Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Золотая путинская осень. ...

За 16(!) лет Пак Чон Хи превратил Южную Корею из аграрной отсталой стр ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Золотая путинская осень. ...

27 | 03.09.2018, 19:23 | Автор: Кухарка | На сайте Публикации: 1861 | ...
  Рейтинг: +2  VIVAT

Культ личности тошнотворн ...

Москва.Путин.Кремль... А помните во времена позднего застоя программ ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии недели
Грядет новая движуха как ...

ну, граждане тунеядцы, хулиганы , алкоголики... кто еще хочет поработа ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Лев Шлосберг: Ценные приз ...

Владимир Путин признал сегодня очевидное – что является реальным автор ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Гимн, который не легко сп ...

Гимн, который не легко спеть и почетное звание за него =============== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Могут ли националисты ...

Чтобы не мараться. В конце 2017 года прошедший в Уфе второй "Съезд башкирского ...
  4.09.2018   689   16

Карманный «патриот» ...

Кабмин Башкирии согласовал партии «Патриоты России» митинг 5 сентября на ...
  4.09.2018   388   8

Панчихинская, ...

Игра в имитацию. Рустэм Хамитов провел встречу с председателем Общественной ...
  4.09.2018   311   14

Антон Орехъ: Новости ...

А мне нравится идея! Какого черта ее не реализовали до сих пор! По телевизору ...
  4.09.2018   337   15

Индекс доверия — ниже ...

Ради чего люди мерзли на митингах в 2010-11 годах? «Верните нам прямые ...
  4.09.2018   1017   20

Обсуждаемое за месяц
Могут ли националисты ...

Чтобы не мараться. В конце 2017 года прошедший в Уфе второй "Съезд башкирского ...
  4.09.2018   689   16

Карманный «патриот» ...

Кабмин Башкирии согласовал партии «Патриоты России» митинг 5 сентября на ...
  4.09.2018   388   8

Панчихинская, ...

Игра в имитацию. Рустэм Хамитов провел встречу с председателем Общественной ...
  4.09.2018   311   14

Антон Орехъ: Новости ...

А мне нравится идея! Какого черта ее не реализовали до сих пор! По телевизору ...
  4.09.2018   337   15

Индекс доверия — ниже ...

Ради чего люди мерзли на митингах в 2010-11 годах? «Верните нам прямые ...
  4.09.2018   1017   20

Последние публикации
Могут ли националисты ...

Чтобы не мараться. В конце 2017 года прошедший в Уфе второй "Съезд башкирского ...
  4.09.2018   689   16

Карманный «патриот» ...

Кабмин Башкирии согласовал партии «Патриоты России» митинг 5 сентября на ...
  4.09.2018   388   8

Панчихинская, ...

Игра в имитацию. Рустэм Хамитов провел встречу с председателем Общественной ...
  4.09.2018   311   14

Антон Орехъ: Новости ...

А мне нравится идея! Какого черта ее не реализовали до сих пор! По телевизору ...
  4.09.2018   337   15

Индекс доверия — ниже ...

Ради чего люди мерзли на митингах в 2010-11 годах? «Верните нам прямые ...
  4.09.2018   1017   20

Культ личности ...

На государственном телеканале «Россия 24» вышла новая программа Владимира ...
  4.09.2018   484   39

Курултай превращают в ...

9 сентября в республике состоится общественно-государственное мероприятие, ...
  3.09.2018   1426   29

Невыборы осени 2018. ...

Невыборы осени 2018 в своей основе повторят все наши невыборы прошлого, за все ...
  3.09.2018   835   21

Явлинский о первых ста ...

У Путина не было президентской программы – ни экономической, ни политической, ...
  3.09.2018   1847   28

Золотая путинская осень. ...

Л.Радзиховский ― Ну, пенсионная реформа – это отдельная тема, я о ней потом ...
  3.09.2018   7658   42

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Сентябрь 2018 (20)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Читаемое за неделю
Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   70574   104

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   63978   40

Изя — все. Земля ему ...

Певец Иосиф Кобзон опроверг информацию, о том, что он планировал просить ...
  31.08.2018   20256   83

Орешкин: У Путина уйти ...

В. Дымарский: Я не знаю, может, вы со мной не согласитесь, как-то не очень ...
  2.09.2018   15836   23

Гудков: Россия как ...

Россия как государство стремительно тонет. В беззаконии, бесправии, мракобесии, ...
  29.08.2018   13174   118

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   223067   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   115509   50

Для чего готовилось ...

