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Скрепные мракобесы ополчи ...

5 | 14.08.2018, 10:11 | Автор: препод | На сайте Публикации: 38 | Ком ...
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Скрепные мракобесы ополчились на Лайму Вайкуле

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Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено. За это её в России осудили, а мракобес Клинцевич даже задался вопросом — сколько отныне будет составлять её гонорар, если она поедет на гастроли по России.

Скрепные мракобесы ополчились на Лайму Вайкуле


То есть, государственный служащий угрожает уважаемой и общепризнанной артистке.

Тут нужно напомнить Клинцевичу, что Лайма Вайкуле, конечно, поёт песни по-русски, но вообще-то она из независимого европейского государства Латвия. И когда она говорит, что не поедет, потому что запрещено, то это отражает ровно то, что она законопослушный гражданин, который уважает закон.

Она — Вайкуле, а не Газманов.

Собственно, с ней, с Вайкуле, всё, а вот с Клинцевичем не всё.

Его, Клинцевича, интересно рассматривать, как скорпиона в банке.

Вот есть такое слово, полностью характеризующее г-на Клинцевича — хамлО. Это когда ты собой ничего не представляешь, но пытаешься что-то сказать про какого-то авторитетного и уважаемого человека; это когда ты ноль, но грозишь Вайкуле.

Но Клинцевич не просто это слово, а хамло государственное, ибо говорит эти словечки с государственных патриотических позиций и для государственной пользы.

Пользу для страны Клинцевич видит в том, чтобы Вайкуле тоже поучаствовала в том, в чём принимал активное участие сам Клинцевич — в приступном захвате и присвоении Крыма. И мысль эта правильная, ибо часовое выступление Вайкуле в Крыму будет означать для зрителей гораздо больше в деле закрепления Крыма за Россией, чем месячное стояние самого Клинцевича на главной площади Симферополя с транспарантом и криками «Крым наш!».

Но это не все умственные характеристики г-на Клинцевича, есть еще кое-что. Помните советское: «Как ты смеешь критиковать Родину, она тебя взрастила-вскормила, воспитала, дала образование, ит.д.» Теперь, конечно, слушать эту бодягу смешно, ибо народ уже вспомнил, что родила мать, воспитала семья, ну и тд. Но хамло Клинцевич отчитывает Вайкуле, как будто она ему лично чем-то обязана, а деньги на жизнь зарабатывает не роскошными концертами, а клянчит их на улице или поёт по вагонам.

Если же говорить о главном посыле Клинцевича, то он прост и типичен для российских пропагандистов — мы оттяпали Крым, замарали руки, теперь мы преступники и под санкциями. Так вот, раз мы тебе тут разрешаем петь, то сама замарай руки и стань преступницей, как мы. И будь под санкциями, как мы.

Но Вайкуле из европейской страны Латвии и во этом всём участвовать, видимо, не будет.

Если ей запретят петь в России, а это клинцевичам раз плюнуть, то она, с той же очаровательной улыбкой, подождёт, пока клинцевичей выгонят вон.

Она, Вайкуле, в прекрасной физической и моральной форме.

Да и ждать осталось недолго.

Матвей Ганапольский

***

Российский певец и композитор Олег Газманов отреагировал на заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле, отказавшейся ехать в Крым за любые деньги. Исполнитель напомнил, что именно благодаря России Вайкуле стала популярной артисткой.

Газманов заявил РИА Новости, что обсуждать слова Лаймы он не собирался, однако её заявление по поводу Крыма, произнесенное на пресс-конференции в Одессе, выглядело, по крайне мере, некрасиво.

Певец предположил, что Вайкуле пытаются втянуть в политические игры. "Может, на Лайму оказывается какое-то давление, и она прикрывается тем, что она слабая женщина и должна что-то делать (...) Ей, по крайней мере, Россия все дала", — сказал Газманов журналистам.

По его мнению, Вайкуле, как образованная женщина, должна понимать, чем является Крым для России, и сколько было пролито русской крови в Севастополе.

Напомним, во время пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она посетить с гастролями полуостров. Певица, которая к слову является гражданкой Латвии, ответила, что поездки в Крым европейцам запрещены, поэтому она не поедет туда, "какой бы гонорар ей ни предложили".

Директор артистки Алексей Яковлев позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности", а также назвал реакцию СМИ на слова артистки излишне раздутой.






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  • 1 | 14.08.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем заставлять певицу гастролировать в Крыму? Хочет поедет, не хочет нет. кому какое дела?



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  • 2 | 14.08.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Известный композитор Раймонд Паулс поддержал позицию певицы Лаймы Вайкуле, которая отказывается посещать Крым.

