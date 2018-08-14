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Индекс доверия — ниже плинтуса

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Ради чего люди мерзли на митингах в 2010-11 годах? «Верните нам прямые губернаторские выборы!» — кричали они. Вернули. А теперь эксперты указывают, народу эти самые выборы были вообще не нужны. Все равно они «им», тем, кого выбирают, не верят. Да и выборам тоже не верят. И ведь по всей стране поляна зачищена (казалось бы), во всех регионах сидят свои. Кто будет губернатором – сразу понятно, еще до выборов. И только спойлеры с экрана регионального телевидения упражняются в говорильне на политическом поле.

Индекс доверия — ниже плинтуса


Немного странно выглядела предвыборная кампания. Почти не было заметно коммунистов, как будто после успеха Павла Грудинина их сверху попросили – потише, товарищи, не надо нам крен к красной идее. Зато «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливоросы» были активны везде. Что, впрочем, не меняет расстановок – у врио губернаторов все шансы занять первое место. Понятно, что во главе Омской области встанет врио губернатора Александр Бурков, сменивший Виктора Назарова на посту главы региона в октябре 2017. Несмотря на бурный «волоколамский» скандал Андрей Воробьев точно останется у руля в Подмосковье. Хотя еще недавно казалось, что ему может перейти дорогу Шестун. Не случилось. А во Владимирскую область потрепать нервишки одному из самых низкорейтинговых губернаторов страны Светлане Орловой приехал такой же низкорейтинговый московский журналист-варяг Максим Шевченко. Видимо решил село поднимать.

Однако, несмотря на региональную специфику над всеми губернаторскими выборами в России навис дамоклов меч в виде сумбурной, непредсказуемой и непрофессиональной работы федеральных чиновников. Именно это вызывает наибольшее раздражение у жителей российских регионов. Но как обычно, они, не докапываясь до истины винят во всем региональные власти, которые, впрочем, тоже не святые. А федеральная власть сегодня создала систему, когда все ошибки дорого стоят именно регионалам – кого потом будут ругать?..

Хотя россияне негативно оценивают состояние экономики, наверху его оценивают еще хуже, как оказалось – аналитики ясно показывают, что цифры и там и там крайне низкие. Но наверху, наверное, отдают себе отчет, как скажется повышение пенсионного возраста, рост НДС и налоговой нагрузки на бизнес – причем, и средний и малый тоже.

За последние три месяца уровень доверия к органам власти упал до предельного уровня. Народ еще верит Президенту. Хотя и его рейтинг порядком пошатнулся. А вот Центральный Банк РФ и Налоговая служба РФ – ниже уровне доверия. Поскольку экономически позитивных новостей не предвидится, и будет только дальнейший спад уровня жизни.

Необходимо в самое ближайшее время провести следующие меры: снижение ключевой ставки, уменьшение давления на малый, средний бизнес, смягчение политики «санирования» банков, увеличение кредитных ресурсов для развития.

Ну и быть может, люди, которые недостаточно хорошо справляются со своей задачей на местах, главы непопулярных ведомств (например, Набиуллина или господин Мишустин), стали бы неплохими губернаторами? Где-нибудь за Полярным кругом? Почему бы и нет?

Андрей Егоров






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  • 1 | 04.09.2018, 09:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Pan Doktor@pan_dok

Сегодня три разных пропагандона сказали мне, что "Путин поднял Россию из руин", именно такими словами, слово в слово.
Я спросил, почему же в руинах пенсии платили с 55/60 лет, а теперь на это нет денег — ни один из трёх не ответил.
Видимо, в самой методичке ответа не было.



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  • 2 | 04.09.2018, 09:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Бандит Аслан Гагиев, в июне экстрадированный из Австрии в Россию, где ему вменяется причастность к 60 убийствам, на слушаниях в австрийском суде заявлял, что подконтрольная ему Финансовая лизинговая компания выплачивала 1,2 миллиона евро в месяц председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщает "Новая газета".

