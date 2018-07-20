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Учителям: Пособничали на выборах? Извольте работать до гроба

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Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В Уфе было проведено несколько митингов против повышения пенсионного возраста. В числе митингующих – представители Общероссийского союза образования. И это неудивительно, ведь реформа серьезно отразится на простых учителях.

Учителям: Пособничали на выборах? Извольте работать до гроба


Новая реформа – новые возможности?

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Реформа будет проводиться в несколько этапов. В 2020 году женщины будут выходить на пенсию в 56 лет, мужчины – в 61 год. К 2034 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 63 лет, для мужчин – до 65 лет.

В межрегиональном профсоюзе «Учитель» считают, что учителя будут быстрее выгорать и потеряют мотивацию работать. Однако, по словам ведущего научного сотрудника Института образования ВШЭ Марины Пинской, снизится давление на учителей предпенсионного возраста, ведь в последние годы ставка делалась на омоложение кадров, а теперь процесс может замедлиться.

Были скидки благодаря стажу работы…

Если раньше некоторые могли уйти на заслуженный отпуск досрочно – в 50 лет, то теперь это сделать вряд ли удастся.

Досрочная пенсия назначалась при наличии определенной продолжительности страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, а также величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Для учителей это не менее 25 лет педагогического стажа в любом образовательном учреждении. То есть если после педагогического училища/института отработать 25 лет в образовательном учреждении для детей директором, воспитателем, учителем, дефектологом, логопедом, педагогом дополнительного образования, то страховую пенсию можно получить уже в 45-50 лет.

При этом декретные отпуска в стаж не идут.

Досрочной пенсии не будет?

Теперь педагогам будет сложнее выйти на досрочную пенсию. 25-летний стаж не отменяется, но деньги учителя начнут получать лишь через несколько лет.

После 2034 года отсрочка пенсии по стажу составит восемь лет и для мужчин, и для женщин. То есть педагоги смогут получить первые отчисления из ПФР только в 58 лет (сейчас – в 50 лет).

В ПФО объясняют: год, когда будет выработан специальный стаж, зафиксируют, а «досрочную» пенсию можно будет назначить, когда истечет определенный срок. С 2019 по 2034 год срок обращения за пенсией увеличится с одного года до восьми лет.

Так, если школьный учитель выработает необходимый стаж, например, в 2019 году, досрочную пенсию ему назначат через год. Если требуемый стаж будет выработан в 2024 году, то пенсию он начнет получать только через шесть лет, то есть в 2030 году.

Какая пенсия у учителя?

Обычная пенсия по старости для учителей после переходного периода будет назначаться в 63 года для женщин (с 2034 года) и в 65 лет для мужчин (с 2028 года).

Правда, обещают, что с увеличением пенсионного возраста вырастут и пенсии.

Ситуация в других странах

В США, Канаде, Японии, Чехии, Франции, Великобритании и еще 28 государствах учителя выходят на пенсию в среднем в 60-65 лет.

В Южной Корее учитель может выйти на пенсию, отработав 20 лет. В Израиле – в 40 лет (при условии 10-летнего стажа).

После выхода на пенсию педагогам почти везде разрешают работать (исключение – Греция, Южная Корея и Испания). В некоторых странах есть верхняя планка работы: в Швеции – до 67 лет, в Дании и Норвегии – до 70. В Израиле есть ограничение по нагрузке: учителя-пенсионеры могут брать лишь треть часов.

В Германии учителя выходят на пенсию в среднем в 59 лет. Лишь 6% дорабатывают до 65 лет, чтобы получить полную пенсию: немецкие учителя приравнены к госслужащим и получают около 2 900 евро в месяц – 221 096 рублей.

Во Франции учителя также входят в категорию госслужащих и получают около 1 700 евро (129 608 рублей).

Если учитель работает на пенсии, за каждый отработанный «сверх» квартал, идет прибавка 0,75%. То есть за два года – + 6% к пенсии.






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  • 1 | 17.08.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Учителям: Пособничали на выборах? Извольте работать до гроба
----------------------

Да не думали учителя так глубоко. За копеечную мзду сделают как скажут организаторы "выборов", придя домой начнут плакаться на хреновую жизнь. Им важны 3-5 тысяч рубчиков сейчас, чем работа до гроба в конце своей жизни.
Царь спросил: "сделаем это", стадо баран скопом Да-а-а-а-а-а-а-а.