«Это её выбор. Она свободно может… Как она хочет, так она и делает», — заявил композитор в интервью радиостанции «Говорит Москва». "ФАКТЫ".



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  • 3 | 14.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если РФ позиционирует себя как свободное демократическое государство, то почему гражданам запрещают иметь собственное мнение о политике отдельных личностей находящихся у власти?! Они что святые, они не могут ошибаться?! Почему мнение одних (клинцевич, газманов и иже с ними) навязывают другим?!
По моему здесь не только гебельщиной попахивает,но и смердит.



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  • 4 | 14.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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уже не знают до кого докопаться. Кстати дача у Вайкули дома а у Газманова в Юрмале



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  • 5 | 14.08.2018, 10:11 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5742 | Рейтинг: -175,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Тварина. Ни одной известной эстонской песни у нее нет. За счет СССР себе холку наела...



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  • 6 | 14.08.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тупой препод, тупой как 3 ...опы слона ,обшитые брезентом
препод, прояви интуицию и логическое мышление, угадай кто это написал ... гы-гы



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  • 7 | 14.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.08.2018, 10:11 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5741 | Рейтинг: -174,5
Тварина. Ни одной известной эстонской песни у нее нет. За счет СССР себе холку наела...
++++++++++++
А чего ты сам оплошал, надо было тоже "наест холку" за счет СССР...если это так просто.



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  • 8 | 14.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 14.08.2018, 10:11 | Автор: препод | На сайте
Публикации: 38 | Комментарии: 5741 | Рейтинг: -174,5
... Ни одной известной эстонской песни у нее нет. ...

-------------------------------

Зачем латышам петь по-эстонски. Опять каламбуришь.



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  • 9 | 14.08.2018, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
И Вайкуле и Кикабидзе - это талантливейшие состоявшиеся люди, которые САМИ сделали себя - и не только в своих странах но и в СССР, и в России!

А кто такой Клинцевич?! ХЗ! Что он оставит после себя?

А Газманов - конченное чмо, изображающий из себя патриота, а усыновленный им Филипп(рожденный его второй женой от брата Мавроди) в Лондоне учится... ну и недвижка у него в Юрмале(шикарная квартира) - он не может ни жить в ней, ни продать, так как внесен в «черный список» - вот и бесится!



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  • 10 | 14.08.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
комплексы Лаймы

Вообще, комплексы -- такая штука, что они, вылезая наружу, выставляют человека довольно-таки мерзкой тварью.
Вот скажите на милость, почему некоторые жители Прибалтики так комплексуют?
Лайма Вайкуле, выступая с концертом на Украине, внезапно заявила, что никогда не поедет в Крым. Мол, Россия -- страна агрессор, а Крым, несмотря на референдум, отняли!

В этом выпаде Вайкуле всё -- и комплексы, и ненависть, и затаённая злость. И даже, не побоюсь такого определения, большая подлость.

То есть, бабки Лайма сшибает в России выступлением на корпоративах и гастрольным чёсом. Кроме бывших республик СССР, пенсионерка нигде не востребована, а самые жирные барыши приносят концерты в России.

Но чуть выехав за пределы, Лайма тут же вываливает обиду -- а за что обижается-то?

По факту, когда СССР присоединил Эстонию, Латвию и Литву, мы построили в этих республиках промышленность.

Давайте смотреть правде в глаза? Прибалтика была захолустьем и селом, но благодаря вхождению в состав Союза, там появились промышленные предприятия, которые сегодня позволяют держаться этим странам на плаву.

Но нет, опять Россия виновата -- агрессор. Плохие мы вечно. Мы им -- бабки, а они срут нам на голову. Как Лайма, зарабатывающая в России, но вопящая против присоединения Крыма.

И кстати, ведь такие вопли -- натуральная уголовщина. Статья даже есть в УК. Но никто почему-то Лайму Вайкуле не посадит -- хрен бы с ней, но почему она продолжает гастрольный чёс в России?

Ну ненавидишь ты, бабуля, Россию? Так не приезжай, не пой, не зарабатывай тут и даже не говори по-русски! Никто ж не против твоих комплексов мелкой гражданки, но только почему ты лезешь к нам?!



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  • 11 | 14.08.2018, 11:19 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11130 | Рейтинг: -1824,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если РФ позиционирует себя как свободное демократическое государство, то почему гражданам запрещают иметь собственное мнение
__________________________________________________
В общем-то Вайкуле не высказывала своего мнения.
Она констатировала факт, что некоторые страны, позиционирующие себя как свободные и демократические государства, просто запретили своим гражданам посещать места, которые, возможно, они с удовольствием бы посетили. Но запрет.



