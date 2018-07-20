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ФСБ вскрывает нарывы: Пойман очередной взяточник

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В Башкирии фигурантом уголовного дела стал 39-летний Учалинский межрайонный прокурор Наиль Халилов. Его подозревают в получении взяток на протяжении трех лет (ч.5 ст. 290 УК РФ) от местного предпринимателя.

ФСБ вскрывает нарывы: Пойман очередной взяточник


О возбуждении уголовного дела на основании материалов УФСБ сообщили в региональном управлении СКР. Разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий дал генеральный прокурор России, следует из сообщения СКР.

По версии следствия, прокурор в 2016-2018 годах получал от местного предпринимателя, депутата райсовета незаконные вознаграждения за «покровительство и попустительство по службе». В деле фигурирует сумма 150 тыс. руб. Следователь СУ СКР намерен ходатайствовать об аресте прокурора.

В отношении предпринимателя-депутата, дававшего взятку, также расследуется уголовное дело. Ему инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере). По информации «Ъ-Уфа», речь идет о бывшем главе администрации Учалов (в 2008-2009 годах) Игоре Казакове. Сейчас он возглавляет ООО «Экостройресурс».

В прокуратуре республики сообщили, что в отношении прокурора проводится служебная проверка.

Наиль Халилов возглавил Учалинскую прокуратуру в 2013 году. Ранее возглавлял прокуратуру Абзелиловского района. Родился в 1979 году, окончил Башкирский государственный университет.






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  • 1 | 16.08.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помогите!!! В Дуванском районе необходимо закрыть отдел ФСБ. Им руководит бандит и националист Шарафутдинов Ильдар Римович. Он принёс много зла и вреда простым людям. Мы везде обращались, но не смогли добиться. Отвечают отписками, что нет оснований, чтобы его закрыть. Но ведь не было оснований, чтобы и открыть. Он воюет со старушками и инвалидами, чтобы отдать жильё и распространяет дикие слухи о хороших людях, чтобы покуражиться и устроить травлю человека. Помогите! У кого есть связи и возможности, повлияйте, пожалуйста! Мы обращались везде, но не смогли ничего добиться.



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  • 2 | 16.08.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его подозревают в получении взяток на протяжении трех лет...
В деле фигурирует сумма 150 тыс. руб....
=========================================
Не смешите мои тапочки: за пять лет -150 тыс, это в год по 30 тыс!!!



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  • 3 | 16.08.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не смешите мои тапочки: за пять лет -150 тыс, это в год по 30 тыс!!!
-------
А может быть такие суммы - реальный показатель развития Зауралья? При том, что туда вбуханы гигантские бюджетные средства.



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  • 4 | 16.08.2018, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
2 | 16.08.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован

Не 5, а 3... прочитай внимательно... готов отдавать каждый год по полтиннику оборзевшему силовику под страхом быть посаженным?

И это только с одного предпринимателя. Как думаешь - эта мразь ограничивалась одним предпринимателем или доила всех, до кого могла дотянуться его властная загребущая рука?!

Нужно проверить состав его имущества, записанный на родственников и друганов...



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  • 5 | 16.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Не отдать, а отжать.



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  • 6 | 16.08.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Учалинская прокуратура на протяжении длительного времени "выкидывает коленца" с российскими законами и "откалывает номера"
Например, она активно прикрывала рейдерский захват природного богатства башкирского Зауралья -Мансуровского карьера мраморизированных известняков ( гранита)
Кто-только не обращался в прокуратуру по незаконности изъятия лицензии у прежних владельцев- Матвиенко, ТНТ, пятый канал, писали местные общественники- ответ был один- состава преступления в тайном изъятии лицензии г-ном Расих Хамитовым( рук.Башнедра) не выявлено.
Новые владельцы, получив практически бесплатно природные богатства Башкирии, производством заниматься не захотели и тут же рабочих уволили, а карьер выставили на продажу.
Почти такая же история произошла с отмыванием денег при "строительстве" Учалинского цементно-известкового комбината и города при нем Актау.
Миллиарды, на глазах у надзорного органа, были закопаны в учалинскую землю и осели в карманах причастных.



