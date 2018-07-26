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За все заплатит народ. Почему Путин не боится санкций

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Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит Владимира Путина изменить свою политику, считает Константин Эггерт.

За все заплатит народ. Почему Путин не боится санкций


Помните, несколько недель назад в Хельсинки состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа? Не помните? Ничего, это можно простить. Тем более что о фестивале братской российско-американской любви в финской столице сегодня не хотят вспоминать ни в Вашингтоне, где выступление Трампа на саммите сочли провальным, ни в Москве - где победные реляции на госканалах сменились шоком от того, как Конгресс, государственный департамент США, Совет национальной безопасности и даже лидеры республиканской партии "отмотали" это кино назад.

Это война санкций!

В разгаре настоящая санкционная война против Кремля. Даже на пике конфликта Кремля с Западом вокруг аннексии Крыма и конфликта с Украиной такого невозможно было себе представить: в течение 90 дней, начиная с 22 августа 2018 года, Соединенные Штаты введут в действие против российских физических и юридических лиц как минимум три, а скорее всего - четыре серии санкций. Четыре!

22 августа вступит в силу практически полный запрет на продажу российским контрагентам технологий двойного назначения плюс дополнительные ограничения в торговле (и без того не особенно активной). Они вводятся в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей.

Как сообщил в начале августа госдепартамент, правительство Соединенных Штатов получило от британских партнеров убедительные доказательства того, что это было покушение, организованное российскими государственными структурами. Санкции введут на основании закона 1991 года, который обязывает госорганы США наказывать государства, применяющие химическое или биологическое оружие. Закон применялся раньше всего дважды - против Сирии и против Северной Кореи.

Согласно документу, попавшее под санкции государство должно пообещать больше не применять химическое оружие и допустить на подозрительные объекты на своей территории международных инспекторов. Это обязанность страны, подписавшей (как Россия) Конвенцию о запрещении химического оружия. Однако Москва начисто отрицает причастность к делу Скрипалей. Это значит, что американцы через 90 дней, то есть в конце ноября, введут в действие вторую серию санкций (которые могут включать понижение уровня дипломатических отношений и даже запрет на полеты "Аэрофлота" в США).

Параллельно разворачивается другая история - с новым законом о санкциях, инициированным группой сенаторов, как республиканцев, так и демократов.

Он начал свой путь по сенатским комитетам и призван наказать российское государство за вмешательство в американские выборы. После недавнего заявления компании Microsoft о том, что хакеры, связанные с ГРУ, пытались недавно атаковать сайты близких к республиканцам Института Хадсона и Международного республиканского института, закон в довольно жесткой формулировке может быть принят в октябре. Здесь и запрет на операции с российским госдолгом, и новые санкции против государственных банков (главная интрига же в том, запретят ли им проводить транзакции в долларах), и указание ЦРУ, ФБР и министерству финансов собрать и обнародовать данные о зарубежных активах Владимира Путина и его близкого круга.

Трамп спасает Украину

Наконец, на минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила: в сентябре Америка введет санкции против компаний, намеревающихся строить важнейший для России газопровод "Северный поток-2". Единственный нерешенный вопрос, по данным издания, это вводить санкции также против банков, которые готовы финансировать проект или пока ограничиться только основными акционерами? Администрация Трампа в точности последовала за своим президентом, который обвинил Германию в том, что она находится "в плену" у России из-за поставок газа.

Судя по всему, Ангела Меркель и Владимир Путин обсуждали этот неприятный момент на своей встрече на прошлой неделе в Бранденбурге. Однако ни канцлер, ни президент не смогут ничего предпринять. Если судить по тому, как быстро европейские компании стали выходить из проектов в Иране, стоило Америке восстановить санкции против тегеранского режима, то аналогично поступят и участники "Северного потока-2".

Здесь неважно, руководствовалась ли администрация Трампа только политическими, или также коммерческими причинами (возможно), и интересна ли лично хозяину Белого дома судьба Украины и ее доходов от транзита российского газа (скорее всего, не очень). Важно, что эти новые санкции, если их введут, решают вопрос о судьбе украинского транзита надолго, если не навсегда. Ни Кремль, ни ведомство федерального канцлера, ни Европейская комиссия, ни папа римский не способны ничего поделать с фактически глобальной юрисдикцией американских санкций.

Почему Путин не боится?

Санкций, которые, замечу, имеют все более серьезный эффект, что бы ни вопили на ток-шоу Соловьева штатные "эксперты". Новый доклад министерства природных ресурсов и экологии России, казенно названный "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2016 и 2017 году" рисует неутешительную для Кремля картину: за два года не начато ни одного(!) крупного проекта в нефтегазовой сфере.

