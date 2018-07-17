Сверхъдержавненько: В Курултай Башкирии идут семь кандидатов с судимостью

В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих судимость по уголовным статьям, следует из сведений о кандидатах, опубликованных Центризбиркомом республики.Больше всего таких кандидатов выдвинула «Справедливая Россия» — шесть человек, пять из которых прошли регистрацию.От «Единой России» баллотируются два кандидата с судимостью.«Патриотам России», КПРФ и «Союзу труда» зарегистрировать таких кандидатов не удалось.Так, КПРФ выдвигала в Пушкинском одномандатном округе директора ООО «Ясная поляна» Илью Шорсткина, имеющего судимость за мошенничество. От «Патриотов» в Ишимбайском округе шел оператор-маркировщик «Уфагидромаша» Альберт Рахимов, судимый за попытку кражи. «Союз труда» выдвигал в Кумертауском округе Романа Калякулина, судимого за похищение человека. Им было отказано в регистрации равно как и жителю Сибая Валиду Баталову, который выдвигался от «Справедливой России» в Сибайском округе. У него есть судимость за нарушение авторских и смежных прав.Среди пяти претендентов от «Справедливой России», зарегистрированных комиссиями, — директор ООО «Первая транспортная компания» Эльдар Насретдинов (имеет погашенную судимость за кражу), генеральный директор строительной компании «Башстройкомплект» Андрей Абызов (за уклонение от выплаты алиментов, погашена), домохозяин Андрей Иванов (за умышленное причинение легкого вреда здоровью), домохозяин Олег Кошельник (судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью, снята в 2002 году) и индивидуальный предприниматель Дамир Кучикаев из Мелеуза (имеет погашенную судимость за грабеж).От «Единой России» в выборах участвует замдиректора по общим вопросам ООО «Санаторий Карагай» Рашид Гатиятуллин — депутат Мечетлинского совета, и индивидуальный предприниматель, депутат горсовета Октябрьского Сергей Ильясов. Оба они имеют погашенную судимость за нарушение правил дорожного движения.