Свое преследование в России Гагиев объяснял тем, что в какой-то момент деньги перестали доходить до главы следственного ведомства. "Была неожиданная встреча с заместителем этого Бастрыкина, он был руководителем одного из управлений, - передает "Новая" слова бандита. - Все было в порядке. Я отдал ему деньги за то, что у меня есть бизнес. Тогда он спросил меня, как продвигается бизнес, и я ответил: "Лучше, чем раньше". С этих пор у меня начались проблемы. Или мой партнер не передал деньги Бастрыкину, или генерал не передал деньги Бастрыкину".

Формально Финансовая лизинговая компания является государственным предприятием. Целью ее образования чиновники называли развитие гражданского авиастроения в России.

Еще 1,2 миллиона евро, по утверждению Гагиева, компания ежемесячно выплачивала министру промышленности России (в 2004-2008 годах Минпромэнерго, а в 2008-2012-м образованный после его разделения Минпромторг возглавлял Виктор Христенко).



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  • 3 | 04.09.2018, 09:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
У россиян рухнула вера в долгосрочное будущее страны

Обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны.
Несмотря на объявленный правительством план ускорения, обещающий повышение пенсий и мировые темпы роста к 2024 году, экономические ожидания россиян падают с рекордной за всю историю наблюдений скоростью, следует из данных ЦБ РФ.
В августе сводный индекс потребительских настроений снизился еще на 1 пункт, до годового минимума в 96 пунктов. Оценка текущего состояния экономики выросла - с 82 пунктов до 84, однако индекс ожиданий скатился к новому 2-летнему антирекорду.
За месяц он потерял еще 3 пункта, а с начала апреля рухнул - на 21 пункт, оформив самое больше падение за всю историю доступной статистики центробанка.
Индекс ожиданий на ближайший год с 120 пунктов в апреле упал до 89 - в августе, оформив минимум с 2016 года.
Тот же индикатор, оценивающий перспективы на 5 лет вперед, рухнул с 121 до 98 пунктов и оказался рекордно низким с марта 2014 года.
Практически все ключевые индикаторы опроса поступательно снижаются с апреля: люди жалуются на дорожающие продукты и бензин, ухудшение ситуации на рынке труда, деградацию материального положения и считают, что вместо "рывка в будущее" страна получит новую волну воровства государственных средств.
Так, индекс ожиданий коррупции показал худшее значение за всю историю наблюдений, скатившись до отметки 52 пункта (против 70 пунктов в марте).
Индекс ожиданий безработицы рухнул на 20 пунктов, до минимума за 2,5 года (56 пунктов).

Доля граждан, жалующихся на ухудшение материального положения, подскочила в 1,5 раза по сравнению со значениями весны и держится у годового максимума в 32% третий месяц подряд.
Дальнейшей деградации собственных финансов ждут 20% населения - почти вдвое больше, чем в начале года (12%).
Практически треть вынуждены проедать сбережения, следует из опроса ЦБ: 30% респондентов сообщили, что их доходы в последний месяц оказались меньше расходов.
"Одновременно с этим текущее время стало реже называться подходящим для сбережений", - констатирует центробанк: доля тех, кто ничего не отложил за последний месяц, увеличилась до максимального значения за последние два года - 75%.
_______________________________________
Вот вам Крымваш... 4 года и 6 месяцев назад - я предупреждала всех вас... но многие упивались и восхищались...

А ноет в фейсбученьке, что его в штаты к дочке не пускают. А хули, блть?! Пусть сначала публично ответит на вопрос - чей Крым? Сейчас пиндосы соцсети мониторят претендентов на визу на этот предмет - и хитровые-банных к себе не пускают)))))



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  • 4 | 04.09.2018, 09:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Страна выходит из-под контроля
АВТОР
СерпомПо
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Вчера(в воскресенье) был момент истины.

Будут ли митинги?

Месяц протестов против пенсионного ограбления. Каждые выходные. По всей стране. Настойчиво, цепко. Несмотря на запреты, аресты, ложь.

Он не выдержал. Что-то у него не сложилось. Вышел на экраны. Уверенный, что все в его руках. Как и последние 15 лет. Объяснит, смягчит, обманет, убедит. Протесты стихнут. Все смирятся.

Не вышло.

Протесты не стихли.

Вчера по всей стране снова прокатились митинги. Теперь и против него.

Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Барнаул, Брянск, Липецк, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Москва.

