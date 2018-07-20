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Володин с мамкой-миллионершей?

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Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его понять. Вот я совершил ошибку, обругал председателя Госдумы Вячеслава Володина за его слова о том, что государственная пенсионная система может быть отменена, а пенсионерам надо идти на спортплощадки. Видеоролик даже специальный сделал об этом.

Володин с мамкой-миллионершей?


Поторопился. Если бы посидел, подумал, посмотрел документы, то не надо было бы сегодня записывать ролик с извинениями:

Дело в том, что никто из нас не смог понять совершенно правильной фразы Володина «если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки».

Всё на 100% верно.



ФБК нашёл эту спортплощадку и готов показать вам необходимые документы.

Да, действительно. Есть спортплощадка. Находится она в квартире. Есть счастливый пенсионер, собственник этой квартиры, сохраняющий удивительную бодрость и ясность ума в свои 82 года.

Этого пенсионера зовут Лидия Петровна Барабанова.

Она успешный бизнесмен, а также мама Вячеслава Володина.

А это её квартира. Почему мы так уверены в том, что там и находится знаменитая володинская «спортплощадка для пенсионеров». Да потому что квартира почти 400 квадратных метров площади.

ЧЕТЫРЕСТА. Зачем ещё 82-летней бабушке такая? Только спортом заниматься.

Володин с мамкой-миллионершей?


Квартира в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» и стоит около 230 миллионов рублей.

Володин с мамкой-миллионершей?


Сущая безделица для одного из лидеров партии «Единая Россия» и чиновника с 22-летним стажем.

Про Лидию Петровну Барабанову писали в СМИ. Она всем известна своей потрясающей историей. Эта замечательная женщина была воспитательницей и учительницей в начальных классах.

Володин с мамкой-миллионершей?


Лидия Петровна Барабанова, будущий миллиардер.

А потом, в возрасте 72-х лет, решила податься в бизнес. И очень успешно у неё это вышло.

Лидия Петровна сейчас владелица десяти компаний с миллиардными оборотами. У неё даже охотничье хозяйство есть площадью 50 тысяч гектаров.

Барабанова активно занимается бизнесом и сейчас. Только две недели назад она зарегистрировала новую компанию и внесла в её уставный капитал 10 миллионов рублей.

Володин с мамкой-миллионершей?


Вячеслав Володин, КОНЕЧНО ЖЕ, к этому не имеет ни малейшего отношения. 82-летняя мама бизнесмен. Она зарабатывает. Она покупает квартиры за сотни миллионов рублей.

Сынулька же весь сгорает на госслужбе. Сначала в администрации президента, а сейчас вот занят повышением пенсионного возраста.

Нам ужасно хочется, чтобы как можно больше пенсионеров страны узнало, как трогательно заботится о своей маме председатель Государственной думы РФ, какая у неё классная квартира.

Очень хочется, чтобы эти две фразы шли вместе: «Володин предложил пенсионерам идти на спротплощадки» и «у мамы Володина квартира 400 квардартных метров за 230 миллионов рублей». У российских пенсионеров это должно намертво склеиться в голове.

Мы квартиры нашли — сделали свою часть работы. Вы помогайте распространять ролик.

Если вам нравится то, что делает ФБК, то загляните сюда и подпишитесь на ежемесячное пожертвование. Вы наш единственный источник финансирования.

P.S.

Ещё одно. Знаете, мы почему-то не верим, что это мама Володина занимается бизнесом. Есть у нас подозрение, что это фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша. Всё принадлежит самому Володину и он коррупционер. Все соответствующие заявления отправим.

Алексей Навальный

***

Кое-что о «немногих деловых СМИ, считающих себя приличными изданиями»

Количество заметок о найденой вчера 400-метровой квартире матери Володина, стоимостью 230 миллионов рублей:

«Коммерсант» — 0 заметок;

«РБК» — 0 заметок;

«Ведомости» — 0 заметок.

