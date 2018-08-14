Индекс доверия — ниже плинтуса

Ради чего люди мерзли на митингах в 2010-11 годах? «Верните нам прямые губернаторские выборы!» — кричали они. Вернули. А теперь эксперты указывают, народу эти самые выборы были вообще не нужны. Все равно они «им», тем, кого выбирают, не верят. Да и выборам тоже не верят. И ведь по всей стране поляна зачищена (казалось бы), во всех регионах сидят свои. Кто будет губернатором – сразу понятно, еще до выборов. И только спойлеры с экрана регионального телевидения упражняются в говорильне на политическом поле.Немного странно выглядела предвыборная кампания. Почти не было заметно коммунистов, как будто после успеха Павла Грудинина их сверху попросили – потише, товарищи, не надо нам крен к красной идее. Зато «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливоросы» были активны везде. Что, впрочем, не меняет расстановок – у врио губернаторов все шансы занять первое место. Понятно, что во главе Омской области встанет врио губернатора Александр Бурков, сменивший Виктора Назарова на посту главы региона в октябре 2017. Несмотря на бурный «волоколамский» скандал Андрей Воробьев точно останется у руля в Подмосковье. Хотя еще недавно казалось, что ему может перейти дорогу Шестун. Не случилось. А во Владимирскую область потрепать нервишки одному из самых низкорейтинговых губернаторов страны Светлане Орловой приехал такой же низкорейтинговый московский журналист-варяг Максим Шевченко. Видимо решил село поднимать.Однако, несмотря на региональную специфику над всеми губернаторскими выборами в России навис дамоклов меч в виде сумбурной, непредсказуемой и непрофессиональной работы федеральных чиновников. Именно это вызывает наибольшее раздражение у жителей российских регионов. Но как обычно, они, не докапываясь до истины винят во всем региональные власти, которые, впрочем, тоже не святые. А федеральная власть сегодня создала систему, когда все ошибки дорого стоят именно регионалам – кого потом будут ругать?..Хотя россияне негативно оценивают состояние экономики, наверху его оценивают еще хуже, как оказалось – аналитики ясно показывают, что цифры и там и там крайне низкие. Но наверху, наверное, отдают себе отчет, как скажется повышение пенсионного возраста, рост НДС и налоговой нагрузки на бизнес – причем, и средний и малый тоже.За последние три месяца уровень доверия к органам власти упал до предельного уровня. Народ еще верит Президенту. Хотя и его рейтинг порядком пошатнулся. А вот Центральный Банк РФ и Налоговая служба РФ – ниже уровне доверия. Поскольку экономически позитивных новостей не предвидится, и будет только дальнейший спад уровня жизни.Необходимо в самое ближайшее время провести следующие меры: снижение ключевой ставки, уменьшение давления на малый, средний бизнес, смягчение политики «санирования» банков, увеличение кредитных ресурсов для развития.Ну и быть может, люди, которые недостаточно хорошо справляются со своей задачей на местах, главы непопулярных ведомств (например, Набиуллина или господин Мишустин), стали бы неплохими губернаторами? Где-нибудь за Полярным кругом? Почему бы и нет?