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Сверхъдержавненько: В Курултай Башкирии идут семь кандидатов с судимостью

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В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих судимость по уголовным статьям, следует из сведений о кандидатах, опубликованных Центризбиркомом республики.

Сверхъдержавненько: В Курултай Башкирии идут семь кандидатов с судимостью


Больше всего таких кандидатов выдвинула «Справедливая Россия» — шесть человек, пять из которых прошли регистрацию.

От «Единой России» баллотируются два кандидата с судимостью.

«Патриотам России», КПРФ и «Союзу труда» зарегистрировать таких кандидатов не удалось.

Так, КПРФ выдвигала в Пушкинском одномандатном округе директора ООО «Ясная поляна» Илью Шорсткина, имеющего судимость за мошенничество. От «Патриотов» в Ишимбайском округе шел оператор-маркировщик «Уфагидромаша» Альберт Рахимов, судимый за попытку кражи. «Союз труда» выдвигал в Кумертауском округе Романа Калякулина, судимого за похищение человека. Им было отказано в регистрации равно как и жителю Сибая Валиду Баталову, который выдвигался от «Справедливой России» в Сибайском округе. У него есть судимость за нарушение авторских и смежных прав.

Среди пяти претендентов от «Справедливой России», зарегистрированных комиссиями, — директор ООО «Первая транспортная компания» Эльдар Насретдинов (имеет погашенную судимость за кражу), генеральный директор строительной компании «Башстройкомплект» Андрей Абызов (за уклонение от выплаты алиментов, погашена), домохозяин Андрей Иванов (за умышленное причинение легкого вреда здоровью), домохозяин Олег Кошельник (судимость за умышленное причинение легкого вреда здоровью, снята в 2002 году) и индивидуальный предприниматель Дамир Кучикаев из Мелеуза (имеет погашенную судимость за грабеж).

От «Единой России» в выборах участвует замдиректора по общим вопросам ООО «Санаторий Карагай» Рашид Гатиятуллин — депутат Мечетлинского совета, и индивидуальный предприниматель, депутат горсовета Октябрьского Сергей Ильясов. Оба они имеют погашенную судимость за нарушение правил дорожного движения.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 15.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Причем здесь судимые, не судимые (пока),- все они там одной масти...



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  • 2 | 15.08.2018, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
домохозяин Андрей Иванов, домохозяин Олег Кошельник
_______________________________________
С каких это пор безработные мужчины стали называться домохозяйками и баллотироваться в законодатели? Свою жизнь, карьеру не сумели выстроить - за наши берутся?!
Я могу понять женщин-домохозяек, поскольку это практически профессия - вести дом и воспитывать детей числом более двух.
Но сомневаюсь, что вышеозначенные мужчины-домохозяева(в нынешнем понимании этого слова, а не крестьянин, к примеру, когда мужчина как бы микро-фермер, то есть - не имеет определенной работы, но содержит достаточно большой двор скотины, птицы, занимается овощеводством, обеспечивая полный достаток в семье и даже имеет некоторые "излишки") делают это на том же уровне, что и женщины-домохозяйки. Если бы вышеозначенные Иванов и Кошельник были такого рода хозяевами(микро-фермерами, крестьянами), то, я думаю, они бы оскорбились на вот такое определение "домохозяин".

Младший(избалованный и залюбленный с детства красавчик) из бабушкиных детей, мой дядя - муж башкирки - тоже был "домохозяином" - так он себя называл. Работать не хотел, сидел дома, готовил еду, ходил по магазинам, чото мастерил(ремонтировал дома обувь, утварь), бухал... за тунеядство и пьянство его отправляли в ЛТП, откуда он привез туберкулез...

Ну и отдельно: я могу понять некоторые погашенные судимости, например - нарушение ПДД, если оно не связано с пьянством за рулем, уклонение от алиментов(это может быть и местью бывшей жене за измену, например, то есть - эмоции, а не желание навредить собственному ребенку, детям), нарушение смежных и авторских прав...
Но даже погашенные судимости за мошенничество, кражу, умышленное причинение вреда, похищение человека и вообще уж - за грабеж - мне как-то не импонируют.

Только вот про Навального не нужно, там ЕСПЧ признало, что дела по Кировлесу и ИвРоше - сфальсифицированы.

Единственный упрек я могу принять в адрес Ройзмана. НО! До того, как баллотироваться в мэры Ё-бурга - Евгений ни один десяток лет действенно и продуктивно искупал свой юношеский грех. Его есть за что уважать.



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  • 3 | 15.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
то, что преступники - уголовники все во власти, мы знаем
Но то, что они открыто пробиваются в депутаты и их регистрируют - это уже выше понимания.



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  • Участник
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  • 4 | 15.08.2018, 10:28 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5747 | Рейтинг: -175,8
Ну вроде как погашенная судимость не в счет?



