«Убийство Владислава Листьева заказал бизнесмен Борис Березовский»

В интервью ЮТьюб-каналу Микс-ТВ Дмитрий Захаров заявил, что заказал убийство бизнесмен Борис Березовский. Причиной стали упущенные доходы от рекламы: «Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы.А средний годовой бюджет на метровой канале даже в то время составлял четверть миллиарда долларов. Владу начинают звонить и угрожать, с требованием отменить мораторий.Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им. Тотальная глупость Влада заключалась в том, что ему нужно бежать в прокуратуру, ФСБ и требовать обеспечить охрану. Но он был настолько уверен в своей неприкасаемости, что этого не сделал.Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне (Борис Березовский — прим. ред) То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего. Но коль скоро он был другом Татьяны Дьяченко, то есть дочери Ельцина, понятно, что даже такое ему сошло с рук», — рассказал Дмитрий Захаров.Захаров уверен, что трагедии можно было избежать, если бы Листьев обратился в правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему охрану.Телеведущего застрелили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, когда он возвращался с работы.