Скрепные мракобесы ополчились на Лайму Вайкуле

Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено. За это её в России осудили, а мракобес Клинцевич даже задался вопросом — сколько отныне будет составлять её гонорар, если она поедет на гастроли по России.То есть, государственный служащий угрожает уважаемой и общепризнанной артистке.Тут нужно напомнить Клинцевичу, что Лайма Вайкуле, конечно, поёт песни по-русски, но вообще-то она из независимого европейского государства Латвия. И когда она говорит, что не поедет, потому что запрещено, то это отражает ровно то, что она законопослушный гражданин, который уважает закон.Она — Вайкуле, а не Газманов.Собственно, с ней, с Вайкуле, всё, а вот с Клинцевичем не всё.Его, Клинцевича, интересно рассматривать, как скорпиона в банке.Вот есть такое слово, полностью характеризующее г-на Клинцевича — хамлО. Это когда ты собой ничего не представляешь, но пытаешься что-то сказать про какого-то авторитетного и уважаемого человека; это когда ты ноль, но грозишь Вайкуле.Но Клинцевич не просто это слово, а хамло государственное, ибо говорит эти словечки с государственных патриотических позиций и для государственной пользы.Пользу для страны Клинцевич видит в том, чтобы Вайкуле тоже поучаствовала в том, в чём принимал активное участие сам Клинцевич — в приступном захвате и присвоении Крыма. И мысль эта правильная, ибо часовое выступление Вайкуле в Крыму будет означать для зрителей гораздо больше в деле закрепления Крыма за Россией, чем месячное стояние самого Клинцевича на главной площади Симферополя с транспарантом и криками «Крым наш!».Но это не все умственные характеристики г-на Клинцевича, есть еще кое-что. Помните советское: «Как ты смеешь критиковать Родину, она тебя взрастила-вскормила, воспитала, дала образование, ит.д.» Теперь, конечно, слушать эту бодягу смешно, ибо народ уже вспомнил, что родила мать, воспитала семья, ну и тд. Но хамло Клинцевич отчитывает Вайкуле, как будто она ему лично чем-то обязана, а деньги на жизнь зарабатывает не роскошными концертами, а клянчит их на улице или поёт по вагонам.Если же говорить о главном посыле Клинцевича, то он прост и типичен для российских пропагандистов — мы оттяпали Крым, замарали руки, теперь мы преступники и под санкциями. Так вот, раз мы тебе тут разрешаем петь, то сама замарай руки и стань преступницей, как мы. И будь под санкциями, как мы.Но Вайкуле из европейской страны Латвии и во этом всём участвовать, видимо, не будет.Если ей запретят петь в России, а это клинцевичам раз плюнуть, то она, с той же очаровательной улыбкой, подождёт, пока клинцевичей выгонят вон.Она, Вайкуле, в прекрасной физической и моральной форме.Да и ждать осталось недолго.***Российский певец и композитор Олег Газманов отреагировал на заявление своей коллеги Лаймы Вайкуле, отказавшейся ехать в Крым за любые деньги. Исполнитель напомнил, что именно благодаря России Вайкуле стала популярной артисткой.Газманов заявил РИА Новости, что обсуждать слова Лаймы он не собирался, однако её заявление по поводу Крыма, произнесенное на пресс-конференции в Одессе, выглядело, по крайне мере, некрасиво.Певец предположил, что Вайкуле пытаются втянуть в политические игры. "Может, на Лайму оказывается какое-то давление, и она прикрывается тем, что она слабая женщина и должна что-то делать (...) Ей, по крайней мере, Россия все дала", — сказал Газманов журналистам.По его мнению, Вайкуле, как образованная женщина, должна понимать, чем является Крым для России, и сколько было пролито русской крови в Севастополе.Напомним, во время пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она посетить с гастролями полуостров. Певица, которая к слову является гражданкой Латвии, ответила, что поездки в Крым европейцам запрещены, поэтому она не поедет туда, "какой бы гонорар ей ни предложили".Директор артистки Алексей Яковлев позже пояснил, что "каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности", а также назвал реакцию СМИ на слова артистки излишне раздутой.