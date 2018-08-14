Националисты в Башкирии снова недовольны сортностью языка

Башкирский язык стал второсортным, или что изменилось в школах после нового закона о языке. Сколько бы в национальных республиках ни протестовали против утверждения резонансного закона о родных языках, но в начале августа Владимир Путин все-таки его подписал. Чтобы проверить, как на практике реализуется новый закон, мы решили изучить работу башкирских школ.Второсортные языки?По закону федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, в том числе русского языка как родного. Впредь родители учащихся будут выбирать язык обучения, то есть, какой язык считать родным, а от изучения какого стоит отказаться.– Сама постановка вопроса – «сохранение языков» – говорит о том, что для языков народов России установили некую планку, за которую переступать нельзя, чтобы, не дай бог, не пострадал русский язык. Именно этот невысокий уровень нынешние власти могут поддерживать, но не более того. Чтобы языки сохранялись по-настоящему, их нужно не сохранять, а развивать, то есть расширять их функциональные возможности. И вроде бы Конституция РФ и закон о языках народов России создают для этого самые широкие возможности, но действия исполнительной власти направлены на сужение сферы их применения, придание им статуса второсортных, ненужных языков, – считает лезгинский общественный деятель, заместитель главного редактора РИА «Дербент» Амиль Саркаров.Заставь дурака богу молиться…В Башкирии эти изменения меньше всего коснулись Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 им. Р. Гарипова, где все учащиеся выбрали в качестве родного языка башкирский. Здесь башкирский язык и литература изучаются по два часа в неделю, как и в предыдущие годы. По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе Люзы Шугаиповой, новый закон не мешает им изучать башкирский язык.Но такая система сохранилась не во всех школах Башкирии.– Количество часов башкирского языка и литературы пока осталось без изменений: 99,7% учеников вторых-девятых классов изучают его по 0,5 часа в неделю. Но родители боятся ЕГЭ по русскому языку, поэтому пишут заявление на изучение русского языка как родного. Из 2 000 детей всего 8 (1,13%) выбрали башкирский в качестве родного, – сообщила учительница башкирского языка и литературы уфимского лицея № 5 Фирдауса Газизова.– В прошлом году шестые классы изучали башкирский язык и литературу пять часов, седьмые-восьмые – четыре, девятые – три. Сейчас шестые-восьмые классы изучают башкирский и литературу три часа, девятые – два часа, – рассказала учительница башкирского языка и литературы Сибайской гимназии-интерната Альниса Каримова-Алдырханова.Однако некоторые школы республики прибегают к крайним мерам. Так, к нам в редакцию обратилась уфимка Светлана, сын которой пошел в первый класс. В школе им сказали, что башкирский класс не сформирован, поэтому они либо идут в русский класс, либо забирают документы.– Обещали, что если наберутся желающие в башкирский класс, то будет перераспределение. Слабо верится, что в башкирской гимназии в этом году не будет башкирского класса! – сообщила женщина.В школе, кажется, говорят об отсутствии условий для преподавания родных языков и ссылаются на закон: «Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования». В таком случае закон встает на сторону родителей. По крайней мере, так утверждает начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования Башкирии Розалия Сафиуллина.Начальник отдела национального образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования Башкирии Розалия Сафиуллина.– Каких-либо потрясений или изменений в системе образования не ожидается. В республике организовано изучение 14 родных языков, что является уникальным опытом по сравнению с другими регионами. У некоторых были опасения, что родители будут выбирать в качестве родного русский язык, чтобы дети хорошо сдали ЕГЭ. Но нужно разделять понятия «русский язык как государственный» и «русский язык как родной». Эти предметы ведутся по разным программам, поэтому тот материал, который проходится в одной программе, не может продолжиться в другой. О какой-либо дополнительной подготовке к экзаменам на уроках «русского как родного» не может быть и речи.Если не получилось изучать родной язык в системе общего образования, то есть возможность это сделать в системе дополнительного. В Уфе работают 13 воскресных школ. В деревнях школы, проанализировав заявления, по законудолжны скомплектовать языковые группы и, если нужно, пригласить учителя, заказать учебники. Преподавание может осуществляться за счет внеурочной деятельности или по индивидуальному учебному плану во время урока. Вот это и называется создавать условия.Дети имеют право изучать свой родной язык, и им надо в этом помогать. Если возникнут какие-либо проблемы, звоните в Министерство образования по номерам: 8 (347) 218-03-52, 8 (347) 218-03-53.Как видим, реализация нового закона идет не совсем гладко. Даже складывается ощущение, что руководство школ не знает, как работать, родители не знают своих прав, а обратиться в Минобр ни у кого ума не хватает.Но пока каких-либо пагубных или позитивных изменений в изучении родных языков не наблюдается. Нам остается надеяться, что родители проявят благоразумие и напишут заявление на изучение родных языков, в том числе башкирского. Ведь теперь за его сохранение отвечают они и только они.Кстати, башкирские общественники, выступавшие против закона о языках, куда-то пропали. Неужели все сдались?