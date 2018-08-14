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Националисты в Башкирии снова недовольны сортностью языка

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Башкирский язык стал второсортным, или что изменилось в школах после нового закона о языке. Сколько бы в национальных республиках ни протестовали против утверждения резонансного закона о родных языках, но в начале августа Владимир Путин все-таки его подписал. Чтобы проверить, как на практике реализуется новый закон, мы решили изучить работу башкирских школ.

Националисты в Башкирии снова недовольны сортностью языка


Второсортные языки?

По закону федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, в том числе русского языка как родного. Впредь родители учащихся будут выбирать язык обучения, то есть, какой язык считать родным, а от изучения какого стоит отказаться.

– Сама постановка вопроса – «сохранение языков» – говорит о том, что для языков народов России установили некую планку, за которую переступать нельзя, чтобы, не дай бог, не пострадал русский язык. Именно этот невысокий уровень нынешние власти могут поддерживать, но не более того. Чтобы языки сохранялись по-настоящему, их нужно не сохранять, а развивать, то есть расширять их функциональные возможности. И вроде бы Конституция РФ и закон о языках народов России создают для этого самые широкие возможности, но действия исполнительной власти направлены на сужение сферы их применения, придание им статуса второсортных, ненужных языков, – считает лезгинский общественный деятель, заместитель главного редактора РИА «Дербент» Амиль Саркаров.

Заставь дурака богу молиться…

В Башкирии эти изменения меньше всего коснулись Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 им. Р. Гарипова, где все учащиеся выбрали в качестве родного языка башкирский. Здесь башкирский язык и литература изучаются по два часа в неделю, как и в предыдущие годы. По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе Люзы Шугаиповой, новый закон не мешает им изучать башкирский язык.

Но такая система сохранилась не во всех школах Башкирии.

– Количество часов башкирского языка и литературы пока осталось без изменений: 99,7% учеников вторых-девятых классов изучают его по 0,5 часа в неделю. Но родители боятся ЕГЭ по русскому языку, поэтому пишут заявление на изучение русского языка как родного. Из 2 000 детей всего 8 (1,13%) выбрали башкирский в качестве родного, – сообщила учительница башкирского языка и литературы уфимского лицея № 5 Фирдауса Газизова.

– В прошлом году шестые классы изучали башкирский язык и литературу пять часов, седьмые-восьмые – четыре, девятые – три. Сейчас шестые-восьмые классы изучают башкирский и литературу три часа, девятые – два часа, – рассказала учительница башкирского языка и литературы Сибайской гимназии-интерната Альниса Каримова-Алдырханова.

Однако некоторые школы республики прибегают к крайним мерам. Так, к нам в редакцию обратилась уфимка Светлана, сын которой пошел в первый класс. В школе им сказали, что башкирский класс не сформирован, поэтому они либо идут в русский класс, либо забирают документы.

– Обещали, что если наберутся желающие в башкирский класс, то будет перераспределение. Слабо верится, что в башкирской гимназии в этом году не будет башкирского класса! – сообщила женщина.

В школе, кажется, говорят об отсутствии условий для преподавания родных языков и ссылаются на закон: «Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования». В таком случае закон встает на сторону родителей. По крайней мере, так утверждает начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования Башкирии Розалия Сафиуллина.

Начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования Башкирии Розалия Сафиуллина.
– Каких-либо потрясений или изменений в системе образования не ожидается. В республике организовано изучение 14 родных языков, что является уникальным опытом по сравнению с другими регионами. У некоторых были опасения, что родители будут выбирать в качестве родного русский язык, чтобы дети хорошо сдали ЕГЭ. Но нужно разделять понятия «русский язык как государственный» и «русский язык как родной». Эти предметы ведутся по разным программам, поэтому тот материал, который проходится в одной программе, не может продолжиться в другой. О какой-либо дополнительной подготовке к экзаменам на уроках «русского как родного» не может быть и речи.

Если не получилось изучать родной язык в системе общего образования, то есть возможность это сделать в системе дополнительного. В Уфе работают 13 воскресных школ. В деревнях школы, проанализировав заявления, по закону

должны скомплектовать языковые группы и, если нужно, пригласить учителя, заказать учебники. Преподавание может осуществляться за счет внеурочной деятельности или по индивидуальному учебному плану во время урока. Вот это и называется создавать условия.

Дети имеют право изучать свой родной язык, и им надо в этом помогать. Если возникнут какие-либо проблемы, звоните в Министерство образования по номерам: 8 (347) 218-03-52, 8 (347) 218-03-53.

