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4 | 05.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ком ...
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Воровство пенсий: «Против» меньше не станет

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Власти, конечно, просчитались, не думали, что будет столько несогласных с решением о повышении пенсионного возраста – 80-90% – это очень много.

Воровство пенсий: «Против» меньше не станет


Нет, они, безусловно, понимали, что вряд ли люди обрадуются такому решению, но чтобы так вот… Отсюда и такой пропагандистский накат с использованием всех возможных средств массовой информации. Отсюда и смягчение президентом первоначального варианта повышения пенсионного возраста.

Безусловно, после триумфальных результатов президентских выборов в марте 2018 года у властей была эйфория. Казалось, что любое даже самое непопулярное решение здесь легко проходит. Ан нет, не проходит.

Плюс не учли и то, почему люди столь болезненно воспринимают решение о повышении пенсионного возраста. «Если ничего не можете дать, то хотя бы не отнимайте» – у многих именно такое весьма не притязательное отношение к властям. А тут вдруг власти решили отнять.

И это после того, как реальные располагаемые денежные доходы населения падали в 2014-2017 годах (накопленным итогом это падение составило около 11%). Плюс, к тому же, люди все последние годы слышали заверения властей, что пенсионный возраст повышаться не будет, и тут такое.

Но проблема для властей с этим решением о повышении пенсионного возраста не ограничится только нынешним падением рейтингов власти и предстоящими выборами. Это, кстати, тоже не учли (что-то многовато не учли-то).

Повышение пенсионного возраста даже после смягчающих поправок президента растягивается на долгие годы. И всё это время будет множиться число людей, кого это коснётся самым непосредственным образом. Несправедливость принятого решения будет особенно болезненно восприниматься людьми ещё и потому, что в экономике ничего хорошего в ближайшие годы ждать не приходится.

Если проводники реформы думают, что они сильно успокоят будущих пенсионеров обещанием, что средняя пенсия в стране будет вместо сегодняшних 14 тысяч рублей в месяц составлять в 2024 году аж 20 тысяч рублей, то они очень сильно заблуждаются. С нынешним падением рубля обещанная прибавка уже в 2019 году будет представлять ничто.

Такая вот растянутая во времени негативная реакция на принятое решение получается.

И никакими послаблениями по принятому решению о повышении пенсионного возраста это отношение людей не исправить. Люди же понимают, что в главном решение не меняется.

Ну, а как же, скажет кто-нибудь, смягчающие меры от президента? К примеру, предложение, согласно которому граждане, выходящие на пенсию в ближайшие два года, будут иметь право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста?

Воспользуемся примером, который привел президент в своем обращении: человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года, то есть на шесть месяцев раньше.

Теперь о том же самом, и с позиции того же самого человека, но только который будет сравнивать не с тем, что планировалось, а с тем, что есть по ныне действующему порядку. Человек имел право оформить пенсию в январе 2019 года, но теперь он будет иметь такое право только с июля 2019 года, то есть на шесть месяцев позже. Значит, он шесть месяцев не будет получать свою, как он совершенно правильно считает, честно заработанную пенсию. Как вы думаете, сильно изменится у такого человека отношение к предложению о повышении пенсионного возраста после такой корректировки? – Нет, конечно, не сильно.

Поэтому однозначное отношение «против» решения о повышении пенсионного возраста у подавляющего большинства россиян даже после смягчающих поправок президента останется. Уверен, что результаты будущих соцопросов это покажут.

Игорь Николаев, Экономист







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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 05.09.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти, конечно, просчитались, не думали, что будет столько несогласных ....
===========================
Вот такая у нас "власть",- не может даже просчитать последствия столь важной для каждого человека в стране реформы.
Ну если даже этого не может, то что может? Дербанить бюджет и всё?



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  • Участник
  •  
  • 2 | 05.09.2018, 10:13 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,9
Слишком больная тема, которая касается каждого жителя страны. Даже война в Сирии не так актуальна. Она далеко и миллиарды которые там сгорают, что то с области мифологии. А вот свои кровные 14 000 руб очень даже волнуют нас. Здесь власть сильно ошиблась, надеясь, что пронесет. Не пронесет.



