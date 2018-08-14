Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?

Эксперты и наблюдатели ожидали, что башкирское национальное движение выдвинет в Госсобрание целый ряд кандидатов, которые на выборах развернут все темы, которые движение настойчиво поднимало в течение последних лет — защита государственного языка, ситуация вокруг гор Шихан, вопросы федерализма и защиты республиканского суверенитета, проблемы, существующие в региональном здравоохранении, образовании и культуре.
Однако, с началом избирательной кампании в июне тема участия в выборах напрочь исчезла из дискуссий в открытых сообществах и чатах башкирских национальных организаций. К августу, когда прошли все сроки выдвижения и регистрации кандидатов, выяснилось, что среди них практически нет представителей башкирского национального движения. 20 августа организация "Башкорт" заявила, что на выборах в Госсобрание она призывает поддержать своих активистов Айнура Ишкильдина (выдвинулся по Сибайскому округу №22 от КПРФ), Гарифуллу Яппарова (выдвинулся по Толбазинскому округу №29 от КПРФ) и Рината Алибаева (выдвинулся по Ермолаевскому и округу №47 от "Справедливой России"). Этим все и ограничилось.
Что сейчас происходит с башкирским национальным движением, почему оно фактически проигнорировало выборы в республиканский парламент? С этими вопросами "Idel.Реалии" обратились к представителям башкирских организаций.
— Мы подержали троих наших активистов, выдвинувшихся от коммунистов и "справороссов", — сказал заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — Но, в целом, мы исходили из реальности, не веря, что наших кандидатов пропустят. Весь административный ресурс сейчас работает на "Единую Россию". К примеру, против Айнура Ишкильдина уже сейчас ведется администрацией очень серьезная работа. Поэтому никаких иллюзий мы не питаем. Пока в стране не возобладает принцип сменяемости власти, он не будут соблюдаться и в регионах. Вот, когда это произойдет, тогда и появится возможность участия полноценного в выборах. Сейчас, когда честных выборов нет, для нас в качестве легальных форматов участия в политической жизни остаются протестные акции, а также политическое просвещение народа.
— Все эти декларации о намерениях выдвигаться кандидатами были приняты достаточно давно; с тех пор общественно-политическая ситуация резко изменилась, а вместе с ней изменились и настроения в башкирском политическом движении, — говорит политик и публицист Айрат Дильмухаметов. — Те намерения отдавали изрядной долей политического инфантилизма, верой, что участием в выборах в какое-то колхозное собрание можно что-то изменить. Лично я был против этого, но не шел против большинства моих товарищей, полагая, что время само расставит все по своим местам и люди поймут, что к чему. Да, желающих участвовать в выборах сперва было много, но, очевидно, что сейчас они уже избавились от иллюзий и предпочли в этом фарсе не участвовать.
— Лично мне сам по себе процесс выборов в России и в Башкортостане уже не интересен, даже как журналисту, не говоря уже об участии в них, — признался редактор издания "Про Уфу" Рамиль Рахматов, входящий в настоящее время в руководство "Конгресса башкирского народа". — Что же касается нашего "Конгресса", надо отметить, что там так и не сложилось единого мнения по вопросу об участии в выборах; соответственно, не велась и подготовка. Первоначально часть активистов намеревалась выдвинуться в Курултай от "Партии ветеранов России", но после того, как лидер этой партии активно выступил за разработку Торатау, для башкирских активистов это выглядело бы зазорным. Ну, а другие, думаю, просто растерялись, не понимают, что делать дальше. Если у движения и был какой-то потенциал для участия в выдвижении, никто не захотел его реализовать. Ситуация в движении, в целом, сложная и осенью, после выборов непременно станет предметом детального обсуждения.
Определеннее всех высказался один из ведущих идеологов башкирского национального движения Валиахмет Бадретдинов, заявивший "Idel.Реалии", что сегодня башкирского национального движения как такового нет".
— Среди башкирских общественных организаций сейчас полный раздрай, разброд и шатания, — сказал общественник. — После фазы активности в прошлом году — начале нынешнего года повсюду началось какое-то перетягивание оделяла на себя. В "Конгрессе башкирского народа" начались разногласия, на "Башкорт" со стороны других активистов вдруг посыпались обвинения в "продажности", коллаборации с республиканской властью. Одним словом, "контора" хорошо работает. Но и общая ситуация неблагоприятна. Регионы сейчас задавлены Кремлем, вся чиновничья рать дрожит перед Москвой и не решается критически высказываться даже в узком кругу. Раболепие и политическая апатия охватили широкие слои населения. На этом фоне в нашем движении не нашлось никакого ядра, которое могло бы инициировать и координировать процесс выдвижения кандидатов в Курултай. Наконец, и выборы и Госсобрание как таковое уже совсем потеряли значение — первые окончательно утратили признаки честности, а второй давно уже превратился в пустышку, где ничего не решается и где уже давно отсутствует собственное законотворчество, замененное простым дублированием федерального законодательства.