Чем дальше от выступления Президента по поводу пенсионного возраста, чем больше ...
  31.08.2018   70574   104

Большое движение. Начало ...

В российской политике, в российском обществе началось большое движение. ...
  31.08.2018   63978   40

Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз ...
  28.08.2018   52853   52


Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?

Оценили
0



Чтобы не мараться. В конце 2017 года прошедший в Уфе второй "Съезд башкирского народа" объявил, что башкирское национальное движение "должно принять самое активное участие в выборах депутатов Госсобрания в 2018 году. Это решение было еще раз подтверждено на совещании руководителей башкирских национальных организаций, прошедшем в марте нынешнего года. Всю весну в движении обсуждались различные варианты выдвижения кандидатов, при этом ведущие идеологи склонялись к тому, чтобы идти на выборы путем самовыдвижения, допуская некоторое взаимодействие с партиями, "которые выступают за республику, за ее экономическую самостоятельность".

Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?


Эксперты и наблюдатели ожидали, что башкирское национальное движение выдвинет в Госсобрание целый ряд кандидатов, которые на выборах развернут все темы, которые движение настойчиво поднимало в течение последних лет — защита государственного языка, ситуация вокруг гор Шихан, вопросы федерализма и защиты республиканского суверенитета, проблемы, существующие в региональном здравоохранении, образовании и культуре.

Однако, с началом избирательной кампании в июне тема участия в выборах напрочь исчезла из дискуссий в открытых сообществах и чатах башкирских национальных организаций. К августу, когда прошли все сроки выдвижения и регистрации кандидатов, выяснилось, что среди них практически нет представителей башкирского национального движения. 20 августа организация "Башкорт" заявила, что на выборах в Госсобрание она призывает поддержать своих активистов Айнура Ишкильдина (выдвинулся по Сибайскому округу №22 от КПРФ), Гарифуллу Яппарова (выдвинулся по Толбазинскому округу №29 от КПРФ) и Рината Алибаева (выдвинулся по Ермолаевскому и округу №47 от "Справедливой России"). Этим все и ограничилось.

Что сейчас происходит с башкирским национальным движением, почему оно фактически проигнорировало выборы в республиканский парламент? С этими вопросами "Idel.Реалии" обратились к представителям башкирских организаций.

— Мы подержали троих наших активистов, выдвинувшихся от коммунистов и "справороссов", — сказал заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — Но, в целом, мы исходили из реальности, не веря, что наших кандидатов пропустят. Весь административный ресурс сейчас работает на "Единую Россию". К примеру, против Айнура Ишкильдина уже сейчас ведется администрацией очень серьезная работа. Поэтому никаких иллюзий мы не питаем. Пока в стране не возобладает принцип сменяемости власти, он не будут соблюдаться и в регионах. Вот, когда это произойдет, тогда и появится возможность участия полноценного в выборах. Сейчас, когда честных выборов нет, для нас в качестве легальных форматов участия в политической жизни остаются протестные акции, а также политическое просвещение народа.

— Все эти декларации о намерениях выдвигаться кандидатами были приняты достаточно давно; с тех пор общественно-политическая ситуация резко изменилась, а вместе с ней изменились и настроения в башкирском политическом движении, — говорит политик и публицист Айрат Дильмухаметов. — Те намерения отдавали изрядной долей политического инфантилизма, верой, что участием в выборах в какое-то колхозное собрание можно что-то изменить. Лично я был против этого, но не шел против большинства моих товарищей, полагая, что время само расставит все по своим местам и люди поймут, что к чему. Да, желающих участвовать в выборах сперва было много, но, очевидно, что сейчас они уже избавились от иллюзий и предпочли в этом фарсе не участвовать.

— Лично мне сам по себе процесс выборов в России и в Башкортостане уже не интересен, даже как журналисту, не говоря уже об участии в них, — признался редактор издания "Про Уфу" Рамиль Рахматов, входящий в настоящее время в руководство "Конгресса башкирского народа". — Что же касается нашего "Конгресса", надо отметить, что там так и не сложилось единого мнения по вопросу об участии в выборах; соответственно, не велась и подготовка. Первоначально часть активистов намеревалась выдвинуться в Курултай от "Партии ветеранов России", но после того, как лидер этой партии активно выступил за разработку Торатау, для башкирских активистов это выглядело бы зазорным. Ну, а другие, думаю, просто растерялись, не понимают, что делать дальше. Если у движения и был какой-то потенциал для участия в выдвижении, никто не захотел его реализовать. Ситуация в движении, в целом, сложная и осенью, после выборов непременно станет предметом детального обсуждения.

