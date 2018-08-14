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Как Росгвардия на митингах работала

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В отделы полиции к вечеру 9 сентября доставили, по неофициальным данным, около пятисот человек. Задержанных привозили с площади Ленина, улицы Академика Лебедева, Финского переулка и Пироговской набережной. Таким был маршрут сторонников Алексея Навального, которые вышли против пенсионной реформы. Изначально согласованный митинг в итоге превратился в неуправляемый протест.

Как Росгвардия на митингах работала


В конце августа петербургские чиновники согласовали акцию против повышения пенсионного возраста. Оппозиционеры хотели митинговать у Медного всадника, но согласились и на площадь Ленина. 5 сентября провластные депутаты Законодательного собрания выступили с критикой предстоящего. 6 сентября на площади Ленина прорвало трубу. Ее тут же назвали Царь-трубой – водопровод не меняли с 1917 года. Площадь огородили, а оппозиционерам предложили митинговать в Удельном парке, подчеркнув, что это не отзыв разрешения, а форс-мажор – проводить собрания в месте, где работает спецтехника, нельзя.

К 14 часам вход на Финляндский вокзал был перекрыт активистами. Из припаркованного напротив автомобиля «Российские сети вещания и оповещения» до них пытались донести информацию о невозможности митинговать в месте проведения ремонтных работ. Когда стало понятно, что предупреждения не работают, вступила Росгвардия. Митингующих вытаскивали из толпы, тащили за руки и за ноги в автобусы. Те кричали «Позор». Через четверть часа в полицейских полетела дымовая шашка. «Это газ, они им нас травят», – перепугались поначалу стоявшие рядом демонстранты. Но затем, когда дым рассеялся, сошлись на том, что кидавший – кто-то из своих.

Из здания вокзала в это время периодически выходили люди. Обойти протестующих им удавалось, а сотрудников полиции, огородивших тротуары, – нет. «Миленький, пропусти, мне все равно на реформу – не доживу», – молила «космонавта» старушка с тележкой. Росгвардеец не ответил. Его сосед был отзывчивее: «Дальше пройдите и вас выпустят».

Митингующих пачками заносили в автобусы, многим это уже было не в новинку, видимо, поэтому и не так страшно. Подростки, насмотревшись на полицию, вставали в сцепки и пытались прорвать оцепление, их задерживали, на их место вставали следующие. Мальчуган лет 13-15 забрался на фонарный столб, скорее, чтобы посмотреть, а не покричать. Его тут же сняли и потащили к остальным. Парень поначалу растерялся и заплакал, но потом уже, как рассказывают очевидцы, приободрился и даже смог сбежать из автобуса, так и не доехав до отдела полиции.

Через час собравшимся надоело стоять на месте и толпа двинулась туда, где не было полицейских. Таким местом ненадолго оказался Финский переулок, а затем и улица Академика Лебедева. Пройти дальше демонстрантам не дали, хоть они, схватившись за руки, и смогли один раз прорвать оцепление. В росгвардейцев снова полетели шашки. Судя по всему, их кидали забравшиеся на крышу ближайшего дома подростки.

Еще полчаса – и опять стало скучно. Протестующие аккуратно обошли полицию и двинулись к Лесному проспекту, пропав ненадолго из поля зрения охранителей. Около тысячи человек перекрывали улицы, скандировали вольное про президента и повышение пенсионного возраста.

На Пироговской набережной вольность шествующих стала проблемой. Оживленная дорога остановилась, загудели клаксоны – не все водители были солидарны с лозунгами протестантов. Молодые люди посмеивались: «Голосовали за Путина, а получили пробку, как же так?» Тех, кто стеснялся и шел по тротуарам, задорно звали на проезжую часть: «Не волнуйтесь, всех не накажут». Убеждение оказалось ошибочным: Росгвардия, дав сторонникам Навального зайти в тоннель под Сампсониевским мостом, начала теснить их обратно.

Митингующие, завидев преграду, кинулись в рассыпную, задевая стоявшие в пробке авто. Один из водителей прикрикнул на пробегавшего мужчину, тот в ответ пнул колесо машины. Тогда автомобилист догнал протестующего и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Несколько человек остановились и принялись помогать пострадавшему. «Воды», – закричал кто-то. Из подъехавшей полицейской машины ответили по громкоговорителю: «Протестующие, перец нельзя смывать водой, станет только хуже».

