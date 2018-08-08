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Новая Газета провела расследование прошлого Михаила Бабича

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Ближайшим соседям России в качестве послов иногда достаются люди, пережившие коррупционные скандалы. И бывает так, что ничем хорошим это не заканчивается. Например, Михаила Зурабова отправили послом на Украину. Зурабов, напомню, был министром здравоохранения, когда в 2006 году прошли повальные аресты руководителей Фонда обязательного медицинского страхования, «взяли» даже бывшего заместителя Зурабова по страховой компании «МАКС». На следующий год Зурабов покинул пост. А еще через год оказался в Киеве. Неизвестно, как посольство информировало Кремль и насколько хорошо контактировало с местными элитами, но свержение президента Украины Януковича было столь неожиданным, что для его экстренной эвакуации пришлось проводить спасательную операцию.

Новая Газета провела расследование прошлого Михаила Бабича


И вот — повторение сюжета. Послом России в Белоруссии назначен Михаил Бабич. Он известен не только тем, что был приволжским полпредом президента и меньше трех месяцев председателем правительства Чечни, но и тем, что еще в начале 2000-х фигурировал в уголовном деле о продаже продовольствия, полученного Россией от США и Евросоюза.

Материалы этого дела рассматривала, в частности, комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией, в которой активно участвовал депутат и зам главного редактора «Новой газеты» Юрий Щекочихин. В итоге на пленарное заседание должен был быть вынесен документ, предлагающий президенту отправить в отставку двух заместителей генерального прокурора, которые, по мнению депутатов, препятствовали объективному расследованию целого ряда коррупционных уголовных дел, в том числе — и того, в котором фигурировал Бабич.

Речь в депутатских материалах идет об уголовном деле № 9247, возбужденном в мае 2000 года Следственным комитетом МВД. Его суть: согласно межправительственным соглашениям, США и Европа с 1999 года поставляли в Россию продовольствие, которым распоряжался уполномоченный правительством агент — «Росмясомолторг», там Бабич был первым вице-президентом. Как сказано в материалах, по версии следствия, Бабич, а затем и его преемник «реализовали продукцию через сторонние организации, в том числе зарегистрированные на подставных лиц. В результате чего вырученные наличные и безналичные средства в сумме более 1 млрд рублей поступили не на специальный отдельный счет Минфина России, а на счет «Росмясомолторга», других организаций и присвоены».

Схема выглядела так. Мясопродукты и сухое молоко приходили в Россию и «по разнарядкам» руководителей «Росмясомолторга» доставались фирмам, «в число которых входили и фиктивные». Следствию стало известно, что Бабич в 1990-х руководил «Корпорацией Антей». «Месторасположение корпорации являлось также базой, где фактически находились фиктивные фирмы», — говорилось в материалах депутатской комиссии. «Сотрудники корпорации представляли [эти] фиктивные (зарегистрированные по утерянным паспортам) фирмы».

Также «фирмами, входящими в холдинг, были заключены договоры на поставку большого количества продовольствия в МВД, Министерство обороны, МЧС России. Реальное исполнение этих договоров со стороны корпорации при отсутствии сырья и оборудования могло быть лишь путем выведения из-под государственного контроля распределения бесплатных мясопродуктов и сухого молока», — отмечали депутаты.

По версии следствия, «через эти фирмы были неоднократно проведены фиктивные документы на реализацию мясопродуктов и сухого молока (без реального процесса купли-продажи) в результате чего были превышены цены на продукцию до 100% и не уплачен НДС в крупном размере».

«6 марта 2001 года заместителем генерального прокурора РФ Колмогоровым… санкционирована мера пресечения в отношении Бабича и его соучастников — Илясова, Новожилова, Богатырева: содержание под стражей. Богатырев, Илясов и Новожилов задержаны, им предъявлено обвинение, Бабич скрылся».

Впрочем, это уголовное дело ничем не завершилось. Другой замгенпрокурора — Юрий Бирюков — отменил постановление об аресте Бабича. Материалы дела — больше 400 томов — передали в московскую прокуратуру, и в итоге оно было прекращено.

В 2001 году Генпрокуратура сообщила Госдуме, что «предъявленные должностным лицам «Росмясомолторга» Илясову, Богатыреву, Новожилову, Поляковой и Бабичу обвинения в завладении в составе организованной группы денежными средствами, вырученными от поставок мясопродуктов и сухого молока, своего подтверждения не нашли…»

Бабич с тех пор побывал зампредом правительства Московской области, первым замглавы администрации Ивановской области, депутатом, помощником министра экономического развития, помощником директора пограничной службы ФСБ и даже председателем Государственной комиссии по химическому разоружению.

Губернатор Ивановской области Владимир Тихонов, провожая Бабича на должность премьера Чечни, в 2002 году отметил, что это назначение произошло по инициативе Владимира Путина. И что президент выразил руководству области благодарность «за подготовку такого специалиста».

