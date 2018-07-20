Володин с мамкой-миллионершей?

Поторопился. Если бы посидел, подумал, посмотрел документы, то не надо было бы сегодня записывать ролик с извинениями:
Дело в том, что никто из нас не смог понять совершенно правильной фразы Володина «если пенсионеры хотят жить дольше, то пусть идут на спортплощадки».
Всё на 100% верно.
ФБК нашёл эту спортплощадку и готов показать вам необходимые документы.
Да, действительно. Есть спортплощадка. Находится она в квартире. Есть счастливый пенсионер, собственник этой квартиры, сохраняющий удивительную бодрость и ясность ума в свои 82 года.
Этого пенсионера зовут Лидия Петровна Барабанова.
Она успешный бизнесмен, а также мама Вячеслава Володина.
А это её квартира. Почему мы так уверены в том, что там и находится знаменитая володинская «спортплощадка для пенсионеров». Да потому что квартира почти 400 квадратных метров площади.
ЧЕТЫРЕСТА. Зачем ещё 82-летней бабушке такая? Только спортом заниматься.
Квартира в элитном жилом комплексе «Белый Лебедь» и стоит около 230 миллионов рублей.
Сущая безделица для одного из лидеров партии «Единая Россия» и чиновника с 22-летним стажем.
Про Лидию Петровну Барабанову писали в СМИ. Она всем известна своей потрясающей историей. Эта замечательная женщина была воспитательницей и учительницей в начальных классах.
Лидия Петровна Барабанова, будущий миллиардер.
А потом, в возрасте 72-х лет, решила податься в бизнес. И очень успешно у неё это вышло.
Лидия Петровна сейчас владелица десяти компаний с миллиардными оборотами. У неё даже охотничье хозяйство есть площадью 50 тысяч гектаров.
Барабанова активно занимается бизнесом и сейчас. Только две недели назад она зарегистрировала новую компанию и внесла в её уставный капитал 10 миллионов рублей.
Вячеслав Володин, КОНЕЧНО ЖЕ, к этому не имеет ни малейшего отношения. 82-летняя мама бизнесмен. Она зарабатывает. Она покупает квартиры за сотни миллионов рублей.
Сынулька же весь сгорает на госслужбе. Сначала в администрации президента, а сейчас вот занят повышением пенсионного возраста.
Нам ужасно хочется, чтобы как можно больше пенсионеров страны узнало, как трогательно заботится о своей маме председатель Государственной думы РФ, какая у неё классная квартира.
Очень хочется, чтобы эти две фразы шли вместе: «Володин предложил пенсионерам идти на спротплощадки» и «у мамы Володина квартира 400 квардартных метров за 230 миллионов рублей». У российских пенсионеров это должно намертво склеиться в голове.
Мы квартиры нашли — сделали свою часть работы. Вы помогайте распространять ролик.
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P.S.
Ещё одно. Знаете, мы почему-то не верим, что это мама Володина занимается бизнесом. Есть у нас подозрение, что это фиктивный собственник и фиктивная бизнесменша. Всё принадлежит самому Володину и он коррупционер. Все соответствующие заявления отправим.
Алексей Навальный
***
Кое-что о «немногих деловых СМИ, считающих себя приличными изданиями»
Количество заметок о найденой вчера 400-метровой квартире матери Володина, стоимостью 230 миллионов рублей:
«Коммерсант» — 0 заметок;
«РБК» — 0 заметок;
«Ведомости» — 0 заметок.
Можно было бы предположить, что редакциям и «журналистам» этих СМИ факт обнаружения элитной квартиры у 82-летней мамы высшего госчиновника не показался достойным упоминания. Но если посмотреть те же «Ведомости» по поиску «Володин», то обнаруживаются такие важнейшие новости как:
— Володин исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии
— Володин видит в словах Трампа возможность признания Крыма частью России
и даже
— Володин усомнился в желании депутатов отдыхать в недружественных России странах
Удивительно как Кудрявцеву удалось превратить лучшую газету страны, определяющую передовые стандарты журналистики, в сборище трусливых мурзилоидов буквально за два года.
Обнаружить, кто же на самом деле является начальником избирательного штаба Собчак у них не получилось.
Сейчас вот, про квартиру они не пишут, зато есть анализ слов Володина, анализирующего слова Трампа.
И ведь даже без расстрелов обошлось. Никто с пистолетом у виска не стоит. Не сомневаюсь, что и указаний о цензуре на летучках никто не даёт.
«Они сами всё поняли».
Умные же люди. Схватывают на лету. По мимике считывают.
Обычно после подобных заявлений мне приходит пара писем: зря ты, Алексей, нас ругаешь. Лучше пойми нас, мы и полезное тоже делаем. Мы хорошие.
Сразу отвечаю: нет, вы нехорошие. Мне вас не жалко.
Алексей Навальный
Володин с мамкой-миллионершей?
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