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  • Гость
  •  
  • 3 | 05.09.2018, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что делать-то?



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  • 4 | 05.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы говорите, что он должен уйти, но он не уйдёт. Надо искать выход из этой ситуации.



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  • 5 | 05.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кстати на днях тот же Путин бывало в Израиле ихим пенсам пообещал выплачивать пенсии! Сколько времени с тех деньков прошло - всего годик!
Получается это путинский намёк всем рассеянам чтобы вовремя получить пенсию получите гражданство Израиля!



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  • Гость
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  • 6 | 05.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что делать-то?
=================================
Ну как, ЧТО? Сидеть в три смены в инете и пропагондонить пришествие либерастов, которые отменият пенсионную рэформу и все пенсии, кроме персоналок для либерастных троллей. Интересно на список УЖастных претендентов на эти персоналки взглянуть! Сразу скажу юнго-кухерки и прочие УЖастно либерастные будут сильно не довольны, когда в списке себя не найдут!



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  • 7 | 05.09.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ФБК Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда имущество на миллиард рублей при официальной зарплате 300 тысяч.
+++

И что с того?

Кто нибудь из громадного количества силовых структур пошевелился?



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  • 8 | 05.09.2018, 12:02 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1153 | Рейтинг: +327
Этим решением власть откровенно сказала- чтоб все вы поскорее сдохли. Ватники в том числе. Население катостфически мрет а тут работать до 60-65. Сравнивать с цивильным миром отсталую благодаря пупкину страну дурость. У них продолжительность жизни 90 лет, хорошая зарплата, медицина и климат. У нас ничего такого нет и не предвидится. Кто может возразить, путиноиды фас.



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  • 9 | 05.09.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этим решением власть откровенно сказала- чтоб все вы поскорее сдохли. Ватники в том числе.
------------------------------------------------------------
-----------
Либероидам было бы приятней, если бы им откровенно порекомендовали сдохнуть их вожди-Лешик Наваляльный и вор-комсорг МБХ? Вот где скрыт любимый либерастыми когнитивный диссонанс, их либероидные вожди снова запоздали с пенсионной рэформой, с предложением отмены всех пенсий и назначением персоналок для либерастых из сетей, отсюда все расстройства!



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  • 10 | 05.09.2018, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Этим решением власть откровенно сказала- чтоб все вы поскорее сдохли. Ватники в том числе.
---------------------------------
Если все либерасты сдохнут, то я готов пожертвовать собой.



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  • 11 | 05.09.2018, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.09.2018, 10:13 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5804 | Рейтинг: -180,7
Слишком больная тема, которая касается каждого жителя страны. Даже война в Сирии не так актуальна. Она далеко и миллиарды которые там сгорают, что то с области мифологии. А вот свои кровные 14 000 руб очень даже волнуют нас. Здесь власть сильно ошиблась, надеясь, что пронесет. Не пронесет.

****
Ошиблись они еще давно когда пустили деньги из резервного и фонда нац благосостояния на нецелевые нужды.



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  • 12 | 05.09.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, доживу до пенсионного возраста, а дальше что за жизнь в Уфе "в период доживания"?
Ползать по поликлиникам без лифтов под ногами спешащих по своим делам врачей?
Мерзнуть в юблюдочной квартире, как 104 летняя старушка на А.Невского?
Ждать на ветру трамвая, которого нет и не будет?
Бояться ходить в магазин, чтобы не получить там инсульт или инфаркт от галопирующих цен?
Дрожащими руками листать коммунальные счета и прикидывать, сколько останется на еду после покупки дженериков?
Записываться на социальный туризм заведомо зная,что тебе ничего не светит?
Упав в яму на тротуаре или получив удар сосулькой, вызывать скорую, которая узнав твой возраст к тебе не будет спешить?
Выклянчивать у участкового направление на стацлечение,зная что тебя там не ждут?
И нх мне такая жизнь в "столице молочной страны" в ауре скрытой ненависти властных провалидовских бездельников ко всему живому и не башкирскому?



