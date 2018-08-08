Дмитрий Гудков: Домашняя заготовка для зрителей

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Гимн, который не легко сп ...

Корней (24)! Я не лингвист.Но на вопрос,откуда я-отвечаю:я жила НА Ур ...
  Рейтинг: +3  черепаха

Лев Шлосберг: Ценные приз ...

Названа самая умирающая от алкоголя нация.30.08.2018 Страной с самым ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Сплотимся вокруг нацлидер ...

Ждал обоснование введения прогрессивного налога, но видно доводы Куд ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Отряды Путина» ответили ...

РФ,- единственная страна в мире которая в ответ на санкции, вводит сан ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Карманная инициативная ...

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму. ...
  31.08.2018   808   12

14 макрорегионов: А что ...

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной ...
  31.08.2018   319   6

VIP-Коммуняка с люксами ...

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного ...
  31.08.2018   295   6

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   324   7

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – ...
  31.08.2018   339   15

Обсуждаемое за месяц
Карманная инициативная ...

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму. ...
  31.08.2018   808   12

14 макрорегионов: А что ...

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной ...
  31.08.2018   319   6

VIP-Коммуняка с люксами ...

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного ...
  31.08.2018   295   6

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   324   7

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – ...
  31.08.2018   339   15

Последние публикации
Карманная инициативная ...

КПРФ в Башкортостане создала инициативную группу по пенсионному референдуму. ...
  31.08.2018   808   12

14 макрорегионов: А что ...

Одной из самых обсуждаемых тем этой недели — после пресловутой пенсионной ...
  31.08.2018   319   6

VIP-Коммуняка с люксами ...

Документ под названием "Рекомендации к обеспечению требований для комфортного ...
  31.08.2018   295   6

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   324   7

Дмитрий Гудков: Домашняя ...

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – ...
  31.08.2018   339   15

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   959   11

Изя — все. Земля ему ...

Певец Иосиф Кобзон опроверг информацию, о том, что он планировал просить ...
  31.08.2018   393   24

Правоохранительные ...

У менеджера «Башнефти» и депутата-единоросса арестовали дорогостоящую иномарку. ...
  30.08.2018   1715   7

Гимн, который не легко ...

Автору текста гимна Башкирии наконец-то присвоили звание «Почетный гражданин ...
  30.08.2018   719   69

Аббас Галлямов ...

Политтехнолог назвал два основных варианта развития событий для Кремля после ...
  30.08.2018   1415   16

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52309   52

Гудков: Россия как ...

Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, ...
  29.08.2018   8216   118

Один в стране дураков: ...

Давно известно, что у чиновников и депутатов самые крепкие семьи. Потому что ...
  29.08.2018   6243   9

Сплотимся вокруг ...

Путин смягчил приговор. Но не всем. По приговору суда первой инстанции, точнее, ...
  30.08.2018   3516   25

Лев Шлосберг: Ценные ...

Президент России признал авторство пенсионной реформы, но не сострадает людям и ...
  30.08.2018   2069   114

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   222660   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115243   50

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52309   52

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46562   18

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   43106   134


Дмитрий Гудков: Домашняя заготовка для зрителей

Оценили
0



Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – 65м. На три года скостил срок. И все. Из сколько-нибудь существенных послаблений – только налоговые льготы по границе прежнего возраста.

Дмитрий Гудков: Домашняя заготовка для зрителей


То есть в эту «реформу» (а на самом деле – чисто механическую тупую экономию денег) изначально был заложен люфт. Не было бы падения рейтинга – так бы все и осталось. Падение случилось – использовали домашнюю заготовку.

Все прочие путинские послабления – такая же разводка. Уменьшить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей, дать льготы коренным народам Севера – это все предложения карманной думской оппозиции. Теперь она сможет отказаться от референдума, заявив, что «Владимир Владимирович к нам прислушался».

На самом деле, все совсем безрадостно. Ведь Путин не просто повышает пенсионный возраст – он еще и вводит уголовную (!!!) ответственность за увольнение работников, которым до пенсии осталось 5 лет. Это значит только одно: в течение этих 5 лет любой «предпенсионер» будет получать волчий билет. Работодатели станут шарахаться от него, как от зачумленного, и если и брать к себе – то только на краткосрочные контракты, чтобы можно было избавиться в любой момент. Такая вот перспектива.

Вместо этих полицейских мер давным-давно можно было ввести экономическое стимулирование: например, избавлять «предпенсионеров» от налогов и страховых взносов. Повышать им уровень будущей пенсии за счет более позднего добровольного выхода на пенсию. То есть мотивировать и работников, и работодателей: все это я предлагал в «Ведомостях» еще много лет назад – но вместо этого Путин придумал уголовку, принудительное повышение пенсионного возраста и налогов.

Резюмирую: под тонны словесной руды про надои, рост экономики и снижение безработицы Путин навязывает все то же самое. Сначала украл накопительные пенсии – теперь вошел во вкус. Вся карманная оппозиция сдулась после первого же тычка. А другой во власти нет. И ни на какие уступки никто больше не пойдет: теперь разговаривать с гражданами будет Росгвардия через мегафоны.

Пенсию не дают, ее берут. Только сначала это нужно сделать со свободой.

