Российская идентичность доминирует, этническая — уходит на второй план

Руководство страны, в названии которой есть слово "федерация", по мнению ряда экспертов, эти самые федеративные отношения и национальный вопрос пытается нивелировать. Российская оппозиция, которая критикует власть практически во всем, игнорирует вопросы федерализма или же проявляет солидарность с Кремлем в национальной политике. ​"Idel.Реалии" опросили экспертов и активистов, действительно ли вопросы этнической политики теряют свою актуальность.Лейла Латыпова, уроженка Уфы, обучаясь в Бостоне (США), написала исследовательскую работу по национальной идентичности жителей Башкортостана.Исследователь пришла к выводу, что в Башкортостане российская идентичность уже доминирует, этническая же самоидентификация уходит на второй план. По словам Латыповой, многие в республике не понимают взаимосвязи между экономической и политической свободой региона и уровнем жизни в субъекте.— К сожалению, для многих этот вопрос уже не животрепещущий. Люди в России в основном озабочены насущными потребностями. Их волнует их зарплата, возможность получения образования и т.д. И им кажется, что национальный вопрос никак на их жизни не отражается. Понятно, что ЕГЭ будут сдавать на русском языке, потому что все университеты русскоязычные. Люди свыклись, что русский язык главенствующий. Даже активисты говорят, что башкирский сохранять надо, но делать это должны они сами, а не государство, — признается она.По словам Латыповой, в головах многих национальная культура, язык и государственность не имеют взаимосвязи.Один из лидеров башкирского движения Айрат Дильмухаметов не согласен с Латыповой.— Для башкир вопросы этнической самоидентификации очень важны, и думаю, что для татар — тоже. Для башкир всё-таки эти вопросы стоят острее. Что до кремлёвских подстилок, то они эти вопросы не поднимали, народ знал, что они подставные, да и реальное число, голосующих за них неизвестно, — считает он.Корреспондент "Idel.Реалии" поинтересовался у собеседника, почему в таком случае в том же Башкортостане Григорий Явлинский получил так мало голосов, хотя ведь именно он активно говорил о федерализме, о языковых проблемах. Дильмухаметов отвечает довольно эмоционально.— А потому что он — никто. И все знали, что он подставной, — отмечает он.В национальной организации "Башкорт" также считают, что за Явлинского или Собчак проголосовали немногие не по причине того, что национальный вопрос для электората не очень важен.— Просто все дело в том, кто поднимает эту повестку. Если это Явлинский, который последние 20 лет находится в так называемой оппозиции, но как таковую оппозиционную деятельность совсем не проводит, появляется только во время предвыборной кампании. Или, например, Собчак, которая успела своим эпатажным поведением скомпрометировать себя. И сейчас, какие бы она серьезные и важные темы не поднимала, уже трудно обратить внимание серьезного электората на ее политическую деятельность. К тому же, как мы видим, как только прошли выборы, эти политики вновь ушли в тень, — разъясняют в организации.С тем, что важность национального вопроса у конкретных народов не ослабевает, согласен и удмуртский активист Артем Малых. При этом он подчеркивает, что для народов, проживающих в Приволжском федеральном округе эти темы даже более актуальны, чем для представителей этнических групп других регионов страны.— Я считаю, что вопросы национального равноправия, многоязычия и федерализма по-прежнему важны для народов Волго-Уральского региона, и большинство представителей этих народов имеют наивысшую приверженность этим ценностям в сравнении с жителями других регионов. В то же время эти вопросы находятся под четким контролем властей и никакая политика, связанная с тематикой национальных прав или федерализма, в настоящий момент невозможна. Все острые вопросы регулируются политическими администраторами. Оппозиция в целом, как и в остальной России сильно маргинализирована усилиями властей в глазах граждан, а политическое участие представляется делом заведомо обречённым. Именно этим и вызваны сравнительно низкие результаты сил, выступающих в защиту федерализма и национального равноправия, — констатирует удмуртский общественник.Политтехнолог из Удмуртии Леонид Гогин, напротив, считает, что в Удмуртии активисты пассивны в этом вопросе.— Мне сложно о тех вопросах судить по всему Приволжскому округу и отдельно по субъектам как Татарстан и Башкортостан, но по Удмуртии очевидно, что активисты (местные лидеры этих кандидатов) не акцентировали свой интерес к удмуртской проблеме. Эту тему последний раз на федеральных выборах обозначал А.Е. Загребин в 2016 году на выборах в Госдуму по 33 Удмуртскому избирательному округу, — отмечает он.Рафис Кашапов, один из лидеров татарского национального движения, говорит, что по сравнению с 1990-ми годами интерес к национальному вопросу спал.— Если бы в 1990 годах Григорий Явлинский‏ или Ксения Собчак в своих программах подняли проблемы языковых прав и федерализма, которые актуальны и нынче для татар, башкир и других народов России, тогда они имели бы успех, — говорит он.Между тем, общественник указывает на то, что нынешний спад обусловлен все более возрастающим количеством практически ассимилированных представителей этих самых меньшинств.— В Татарстане и Башкортостане большинство татар и башкиры живут в городах. Больше половины из них уже обрусевшие. А живущие в деревнях на политику России влиять не могут, так как они кроме телевизора и своих руководителей колхозов больше ничего не видят. Одним словом — рабы современности, такая ситуация во всех республиках Идель-Урала. А представители народов: удмурты, марийцы, эрзяне, мокшане уже до того обрусевшие, что им не до родного языка, многие из них даже прячут свою национальность, говорят, что они русские, — резюмирует Кашапов.Чувашский активист Юрий Осокин говорит не недооценивать важность этнического вопроса, так как он имеет обыкновение неожиданно вспыхивать. Он призывает не обманываться кажущейся индифферентностью населения.— Поволжье особо остро ощущает нынешние и грядущие проблемы, как и Северный Кавказ, особенно Дагестан, ведь они схожи именно многонациональной концентрацией разных народов. Волжский котёл народов вскипеть может мгновенно, остановить который не под силу будет ни Путину, ни его генералам, — утверждает активист.Осокин считает, что в многонациональном государстве, особенно если образующие ее народы являются коренными, никакое устройство кроме федерации невозможно.