Определеннее всех высказался один из ведущих идеологов башкирского национального движения Валиахмет Бадретдинов, заявивший "Idel.Реалии", что сегодня башкирского национального движения как такового нет".

— Среди башкирских общественных организаций сейчас полный раздрай, разброд и шатания, — сказал общественник. — После фазы активности в прошлом году — начале нынешнего года повсюду началось какое-то перетягивание оделяла на себя. В "Конгрессе башкирского народа" начались разногласия, на "Башкорт" со стороны других активистов вдруг посыпались обвинения в "продажности", коллаборации с республиканской властью. Одним словом, "контора" хорошо работает. Но и общая ситуация неблагоприятна. Регионы сейчас задавлены Кремлем, вся чиновничья рать дрожит перед Москвой и не решается критически высказываться даже в узком кругу. Раболепие и политическая апатия охватили широкие слои населения. На этом фоне в нашем движении не нашлось никакого ядра, которое могло бы инициировать и координировать процесс выдвижения кандидатов в Курултай. Наконец, и выборы и Госсобрание как таковое уже совсем потеряли значение — первые окончательно утратили признаки честности, а второй давно уже превратился в пустышку, где ничего не решается и где уже давно отсутствует собственное законотворчество, замененное простым дублированием федерального законодательства.

Опрошенные также "Idel.Реалии" республиканские эксперты среди причин неучастия башкирских организаций в нынешних выборах выделили, прежде всего, организационную и политическую слабость движения.

— Полагаю, дело, прежде всего, в том, что лидеры движения не смогли преодолеть организационные и финансовые трудности, связанные с выдвижением и сбором подписей, — сказал общественник Азамат Галин. — Думаю также, что им не хватило и политического опыта. Хотя проведенные ими протестные акции и другие мероприятия показали, что потенциал у движения большой, лидеры не решились им воспользоваться.

— Причина коренится, прежде всего, в слабости и даже некоторой маргинальности самих организаций, — считает этнополитолог Ильдар Габдрафиков. — У них слишком узка социальная база и не хватает политического веса — потому что радикально-националистические лозунги вызывают отторжение у широкой общественности. Они могут делать громкие заявления, но, когда дело доходит до участия в выборах, ресурсов явно не хватает.

— Башкирские организации не участвуют в избирательной кампании, потому что у них нет никакого опыта, нет финансовых ресурсов, нет достаточного количества кандидатов и, может, самое важное — у них нет представления о том, кто будет на их стороне, поскольку они не до конца сами понимают масштабов собственного движения, — согласился с коллегами политтехнолог Андрей Потылицын. — Они полагают, что все башкирское население должно априори входить в число их сторонников, разделять их позиции по языку, федерализму и прочее. На самом же деле это не так. И корень всех этих просчетов один: то башкирское национальное движение, которое ныне существует до сего дня — это производное от того синтетического башкирского национализма, который был инициирован Муртазой Рахимовым в свое время для достижения определенных целей — суверенитета в его понимании. Цели эти были достигнуты и национальное движение, после того, как его использовали, было отодвинуто в сторону. Но многие его лидеры, вышедшие их тех времен, до сих пор живут иллюзиями, что они еще могут понадобиться власти в прежнем качестве. Однако, власть сейчас никакой потребности в них не испытывает. Более того, они ее раздражают. Чем скорее к ним придет осознание всего этого, чем скорее движение станет самостоятельнее, тем успешнее оно будет действовать в будущем.

Политолог Станислав Шкель предполагает, что неучастие представителей национального движения в избирательной кампании связано с наличием неких договоренностей с властями.

— Действительно, отсутствие на выборах кандидатов от башкирских организаций выглядит очень странно. Ведь в прошлом году движение явно находилось на подъеме, если не на пике своей активности — проводились многолюдные митинги за отставку Рустэма Хамитова, в защиту национального языка, флешмоб за сохранение Шихан… У меня возникло предположение, что, возможно, часть башкирских лидеров пришла к соглашению с республиканской властью, суть которого в следующем: они не идут на выборы, во всяком случае, в массовом порядке, а власти обещают сохранять свою позицию в споре с "Башкирской содовой компанией" по Шиханам, не отдавать ей горы. Верно ли это предположение, покажет будущее.

Политолог Дмитрий Михайличенко, напротив, видит причину отсутствия башкирских кандидатов на выборах в целенаправленном противодействии властей, поскольку башкирское движение в последние годы было одним из основных оппонентов республиканского Белого дома, а общая обстановка в России сейчас не благоприятствует свободной деятельности национальных организаций в регионах.