Дмитрий Гудков






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 31.08.2018, 09:12 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35030 | Рейтинг: +5819,3
Все путинские послабления – разводка. Уменьшить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей, дать льготы коренным народам Севера ...........



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 31.08.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне путин показался эдаким директором школы, который пришел к второклашкам, и начал объяснять им (неразумным) "что такое хорошо, и что такое плохо".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионная "реформа" - это признание полного провала своей экономической политики!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 31.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все путинские послабления – разводка. Уменьшить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей, дать льготы коренным народам Севера ....
==========================================================Ка
к разводка-то мешает либерастне! Ведь царь Лешик и вор-комсорг уже подготовили рэформу с полным отказом в пенсиях для "ваты" , а заодно персоналки для либерастнии-веника, швондеровича, гавнапольского...А тут такой облом-многодетные матери-народы Севера, да еще ЕРцы от депутатских пенсий всей партией отказались! Испортили малину юнгам и кухеркам!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсию не дают, ее берут сказал Дмитрий Гудков владелец коллекторского агенства. Сколько он пенсий отобрал у пенсионеров?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.08.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсию не дают, ее берут сказал Дмитрий Гудков владелец коллекторского агенства. Сколько он пенсий отобрал у пенсионеров?
____________________________________________________________
______
Да мог бы и еще больше отобрать, да тут Путин некстати для семейки гудков объявил о пенсионной рэформе, здорово гешефт гудкам попортил!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 31.08.2018, 12:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 690 | Рейтинг: +92,3
5 | 31.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсию не дают, ее берут сказал Дмитрий Гудков владелец коллекторского агенства. Сколько он пенсий отобрал у пенсионеров?
.......................................
После Путинской реформы скольких людей лишать пенсии вообще? Эти просто не доживут.
Экономленное будут переваривать силовики, которые как и прежде будут выходить на пенсию в 45 лет, со стажем 20 лет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 31.08.2018, 12:45 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1858 | Комментарии: 60562 | Рейтинг: +12253,1
После Путинской реформы скольких людей лишать пенсии вообще? Эти просто не доживут.
_________________________________
10 миллионов - не доживут. В основном(две трети) мужчины...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 31.08.2018, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 31.08.2018, 12:45 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1858 | Комментарии: 60561 | Рейтинг: +12252,9
После Путинской реформы скольких людей лишать пенсии вообще? Эти просто не доживут.
_________________________________
10 миллионов - не доживут. В основном(две трети) мужчины...

============не нужны нам недееспособные холопы!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 31.08.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.08.2018, 12:36 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 689 | Рейтинг: +92,3

5 | 31.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсию не дают, ее берут сказал Дмитрий Гудков владелец коллекторского агенства. Сколько он пенсий отобрал у пенсионеров?
.......................................
После Путинской реформы скольких людей лишать пенсии вообще? Эти просто не доживут.
Экономленное будут переваривать силовики, которые как и прежде будут выходить на пенсию в 45 лет, со стажем 20 лет.
-------------------------
И поэтому ты считаешь Гудкова прекрасным человеком и своим вождем?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 31.08.2018, 14:52 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 690 | Рейтинг: +92,3
10 | 31.08.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 31.08.2018, 12:36 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 689 | Рейтинг: +92,3

5 | 31.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсию не дают, ее берут сказал Дмитрий Гудков владелец коллекторского агенства. Сколько он пенсий отобрал у пенсионеров?
.......................................
После Путинской реформы скольких людей лишать пенсии вообще? Эти просто не доживут.
Экономленное будут переваривать силовики, которые как и прежде будут выходить на пенсию в 45 лет, со стажем 20 лет.
-------------------------
И поэтому ты считаешь Гудкова прекрасным человеком и своим вождем?
...................................

Ты идиот, не занимайся плутовством.
Я такого не писал.
Сказал Гудков правильно, чтобы ты до конца своей холопского существования успел получать (хоть несколько месяцев) копеечную пенсию.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 31.08.2018, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты идиот, не занимайся плутовством.
Я такого не писал.
Сказал Гудков правильно, чтобы ты до конца своей холопского существования успел получать (хоть несколько месяцев) копеечную пенсию.
-------------------------------
И поэтому он твой вождь и учитель? Поэтому ты на него молишься? А то что он ограбил офигенное количество граждан тебе наплевать? Главное что он сказал правильно?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 31.08.2018, 15:41 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11217 | Рейтинг: -1835,5
И поэтому ты считаешь Гудкова прекрасным человеком и своим вождем?
________________________________________________
Виват за Гудкова уже всю свою задницу в клочья разорвал.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 31.08.2018, 15:58 | Автор: юнг | На сайте
    Публикации: 318 | Комментарии: 35030 | Рейтинг: +5819,3
6 | 31.08.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован

Изменить ситуацию в стране сможет только птичка, попавшая в двигатель.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ А что в стране, кроме птичек, патриотов не осталось? Очень Опытный

==========================Вопрос интересный. Думаю, конечно остались! Особенно среди олигархов, у которых заблокированы счета. Запросто что-нибудь придумают. От табакерки в висок до компота с начинкой.

История говорит,=чем выше взлёт, тем страшнее падение. И 450 т. росгвардейцев не спасут. Однако.



Оценили
1










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com