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  • 12 | 14.08.2018, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
ОЛьгинская тварь клеветническа набежала....

Во-первых - "Лайма Вайкуле, выступая с концертом на Украине, внезапно заявила" - ты, сука, читать умеешь????

"Напомним, во время пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она посетить с гастролями полуостров."

То есть - не внезапно, а ответ на вопрос журналиста на пресс-конференции!

Во-вторых - а идите на-х-уй со своей отсталой промышленностью, оккупанты ё-баные! Скольких людей - эстонцев, латышей, латвийцев вы уничтожили и разбросали по территории бывшего сссра!

Злитесь-то как раз вы, слюной брызжите, говно на вентилятор накидываете, а Лайма живет и процветает - пока вы желчью исходите))))))))))))))

В 64 года - выглядит просто великолепно! Безупречная женщина! Хороша, чертовка! Мила, улыбчива, вальяжна, нетороплива, женственна.

Да-да - то, чего мне безусловно не хватает)))))

Предвижу перенаправление потоков грязи и принимаю удар на себя)))))



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  • 13 | 14.08.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 14.08.2018, 11:19 | Автор: Корней | На сайте
Публикации: 6 | Комментарии: 11122 | Рейтинг: -1823,1
Если РФ позиционирует себя как свободное демократическое государство, то почему гражданам запрещают иметь собственное мнение
__________________________________________________
В общем-то Вайкуле не высказывала своего мнения.
Она констатировала факт, что некоторые страны, позиционирующие себя как свободные и демократические государства, просто запретили своим гражданам посещать места, которые, возможно, они с удовольствием бы посетили. Но запрет.
+++++++++++++++++++++
Корней хайбуллинский ясновидец, высасывает из своего письки чушь про решения Вайкуле.
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ России за такое решение ей не будут давать площадки для выступлений, чинить препятствия, мелкие пакости.
Власти будут констатировать, что это не их решение, а клубов, дворцов и тд.



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  • 14 | 14.08.2018, 11:30 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5326 | Рейтинг: +1435,6
Именно Лайма принесла в шоу бизнес. а именно в жанр песни.,ту изюминку,тот шарм,которому подражали потом все наши певицы
Если бы не она.пришел бы другой,дело не в этом. Но.если бы не лайма и Паулс,слушать бы вампесни в кадышевском стиле.



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  • 15 | 14.08.2018, 11:31 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5326 | Рейтинг: +1435,6
Напилася я пьяна

Я вышла на Пикадилли.



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  • 16 | 14.08.2018, 11:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1849 | Комментарии: 60243 | Рейтинг: +12252,7
возможно, они с удовольствием бы посетили.
_____________________________
Посещали, когда была Украина. И посетят, когда будет Украина.
А гастролировать на оккупированной территории - это выступать на стороне агрессора.

Это как если бы Шарль Азнавур или Фрэнк Синатра гастролировали на оккупированной Гитлером территории в 1939-45 годах...



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  • 17 | 14.08.2018, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Вайкуле год назад выступала в Киеве на сцене дворца "Украина", представив украинским зрителям свою новую программу Laima Love Show.

Во время концерта Лайма вспомнила и о "москалях": в какой-то момент Вайкуле решила пошутить о "москалях", представив зрителям русскоязычных артистов, выступающих на ее концерте.

Певица с долей иронии заметила, что такое обращение - "москали" - не должно их обижать, тем самым подзадорив зрителей. "Я ж латышка, я не понимаю!"

Во время некоторых выступлений Вайкуле подносили стакан, наполненный коньяком, который она залпом выпивала. Неизвестно, был ли это настоящий коньяк или всего лишь имитация, но певица не обращала на это внимания и продолжала демонстрировать свою невероятную энергию." (perepostil.ru).



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  • # 18 | 14.08.2018, 11:39 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11130 | Рейтинг: -1824,2

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  • 19 | 14.08.2018, 11:43 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5326 | Рейтинг: +1435,6
еще до .....Крымнаша, отдыхали в Ялте. Ходили на концерт Лаймы. Очень деликатная и умная.Она занет себе цену.ей глубоко насрать ,что оней думает ватные россияне. и даже сосед по даче Газманов



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  • 20 | 14.08.2018, 11:47 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5326 | Рейтинг: +1435,6
А когда говорят.что Кикабидзе а вайкуле прославились и заработали все благодаря России,СССР,хочется спросить? Вас .что,заставляли идти в кино или на концерт?
Все что они делали,нам нравилось,и славу они заработали ,потому что их любили.



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