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  • 2 | 17.08.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ: Жерар Депардье отказался от российского гражданства, узнав о повышении пенсионного возраста

«Я пожилой человек, мне до пенсии оставался один год, а теперь мне придётся ждать ещё как минимум два года. Разве это справедливо? и на зарплату актёра не прожить. Только и надежды было, что на п Во Франции я бы сейчас уже давно пил бургундское и закусывал камамбером, а в Россиенсию», — написал актёр на своей страничке в «Одноклассниках».
PS
Больше всего мне понравилось: «Во Франции я бы сейчас уже давно пил бургундское и закусывал камамбером..»



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  • 3 | 17.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти...

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей...
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей..."

А.А.Проханов.



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  • 4 | 17.08.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"У карты бывшего Союза,
С обвальным грохотом в груди,
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти...

Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей...
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей..."

А.А.Проханов.
--------------------------------------

это есть раздвоение личности. И величия хочется, и царя, и демократии. Но не думает о том, что эти вещи не совместимые.



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  • 5 | 17.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это есть раздвоение личности. И величия хочется, и царя, и демократии. Но не думает о том, что эти вещи не совместимые.

----------------------

Это у тебя раздвоение. Думаешь, что, наконец-то, наступила демократия. Про бывших сестёр по Союзу вообще молчу.



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  • 6 | 17.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Счетная палата сравнила зарплаты в России дореволюционной и 2016 года

По данным ведомства, учитель гимназии получал в 1913 году 85 рублей ежемесячно, что равноценно примерно 128 тысячам сегодняшних рублей. Слесарь зарабатывал в среднем 56,8 рубля (85 981 рубль), красильщик - 27,9 рубля (42 234 рубля), а чиновник среднего класса - 62 рубля (93 853 рубля). Самые большие зарплаты получали тогда высокие военные чины - жалованье полковника в пересчете на наши деньги составило бы почти 500 тысяч рублей ежемесячно.

Ну и нахрена надо была затевать революцию, сталинщину, хрущевщину, брежневщину,горбачевщину, ельцевщину, путинщину?!
НУ НАХРЕНАААААААААААА?!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 7 | 17.08.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.08.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Счетная палата сравнила зарплаты в России дореволюционной и 2016 года
...
...

Ну и нахрена надо была затевать революцию, сталинщину, хрущевщину, брежневщину,горбачевщину, ельцевщину, путинщину?!

-------------------

Ты забыл указать крестьян, которые составляли 80% населения.



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  • 8 | 17.08.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6му. Потому, что такие же, как вы, усиленно внушали, что зарплаты маленькие. И нагнетали негатив. Точно также, как вы.



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  • 9 | 17.08.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 17.08.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это есть раздвоение личности. И величия хочется, и царя, и демократии. Но не думает о том, что эти вещи не совместимые.

----------------------

Это у тебя раздвоение. Думаешь, что, наконец-то, наступила демократия.
+++++++++++++++++++++++

Ну кто и как в России думает о демократии? Если кто и думает, то
только сравнивая с геями. Они не знают что это такое, отродясь не видели и не хотят видеть.
Главное, как можно совместить демократию и холопский менталитет Россиян?



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3

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  • 10 | 17.08.2018, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.08.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ: Жерар Депардье отказался от российского гражданства, узнав о повышении пенсионного возраста

«Я пожилой человек, мне до пенсии оставался один год, а теперь мне придётся ждать ещё как минимум два года. Разве это справедливо? и на зарплату актёра не прожить. Только и надежды было, что на п Во Франции я бы сейчас уже давно пил бургундское и закусывал камамбером, а в Россиенсию», — написал актёр на своей страничке в «Одноклассниках».
PS
Больше всего мне понравилось: «Во Франции я бы сейчас уже давно пил бургундское и закусывал камамбером..»
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Аноним! Вы бы хоть сначала погуглили или в Википедию заглянули насчёт возраста Депардье поганого! Он 1948 года рождения!!! Ему повышение пенсионного возраста в РФ по барабану! Не всё из интернета перепечатывать надо бездумно, включайте иногда мозги, если они у Вас есть! Не следуйте примеру Кухарки! Очень Опытный



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2

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  • Эксперт
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  • 11 | 17.08.2018, 16:17 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1850 | Комментарии: 60305 | Рейтинг: +12253,9
10 | 17.08.2018, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован

Очень Опытный
__________________________
Поздравляю! В конкурсе "Тупой, еще тупее" ты безоговорочно занял первое место с огромным отрывом от какашки и хрюля, которые пришли вторым и третьим сответственно!

Ну откуда у идиотов может чувство юмора?!



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