Можно было бы предположить, что редакциям и «журналистам» этих СМИ факт обнаружения элитной квартиры у 82-летней мамы высшего госчиновника не показался достойным упоминания. Но если посмотреть те же «Ведомости» по поиску «Володин», то обнаруживаются такие важнейшие новости как:

— Володин исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии

— Володин видит в словах Трампа возможность признания Крыма частью России
и даже

— Володин усомнился в желании депутатов отдыхать в недружественных России странах

Удивительно как Кудрявцеву удалось превратить лучшую газету страны, определяющую передовые стандарты журналистики, в сборище трусливых мурзилоидов буквально за два года.

Обнаружить, кто же на самом деле является начальником избирательного штаба Собчак у них не получилось.

Сейчас вот, про квартиру они не пишут, зато есть анализ слов Володина, анализирующего слова Трампа.

И ведь даже без расстрелов обошлось. Никто с пистолетом у виска не стоит. Не сомневаюсь, что и указаний о цензуре на летучках никто не даёт.

«Они сами всё поняли».

Умные же люди. Схватывают на лету. По мимике считывают.

Обычно после подобных заявлений мне приходит пара писем: зря ты, Алексей, нас ругаешь. Лучше пойми нас, мы и полезное тоже делаем. Мы хорошие.

Сразу отвечаю: нет, вы нехорошие. Мне вас не жалко.

Володин с мамкой-миллионершей?


Алексей Навальный






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  • 1 | 18.08.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все как по рекомендации медведева, помните его ПЕРЛ во время форума «Территория смыслов», который проходил на Клязьме,где он посоветовал учителям, недовольным своим заработком, уходить в бизнес: «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».
Шутки шутками, ну как они все уже зае...ли, мочи нет!!!!!!



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  • 2 | 18.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Высказывания можно перевести так :,, ...нх вы нужны учителки и отъ...сь от меня ..идите торговать семечками или продавщицами на базар ..." .Не все же как мать володина , такие " крутые".
Но зачем скрывать свой бизнес за спиной дряхлой старушки 80 лет.Вот так наша власть разводит всяких кухарок и прочих насекомых и юнг.
Когда же народ (86%) населения поймет красивыми сказками о жизни похожей в Пиндосссии, или непроходимо тупые двоечники по жизни?



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  • 3 | 18.08.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Детям в закрытой элитной королевской гимназии в Лондоне предложили написать сочинение на тему: " Как папа стал миллионером?"
Полкласса детей "новых русских " с возмущением отказались писать сочинение на эту тему вообще.
Родители- миллирдеры их поддержали.
Мысли о том, что они снова станут "российскими" миллионерами их тоже пугала.



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  • 4 | 18.08.2018, 12:46 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6695 | Рейтинг: +806,9
2| 18.08.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Высказывания можно перевести так :,, ...нх вы нужны учителки и отъ...сь от меня ..идите торговать семечками или продавщицами на базар ..." .Не все же как мать володина , такие " крутые".
Но зачем скрывать свой бизнес за спиной дряхлой старушки 80 лет.Вот так наша власть разводит всяких кухарок и прочих насекомых и юнг.
Когда же народ (86%) населения поймет красивыми сказками о жизни похожей в Пиндосссии, или непроходимо тупые двоечники по жизни?
=====================

Такой откровенно наглый коррупционер в "Пиндосссии" не сможет просуществовать в принципе.
Это тип чисто русский продукт, результат разложения мешанины коммунистического режима с клептократией (власти воров).



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  • 5 | 18.08.2018, 12:59 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34966 | Рейтинг: +5818,3
А в это время наш Вовчик гуляет в Австрии.
Да не один, а с хором казаков. Обошлось это нам, налогоплательщикам всего -то в 2 лимона.

====А в Канаде министра турнули только за то, что автомобиль служебный использовал для перевозки жены в больницу!
Россия-не Канада!