— Напомню, что правила политической игры в нашей стране очень сильно сужены. У нас нет региональных и национальных политических партий.

Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властью, главным образом, федеральной, не рассматривается и не приветствуется. Есть жесткая ее установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, во всяком случае, им очень трудно существовать на этой абсолютно выхолощенной политической "поляне". Есть, конечно, у башкирского движения и внутренние недостатки — очевидно, что оно еще не дозрело до той степени национальной консолидации, которая была, скажем, у национальных движений стран Восточной Европы или бывших советских республик в прошлом веке. И, тем не менее, я не стал бы так уж сильно упрекать башкирские организации за игнорирование нынешних выборов в Курултай. Когда политическая обстановка в стране изменится, оживится, то неучастие в этих выборах им будет поставлено, скорее, в плюс — они смогут позиционировать себя как настоящая оппозиция режиму.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.09.2018, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?
====================================
Грязь запачкать невозможно.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 04.09.2018, 09:40 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35058 | Рейтинг: +5821,4
Парламент Башкирии соберется на внеочередное заседание по пенсионной реформе
Курултай проведет внеочередное заседание по вопросам изменений в проект пенсионной реформы. Как сообщил на оперативном совещании Правительства Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов, депутаты обсудят поправки в действующее законодательство, связанное с соцподдержкой населения при повышении пенсионного возраста.


Источник: ГОРОБЗОР.Ру
Изменения внесут согласно предложениям президента РФ Владимира Путина. В частности, они затронут льготы для граждан предпенсионного возраста. Эти поправки коснутся региональных законов о ветеранах войны и труда и вооруженных сил и других законодательных актов, включая указы главы республики.

=====================Ветераны войны? Окуеть! Сколько можно прикрываться теми, кого практически не осталось в живых?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 04.09.2018, 10:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Юнг.
Это ветераны - совсем других войн... Начиная с 1956го - Венгрия, Чехословакия, Вьетнам, Алжир, Карибы, ну еще более, чем докуя(https://ehorussia.com/new/node/761) по нынешний день - Чечня, Грузия, Украина, Сирия - все они ВЕТЕРАНЫ!!! То есть те, кто в составе регулярной армии принимал участия в этих войнах или конфликтах.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 04.09.2018, 10:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
У меня возникло предположение, что, возможно, часть башкирских лидеров пришла к соглашению с республиканской властью, суть которого в следующем: они не идут на выборы, во всяком случае, в массовом порядке, а власти обещают сохранять свою позицию в споре с "Башкирской содовой компанией" по Шиханам, не отдавать ей горы. Верно ли это предположение, покажет будущее.
С.Шкель
________________________________
тут вот такое дело....

В Уфе создана инициативная группа граждан по проведению референдума о сохранении шихана Торатау
В Уфе создана инициативная группа граждан по проведению референдума о сохранении шихана Торатау
Сентябрь 03
11:42
2018
Вариант для печати
Поделиться с друзьями
Нет комментариев
Под учредительными документами поставили подписи 21 человек. Среди них политик Айрат Дильмухаметов и активист Анвер Юмагулов. Избранный председателем инициативной группы юрист Рафик Дусалиев пояснил, что статус горы Торатау регулируется отдельным правовым актом, поэтому референдум должен быть именно по поводу этого шихана.

После создания инициативной группы предложение о проведении референдума будет направлено в региональный Центризбирком. Если у ведомства не возникнет вопросов, утвердить создание инициативной группы должен Курултай. После этого активисты должны будут собрать около 60 тысяч или 2% подписей избирателей Башкирии. Только в этом случае возможно проведение референдума.

После дискуссии, собравшиеся решили вынести на референдум вопрос: «Вы за сохранение статуса особо охраняемой природной территории комплексного памятника природы гора Торатау, расположенного на территории муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан?»

****
Я поставлю сою подпись в числе 60 тысяч. И вас призываю, если всё таки инициатива будет воплощаться в жизнь.
Мне очень нравятся эти Шиханы! Все четыре, жаль что самый большой ШАХ-ТАУ не только срыт, но и изображений(фото, картин, рисунков, ведь разрабатывать его начали в 60-е годы) в интернете найти уже почти не возможно.
Но Куш-Тау, Тора-Тау и Юрак-Тау - мы должны сохранить для наших потомков, а не оставлять после себя лунные пейзажи, такие, как сейчас на месте срытого Шах-Тау.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 04.09.2018, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35058 | Рейтинг: +5821,4
Ага, понятно......А ещё их подпирают "ветераны" нацгвардии. Всего-то 400 тысяч.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 04.09.2018, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Нашла фото - только пока что черно-белое, в цвете - было прекрасней!

https://pp.userapi.com/c824602/v824602974/19dcda/JQUEhoMUDyg
.jpg

В ДО "Шиханы" висели картины местного художника, не помню фамилии... красивая гора была((((



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 04.09.2018, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Нет... тщетно... цветных фотографий не осталось(((( во всяком случае я таковых не нашла....

