцы в 1995 году. Не знали об этом только следственный комитет, генпрокуратура и ельцин со своей семьей.



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 13.08.2018, 10:14 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1848 | Комментарии: 60161 | Рейтинг: +12248,9
А Эрнст говорил о Лисовском...

Левкович: Вы знаете…
Эрнст: (перебивает) Я знаю, кто убил Влада.
Левкович: Почему тогда молчите?
Эрнст: У меня нет доказательств этого.
Левкович: И их невозможно найти?
Эрнст: На данный момент уже нет.
Левкович: Этот человек жив?
Эрнст: Смотря о ком вы… Людей, которые исполняли, – я не знаю. Я знаю, кто сделал… (заказ. – Левкович). Да, этот человек жив.
Левкович: И он в России сейчас?
Эрнст: Да.
Гриншпун: То есть это не Березовский, которого привыкли во всем обвинять?
Эрнст: Я сильно не люблю Бориса Абрамовича Березовского, но он к смерти Влада Листьева не имеет никакого отношения.
Левкович: Когда вы пришли на руководящую должность, вам не страшно было после такого? Или вы уже понимали, что вас не тронут?
Эрнст: Меня первый раз пытались затянуть на эту должность на следующий день после похорон Влада. Потому что я Владу писал план реконструкции канала. Он говорил мне: «Ты чувствуешь новое телевидение лучше меня. Напиши, как ты это видишь».
Левкович: Это правда, что все произошло потому, что он хотел существенно сократить рекламное время?
Эрнст: Выключите диктофон.
Прерывание записи.
В момент паузы Эрнст говорит о том, что Листьева заказал известный бизнесмен Сергей Лисовский.
Запись возобновляется.

Литвиненко указывал на Коржакова...

А в 1998 году я получил прямое подтверждение, что Листьева заказал Коржаков.
— От агента?
— Нет, из беседы с заместителем директора ФСБ Трофимовым. Он мне лично рассказал. И то же самое он рассказал Березовскому.
(…) — Значит, тайны убийства Листьева не существует?
— Да. Об этом я рассказывал в интервью Доренко после пресс-конференции в ноябре 1998 года. Тот показал по телевизору.
— Неужели никто тебя по этому факту не допрашивал?
— За месяц до ареста мне позвонили из Генеральной прокуратуры. Человек представился следователем Ширани Эльсултановым и вызвал меня на допрос в качестве свидетеля по убийству Листьева. Я написал все то, что мне рассказал Трофимов. Ширани спросил: «И вы это подпишете?». Я ответил: «Конечно, подпишу. И прошу поехать со мной, изъять кассету с записью этого разговора».
Он отказался. Я спрашиваю: «Почему вы не хотите взять вещественное доказательство?». Он отвечает, что не может без санкции Катышева. Тогда я предлагаю: «Позвоните Катышеву, и поехали». Он заладил: «Нет, я не могу». Говорю: «Хорошо, позвоните Трофимову, давайте очную ставку с Трофимовым». Ширани сказал: «Он от очной ставки отказался». Я просто очумел: «Хорошо, а как мне быть? Давайте я вам сам эту пленку принесу». — «Не надо, не приносите».
— Боялся?
— Я думаю, что о «треугольнике» Листьев—Коржаков—Дьяченко догадывались многие, но знать не хотел никто. Прокуратура боялась, не дай бог, узнать что-нибудь по делу Листьева — все боялись. Им нужны были какие-то другие «доказательства», уводящие в сторону, а подлинные не нужны. Вот вам человек, который знает, кто убил Листьева. Разговор записан. А прокуратура не хочет пленку изымать! После моего ареста на обыске были изъяты все аудио- и видеозаписи, даже мультфильмы моего ребенка. Что они искали? Эту кассету. Ее надо было уничтожить, что они и сделали. Иначе почему на обыске они кассеты при понятых не просматривали и не прослушивали? Почему все в кучу свалили и увезли? И протокол обыска не составили?

Подробнее - тут:
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/70n/n70n-s32.shtml


Кто прав?



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  • Гость
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  • 3 | 13.08.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все банально и давно всем известно: Листьев не хотел делится, хотел быть монополистом, в рекламе на ТВ, вот его и грохнули.
Сколько таких жертв в 90-е было, и не пересчитать, а почему-то вспоминают только о Листьеве?
"Жадность фраера сгубила",- вот и весь сказ.



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  • Гость
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  • 4 | 13.08.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Версия причастности Б. к "нейтрализации" Л. сразу стала основной для окружения тогдашнего ГП РФ Ю.Скуратова.
ГП сумело создать мощную ОСГ, в которую Скуратов лично упросил вернуться некоторых высокоэффективных пенсионеров КГБ и военной прокуратуры.
Все они - не нынешнее племя и умели работать на результат.
Однако версия с Б. постепенно теряла свою значимость, всплывали новые фигуранты и всё более и более работа следствия и доклады Скуратова почему-то вызывали недовольство у окружения Ельцина.
Теперь имеем, то что имеем.



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