У родственников нового посла России в Белоруссии был неплохой бизнес. По данным реестра, после прекращения уголовного дела родные и близкие Бабича много лет оставались поставщиками структур МВД, МЧС, Минобороны, ФСО и ФСБ. Причем со временем суммы контрактов все возрастали.

Фирма «Текстильцентр», которой в прошлом владели сестра Бабича Алла Полякова и Галина Бабич, с 2006 по 2008 год получила от МВД, МЧС и ФСО контрактов больше, чем на 10 млн рублей, поставляя нательное белье, галстуки и полотенца.

С 2009 по 2011 год подконтрольный мужу сестры Бабича Вадиму Новожилову «Серпуховский мясоперерабатывающий комплекс» (обанкротился к 2015 году) обеспечил МВД, МЧС и санаторий ФСБ колбасой и ветчиной больше чем на 1,2 млрд рублей.

Подконтрольное «Группе компаний Антей» Новожилова ООО «Фабрика» предоставило махровые и вафельные полотенца для ФСО, а также блузки и рубашки для МВД в 2016 году больше чем на 300 млн рублей. А принадлежащая той же группе фирма «Стиль-1» с 2013 по 2016 год получила контрактов на 7,12 млрд рублей от Главного управления обустройства войск и других подобных структур. Фирма проводила проектно-изыскательские работы, капремонт и реконструкцию объектов военных городков, общежитий и создавала инфраструктуру полигона для международных армейских игр.

НГ
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  • 1 | 28.08.2018, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35011 | Рейтинг: +5818,5
А уж как перед ним Хамитов прогибался! Только что взасос не лобызал!===Всё прогнило, всех на свалку!



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  • 2 | 28.08.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эка невидаль вор - посол (рифма получилась), у нас на о-го -го каких постах ворье сидит (не буду "показывать пальцем" сами всё знаете) и не чо !
-"Вор ворону глаз не выклюет"
- "Рука руку моет"
- и тд и тп...



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  • 3 | 28.08.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
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В настоящее время только люди с криминальным прошлым обладают организаторскими способностями. Украл, но ни сел и вот уже готовый менеджер (умеет с людьми работать). Раньше Партия, Комсомол были кузницей кадров, а теперь ОПГ



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  • 4 | 28.08.2018, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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На следующий год Зурабов покинул пост. А еще через год оказался в Киеве. Неизвестно, как посольство информировало Кремль и насколько хорошо контактировало с местными элитами...

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Они хорошо контактировали с местными элитами - что Зурабов, что Черномырдин. На территории посольства проводили для галочки изолированные от широких масс "Дни дружбы" - остальное время проводили в саунах и на пикниках. Послать бы их... Прогуляли Украину. Песец подкрался незаметно.



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  • 5 | 28.08.2018, 16:31 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5777 | Рейтинг: -177,1
1 | 28.08.2018, 09:44 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35011 | Рейтинг: +5818,6
А уж как перед ним Хамитов прогибался! Только что взасос не лобызал!===Всё прогнило, всех на свалку!


Нормально они общались.Правда без обнимашек, но это и не нужно.



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  • 6 | 28.08.2018, 19:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна РФ , СОТКАНА из ПРЕДАТЕЛЬСТВА , ЛЖИ , ВОРОВСТВА и БАНДИТИЗМА ничто не остановит ее РАЗВАЛ !
Двойное измышление и интерпретация своих Законов для применения своих граждан , это КАРРОЗИЯ которая разъест со временем все государство и ее структуры управления !
Со временем все ПРОДАДУТ и СДАДУТ наши Шавки перед США !



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  • 7 | 28.08.2018, 23:16 | Автор: Кухарка
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В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремизм в постах в соцсетях и передают сведения правоохранителям
В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут в социальных сетях признаки экстремизма и отправляют эти публикации в правоохранительные органы. Участники сообщества называют себя кибердружиной. Об этом «Эху» рассказала журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию.

В свою очередь, по словам М.Махониной, в департаменте молодежной политики отрицают свою причастность к организации. «Там сообщают, что всем заправляет исполнительный директор», — рассказала корреспондент.

Она пояснила, что «кибердружину» «курирует исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». По словам М.Махониной, в организации также есть «руководитель по развитию киберволонтерства, который работает с волонтерами и пишет заявления». «Еще есть волонтеры, они просто кидают ссылки», — уточнила она.

По словам Махониной, к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.
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А!!!! Значит, теперь под экстремизм попадет изображение супер-пупер танка Армата, кинофильм "С легким паром" и фотка дохлого ублюдка сралина с трубкой. Ну круто, чо!

Страна потомственных стукачей - результат 100-летнего генетического отбора...



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