Волна катится и катится. Не миллионная. Но катится безостановочно. Такого у него еще не было. Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну.

Он уже безразличен. Его уже не слушают массы. Это уже протест миллионов, пусть пока и не на улицах – протест тех 90% против пенсионного ограбления, с которыми он не посчитался, которым он небрежно бросил из телевизора мелочь. Нате вам трешник, женщины-матери!

И ему ответили. Безразличием к любым его словам. Стало вдруг понятно, кто он есть на самом деле.

«Если вы его не слушаете, то вы уже Сопротивление».



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  • 5 | 04.09.2018, 10:09 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35058 | Рейтинг: +5821,4
За последние шесть недель российское государственное телевидение приложило все свои усилия для того, чтобы сделать старость привлекательной для россиян: будь то передача о знакомствах или моде, везде ведущим удавалось обратиться к теме пенсии и выступить со своими заученными лозунгами, повествует журналистка.

Например, Роза Сябитова, самая известная сваха страны, известная своими яркими высказываниями, заявила в одной из программ "Давай поженимся": "Я перестану работать, только когда буду лежать в могиле". Жизнь без работы не может представить себе и ее коллега Лариса Гузеева, расхвалившая сегодняшних 60-летних, которые, по ее мнению, находятся в такой хорошей форме, что их нельзя сравнивать с предыдущими поколениями. "Всё в точном соответствии с девизом: вы можете работать еще 40 лет, не говоря уже о паре лишних лет, предусмотренных реформой", - отмечает Ивитс.

Новым, таким якобы бодрым поколениям Первый канал посвятил целые передачи, продолжает журналистка. Например, ток-шоу "Пусть говорят" вышло под заголовком "Старость подождет". Одной из участниц телепрограммы стала Галина Шубенина, родившая ребенка в 60 лет. Известные гости телепередачи аплодировали женщине. Галина выглядит фантастически, максимум на 40 лет, хвалил ее "самозваный активист Роман Худяков, который, кажется, зарабатывает себе на жизнь прежде всего тем, что выступает на ток-шоу государственного телевидения и распространяет угодные правительству взгляды", передает Ивитс.

"Мысль, которую день за днем вбивают в голову зрителям, всегда одна и та же: в 55 жизнь только начинается. Выходить на пенсию - это излишне или вовсе постыдно. Российские женщины и мужчины работают до смерти, да еще и с удовольствием", - говорится в статье.

При этом, продолжает Ивитс, телевизионщикам удается "риторический трюк": у них получается часами говорить о пенсионной реформе, ни разу не произнося слова "реформа". Пример показал в среду Владимир Путин собственной персоной: в своем обращении он оказался мастером синонимов и нашел много названий для своей пенсионной реформы, кроме одного: "реформа".



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  • 6 | 04.09.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Индекс доверия — ниже плинтуса
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думали, что опустились на самое дно, но тут снизу постучали..



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  • 7 | 04.09.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у нас в Затоне пенсионеры стали таскать воду из колонок(слава богу не убрали) из-за тарифов на воду дожили называется



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  • 8 | 04.09.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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У этих пенсов-экспердов свои мысли вообще есть? Или слабеющий ум уже кроме копипастов ничего усвоить не способен?



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  • 9 | 04.09.2018, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
AVRELY@Rouslan5

Никогда Россия не была так презираема в мире, как при Путине.Ему удалось раскрыть потенциал и внутренний мир маленького человека, который дорвался до абсолютной власти и больших денег-тотальное воровство, преследования недовольных воровством,и войны, чтобы отвлечь от ворованного!



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  • 10 | 04.09.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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"Да и выборам тоже не верят."

========================

"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!

В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы

Будут вас кусать,
Бить и обижать, -
Не ходите, дети,
В Африку гулять!"

Хруль, "мораль сей басни"?



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  • 11 | 04.09.2018, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Путин начинал как типовой персонаж «лихих 90-х», заканчивает как международный преступник...
Как он заплатит за это – бог весть; Россия заплатит очень тяжело...



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  • 12 | 04.09.2018, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Басанец Павел@bassanets

Встречался с ФСБшниками..Большей ненависти,презрения к Путину, причем аргументированных, не встречал ни в одной другой компании...