Последняя стычка с полицией произошла у Гренадерского моста. Оппозиционеры, осмелев, снова принялись скандировать лозунги, а затем и высмеивать внешность подошедшего к ним полицейского. «Где наел такой живот?» – кричали молодые люди в ответ на просьбы разойтись. На подмогу ему выскочили росгвардейцы. Митингующих загнали на тротуары и взяли в кольцо.

Часть оказалась зажата у забора ремонтируемого старого здания. Те, кто половчее, подтянулись и перелезли на стройку. По рассказам, там их встретил прораб будто бы родом из Азербайджана. «Он показал, как пройти на выход со стройки, а потом достал нам доски, чтобы мы могли на них встать и помочь остальным – хотя бы водой и едой», – рассказал «Фонтанке» один из активистов.

Всем сбежать не удалось. Из оцепления выпустили беременную, двух заплаканных подростков и женщину, к которой приехала скорая. Остальных отправили по автобусам. «Не волнуйтесь, довезем до метро», – ухмылялись полицейские, подталкивая оппозиционеров.

По подсчетам «Фонтанки», в отделах вечером оказалось не менее 500 человек. По официальным данным полиции, всего в несанкционированном митинге участвовали 1200 активистов.

Ксения Клочкова






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  • 1 | 11.09.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Силовые структуры при капитализме -криптократии точнее каратели . Так что не заблуждаетесь .Чья гвардия? Чья полиция ? Чьи Суды и прокуратура ? Юнг Я правильно пишу и оцениваю ?



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При криптократии силовые структуры каратели как бы Их не называли гвардия полиция . Роль Их защищать частный капитал и Их пособников . Матерый.



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Каратели в деле. При криптократии силовики защищают интересы правящего класса буржуев и Их пособников чиновников и депутатов -проще паразитирующий класс. В Россию вновь возрождается сословное деление населения.Матерый.



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  • 4 | 11.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не то, ребята... почему расеянам так нравится рабство? Почему расеяне не хотят жить по человечески, цивилизованно?



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3

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  • 5 | 11.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не то, ребята... почему расеянам так нравится рабство? Почему расеяне не хотят жить по человечески, цивилизованно?
_______________________
это к Корнею , с его - начни с себя
турк



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0

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  • Участник
  •  
  • 6 | 11.09.2018, 12:15 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2788 | Рейтинг: -269,1
58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не то, ребята... почему расеянам так нравится рабство? Почему расеяне не хотят жить по человечески, цивилизованно?
--------------------------
Хотят, но ничего для этого не делают.



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  • Начинающий
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надо поразмыслить насколько хорош данный посыл:
что эффективнее:хунвейбины в руках оппозиции,или хунвейбины руководимые правительством?



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  • Участник
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  • 8 | 11.09.2018, 14:24 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11297 | Рейтинг: -1844,7
5 | 11.09.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 11.09.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не то, ребята... почему расеянам так нравится рабство? Почему расеяне не хотят жить по человечески, цивилизованно?
_______________________
это к Корнею , с его - начни с себя
турк
______________________________________________
Не, Турк, это к тебе.
Написано же о россиянах.
Я таки и масштабами не увлекаюсь. Не дежурный по стране.
Это вы любите о никчемном народишке рассуждать.



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  • 9 | 11.09.2018, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал армии Виктор Золотов опубликовал видео, в котором ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам.

Не отрицая сути обвинений, генерал посчитал себя оскорбленным подозрениями и вызвал Навального на поединок. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Видимо Навальный правду вывалил, коль такая резкая неадекватная реакция! Очень Опытный



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  • 10 | 11.09.2018, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По радио каратель золотов в "праведном гневе" угрожал навальному.
И он - каратель это сделает, тем более, что к навальному уже давно со злобной яростью имеют претензии "по понятиям" медведпуты.



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  • 11 | 11.09.2018, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При таковой ПРОСТИТУТСКОЙ Россиской поддержке , РОССИЙСКОГО БЫДЛА страна находится в Фиговом рассвете !



