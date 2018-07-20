Володин с мамкой-миллионершей?

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его понять. Вот я совершил ошибку, обругал председателя Госдумы Вячеслава Володина за его слова о том, что государственная пенсионная система может быть отменена, а пенсионерам надо идти на спортплощадки. Видеоролик даже специальный сделал об этом.Поторопился. Если бы посидел, подумал, посмотрел документы, то не надо было бы сегодня записывать ролик с извинениями:Дело в том, что никто из нас не смог понять совершенно правильной фразы Володина «если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки».Всё на 100% верно.ФБК нашёл эту спортплощадку и готов показать вам необходимые документы.Да, действительно. Есть спортплощадка. Находится она в квартире. Есть счастливый пенсионер, собственник этой квартиры, сохраняющий удивительную бодрость и ясность ума в свои 82 года.Этого пенсионера зовут Лидия Петровна Барабанова.Она успешный бизнесмен, а также мама Вячеслава Володина.А это её квартира. Почему мы так уверены в том, что там и находится знаменитая володинская «спортплощадка для пенсионеров». Да потому что квартира почти 400 квадратных метров площади.ЧЕТЫРЕСТА. Зачем ещё 82-летней бабушке такая? Только спортом заниматься.Квартира в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» и стоит около 230 миллионов рублей.Сущая безделица для одного из лидеров партии «Единая Россия» и чиновника с 22-летним стажем.Про Лидию Петровну Барабанову писали в СМИ. Она всем известна своей потрясающей историей. Эта замечательная женщина была воспитательницей и учительницей в начальных классах.Лидия Петровна Барабанова, будущий миллиардер.А потом, в возрасте 72-х лет, решила податься в бизнес. И очень успешно у неё это вышло.Лидия Петровна сейчас владелица десяти компаний с миллиардными оборотами. У неё даже охотничье хозяйство есть площадью 50 тысяч гектаров.Барабанова активно занимается бизнесом и сейчас. Только две недели назад она зарегистрировала новую компанию и внесла в её уставный капитал 10 миллионов рублей.Вячеслав Володин, КОНЕЧНО ЖЕ, к этому не имеет ни малейшего отношения. 82-летняя мама бизнесмен. Она зарабатывает. Она покупает квартиры за сотни миллионов рублей.Сынулька же весь сгорает на госслужбе. Сначала в администрации президента, а сейчас вот занят повышением пенсионного возраста.Нам ужасно хочется, чтобы как можно больше пенсионеров страны узнало, как трогательно заботится о своей маме председатель Государственной думы РФ, какая у неё классная квартира.Очень хочется, чтобы эти две фразы шли вместе: «Володин предложил пенсионерам идти на спротплощадки» и «у мамы Володина квартира 400 квардартных метров за 230 миллионов рублей». У российских пенсионеров это должно намертво склеиться в голове.Мы квартиры нашли — сделали свою часть работы. Вы помогайте распространять ролик.Если вам нравится то, что делает ФБК, то загляните сюда и подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Вы наш единственный источник финансирования.P.S.Ещё одно. Знаете, мы почему-то не верим, что это мама Володина занимается бизнесом. Есть у нас подозрение, что это фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша. Всё принадлежит самому Володину и он коррупционер. Все соответствующие заявления отправим.***Количество заметок о найденой вчера 400-метровой квартире матери Володина, стоимостью 230 миллионов рублей:«Коммерсант» — 0 заметок;«РБК» — 0 заметок;«Ведомости» — 0 заметок.Можно было бы предположить, что редакциям и «журналистам» этих СМИ факт обнаружения элитной квартиры у 82-летней мамы высшего госчиновника не показался достойным упоминания. Но если посмотреть те же «Ведомости» по поиску «Володин», то обнаруживаются такие важнейшие новости как:— Володин исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии— Володин видит в словах Трампа возможность признания Крыма частью Россиии даже— Володин усомнился в желании депутатов отдыхать в недружественных России странахУдивительно как Кудрявцеву удалось превратить лучшую газету страны, определяющую передовые стандарты журналистики, в сборище трусливых мурзилоидов буквально за два года.Обнаружить, кто же на самом деле является начальником избирательного штаба Собчак у них не получилось.Сейчас вот, про квартиру они не пишут, зато есть анализ слов Володина, анализирующего слова Трампа.И ведь даже без расстрелов обошлось. Никто с пистолетом у виска не стоит. Не сомневаюсь, что и указаний о цензуре на летучках никто не даёт.«Они сами всё поняли».Умные же люди. Схватывают на лету. По мимике считывают.Обычно после подобных заявлений мне приходит пара писем: зря ты, Алексей, нас ругаешь. Лучше пойми нас, мы и полезное тоже делаем. Мы хорошие.Сразу отвечаю: нет, вы нехорошие. Мне вас не жалко.