Как видим, реализация нового закона идет не совсем гладко. Даже складывается ощущение, что руководство школ не знает, как работать, родители не знают своих прав, а обратиться в Минобр ни у кого ума не хватает.

Но пока каких-либо пагубных или позитивных изменений в изучении родных языков не наблюдается. Нам остается надеяться, что родители проявят благоразумие и напишут заявление на изучение родных языков, в том числе башкирского. Ведь теперь за его сохранение отвечают они и только они.

Кстати, башкирские общественники, выступавшие против закона о языках, куда-то пропали. Неужели все сдались?

Нурия Фатхуллина, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 12.09.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский язык стал второсортным,.....
====================================
Вы чета попутали!
Это каким образом с 199 места башкирский сразу махнул во второстепенные? Даже говяжий перегнал!
Лично для меня всегда на первом месте был Русский язык, потом шёл говяжий заливной...



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  • 2 | 12.09.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...потом шёл говяжий заливной..."

----------------------------------------------

Какая гадость, эта ваша заливная...



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  • 3 | 12.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
надо же такой бред писать, типа выбирают родным русский, чтобы сдать ЕГЭ))))
Выбирают только потому, чтобы не забивать детям мозги тем, что в принципе не нужно.



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  • 4 | 12.09.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Языки все равны. Не надо чепуху выдумывать.



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  • 5 | 12.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как только башкирский язык будет затребован в экономике образовании, культуре, прежде всего его обязательность употребления в экономике, - не потребуются никакие законы о языках. Граждане его вмиг выучат добровольно.

Без этого, то есть "рабочего" языка экономики, многие национальные языки прикажут долго жить. Такова логика развития истории, к сожалению.



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  • 6 | 12.09.2018, 11:47 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15578 | Рейтинг: -2878,4
Кстати, башкирские общественники, выступавшие против закона о языках, куда-то пропали. Неужели все сдались?
-------------------
Вот резюме статьи. Откуда же тогда заголовок "Националисты в Башкирии снова недовольны сортностью языка"?



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2

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  • 7 | 12.09.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как только башкирский язык будет затребован в экономике образовании, культуре, прежде всего его обязательность употребления в экономике, - не потребуются никакие законы о языках. Граждане его вмиг выучат добровольно
---------------------------------------------------
может быть) вот только этому никогда не бывать в России.
Может быть пойти другим способом - английский язык никак не задействован в Российской экономике, образовании и культуре, однако на его изучение огромный спрос, причем за деньги. Башкирам следует поучиться...



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1

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  • 8 | 12.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 12.09.2018, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как только башкирский язык будет затребован в экономике образовании, культуре, прежде всего его обязательность употребления в экономике, - не потребуются никакие законы о языках. Граждане его вмиг выучат добровольно.
---------------------------------
Как только в России появятся настоящие экономика и культура так сразу. Особенно культура. Пока автор комментариев 1,3 и 5 до культуры не дорос. Образован немного, но не культурен.



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 12.09.2018, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1872 | Комментарии: 60817 | Рейтинг: +12258,2
Из 2 000 детей всего 8 (1,13%) выбрали башкирский в качестве родного
_________________________
Ну и?! Русские виноваты, что сами башкиры не хотят учить свой родной язык?

Самое любопытное - когда мы боролись за добровольность БЯки - сторонников у нас было не так уж и много, особенно активных. Например на весь Инорс - только одна мамашка воевала за право своих дочерей не тратить время попусту - в 51-ой школе... так на нее там крысились, в том числе и моя подруга завучиха. И я не могла ее убедить в ненужности БЯки, ибо многолетняя учительская косность, привычка соглашаться с требованиями начальства и вставать в нужную позу - "ну надо, значит надо" - дала о себе знать, хотя она вовсе и не ватница в политике, но в рамках школы и исполнительской дисциплины - рабыня!

А тут - раз! - и 1,13%))))))))))))) Оказывается 98,87% - нахрен не нужен БЯ - в первую очередь и самим башкирам. Их же в Уфе около 15-17%... А вот это-то и печально.

НО! Теперь не получится свалить на русских.... Как в фильме "Вокзал для двоих": "Сама-сама-сама!"



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  • Гость
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  • 10 | 12.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и?! Русские виноваты, что сами башкиры не хотят учить свой родной язык?
-------------------------------
Не русские, а система, которая делает так, что людям не нужен родной язык. Потому что все, абсолютно все проводится только на одном языке. Людей ставят в зависимое положение от одного языка.



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  • 11 | 12.09.2018, 13:39 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 716 | Рейтинг: +93,8
Чего не хватает башкирятам? Кроме них никто не возмущается. Всех остальных 13 национальностей все устраивает, а их нет.



