Могут ли националисты «запачкаться» о «выборы»?

Чтобы не мараться. В конце 2017 года прошедший в Уфе второй "Съезд башкирского народа" объявил, что башкирское национальное движение "должно принять самое активное участие в выборах депутатов Госсобрания в 2018 году. Это решение было еще раз подтверждено на совещании руководителей башкирских национальных организаций, прошедшем в марте нынешнего года. Всю весну в движении обсуждались различные варианты выдвижения кандидатов, при этом ведущие идеологи склонялись к тому, чтобы идти на выборы путем самовыдвижения, допуская некоторое взаимодействие с партиями, "которые выступают за республику, за ее экономическую самостоятельность".Эксперты и наблюдатели ожидали, что башкирское национальное движение выдвинет в Госсобрание целый ряд кандидатов, которые на выборах развернут все темы, которые движение настойчиво поднимало в течение последних лет — защита государственного языка, ситуация вокруг гор Шихан, вопросы федерализма и защиты республиканского суверенитета, проблемы, существующие в региональном здравоохранении, образовании и культуре.Однако, с началом избирательной кампании в июне тема участия в выборах напрочь исчезла из дискуссий в открытых сообществах и чатах башкирских национальных организаций. К августу, когда прошли все сроки выдвижения и регистрации кандидатов, выяснилось, что среди них практически нет представителей башкирского национального движения. 20 августа организация "Башкорт" заявила, что на выборах в Госсобрание она призывает поддержать своих активистов Айнура Ишкильдина (выдвинулся по Сибайскому округу №22 от КПРФ), Гарифуллу Яппарова (выдвинулся по Толбазинскому округу №29 от КПРФ) и Рината Алибаева (выдвинулся по Ермолаевскому и округу №47 от "Справедливой России"). Этим все и ограничилось.Что сейчас происходит с башкирским национальным движением, почему оно фактически проигнорировало выборы в республиканский парламент? С этими вопросами "Idel.Реалии" обратились к представителям башкирских организаций.— Мы подержали троих наших активистов, выдвинувшихся от коммунистов и "справороссов", — сказал заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — Но, в целом, мы исходили из реальности, не веря, что наших кандидатов пропустят. Весь административный ресурс сейчас работает на "Единую Россию". К примеру, против Айнура Ишкильдина уже сейчас ведется администрацией очень серьезная работа. Поэтому никаких иллюзий мы не питаем. Пока в стране не возобладает принцип сменяемости власти, он не будут соблюдаться и в регионах. Вот, когда это произойдет, тогда и появится возможность участия полноценного в выборах. Сейчас, когда честных выборов нет, для нас в качестве легальных форматов участия в политической жизни остаются протестные акции, а также политическое просвещение народа.— Все эти декларации о намерениях выдвигаться кандидатами были приняты достаточно давно; с тех пор общественно-политическая ситуация резко изменилась, а вместе с ней изменились и настроения в башкирском политическом движении, — говорит политик и публицист Айрат Дильмухаметов. — Те намерения отдавали изрядной долей политического инфантилизма, верой, что участием в выборах в какое-то колхозное собрание можно что-то изменить. Лично я был против этого, но не шел против большинства моих товарищей, полагая, что время само расставит все по своим местам и люди поймут, что к чему. Да, желающих участвовать в выборах сперва было много, но, очевидно, что сейчас они уже избавились от иллюзий и предпочли в этом фарсе не участвовать.— Лично мне сам по себе процесс выборов в России и в Башкортостане уже не интересен, даже как журналисту, не говоря уже об участии в них, — признался редактор издания "Про Уфу" Рамиль Рахматов, входящий в настоящее время в руководство "Конгресса башкирского народа". — Что же касается нашего "Конгресса", надо отметить, что там так и не сложилось единого мнения по вопросу об участии в выборах; соответственно, не велась и подготовка. Первоначально часть активистов намеревалась выдвинуться в Курултай от "Партии ветеранов России", но после того, как лидер этой партии активно выступил за разработку Торатау, для башкирских активистов это выглядело бы зазорным. Ну, а другие, думаю, просто растерялись, не понимают, что делать дальше. Если у движения и был какой-то потенциал для участия в выдвижении, никто не захотел его реализовать. Ситуация в движении, в целом, сложная и осенью, после выборов непременно станет предметом детального обсуждения.Определеннее всех высказался один из ведущих идеологов башкирского национального движения Валиахмет Бадретдинов, заявивший "Idel.Реалии", что сегодня башкирского национального движения как такового нет".— Среди башкирских общественных организаций сейчас полный раздрай, разброд и шатания, — сказал общественник. — После фазы активности в прошлом году — начале нынешнего года повсюду началось какое-то перетягивание оделяла на себя. В "Конгрессе башкирского народа" начались разногласия, на "Башкорт" со стороны других активистов вдруг посыпались обвинения в "продажности", коллаборации с республиканской властью. Одним словом, "контора" хорошо работает. Но и общая ситуация неблагоприятна. Регионы сейчас задавлены Кремлем, вся чиновничья рать дрожит перед Москвой и не решается критически высказываться даже в узком кругу. Раболепие и политическая апатия охватили широкие слои населения. На этом фоне в нашем движении не нашлось никакого ядра, которое могло бы инициировать и координировать процесс выдвижения кандидатов в Курултай. Наконец, и выборы и Госсобрание как таковое уже совсем потеряли значение — первые окончательно утратили признаки честности, а второй давно уже превратился в пустышку, где ничего не решается и где уже давно отсутствует собственное законотворчество, замененное простым дублированием федерального законодательства.