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  • 13 | 05.09.2018, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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...Власти, конечно, просчитались, не думали, что будет столько несогласных с решением о повышении пенсионного возраста – 80-90% – это очень много...
===
это неверно. Мне нравится толкование доктора экономических наук Хазина: когда так называемая "элита" предвидит неприятности от руководства, в нашем случае, Путина, она устраивает народное недовольство. Хазин это разъясняет на примере Ленинского переворота 1917 г., хлеб в стране был, но искусственно организовали его нехватку и страна получила все эти неприятности: лишения, кровь, и, последующий, развал страны. Сталин, кстати пытался провести демократичную Конституцию и свободные выборы с допуском не членов КП СС и испуганная партхозноменклатура устроила 1937...8 годы, Сталин, в свою очередь, за это начал расправляться с верхушкой, но потом ВОВ, стало не до этого.



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  • 14 | 05.09.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я человек добрый, не злопамятный, но память у меня хорошая, и могу многое простить путинскому режиму! Но никогда не забуду и не прощу грабительские тарифы ЖКХ, постоянное повышение налогов на недвижимое имущество, землю, монетизацию льгот в 2004 году, не полную индексацию пенсий в 2016 году, заменённую разовой подачкой в 5 т.р. и повышение пенсионного возраста, если это произойдёт! Может чего-то и забыл, но если вспомню, то не прощу! Вот такой я добрый человек! Очень Опытный



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  • 15 | 05.09.2018, 17:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
23 июля Федеральный судья Фарит Урманцев после более чем полутора годовой волокиты соизволил вынести решение по суду над Алмазом Юсуповым. Бывший глава Кушнаренково получил за нанесение пятимиллионного ущерба государству, всего лишь штраф в размере 250 000 рублей, буквально через 5 минут после вынесения вердикта его отменили по амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Адвокаты Загидуллин и Каримов во главе с торжествующим Алмазом Мамдуховичем покинули зал заседаний. Кушнаренковский заместитель прокурора Идрисов не промолвил ни единого слова в течении последних двух заседаний и теперь не ясно будет ли прокуратура оспаривать явно неправосудное решение Фарита Анваровича Урманцева.
В эти дни в Кушнаренково произошли и другие заметные около криминальные события. Господа Рустем Шарафутдинов, Ильдар Ахунов восстановленные судом на своих постах, выиграли через Верховный Суд моральный вред якобы нанесённый им администрацией района. На самом деле их давно надо было не только гнать с работы, но и привлечь к ответу за «подвиги» по развалу и разграблению района. И то, что Шарафутдинову и Ахунову глава Нургалеев не выплачивает зарплату, наверно делает правильно.
В недавнее время отмечали день строителя, по некоторым данным на этот день собирал «элиту» настоящий криминальный авторитет Флюр Муллаянов, отсидевший более 10-и лет за убийство односельчанина, родственника фермера Дамира Гильманова из д. Калтай. Говорят, что в гости к убийце был приглашён генерал Артур Ахметханов, начальник Росгвардии по Башкирии. Да и сам Руслан Нургалеев якобы тоже принимал участие в этом сабантуе. А вместе с ними, вероятно, был и депутат райсовета Каусар Багаутдинов. В своём рвении защитить главу района по слухам он попал впросак, поехал в администрацию Хамитова к Букрееву. Республиканский чиновник принял Каусара Мухаметыча и быстренько выпроводил его со словами: «Да я знаю твоего брата Анаса, передай ему привет». А Нургалеева принимать не стал. Руслан Вильич практически весит на волоске. Не сегодня, завтра ему придётся сложить полномочия.



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  • 16 | 05.09.2018, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот таким ,как глава пенс .фонда,нужна ли пенсия ? если работает , то без пенсии!



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