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  • 5 | 15.08.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормальна подобная ситуация для Башкирии.

Судимые кандидаты получили определенную подготовку "жизни по понятиям" в тюремных "университетах".

А чиновники в Башкирии с 90- х годов, судя по негативным результатам их пиления бюджета и судебной хронике, тоже живут "по понятиям".

Так что "новая кровь с криминальным опытом и менталитетом" им видимо не помешает?



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  • 6 | 15.08.2018, 11:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
Депутаты недобросовестно отчитались о своих доходах за прошлый год и досрочно сложили полномочия.

Как сообщает портал Proufu, об этом стало известно после прокурорской проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции в сельсоветах.

Пять депутатов сельских поселений скрыли сведения об имеющейся сельскохозяйственной технике, прицепах и автомобилях марок Mercedes-Benz и ВАЗ. Один из них не сообщил о наличии грузовика КамАЗ, трех единиц зерноуборочной техники и пяти тракторов.
____________________________
Знатно воруют даже в сельсоветах!



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  • 7 | 15.08.2018, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
Как еще разводят бедных старушек.

vitaliiskoray03
15 августа

Были на вызове у одной старушки, не у нее самой, а у деда. Капали его после длительных возлияний.

Пока сидели и капали, пожилая женщина предложила нам кофе с кристально чистой воды и сама посмеялась.

- Откуда же вы берете такую воду? - спросили мы.

Старушка еще раз посмеялась и ответила, что установили ей за 18 тыс супер-пупер очистительный фильтр для воды и теперь, она воду называет кристально чистой и родниковой, с шутками прибаутками правда.

Оказалось, что приходили к ней трое, двое юношей и одна милая барышня. Предложили установить ей этот самый супер-пупер фильтр, вот прямо сейчас. Самой бабушке ничего делать не надо, никуда ходить не надо, только вот прямо сейчас надо выложить 18 тыс рублей. Добрая бабуля согласилась и вежливые молодые люди тут же приступили к работе. И за 26 минут был установлен фильтр для очистки воды.

Бригада деньги взяла и удалилась. Вроде бы, никто женщину не обманул. Фильтр установлен, вода чистая по крану идет, пользоваться можно.

Но фильтр этот стоит в лучшем случае 3 000, а то и дешевле (лично я такой себе за 1990 по акции). Бабушке, потом племенник сказал, что она лохушка, что цена очень сильно завышена. Но бабуля только смеется, что же теперь делать, этих же милых людей уже не найти)) да и зачем их искать, воду пить можно и ладно.

Ничего нет святого у этих аферистов. Купили фильтр за 2 тыс, а установили за 18 тыс. Потратили полчаса и развели бабушку. А потом еще несколько. И как на эти деньги можно что-то себе купить или потратить, у меня бы кусок в рот не полез, купленный на эти деньги. А эти черти пользуются беззащитностью и старческой наивностью, просто так обирая стариков.

Потом нам бабуля созналась, что ее уже четыре раза на что-то разводили. На что именно уточнять уже не стали...



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  • 8 | 15.08.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
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уголовники уфагубОВЦЫ то же баллотируются или они только в сетях воду мутят?



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  • 9 | 15.08.2018, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Подбор идёт по принципу: в порочащих делах и связях незаменим! Нет, не жулики, нет, не воры. Но проходимцы и приспособленцы исключительные!



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  • 10 | 15.08.2018, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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ст 86 ук рф в помощь там все доходчиво изложено.



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  • 11 | 15.08.2018, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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я пенсионерка и каждый рубль у меня на счету( накопленные деньги государство украло в 90-тых) что же за бабка для которой 18т.р не жалко и так легко ведется?



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  • 12 | 15.08.2018, 14:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Экономисты придумали новый вариант расчета пенсий. Вместо подсчета баллов предлагается учитывать заработок и стаж работника, сообщает РБК. Предложение экспертов учитывает также и повышение пенсионного возраста, которое планируется ввести в РФ.
Издание получило доступ к докладу «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации», подготовленному Александром Сафоновым (проректор Академии труда и социальных отношений), Юрием Ворониным (экс-замминистра здравоохранения и социального развития) и Евгением Гонтмахером (профессором факультета социальных наук Высшей школы экономики).
Авторы доклада называют балльную пенсионную систему неэффективной и видят в ней причины роста теневой занятости. Эксперты предлагают использовать стажево-заработковую формулу. Эта формула настраивается так, что полную пенсию получит только тот, кто целиком выработает стаж. При этом желаемого стажа можно будет достичь только при достижении более высокого пенсионного возраста. Чтобы гарантировать рост зарплат, авторы доклада предлагают снизить количество сотрудников в госсекторе (кроме сфер образования и медицины). При этом всем, кто трудится в силовых структурах, эксперты предлагают увеличить стаж.
По мнению экспертов, досрочные пенсии следует заменить системой страховых выплат. Например, если работник получает профзаболевание до выхода на пенсию, ему полагается страховка из средств Фонда соцстрахования. Однако предлагается не включать в страховку несчастные случаи на производстве. По мнению авторов инициативы, для новой модели социального страхования нужно объединить Пенсионный фонд, Фонда ОМС и Фонд социального страхования.
Насколько предложения, высказанные в докладе, могут быть реализованы при реформировании системы соцстрахования, неизвестно. Издание направило соответствующий запрос в Минтруд. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Информация к размышлению! Пока не осмысливал, что-то лень! Вот если внесут в Думу, то можно будет и обдумать! Очень Опытный



