Воровство пенсий: «Против» меньше не станет

Власти, конечно, просчитались, не думали, что будет столько несогласных с решением о повышении пенсионного возраста – 80-90% – это очень много.Нет, они, безусловно, понимали, что вряд ли люди обрадуются такому решению, но чтобы так вот… Отсюда и такой пропагандистский накат с использованием всех возможных средств массовой информации. Отсюда и смягчение президентом первоначального варианта повышения пенсионного возраста.Безусловно, после триумфальных результатов президентских выборов в марте 2018 года у властей была эйфория. Казалось, что любое даже самое непопулярное решение здесь легко проходит. Ан нет, не проходит.Плюс не учли и то, почему люди столь болезненно воспринимают решение о повышении пенсионного возраста. «Если ничего не можете дать, то хотя бы не отнимайте» – у многих именно такое весьма не притязательное отношение к властям. А тут вдруг власти решили отнять.И это после того, как реальные располагаемые денежные доходы населения падали в 2014-2017 годах (накопленным итогом это падение составило около 11%). Плюс, к тому же, люди все последние годы слышали заверения властей, что пенсионный возраст повышаться не будет, и тут такое.Но проблема для властей с этим решением о повышении пенсионного возраста не ограничится только нынешним падением рейтингов власти и предстоящими выборами. Это, кстати, тоже не учли (что-то многовато не учли-то).Повышение пенсионного возраста даже после смягчающих поправок президента растягивается на долгие годы. И всё это время будет множиться число людей, кого это коснётся самым непосредственным образом. Несправедливость принятого решения будет особенно болезненно восприниматься людьми ещё и потому, что в экономике ничего хорошего в ближайшие годы ждать не приходится.Если проводники реформы думают, что они сильно успокоят будущих пенсионеров обещанием, что средняя пенсия в стране будет вместо сегодняшних 14 тысяч рублей в месяц составлять в 2024 году аж 20 тысяч рублей, то они очень сильно заблуждаются. С нынешним падением рубля обещанная прибавка уже в 2019 году будет представлять ничто.Такая вот растянутая во времени негативная реакция на принятое решение получается.И никакими послаблениями по принятому решению о повышении пенсионного возраста это отношение людей не исправить. Люди же понимают, что в главном решение не меняется.Ну, а как же, скажет кто-нибудь, смягчающие меры от президента? К примеру, предложение, согласно которому граждане, выходящие на пенсию в ближайшие два года, будут иметь право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста?Воспользуемся примером, который привел президент в своем обращении: человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года, то есть на шесть месяцев раньше.Теперь о том же самом, и с позиции того же самого человека, но только который будет сравнивать не с тем, что планировалось, а с тем, что есть по ныне действующему порядку. Человек имел право оформить пенсию в январе 2019 года, но теперь он будет иметь такое право только с июля 2019 года, то есть на шесть месяцев позже. Значит, он шесть месяцев не будет получать свою, как он совершенно правильно считает, честно заработанную пенсию. Как вы думаете, сильно изменится у такого человека отношение к предложению о повышении пенсионного возраста после такой корректировки? – Нет, конечно, не сильно.Поэтому однозначное отношение «против» решения о повышении пенсионного возраста у подавляющего большинства россиян даже после смягчающих поправок президента останется. Уверен, что результаты будущих соцопросов это покажут.