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  • 12 | 11.09.2018, 19:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По радио каратель золотов в "праведном гневе" угрожал навальному.
И он - каратель это сделает, тем более, что к навальному уже давно со злобной яростью имеют претензии "по понятиям" «оккупанты во власти».



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  • 13 | 11.09.2018, 20:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 11.09.2018, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По радио каратель золотов в "праведном гневе" угрожал навальному.
И он - каратель это сделает, тем более, что к навальному уже давно со злобной яростью имеют претензии "по понятиям" медведпуты.
--------------------------
Не свисти, Золотов предложил Навальному любой поединок на выбор Навального. Навальный за детьми будет и на этот раз прятаться?



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  • 14 | 11.09.2018, 21:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.09.2018, 12:15 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 103 | Комментарии: 2788 | Рейтинг: -269,1
58 | Автор: Не зарегистрирован
не то, ребята... почему расеянам так нравится рабство? Почему расеяне не хотят жить по человечески, цивилизованно?
------- Хотят, но ничего для этого не делают.
=== "Хотят..." - это означает что не хотят, когда человек хочет, он проявляет определённые действия, а Вы просто перефразировали первый тезис.



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  • 15 | 11.09.2018, 21:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1871 | Комментарии: 60801 | Рейтинг: +12256,9
Золотов предложил Навальному любой поединок на выбор Навального
________________________
Ну и чудненько! ДЕБАТЫ! Вот, что выберет Навальный.
И гопник Золотов - сольётся. как и... как его? "тьфу на тебя"... А! Усманов.

Кстати! Этот бурханыч обещал каждую неделю по айфону:

ИСК УСМАНОВА К НАВАЛЬНОМУ29 МАЯ 2017, 15:31
Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к Навальному
https://tass.ru/obschestvo/4290553

Усманов объявил, что готов премировать наиболее удачные работы и каждую неделю размещать имена победителей на своей странице. Кроме того, он готов подарить самым талантливым юзерам iPhone 7Plus и майку с мемом и автографом бизнесмена.
Это уже лента-вру
https://lenta.ru/news/2017/05/29/usm_gifts/


Ну и?! Скоко айфонов презентовано? Или, как обычно - пиз-данул и в клетку?!



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  • 16 | 11.09.2018, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 11.09.2018, 21:15 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1871 | Комментарии: 60785 | Рейтинг: +12256,7
Золотов предложил Навальному любой поединок на выбор Навального
________________________
Ну и чудненько! ДЕБАТЫ! Вот, что выберет Навальный.
И гопник Золотов - сольётся. как и... как его? "тьфу на тебя"... А! Усманов.
====================
Кухарка возомнила, что она уже за Навального решать может. Так спрячется Навальный опять за детьми или найдет мужество в себе? А гопник Золотов в 1991 году охранял Ельцина на броневике. И оказывается Навальный опять врет, его уже не первый раз на вранье ловят.



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  • 17 | 11.09.2018, 21:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1871 | Комментарии: 60801 | Рейтинг: +12256,9
16 | 11.09.2018, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован

Ну и - в чём сворал Навальный, а Золотов опроверг - аргументированно? Факты в студию!

Кстати... про ударника ком-труда - в совеццкое время их назвали "ударниками кому-нести-чего-куда?!" - то есть ХОЛУЯМИ!



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  • # 18 | 11.09.2018, 21:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 19 | 11.09.2018, 22:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.09.2018, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0 Кухарка возомнила, что она уже за Навального решать может. Так спрячется Навальный опять за детьми или найдет мужество в себе? А гопник Золотов в 1991 году охранял Ельцина на броневике. И оказывается Навальный опять врет, его уже не первый раз на вранье ловят. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ельцин на броневике? С Лениным не путаете? Очень Опытный



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  • 20 | 11.09.2018, 22:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1871 | Комментарии: 60801 | Рейтинг: +12256,9
А гопник Золотов в 1991 году охранял Ельцина на броневике.
_________________________________________
Гопник(единственное в чем ты прав) Золотов - в 90-е прислуживал бандюкам и пуйлу.
Ссылку на его деятельность уже давала - повторю:

https://putinism.wordpress.com/2016/01/29/roma_tsepov/

Наслаждайся ударником-кому-нести-чего-куда!



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