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Сплотимся вокруг нацлидера и поработаем до гроба

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Путин смягчил приговор. Но не всем. По приговору суда первой инстанции, точнее, первого чтения, бабам давали по восемь лет, мужикам – пятёру. Но учитывая, что это все-таки женщины, Путин вошел в положение, учел смягчающие обстоятельства и пожалел тётенек. В его предложениях есть даже что-то вроде УДО. Родишь троих – тебе еще трешку скинут, четверых – четыре. С учетом того, что женщины стали активно рожать и после сорока, есть стимул производить потомство прямо до пенсии. И вместе со свидетельством о рождении и сертификатом на материнский капитал, вам выпишут пенсионное удостоверение. И будете вы многодетной пенсионеркой. Заодно ваши дети поработают на будущих пенсионеров. У нас же демографический провал после лихих 90-х.

Сплотимся вокруг нацлидера и поработаем до гроба


Но раз уж президент решил проводить пенсионную реформу в жанре тюремной лирики, то его слова я рассматриваю почти как чистосердечное признание. Вот он — гений современности, а за двадцать лет правления так ничего и не смог сделать с 90-ми годами. Двадцать лет великолепно правил страной и мы торжественно пришли к тому, что пенсии платить нечем. Нефть хлебали цистернами, продавали ее по цене героина, а платить нечем. Экономика растет, стабильность крепнет, резервы глубоки, мощь велика, престиж гигантский – всё хорошо, только денег нет. И последствия никак не преодолеваются.

Чем лучше живем, тем туже пояса. Чем сильнее государство, тем беднее его казна. И ладно бы пенсии-то были ого-го! Но в России нищий на паперти получает больше, чем ветеран труда. Путин был откровенен и передал нам ход своих мыслей. Он думал, откуда взять деньги. Ввести новые налоги, продать собственность, пустить по ветру резервы. То есть он видел только два способа — или ограбить нас еще раз или пропить награбленное прежде.

А заработать не думали? Если бы экономика действительно росла, не было бы никаких проблем с деньгами. Если бы росли реальные доходы, то не было бы проблем с наполнением казны. Тогда и не пришлось бы думать о поборах и распродаже запасов.

Проблема не в 90-х, а в том, что именно после 2000 года, имея фантастические условия для рывка, Россия под руководством Путина, по факту простояла эти 20 лет на месте. И за эти 20 лет люди, полные энергии и сил, состарились и подошли к пенсии. А платить пенсию нечем. И нас теперь просят отнестись с пониманием. И мы теперь действительно понимаем. Очень хорошо, что Путин больше не прячется за четыре сотни клоунов из Думы, которые сначала проголосовали одно, а завтра по свистку проголосуют другое. Хорошо, что Путин не пихает вперед себя под плевки и насмешки Медведева, получившего спортивную травму. Нам есть с кого спросить за нашу счастливую старость. С полным пониманием.

Антон Орехъ






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  • Гость
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  • 1 | 30.08.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Денег нет? The Insider измерил в пенсиях коррупционные доходы Путина, Медведева и других госслужащих
29 августа во время обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что правительство изучало «все возможные альтернативные сценарии», помимо повышения возраста выхода на пенсию, но оказалось, что «ничего кардинально они не решают», и другого выхода нет. The Insider все же нашел один альтернативный сценарий — это коррупционные доходы российских государственных деятелей, включая и самого Владимира Путина. По данным Института экономической политики, на одних только госзакупках в России разворовывается 2 трлн руб. в год, что вдвое больше средств, которые планировалось сэкономить на повышении пенсионного возраста (и это еще до «смягчения»). Иными словами, если вместо пенсионной реформы провести антикоррупционную, то удастся не только заткнуть дыру в бюджете, но и найти дополнительный триллион рублей в год для все тех же пенсионеров. The Insider также подсчитал, сколько пенсионеров могли бы прокормиться за счет незаконно нажитых средств конкретных государственных деятелей и представителей госкорпораций.
Владимир Путин — 12,5 млн пенсионеров
Дмитрий Медведев — 5 млн пенсионеров
Вячеслав Володин — 70 тысяч пенсионеров
Игорь Сечин — 1 250 000 пенсионеров
Алексей Миллер — 350 тысяч пенсионеров



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  • Гость
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  • 2 | 30.08.2018, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин: мы тратим на пенсии 20 млрд. в день, это колоссальная цифра, больше в день мы только воруем.



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