Опрошенные также "Idel.Реалии" республиканские эксперты среди причин неучастия башкирских организаций в нынешних выборах выделили, прежде всего, организационную и политическую слабость движения.— Полагаю, дело, прежде всего, в том, что лидеры движения не смогли преодолеть организационные и финансовые трудности, связанные с выдвижением и сбором подписей, — сказал общественник Азамат Галин. — Думаю также, что им не хватило и политического опыта. Хотя проведенные ими протестные акции и другие мероприятия показали, что потенциал у движения большой, лидеры не решились им воспользоваться.— Причина коренится, прежде всего, в слабости и даже некоторой маргинальности самих организаций, — считает этнополитолог Ильдар Габдрафиков. — У них слишком узка социальная база и не хватает политического веса — потому что радикально-националистические лозунги вызывают отторжение у широкой общественности. Они могут делать громкие заявления, но, когда дело доходит до участия в выборах, ресурсов явно не хватает.— Башкирские организации не участвуют в избирательной кампании, потому что у них нет никакого опыта, нет финансовых ресурсов, нет достаточного количества кандидатов и, может, самое важное — у них нет представления о том, кто будет на их стороне, поскольку они не до конца сами понимают масштабов собственного движения, — согласился с коллегами политтехнолог Андрей Потылицын. — Они полагают, что все башкирское население должно априори входить в число их сторонников, разделять их позиции по языку, федерализму и прочее. На самом же деле это не так. И корень всех этих просчетов один: то башкирское национальное движение, которое ныне существует до сего дня — это производное от того синтетического башкирского национализма, который был инициирован Муртазой Рахимовым в свое время для достижения определенных целей — суверенитета в его понимании. Цели эти были достигнуты и национальное движение, после того, как его использовали, было отодвинуто в сторону. Но многие его лидеры, вышедшие их тех времен, до сих пор живут иллюзиями, что они еще могут понадобиться власти в прежнем качестве. Однако, власть сейчас никакой потребности в них не испытывает. Более того, они ее раздражают. Чем скорее к ним придет осознание всего этого, чем скорее движение станет самостоятельнее, тем успешнее оно будет действовать в будущем.Политолог Станислав Шкель предполагает, что неучастие представителей национального движения в избирательной кампании связано с наличием неких договоренностей с властями.— Действительно, отсутствие на выборах кандидатов от башкирских организаций выглядит очень странно. Ведь в прошлом году движение явно находилось на подъеме, если не на пике своей активности — проводились многолюдные митинги за отставку Рустэма Хамитова, в защиту национального языка, флешмоб за сохранение Шихан… У меня возникло предположение, что, возможно, часть башкирских лидеров пришла к соглашению с республиканской властью, суть которого в следующем: они не идут на выборы, во всяком случае, в массовом порядке, а власти обещают сохранять свою позицию в споре с "Башкирской содовой компанией" по Шиханам, не отдавать ей горы. Верно ли это предположение, покажет будущее.Политолог Дмитрий Михайличенко, напротив, видит причину отсутствия башкирских кандидатов на выборах в целенаправленном противодействии властей, поскольку башкирское движение в последние годы было одним из основных оппонентов республиканского Белого дома, а общая обстановка в России сейчас не благоприятствует свободной деятельности национальных организаций в регионах.— Напомню, что правила политической игры в нашей стране очень сильно сужены. У нас нет региональных и национальных политических партий.Вообще, этническая идентичность, как фактор политики, властью, главным образом, федеральной, не рассматривается и не приветствуется. Есть жесткая ее установка на выхолащивание этой темы, и это на самом деле создает очень проблемную ситуацию для многонациональных регионов, для национальных движений, как таковых. Последние из-за этого стигматизируются, радикализируются. В политическом поле они не могут действовать легально, во всяком случае, им очень трудно существовать на этой абсолютно выхолощенной политической "поляне". Есть, конечно, у башкирского движения и внутренние недостатки — очевидно, что оно еще не дозрело до той степени национальной консолидации, которая была, скажем, у национальных движений стран Восточной Европы или бывших советских республик в прошлом веке. И, тем не менее, я не стал бы так уж сильно упрекать башкирские организации за игнорирование нынешних выборов в Курултай. Когда политическая обстановка в стране изменится, оживится, то неучастие в этих выборах им будет поставлено, скорее, в плюс — они смогут позиционировать себя как настоящая оппозиция режиму.