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  • 12 | 12.09.2018, 14:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15578 | Рейтинг: -2878,4
11 | 12.09.2018, 13:39 | Автор: VIVAT
Чего не хватает башкирятам? Кроме них никто не возмущается. Всех остальных 13 национальностей все устраивает, а их нет.
-----------------------
Прочитать статью до конца ты не способен что ли любезный. В конце приводится резюме:
Кстати, башкирские общественники, выступавшие против закона о языках, куда-то пропали. Неужели все сдались?



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  • 13 | 12.09.2018, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 12.09.2018, 14:32 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15578 | Рейтинг: -2878,4

11 | 12.09.2018, 13:39 | Автор: VIVAT
Чего не хватает башкирятам? Кроме них никто не возмущается. Всех остальных 13 национальностей все устраивает, а их нет.
-----------------------
Прочитать статью до конца ты не способен что ли любезный. В конце приводится резюме:
Кстати, башкирские общественники, выступавшие против закона о языках, куда-то пропали. Неужели все сдались?
---------------------------------
Он дудачек. Не понял что это слова лезгина Амиля Саркарова. И не знает что в Татарии еще больше возмущаются. С дудачка какой спрос? Пусть Виват говорит что то, внимания не надо на него обращать.



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  • 14 | 12.09.2018, 15:39 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5819 | Рейтинг: -182,4
Радует, что давление националистов перестало быть доминирующим для власти



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  • 15 | 12.09.2018, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
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По месту работы и жительства депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова прошли обыски
Как стало известно “Ъ-Уфа”, сотрудники правоохранительных органов сегодня провели обыски по месту работы и жительства уфимского предпринимателя, депутата горсовета Вадима Рамазанова.

Оперативные мероприятия продолжались несколько часов. Сам Вадим Рамазанов накануне был задержан, по неофициальным данным, по подозрению якобы в даче взятки прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину. Официального подтверждения этой информации нет.

В региональном СУ СКР подтверждают пока только факт задержания самого прокурора при получении более 5 млн руб. наличными. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Вадим Рамазанов — одна из самых непубличных фигур уфимского бизнеса. Юрист. Собеседники “Ъ-Уфа” приписывают ему и его деловому партнеру Вадиму Старову большое влияние и участие в сделках по поглощению объектов недвижимости, в том числе в ходе банкротного производства. Считается, что креатуры этих предпринимателей до недавнего времени работали в управлениях и предприятиях мэрии, курировавших земельные и имущественные отношения. Один из них — бывший директор МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы» Антон Султанов, недавно стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и нанесении предприятию 42 млн руб. ущерба.

Ирина Самойлова
Кроме Рамазанова и Старова есть ещё их кореш из ЦК КПРФ Афонин Юра



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  • 16 | 12.09.2018, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вадим рамазанов, Вадим Рамазанов, че то знакомое словосочитание...Так ведь это наш кака.



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  • 17 | 12.09.2018, 19:39 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 716 | Рейтинг: +93,8
12 | 12.09.2018, 14:32 | Автор: кац | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 15578 | Рейтинг: -2878,4
11 | 12.09.2018, 13:39 | Автор: VIVAT
Чего не хватает башкирятам? Кроме них никто не возмущается. Всех остальных 13 национальностей все устраивает, а их нет.
-----------------------
Прочитать статью до конца ты не способен что ли любезный. В конце приводится резюме:
Кстати, башкирские общественники, выступавшие против закона о языках, куда-то пропали. Неужели все сдались?
.................................
Дай бог, авось успокоятся.



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  • 18 | 12.09.2018, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господа товарищи !!! Перестаньте мозги всем компостировать ! У нас самый первый нацик это вице -премьер Сагитов младший. Редкая сво.......чь. Очень скрытый, но крайне ненавидит всех татар и другие национальности. Может из-за того что мальчиков говорят любит .....



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  • 19 | 12.09.2018, 21:19 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6220 | Рейтинг: -400,5
Националисты в Башкирии снова недовольны сортностью языка
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Я, в общем-то, отличаю национализм, как любовь к своему народу, от "национализма", которому приемлемы всё же другие определения. Однако, почему озабоченность своими родными языками не русских народов, это непременно "национализм"?



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  • 20 | 12.09.2018, 21:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6220 | Рейтинг: -400,5
14 | 12.09.2018, 15:39 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5819 | Рейтинг: -182,4
Радует, что давление националистов перестало быть доминирующим для власти
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Радостный чудик, здесь на сайте вполне большая концентрация таких как ты, но ты один из самых показательных.



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