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  • 13 | 15.08.2018, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Информация к размышлению! Пока не осмысливал, что-то лень! Вот если внесут в Думу, то можно будет и обдумать! Очень Опытный
_________________
ОО, добр день... тож не осмысливал, но дело не в этом . повторяю для Лены и тебя - ваши экономисты - дерьмо, не там собака роет.
моё тупое ПТУ научило меня думать и анализировать, и мне настрать какую базу вы подведёте под термин. я могу за уши притянуть к любому закону , что хочешь... хочешь + - притяну плюс....хочешь минус - притяну минус
турк



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  • 14 | 15.08.2018, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 15.08.2018, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Информация к размышлению! Пока не осмысливал, что-то лень! Вот если внесут в Думу, то можно будет и обдумать! Очень Опытный
_________________
ОО, добр день... тож не осмысливал, но дело не в этом . повторяю для Лены и тебя - ваши экономисты - дерьмо, не там собака роет.
моё тупое ПТУ научило меня думать и анализировать, и мне настрать какую базу вы подведёте под термин. я могу за уши притянуть к любому закону , что хочешь... хочешь + - притяну плюс....хочешь минус - притяну минус
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Это не мои экономисты, тем более с Леной! Просто это новый поворот в пенсионной реформе! Сейчас там такие зигзаги начнут выписывать, чтобы забить народу мозги! Очень Опытный



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  • 15 | 15.08.2018, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
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А разве в депутаты не судимых берут? Очень Опытный



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  • 16 | 15.08.2018, 18:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
«Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом безобразная» - Эдуард Успенский.



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  • 17 | 15.08.2018, 19:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
Пуйло отметил недостаток позитивного контента в соцсетях.

Согласна с пуйлом.
Налоги повысили, цены повысили, коммуналку повысили, курс доллара повысили, даже пенсионный возраст повышаем.
Все растет. Сплошной позитив.
А мерзкие соцсети этого не ценят.



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  • 18 | 15.08.2018, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Лихоо ! Лиха беда в РФ , если выдвигаемая ОСНОВА кандидатов
в слуги народа , бывшие воры , грабители и мошенники !
Ну как мужик , я понимаю драчунов , сам в молодости дрался
по малейшему проявлению не уважения к моей личности !
Но вот Грабеж и воровство и вдруг выдвижение в Депутаты ,
это сдвиг по фазе нашего ОБЩЕСТВА или ГОСУДАРСТВА ?
Хотя мы , граждане этого государства , видим и знаем кто
нами руководит и как они " непосильным трудом " зарабатывают
миллионы и миллиарды !
Наверное время ЧЕСТИ , СОВЕСТИ , ДОБРОТЫ и МОРАЛИ
покинуло под волчий вой , ДИКОГО РОССИЙСКОГО
БАНДИТИЗМА от избранной власти !



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  • 19 | 15.08.2018, 19:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 15.08.2018, 18:40 | Автор: Кухарка

«Страна разделилась на 10% умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом безобразная» - Эдуард Успенский.
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Я отношусь к 90% идиотов ! Война с США НЕИЗБЕЖНА , это только вопрос времени ! Самое благоприятное время сейчас , когда Россия за 28 лет Дикой Астрономической КОРРУПЦИИ и воровства , обворовала свою БЕЗОПАСНОСТЬ , безопасность своего существования как государства !
И если бы еще Крым стал базой кораблей и войск НАТО , то это было бы еще ОДНИМ из ужасающих факторов , БЕЗОГОВОРОЧНОГО уничтожения России в будущем !
Весь Юг земного шара , был бы НЕДОСТУПЕН Российскому государству , и ни о какой политике сверх державы не шла бы речь !



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  • 20 | 15.08.2018, 20:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60287 | Рейтинг: +12254,3
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47 мин.47 минут назад
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Как мы и говорили, эта эскапада оказалась частью кампании по выбиванию нового невозвратного кредита. Сегодня Беларусь попросила миллиард долларов, чтобы расплатиться по внешним долгам. Подарок от российских пенсионеров белорусским чиновникам



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