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  • 6 | 18.08.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
игра на опережение: или штаты скинут информацию в инфопространство россии для россиян, показывая вот кто вами рулит, или сами и решили лучше будет через навального- плюс это черная метка для того, прокого этот клип- значит сам главный им не доволен и играть сним в одной команде не хочет, постепенно сольют и отправят за экологией, тиграми или еще за какими исчезающими видами смотреть, в данном случае скорее за дворовыми спортплощадками - за то по всей стране!



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  • 7 | 18.08.2018, 13:02 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34966 | Рейтинг: +5818,3
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует небывалый рост тарифов ЖКХ, а также банкротство самих компаний, так как цены на коммунальные услуги будут индексироваться с учетом повышенного НДС.
Об этом пишет «Газета.ru». 'По материалам юридической социальной сети www.9111.ru ©'

============То ли ещё будет!



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  • 8 | 18.08.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повез казачков в Австрию? Не придумал более умного и толкового ? . Может захотел устрашить всех?
Ведь казаки еще с 1 мировой в глазах арийцев и австрияк как нещадных никому , любящих пожирать детское мясо, свирепых по натуре воинов . Ими пугали бюргеров в этих странах во время первой мировой.
Лучше б повез Киркорова с Буйновым .Или хор русской песни с Бабкиной.
Очередной пролет и по медвежьи неуклюже



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  • 9 | 18.08.2018, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше б повез Киркорова с Буйновым .Или хор русской песни с Бабкиной.

---------------------

Да ну их. А казачьи хоры тоже не люблю. Сплошной выпендрёж и танец с саблями.

Предпочитаю смотреть ансамбль народного танца им. И.Моисеева. Но на ТВ этот коллектив - редкость.

На ТВ - одна пакость, мерзость, гниль, гнусь, пошлость, примитив, дурновкусие!.. Уфф...



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  • 10 | 18.08.2018, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень хочется посмотреть на успешную бизнес-леди в таком возрасте. Почему бы не пригласить её на телевидение? Пусть поделиться секретом успеха как в таком возрасте достичь таких высот, и как можно вырастить такого умного мальчика (на примере своего сына).



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  • 11 | 18.08.2018, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 18.08.2018, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Очень хочется посмотреть на успешную бизнес-леди в таком возрасте. Почему бы не пригласить её на телевидение?

------------------------

Сколько уже мелькнуло на ТВ этих бодрящихся божьих одуванчиков, агитирующих за повышение пенсионного возраста! И эта ледя откажется от пенсии. Знаем.



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  • 12 | 18.08.2018, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна и люди не вполне адекватные !
Недавно вел разговор с соседями , на тему будущих 9 сентября
" выборов " в Курултай РБ .
Высказал мысль - Ни одного голоса эа кандидатов в депутаты
от " Единой России "
Сказали , нечего заниматься коммунистической пропагандой !
Сказали , тогда вот за кого голосовать , эти хоть как - то
работают !
По моему дремучость , глупость и невообразимая тупость
Российских БАРАНОВ , Безгранична !!
Они рождены для вечного рабства !



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  • 13 | 18.08.2018, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего про Володина не удивило! В ЕР сплошные воры и жулики! Очень Опытный



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  • 14 | 18.08.2018, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Написал пост 2 и заработал 4 минуса . Вотте хрен?. Значит , вот они непроходимо глупые на УЖе .
Админ , не убирай мой пост, пжлста!



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  • 15 | 18.08.2018, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
когда нажрутся сволочи! Сталина на них нет!



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  • 16 | 18.08.2018, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.08.2018, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
когда нажрутся сволочи! Сталина на них нет!
===
кстати сегодняшняя РФ произошла потому что Сталин не смог ввести выборы с допуском всех кандидатов включая беспартийных и СССР получил 1037...1938 годки!
Не всё так однозначно!
Рушится, т.е.погибает только нездоровый организм, - СССР! РФ идёт тем же курсом усугубленный воровством!



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