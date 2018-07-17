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5 | 14.08.2018, 10:11 | Автор: препод | На сайте Публикации: 38 | Ком ...
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Посадят ли? Или как обычно: штраф, условка, амнистия по случаю Дня победы?

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Подписан приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

Посадят ли? Или как обычно: штраф, условка, амнистия по случаю Дня победы?


Бывший 36-летний заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнур Юсупов предстанет перед судом за совершение преступлений по статьям «Получение взятки в крупном размере», «Превышение должностных полномочий», «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В 2011 году Юсупов за взятку в 600 тысяч рублей и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей «отмазал» от уголовного дела знакомого главы Николаевского сельсовета Уфимского района.

В январе 2013 года Ильнур Юсупов арендовал у районной администрации под предлогом пчеловодства более двух гектаров земли в пригороде Уфы, предоставил документы о возведенном на участке строении площадью 120 квадратных метров в то время, как там был лишь фундамент. В апреле 2014 года районная администрация заключила с ним договор купли-продажи земли за 282 тысячи рублей. Далее владелец разделил участок на 16 частей, которые продал или передарил 32 людям из числа своих родственников и друзей. Общая стоимость составила 1,4 миллиона рублей. Угодья располагались в деревне Нурлино Уфимского района. Как сообщали ранее в прокуратуре региона, несмотря на то, что земли были сельхозназначения, на них планировалось строительство коттеджного посёлка, после вмешательства надзорного ведомства работы были прекращены.

Доходы и имеющееся имущество Ильнура Юсупова друг другу не соответствовали, прокомментировали в МВД по республике. Министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Роман Деев подписал приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

Сейчас уголовное дело обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

МКС
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  • 1 | 14.08.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Посадят ли?
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Ворон ворону глаз не выклюет...



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  • 2 | 14.08.2018, 10:10 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5742 | Рейтинг: -175,2
Суд решит. По крайней мере- Божий уж точно.
Но я бы не стал его ждать. Этапом до Твери....



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  • 3 | 14.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Наш товарищ Берия вышел из доверия.



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  • 4 | 14.08.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да их всех надо увольнять. Судей, прокуроров и прочих. Почему только он? Остальные - честное, источник зла найден и уничтожен? Так это он во всём виноват?! Вот кто главный человек на Руси оказался! Теперь заживём!



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  • 5 | 14.08.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще один вор.



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