Все те, на которые еще три года назад возлагались большие надежды (разработка арктического шельфа "Роснефтью", строительство и запуск СПГ-терминала "Газпрома" в Калининградской области, развитие Киринского месторождения газового конденсата в Охотском море и другие) заморожены. Иностранные партнеры дистанцируются от Москвы, и даже некогда "дружественные" "Роснефти" техасцы из "ЭксонМобил" свято блюдут санкционную чистоту - несмотря на потери от торможения проекта "Сахалин-1". Российская энергетическая сфера не может развиваться без иностранных инвестиций и технологий. Это аксиома. И с этим официальной Москве теперь жить.

Санкции вообще трудно оценивать в краткосрочной перспективе. Их реальный эффект начинает проясняться лишь сейчас, через четыре года после вступления в силу первых ограничений. Однако, никакие доклады министерств не заставят Владимира Путина "пойти на поклон" к Вашингтону. В Москве явно рассчитывают, во-первых, на окончание расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Кремль, очевидно, уверен: оно закончится хорошо для Трампа, и тогда можно будет провести "Хельсинки-2" и не спеша обо всем договориться.

Во-вторых, администрация президента надеется на антиамериканские настроения в Европе, и особенно в Германии. Старая брежневская политика вбивания клиньев между Америкой и Европой, что называется, проверена временем. Наконец, в-третьих, доходов от экспорта сырья пока очевидно хватает, чтобы гасить социальное недовольство. А шантаж твиттер-интеллигенции судебными процессами за посты в соцсетях помогает держать в узде тех, кого семь лет назад некоторые сотрудники администрации не без уважения именовали "рассерженными горожанами".

В Кремле явно не верят, что американцы пойдут настолько далеко, чтобы парализовать работу российских госбанков. Ну, а остальное, с точки зрения российской власти, хоть и неприятно, но пережить можно. Не успеет закончиться год, и мы узнаем, верен ли этот расчет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW.






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  • 1 | 22.08.2018, 09:43 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит Владимира Путина изменить свою политику, считает Константин Эггерт.

=====================Это он так считает. А вот я считаю, что сколько веревочке ни виться, а всё равно конец будет.



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  • 2 | 22.08.2018, 09:43 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит Владимира Путина изменить свою политику, считает Константин Эггерт.

=====================Это он так считает. А вот я считаю, что сколько веревочке ни виться, а всё равно конец будет.



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  • 3 | 22.08.2018, 09:45 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Константи́н Петро́вич фон Э́ггерт - российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь», . Википедия
Родился: 22 мая 1964 г. (возраст 54 года), Москва

=================Молод ишшо.



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  • 4 | 22.08.2018, 09:50 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Дождь стал отстоем. =Возразите.



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  • 5 | 22.08.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.08.2018, 09:45 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 34992 | Рейтинг: +5818,4
Константи́н Петро́вич фон Э́ггерт - российский журналист, публицист, обозреватель и ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь», . Википедия
Родился: 22 мая 1964 г. (возраст 54 года), Москва

=================Молод ишшо.
__________________________
уж сколько раз твердили миру... молодость - не грех, никогда не оценивай человека по возрасту и да, у молодого всегда есть преимущество перед старым - молодой еще может стать таким какой ты щас, а вот ты уже никогда не станешь таким как молодой
кстати про веревочку - я с тобой не прав, не всегда у веревочки конец показывается. примеры привести или сам знаешь?
турк



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  • 6 | 22.08.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так же изощренно и уверенно как путин держится ялалов, разоривший за 6,5 половиной лет бюджет города, да еще впридачу федеральный бюджет на 1,6млрд руб
Теперь бежит в депутаты-сенаторы за неприксновенностью.
Газоны, цветы, скверы - это не в первую очередь для горожан - его фирмы отмывают горбюджет в его карман. (Потайной миллиардер)



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  • 7 | 22.08.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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А почему бы ему не уйти депутатом или сенатором
Награбил и уворовал столько, что даже страшно:
почище еще и качкаева
из городского бюджета миллиарды на застройку всего уфимского района вокруг Уфы коттеджными поселками, стоимость каждого не менее 500млн.руб. бюджета города. вот еще один «Парк-Сити»
из федерального бюджета своим подельникам-строителям.
да еще за них перечислил 600 млн.руб обратно в федеральный фонд в ноябре 2017г , в 2018году остальное из 1,6млрд.руб.
шутить с федеральным фондом, как с горбюджетом, поопасался – вернул в фонд сноса ветхого жилья.

А еще он все 6 лет берет кредиты, которые когда-то за него будет погашать другой глава города.
Непомерная жадность и аппетит в присвоени денег не только из бюджета, но и из карманов граждан города по всяким платежам и за комм.услуги, а также обманутых дольщиков.
Надзор и контроль за ним в расходовании горбюджета в его же руках



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  • 8 | 22.08.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему бы ему не уйти депутатом или сенатором
Награбил и уворовал столько, что даже страшно:
почище еще и качкаева
из городского бюджета миллиарды на застройку всего уфимского района вокруг Уфы коттеджными поселками, стоимость каждого не менее 500млн.руб. бюджета города. вот еще один «Парк-Сити»
из федерального бюджета своим подельникам-строителям.
да еще за них перечислил 600 млн.руб обратно в федеральный фонд в ноябре 2017г , в 2018году остальное из 1,6млрд.руб.
шутить с федеральным фондом, как с горбюджетом, поопасался – вернул в фонд сноса ветхого жилья.