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  • 13 | 04.09.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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номер 8, а как ты проживешь на такие пенсии ?



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  • 14 | 04.09.2018, 12:38 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2740 | Рейтинг: -264,9
05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Да и выборам тоже не верят."

========================

"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
-----------------
Надо верить. Надежда умирает последней.



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  • 15 | 04.09.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо верить. Надежда умирает последней.
________________________
если ты меня обманул , это не значит, что я глупый , это значит , что я доверял тебе больше , чем нужно....
_______________________
а по мне так что в лоб , что по лбу... )(ер с им, 1 раз поверил - наипали, так дальше то моск включай. Грабли стоят на том же месте ...
турк



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  • 16 | 04.09.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.09.2018, 12:38 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2737 | Рейтинг: -264,5
...
...
Надо верить. Надежда умирает последней.

==========

Возникла некая ассоциация: у наших самолётов на приборе авиагоризонта земля и небо неподвижны, крен показывает качающийся "самолётик".

У иномарок "самолётик" неподвижен, кренятся небо и земля.

Ощущение, что кремлёвский экипаж пересел на западную иномарку, толком не обучившись. Путает новый "левый крен" с "правым креном". Что в таких случаях бывает - хранят "чёрные ящики":

- Наоборот! В другую сторону!..
- Что мы делаем, блеа-ать...
- Всё... П...здец... АААААААА!!!

Надежда умерла мгновением раньше.



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  • 17 | 04.09.2018, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 04.09.2018, 09:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60664 | Рейтинг: +12257,6
У россиян рухнула вера в долгосрочное будущее страны

Обвал рубля, пенсионная реформа и повышение налогов в условиях стагнирующих доходов подорвали веру российского населения в долгосрочные перспективы страны.
Несмотря на объявленный правительством план ускорения, обещающий повышение пенсий и мировые темпы роста к 2024 году, экономические ожидания россиян падают с рекордной за всю историю наблюдений скоростью, следует из данных ЦБ РФ.
В августе сводный индекс потребительских настроений снизился еще на 1 пункт, до годового минимума в 96 пунктов. Оценка текущего состояния экономики выросла - с 82 пунктов до 84, однако индекс ожиданий скатился к новому 2-летнему антирекорду.
За месяц он потерял еще 3 пункта, а с начала апреля рухнул - на 21 пункт, оформив самое больше падение за всю историю доступной статистики центробанка.
Индекс ожиданий на ближайший год с 120 пунктов в апреле упал до 89 - в августе, оформив минимум с 2016 года.
Тот же индикатор, оценивающий перспективы на 5 лет вперед, рухнул с 121 до 98 пунктов и оказался рекордно низким с марта 2014 года.
Практически все ключевые индикаторы опроса поступательно снижаются с апреля: люди жалуются на дорожающие продукты и бензин, ухудшение ситуации на рынке труда, деградацию материального положения и считают, что вместо "рывка в будущее" страна получит новую волну воровства государственных средств.
Так, индекс ожиданий коррупции показал худшее значение за всю историю наблюдений, скатившись до отметки 52 пункта (против 70 пунктов в марте).
Индекс ожиданий безработицы рухнул на 20 пунктов, до минимума за 2,5 года (56 пунктов).

Доля граждан, жалующихся на ухудшение материального положения, подскочила в 1,5 раза по сравнению со значениями весны и держится у годового максимума в 32% третий месяц подряд.
Дальнейшей деградации собственных финансов ждут 20% населения - почти вдвое больше, чем в начале года (12%).
Практически треть вынуждены проедать сбережения, следует из опроса ЦБ: 30% респондентов сообщили, что их доходы в последний месяц оказались меньше расходов.
"Одновременно с этим текущее время стало реже называться подходящим для сбережений", - констатирует центробанк: доля тех, кто ничего не отложил за последний месяц, увеличилась до максимального значения за последние два года - 75%.
_______________________________________
Вот вам Крымваш... 4 года и 6 месяцев назад - я предупреждала всех вас... но многие упивались и восхищались...

