ФСБ вскрывает нарывы: Пойман очередной взяточник

В Башкирии фигурантом уголовного дела стал 39-летний Учалинский межрайонный прокурор Наиль Халилов. Его подозревают в получении взяток на протяжении трех лет (ч.5 ст. 290 УК РФ) от местного предпринимателя.О возбуждении уголовного дела на основании материалов УФСБ сообщили в региональном управлении СКР. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий дал генеральный прокурор России, следует из сообщения СКР.По версии следствия, прокурор в 2016-2018 годах получал от местного предпринимателя, депутата райсовета незаконные вознаграждения за «покровительство и попустительство по службе». В деле фигурирует сумма 150 тыс. руб. Следователь СУ СКР намерен ходатайствовать об аресте прокурора.В отношении предпринимателя-депутата, дававшего взятку, также расследуется уголовное дело. Ему инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере). По информации «Ъ-Уфа», речь идет о бывшем главе администрации Учалов (в 2008-2009 годах) Игоре Казакове. Сейчас он возглавляет ООО «Экостройресурс».В прокуратуре республики сообщили, что в отношении прокурора проводится служебная проверка.Наиль Халилов возглавил Учалинскую прокуратуру в 2013 году. Ранее возглавлял прокуратуру Абзелиловского района. Родился в 1979 году, окончил Башкирский государственный университет.