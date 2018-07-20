Учителям: Пособничали на выборах? Извольте работать до гроба

Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В Уфе было проведено несколько митингов против повышения пенсионного возраста. В числе митингующих – представители Общероссийского союза образования. И это неудивительно, ведь реформа серьезно отразится на простых учителях.Новая реформа – новые возможности?Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Реформа будет проводиться в несколько этапов. В 2020 году женщины будут выходить на пенсию в 56 лет, мужчины – в 61 год. К 2034 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 63 лет, для мужчин – до 65 лет.В межрегиональном профсоюзе «Учитель» считают, что учителя будут быстрее выгорать и потеряют мотивацию работать. Однако, по словам ведущего научного сотрудника Института образования ВШЭ Марины Пинской, снизится давление на учителей предпенсионного возраста, ведь в последние годы ставка делалась на омоложение кадров, а теперь процесс может замедлиться.Были скидки благодаря стажу работы…Если раньше некоторые могли уйти на заслуженный отпуск досрочно – в 50 лет, то теперь это сделать вряд ли удастся.Досрочная пенсия назначалась при наличии определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, а также величины индивидуального пенсионного коэффициента.Для учителей это не менее 25 лет педагогического стажа в любом образовательном учреждении. То есть если после педагогического училища/института отработать 25 лет в образовательном учреждении для детей директором, воспитателем, учителем, дефектологом, логопедом, педагогом дополнительного образования, то страховую пенсию можно получить уже в 45-50 лет.При этом декретные отпуска в стаж не идут.Досрочной пенсии не будет?Теперь педагогам будет сложнее выйти на досрочную пенсию. 25-летний стаж не отменяется, но деньги учителя начнут получать лишь через несколько лет.После 2034 года отсрочка пенсии по стажу составит восемь лет и для мужчин, и для женщин. То есть педагоги смогут получить первые отчисления из ПФР только в 58 лет (сейчас – в 50 лет).В ПФО объясняют: год, когда будет выработан специальный стаж, зафиксируют, а «досрочную» пенсию можно будет назначить, когда истечет определенный срок. С 2019 по 2034 год срок обращения за пенсией увеличится с одного года до восьми лет.Так, если школьный учитель выработает необходимый стаж, например, в 2019 году, досрочную пенсию ему назначат через год. Если требуемый стаж будет выработан в 2024 году, то пенсию он начнет получать только через шесть лет, то есть в 2030 году.Какая пенсия у учителя?Обычная пенсия по старости для учителей после переходного периода будет назначаться в 63 года для женщин (с 2034 года) и в 65 лет для мужчин (с 2028 года).Правда, обещают, что с увеличением пенсионного возраста вырастут и пенсии.Ситуация в других странахВ США, Канаде, Японии, Чехии, Франции, Великобритании и еще 28 государствах учителя выходят на пенсию в среднем в 60-65 лет.В Южной Корее учитель может выйти на пенсию, отработав 20 лет. В Израиле – в 40 лет (при условии 10-летнего стажа).После выхода на пенсию педагогам почти везде разрешают работать (исключение – Греция, Южная Корея и Испания). В некоторых странах есть верхняя планка работы: в Швеции – до 67 лет, в Дании и Норвегии – до 70. В Израиле есть ограничение по нагрузке: учителя-пенсионеры могут брать лишь треть часов.В Германии учителя выходят на пенсию в среднем в 59 лет. Лишь 6% дорабатывают до 65 лет, чтобы получить полную пенсию: немецкие учителя приравнены к госслужащим и получают около 2 900 евро в месяц – 221 096 рублей.Во Франции учителя также входят в категорию госслужащих и получают около 1 700 евро (129 608 рублей).Если учитель работает на пенсии, за каждый отработанный «сверх» квартал, идет прибавка 0,75%. То есть за два года – + 6% к пенсии.