А ноет в фейсбученьке, что его в штаты к дочке не пускают. А хули, блть?! Пусть сначала публично ответит на вопрос - чей Крым? Сейчас пиндосы соцсети мониторят претендентов на визу на этот предмет - и хитровые-банных к себе не пускают)))))
____________________________
Кухарка!
Если ты ничего не понимаешь в происходящем, то лучше помолчи. Тряпочку найди и в неё помолчи.
Крым российский и его присоединение имеет к нынешней экономической ситуации весьма далёкое отношение - не Крым, так другой предлог бы нашёлся.
А ты, видать, в США собралась - так пиндосам отлизываешь?
Не старайся, не пустят - им генетический мусор, по выражению либерастки Ксюши Собчак, не нужен.



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  • 18 | 04.09.2018, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 04.09.2018, 12:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1862 | Комментарии: 60664 | Рейтинг: +12257,6
Путин начинал как типовой персонаж «лихих 90-х», заканчивает как международный преступник...
Как он заплатит за это – бог весть; Россия заплатит очень тяжело...
______________________
Пока Россия тяжко заплатила за бегатню с воплями "Ельцин! Ельцин!" всяких пьяных Кухарок вокруг Белого дома в Москве в августе 1991 года.
Прошло 27 лет, но Кухарки никаких выводов для себя не сделали, поглупели от старости и снова занимаются прыжками на старых граблях - видать, лоб сильно у них чешется.



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  • 19 | 04.09.2018, 16:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7603 | Рейтинг: +2018,7
Пока Россия тяжко заплатила за бегатню с воплями "Ельцин! Ельцин!" всяких пьяных Кухарок вокруг Белого дома в Москве в августе 1991 года.
Прошло 27 лет, но Кухарки никаких выводов для себя не сделали, поглупели от старости и снова занимаются прыжками на старых граблях - видать, лоб сильно у них чешется.
_________________________________
У комми на почве ненависти к Ельцину, наблюдается очень стойкий синдром "замороженного" сознания, они живут вне времени и пространства.

Поэтому способность к осознанию реалий настоящего и осмыслению окружающей действительности у них отсутствует напрочь, вот уже 27 лет.
Они как зомби, как наркоманы под кайфом вот уже 27 лет произносят слова от которых никому ни жарко, ни холодно. Они совершают при этом
странные традиционные ритуалы и действия которые ни на что не влияют, кроме как на разжижения собственного мозга.



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  • 20 | 04.09.2018, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 04.09.2018, 16:46 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ | На сайте
Публикации: 37 | Комментарии: 7603 | Рейтинг: +2018,7
Пока Россия тяжко заплатила за бегатню с воплями "Ельцин! Ельцин!" всяких пьяных Кухарок вокруг Белого дома в Москве в августе 1991 года.
Прошло 27 лет, но Кухарки никаких выводов для себя не сделали, поглупели от старости и снова занимаются прыжками на старых граблях - видать, лоб сильно у них чешется.
_________________________________
У комми на почве ненависти к Ельцину, наблюдается очень стойкий синдром "замороженного" сознания, они живут вне времени и пространства.

Поэтому способность к осознанию реалий настоящего и осмыслению окружающей действительности у них отсутствует напрочь, вот уже 27 лет.
Они как зомби, как наркоманы под кайфом вот уже 27 лет произносят слова от которых никому ни жарко, ни холодно. Они совершают при этом
странные традиционные ритуалы и действия которые ни на что не влияют, кроме как на разжижения собственного мозга.
_________________
Пенёк!
Ты лучше сам на разжижение мозга проверься - похоже он у тебя уже почти вытек.
То, что происходит сейчас - результат победы так называемых "демократов" в 1991 году. Дальше уже пошло развитие процесса.
Можно предотвратить зачатие, можно сделать аборт, можно убить младенца... Но когда из этого младенца уже вырос накачанный агрессивный ггромила, то его уже трудно перевоспитывать.
Процесс зачатия приятен, некоторые бывают даже в экстазе, как всякие Кухарки пребывали в экстазе в августе 1991 года, зачав в России "демократию". Правда роды были тяжёлые, и в результате их родился монстр современного российского капитализма.
Так что заткни дырочку в голове, чтобы остатки твоего мозга не вытекли, и попробуй осознать причинно-следственную связь нынешних событий с событиями 1991 года. Сложно, конечно, и не всем дано, но ты всё же попробуй.



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