А еще он все 6 лет берет кредиты, которые когда-то за него будет погашать другой глава города.
Непомерная жадность и аппетит в присвоени денег не только из бюджета, но и из карманов граждан города по всяким платежам и за комм.услуги, а также обманутых дольщиков.
Надзор и контроль за ним в расходовании горбюджета в его же руках



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  • 9 | 22.08.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему Путин не боится санкций
=================================================
Путин страшно боится санкций. Он прекрасно понимает, что ему наступают кранты. И этот бандюган готов пойти на все чтобы, чтобы сохранить свою жизнь.
Русские офицеры в таких ситуациях пускали себе пулю в весок!
Но это РУсские....
Но это офицеры...
У них было понятие о ЧЕСТИ......



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  • 10 | 22.08.2018, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
..... никогда не оценивай человека по возрасту и да, у молодого всегда есть преимущество перед старым - молодой еще может стать таким какой ты щас, а вот ты уже никогда не станешь таким как молодой
кстати про веревочку - я с тобой не прав, не всегда у веревочки конец показывается. примеры привести или сам знаешь?-турок

=================Ну, может молодость и хороша в койке, но, что-то Нобелевских лауреатов среди пацанов не наблюдается.
-----А насчёт конца и веревочки- задаю встречный вопрос- Вова- бессмертен и вечно живой?



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  • 11 | 22.08.2018, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
9 | 22.08.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему Путин не боится санкций
=================================================
Путин страшно боится санкций. Он прекрасно понимает, что ему наступают кранты.

====================А вот Костик Эггерт уверен, что не боится.
И вообще. все эти Эггерты, Айсберги , Вайсберги и Рубиновичи надоели. Назовите еврея шахтера!



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  • 12 | 22.08.2018, 10:50 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
Юнгу:

Сэр Константи́н Серге́евич Новосёлов — российский и британский физик. Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, член Лондонского королевского общества. По состоянию на май 2018 года имеет более 140000 цитирований своих работ. Википедия
Родился: 23 августа 1974 г.


В 2010г. сколько ему было? 36 лет.

Самым молодым обладателем Нобелевской премии в области физики является австралиец Уильям Лоренс Брэгг. В 1915 году совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей» — ему на тот момент было 25 лет.

Химия


Здесь самым молодым лауреатом стал француз Фредерик Жолио-Кюри, которому было 35 лет. Премию он получил совместно со своей женой Ирен Жолио-Кюри (старшая дочь Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри), которая на три года старше его. Жолио-Кюри занимались исследованием частиц и синтезировали большое число новых радиоактивных элементов.

Медицина


Самым молодым лауреатом-медиком стал канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг, на момент вручения награды ему было 32 года. Премию он получил в 1923 году совместно с Джоном Маклеодом. Благодаря Бантингу стала проще жизнь болеющих сахарным диабетом — ученый является одним из открывателей гормона инсулина. В его день рождения, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.
__________________________________
Хотя - да, средний возраст нобелевских лауреатов - весьма преклонен. Ну так это высшая награда и путь к ней долог.
Но считать Эггерта слишком молодым для понимания экономики - это полная чушь!
Ведущие экономисты МИРА, такие как Сергей Гуриев и его жена Екатерина Журавская - весьма молоды.(1971,1972г.р.)



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  • 13 | 22.08.2018, 10:54 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
А ты, юнг, оказался антисемитом... при чём - оголтелым!

Э́ггерт (нем. Eggert) — немецкая фамилия. Известные носители:

Эггерт, Андерс (род. 1982) — датский гандболист, левый крайний немецкого клуба «Фленсбург-Хандевитт» и сборной Дании.
Эггерт, Вальтер (род. 1940) — немецкий саночник, участник Олимпийских игр 1964 года.
Эггерт, Константин Владимирович (1883—1955) — актёр, режиссёр
Эггерт, Константин Петрович (род. 1964) — российский радиожурналист, главный редактор московского бюро русской службы «Би-би-си».
Эггерт, Марта (1912—2013) — венгерская певица оперетты и киноактриса.
Эггерт, Николь (род. 1972) — американская актриса.
Эггерт, Пётр Константинович — кинооператор, сын К. В. Эггерта.
Эггерт, Тони (род. 1988) — немецкий саночник, чемпион мира в мужском парном разряде.

С какого перепуга ты причислил Эггерта к евреям?!



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