Представляете? Прокудина-Горского цветные фотографии начала 20 века - пожалуйста, а цветной фотографии Шах-Тау 50-60-х годов - нет!

Во как мы хорошо жили в СССР, что не имеем цветных фотографий времен развивающегося и развитого социализма!!! Жизнь в черно-белых тонах... а еще в коричневых... был и такой вариант в фото-ателье...

Зато какой был вкусный пломбир, правда?



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 04.09.2018, 11:00 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5799 | Рейтинг: -180,3
Разве у нас есть авторитетные национальные движения? Кучка маргиналов, требующая у власти свой кусок пирога. Не более того.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 04.09.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В "Конгрессе башкирского народа" начались разногласия, на "Башкорт" со стороны других активистов вдруг посыпались обвинения в "продажности", коллаборации с республиканской властью. Одним словом, "контора" хорошо работает.
***
Вот реальное восприятие бесперпективности возрождения нигматуллинского варианта валидовщины в Башкирии.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 04.09.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зато какой был вкусный пломбир, правда?
---------------------
Правда.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 04.09.2018, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они спрятались в других партиях. Вся их деятельность, всё делать тайно. Потому что башкиры трусы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 04.09.2018, 14:30 | Автор: VIVAT | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 696 | Рейтинг: +92,6
"Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властью, главным образом, федеральной, не рассматривается и не приветствуется."
.......................................

Артур Асафьев шибко сожалеет, что башкирские националисты не афишируют свое частие или неучастие в "выборах".
У него какая-то ностальгия по Рахимовским временам по этому поводу.
Надо бы ему понять, в прошлом Рахимов в полную силу использовал свой административный рычаг, в Хамитовский период все еще по инерции продолжалось, теперь наконец им дошло, все это бесполезно. На этом все и затухло.
Если опираться на национальный фактор, то шансов у башкир совсем мизер.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 04.09.2018, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1862 | Комментарии: 60666 | Рейтинг: +12257,9
Виват.

Артур, с которым я очень хорошо раньше общалась, оказался сторонником обязаловки БЯки, на чем я с ним и распрощалась, поскольку так и не удалось его разубедить...
Отношение к националистам у него более, чем терпимое, и это меня озадачивает, поскольку во всем остальном - он далеко не ватник, а здравый оппозиционер. Многолетний(лет 25) яблочник... и журналист он хороший.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 04.09.2018, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Артур, с которым я очень хорошо раньше общалась, оказался сторонником обязаловки БЯки, на чем я с ним и распрощалась, поскольку так и не удалось его разубедить...
--------------
Бедный Артур, как же он теперь без общения с Кухаркой жить будет?
Ну бабка коры мочит.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 04.09.2018, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Башкирские организации не участвуют в избирательной кампании, потому что у них нет никакого опыта, нет финансовых ресурсов, нет достаточного количества кандидатов и, может, самое важное — у них нет представления о том, кто будет на их стороне, поскольку они не до конца сами понимают масштабов собственного движения, — согласился с коллегами политтехнолог Андрей Потылицын. — Они полагают, что все башкирское население должно априори входить в число их сторонников, разделять их позиции по языку, федерализму и прочее. На самом же деле это не так. И корень всех этих просчетов один: то башкирское национальное движение, которое ныне существует до сего дня — это производное от того синтетического башкирского национализма, который был инициирован Муртазой Рахимовым в свое время для достижения определенных целей
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну вот все понятно и даже без унижения бнациков описано. Суть ухвачена



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 04.09.2018, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чё националисты плачуть
видел баннер с нигматуллиным.
с тем самым который по пожеланию жителей уфы перименовал фрунзе не в ильинскую, а в честь своего идейного вождя- валиди.
так что свой чел несмотря на то что кандидат постоянно игнорировал российские законы в курултае у башнаци гарантированно будет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 04.09.2018, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где вы увидели башкирских националистов? Спросите в лоб: " Ты баш.националист?" Все, перечисленные обоссутся от страха, лопоча невнятно: "нэт-нэт не националист". Все, кроме Айрата Дильмухаметова. Который ярый башкирский политический националист. Вот правда, а не асафьевская херня-анализ



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com