Опрошенные также "Idel.Реалии" республиканские эксперты среди причин неучастия башкирских организаций в нынешних выборах выделили, прежде всего, организационную и политическую слабость движения.
— Полагаю, дело, прежде всего, в том, что лидеры движения не смогли преодолеть организационные и финансовые трудности, связанные с выдвижением и сбором подписей, — сказал общественник Азамат Галин. — Думаю также, что им не хватило и политического опыта. Хотя проведенные ими протестные акции и другие мероприятия показали, что потенциал у движения большой, лидеры не решились им воспользоваться.
— Причина коренится, прежде всего, в слабости и даже некоторой маргинальности самих организаций, — считает этнополитолог Ильдар Габдрафиков. — У них слишком узка социальная база и не хватает политического веса — потому что радикально-националистические лозунги вызывают отторжение у широкой общественности. Они могут делать громкие заявления, но, когда дело доходит до участия в выборах, ресурсов явно не хватает.
— Башкирские организации не участвуют в избирательной кампании, потому что у них нет никакого опыта, нет финансовых ресурсов, нет достаточного количества кандидатов и, может, самое важное — у них нет представления о том, кто будет на их стороне, поскольку они не до конца сами понимают масштабов собственного движения, — согласился с коллегами политтехнолог Андрей Потылицын. — Они полагают, что все башкирское население должно априори входить в число их сторонников, разделять их позиции по языку, федерализму и прочее. На самом же деле это не так. И корень всех этих просчетов один: то башкирское национальное движение, которое ныне существует до сего дня — это производное от того синтетического башкирского национализма, который был инициирован Муртазой Рахимовым в свое время для достижения определенных целей — суверенитета в его понимании. Цели эти были достигнуты и национальное движение, после того, как его использовали, было отодвинуто в сторону. Но многие его лидеры, вышедшие их тех времен, до сих пор живут иллюзиями, что они еще могут понадобиться власти в прежнем качестве. Однако, власть сейчас никакой потребности в них не испытывает. Более того, они ее раздражают. Чем скорее к ним придет осознание всего этого, чем скорее движение станет самостоятельнее, тем успешнее оно будет действовать в будущем.
Политолог Станислав Шкель предполагает, что неучастие представителей национального движения в избирательной кампании связано с наличием неких договоренностей с властями.
— Действительно, отсутствие на выборах кандидатов от башкирских организаций выглядит очень странно. Ведь в прошлом году движение явно находилось на подъеме, если не на пике своей активности — проводились многолюдные митинги за отставку Рустэма Хамитова, в защиту национального языка, флешмоб за сохранение Шихан… У меня возникло предположение, что, возможно, часть башкирских лидеров пришла к соглашению с республиканской властью, суть которого в следующем: они не идут на выборы, во всяком случае, в массовом порядке, а власти обещают сохранять свою позицию в споре с "Башкирской содовой компанией" по Шиханам, не отдавать ей горы. Верно ли это предположение, покажет будущее.
Политолог Дмитрий Михайличенко, напротив, видит причину отсутствия башкирских кандидатов на выборах в целенаправленном противодействии властей, поскольку башкирское движение в последние годы было одним из основных оппонентов республиканского Белого дома, а общая обстановка в России сейчас не благоприятствует свободной деятельности национальных организаций в регионах.
— Напомню, что правила политической игры в нашей стране очень сильно сужены. У нас нет региональных и национальных политических партий.
Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властью, главным образом, федеральной, не рассматривается и не приветствуется. Есть жесткая ее установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, во всяком случае, им очень трудно существовать на этой абсолютно выхолощенной политической "поляне". Есть, конечно, у башкирского движения и внутренние недостатки — очевидно, что оно еще не дозрело до той степени национальной консолидации, которая была, скажем, у национальных движений стран Восточной Европы или бывших советских республик в прошлом веке. И, тем не менее, я не стал бы так уж сильно упрекать башкирские организации за игнорирование нынешних выборов в Курултай. Когда политическая обстановка в стране изменится, оживится, то неучастие в этих выборах им будет поставлено, скорее, в плюс — они смогут позиционировать себя как настоящая оппозиция режиму.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?
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