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  • 7 | 16.08.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Чего воду в ступе толочь. Надо полностью менять всех на всех во всех государственных институтах. Сверху донизу.



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  • 8 | 16.08.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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150 т.р. это что очередная галочка?
в больницах старшие медсестра больше воруют



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  • 9 | 16.08.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Чо то дешмансий прокурор какой то. Нам за него стыдною Если бы евриков 150тыр да в неделю, а так лопух какой то. Правильно что уволят, нехер позорить ряды



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  • 10 | 16.08.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас намедни прокурор был. Проверял работу контентной фильтрации в кабинете информатики, кстати используется бесплатна программа, т.к. прокуратура и минобр никакой платной не предоставляет. Проверяют чтобы фильм "Вечный жид" не воспроизводился:))))))) Пару лет назад приехал зеленку проверил, на 20 дней была просрочена, усе - предписание. Поработал вроде. Какой закон, какие недра. Смешно даже предполагать что надзорные органы про соблюдение закона думают



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  • 11 | 16.08.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот так и ловим мелкую рыбу,а большую разводим , создаем условия .Сажать нужно , хотя утверждают наказанием дело не исправишь. Но наказания - неотьемлемая составляющая правосудия. Профилактика, негласный надзор , недопущение возможности воровства.и условий для него,гласные наказания вплоть до крайних мер,воспитание народа и проч.
Юнга лучше знает.и может расскажет



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  • 12 | 16.08.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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ЁПТ ! Мать ! Это же надо целых 150 тысяч деревянных
тугриков с***агорил !
Не было такого в России никогда и вооот
ОПЯТЬ !!
Кошмаррр !
Бедный прокуроришка ЗА УРАЛОМ , на что польстилься !
Тут недавно руководитель " РОСАЛКОГОЛЯ " в г . Москва блистал -
Игорь Чуяна , вот ОН красава , на 200 миллиардов напиз ...ил , и ничего , никто не стыдит и не верещит !



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  • 13 | 16.08.2018, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Тут вот недавно прумьер ВЕДМЕДЕВ Д. А .предложил два
офшорных острова в России (о. Русский и Калининград открыть !
Где хочет на " законных " основаниях нажитое за 28 лет
неустанного и непосильного труда " честных " мошенников ,
грабителей и воров России , для сохранности ЭТИ МИЛЛИАРДЫ
долларов НЕ УЧИТЫВАТЬ и не брать в казну России налоги , с
этих " ЧИЖОЛЫМ трудом заработанных " денюжек !
Хай за них расплачивються руссише Пензионеры !



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  • 14 | 16.08.2018, 19:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60303 | Рейтинг: +12254,9
Учалинского прокурора, который подозревается во взятке, арестовали на 2 месяца



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  • 15 | 16.08.2018, 19:31 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34960 | Рейтинг: +5818,1
sagen
16 августа 2018 | 16:37

: Я жил в СССР и скажу честно, если бы мне кто-то за месяц до того как сказали что СССР развалится и что КПСС рухнет, ни за что бы не поверил. Это казалось таким крепким, незыблемым. У них армия, КГБ, милиция, сотни тысяч стукачей, ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ КОММУНИСТОВ, а развалилось, как из говна было слеплено, многие даже в сторону отбежать не успели. Сейчас все уже склеено соплями, немного денег, чуток накинули дураками про величие и про "всталисколен", наобещали на Луне чего-то и атомных ракет. Эти сопли высохнуть не успеют, как оно все рухнет под тяжестью своих грехов. Никто даже плечиком не толкнет.

Так ужинайте спокойно, а вот завтракать ли придется - это уже вопрос. Запасайтесь за обе щеки.



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  • 16 | 16.08.2018, 19:55 | Автор: Не зарегистрирован
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депутат гд от кпрф вороненков, оказывается,тоже, как и учалинский, мечетлинский, бураевский, белорецкий был российским прокурором



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