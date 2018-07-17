Посадят ли? Или как обычно: штраф, условка, амнистия по случаю Дня победы?

Подписан приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.Бывший 36-летний заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнур Юсупов предстанет перед судом за совершение преступлений по статьям «Получение взятки в крупном размере», «Превышение должностных полномочий», «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.В 2011 году Юсупов за взятку в 600 тысяч рублей и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей «отмазал» от уголовного дела знакомого главы Николаевского сельсовета Уфимского района.В январе 2013 года Ильнур Юсупов арендовал у районной администрации под предлогом пчеловодства более двух гектаров земли в пригороде Уфы, предоставил документы о возведенном на участке строении площадью 120 квадратных метров в то время, как там был лишь фундамент. В апреле 2014 года районная администрация заключила с ним договор купли-продажи земли за 282 тысячи рублей. Далее владелец разделил участок на 16 частей, которые продал или передарил 32 людям из числа своих родственников и друзей. Общая стоимость составила 1,4 миллиона рублей. Угодья располагались в деревне Нурлино Уфимского района. Как сообщали ранее в прокуратуре региона, несмотря на то, что земли были сельхозназначения, на них планировалось строительство коттеджного посёлка, после вмешательства надзорного ведомства работы были прекращены.Доходы и имеющееся имущество Ильнура Юсупова друг другу не соответствовали, прокомментировали в МВД по республике. Министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Роман Деев подписал приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия заместителя начальника одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.Сейчас уголовное дело обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.