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Ялалов покинет кресло 27 сентября?

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Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат проголосовать за уход Ирека Ялалова с поста главы городской администрации.

Ялалов покинет кресло 27 сентября?


Накануне, 15 сентября, стало известно, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов с большой долей вероятности в конце сентября объявит об уходе со своей должности. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой информированный источник.

По данным издания, этот вопрос будет вынесен на голосование на сессии уфимского горсовета 27 сентября. При этом в администрации главы Башкирии Рустэма Хамитова также в курсе это ситуации.

22 сентября должна пройти конференция регионального отделения «Единой России», по списку которой Ирек Ялалов, входивший в его первую тройку, а также глава республики Рустэм Хамитов избирались в Курултай. На конференции кандидаты должны определиться с тем, воспользуются они своим мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Рустэм Хамитов уже заявил, что свой мандат намерен передать другому, но кому именно, не уточнил.

Ирек Ялалов подобных заявлений не делал. Он, скорее, напротив, в последнее время добавлял интриги в обсуждение вопроса, связанного с его будущей карьерой. Так, он сообщал, что получал неоднократно различные кадровые предложения по работе в федеральных органах власти.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

МКС
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***

Депутатам Уфы предложат проголосовать за смену сити-менеджера в конце сентября

Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов, руководящий городской администрацией с конца 2011 года, в конце сентября объявит об уходе с этой должности, сообщил информированный собеседник “Ъ-Уфа”. По его информации, вопрос будет вынесен на голосование сессии горсовета до 27 сентября. В администрации главы региона в курсе принятого решения, отметил источник.

22 сентября, как сообщал “Ъ-Уфа”, должна пройти конференция регионального отделения «Единой России», по списку которой Ирек Ялалов, входивший в его первую тройку, а также глава республики Рустэм Хамитов избрались в Курултай. На конференции кандидаты должны определиться с тем, воспользуются они своим мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Господин Хамитов уже заявил, что свой мандат намерен передать другому, но кому именно, не уточнил.

Ирек Ялалов таких заявлений не делал. Во время избирательной кампании он сообщал, что «различные кадровые предложения по работе в федеральные исполнительные и законодательные органы власти» в течение трех лет получал неоднократно. «Но мы пока держимся»,— сообщал тогда он.

Коммерсант
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  • 1 | 17.09.2018, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Но мы пока держимся»,— сообщал тогда он.
==============================
Мы Николай второй?!
Этот малайка слишком высокого мнения о себе, хотя в реальности ничего из себя не представляет. Единственная его заслуга,- это собачья преданность путинской власти.



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  • 2 | 17.09.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Снова про язык. Три аргумента от националистов" (тема от 15.09.18.)
=========
Относительно трудности русского языка: японцы имеют сто названий серых оттенков. Это многообразие названий есть богатство языкового выражения, есть отражение реальности во всех нюансах. Так сказать, "тонкая настройка" вербальной системы коммуникации между людьми.

Вот русский язык и нужно рассматривать, как обладающий высокой степенью "тюнинга".

Это язык первобытных людей состоял из одних междометий: "БА!" "БУ!" "БЫ!" Вобщем, "БА-БУ БЫ!"

Напомню забавный диалог (сами знаете, откуда, х/ф "72 метра"):

"— Легкоступов, ты знаешь, какая у тебя фамилия? Лег-ко-сту-пов, то есть, лёгкий, можно сказать, воздушный... Ты чё написал?! Тельняшка через букву «и», шинель через букву «е», ботинки вообще!.. Ты чего, Легкоступов?! Ты слушай меня, Легкоступов. В русском языке есть слова, их там много. Когда их составляешь вместе, получается предложение, где есть сказуемое, подлежащее и прочая светотень. И всё это – великий русский язык, Легкоступов. Ты меня понял?!
— Так точно, товарищ командир!
— Так вот, у нас великий русский язык! В нём переставь местоимение, сказуемое и подлежащее, и появится интонация!: «Наша Маша горько плачет.», или «Плачет наша Маша горько». Ты понимаешь?! Это ж поэзия, это ж былины, мамкина норка!!.. А есть вообще предложения в одно слово: «Моросит», «Вечереет», «Смеркается»... Ты чувствуешь?
— Так точно, товарищ командир!
— Ни хрена ты не чувствуешь! Когда я читаю, что ты написал, я чешусь в самых нескромных местах! Тут же член можно сломать, пока до конца абзаца доберёшься! Кто тебя учил?
— В школе.
— Покажи мне, и я разорву его, как тузик грелку!
— Я же говорю – в школе.
— А я что, за границей, что ли учился, Легкоступов?!
— Если б мне в школе так!.. Доходчиво!.. Я б...
— Вольно..."



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  • 3 | 17.09.2018, 10:40 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
Уходит под депутатскую неприкосновенность . Зацепили похоже мальчугана .Что стоит только миллиард по Указу президента России на снос и расселение аварийного жилья. Накопил денег и купил мандат в ГД как Паша -не ждут когда посадят.



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  • 4 | 17.09.2018, 10:40 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
Уходит под депутатскую неприкосновенность . Зацепили похоже мальчугана .Что стоит только миллиард по Указу президента России на снос и расселение аварийного жилья. Накопил денег и купил мандат в ГД как Паша -не ждут когда посадят.



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  • 5 | 17.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фигурант совершенно не интересен, как безрезультатный чиновник, как башкир, отличающийся только ярким внешним видом и вызывающим (зачастую эпатажным) поведением в отношении подчиненных и горожан, при этом обладающий ординарным и пошлым местечково-провинциальным субкультурным мировоззрением.
Какими либо организаторскими талантами и государственным конструктивным мышлением не обладает.



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  • 6 | 17.09.2018, 10:48 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1147 | Рейтинг: +88,4
“1 | 17.09.18: Не зарегистрирован …Этот малайка слишком высокого мнения о себе, хотя в реальности ничего из себя не представляет. Единственная его заслуга,- это собачья преданность путинской власти”

Про ямалайку ДА, на все 100 - токо слепой не заметит. А вот Путин при чём тут? Он что, раздаёт команды мочитьграбить уфимцев?
Бред какой-то!
Не надо перекидывать ответственность региональных карманаевцев и мямлящей власти. В башкирияте 100% коррупция! Только расформирование/переформатирование спасёт башкирийцев от кровососов. Достаточно посмотреть на депутатов. Один Ногаев что ст оит, одна покупка/подарок ему ст оит аж под миллиард, это за 8 лет работы в столице после аула. А объекты в Сипайлово, Черниковке? сколько стоят? Тут Гарифуллин с его масштабами под столом должен ходить среди МЗских



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  • 7 | 17.09.2018, 11:04 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1876 | Комментарии: 60883 | Рейтинг: +12257,7
Одна из последних инициатив мэр-я-мэра - отмена зимней шипованной резины на дорогах Уфы....

"Как заявил на оперативном совещании Ирек Ялалов, использование шипов ухудшает качество дорог, и шипы не спасают людей, которые превышают скорость."

на что Гильмутдинов ответил - как только дороги будут подогревать, так - сразу же!))))

"главный госавтоинспектор Башкирии сказал, что использование покрышек без шипов невозможно в тех условиях, что есть сейчас. По его мнению, когда дороги в республике будут с идеальным асфальтом и с подогревом — тогда шипы станут не нужны.
Также Гильмутдинов отметил, что «липучка», которая считается альтернативой шипам, подходит только для тяжелых машин."


В общем - "прощай, пи-здобол!" ©



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  • 8 | 17.09.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалов покинет кресло 27 сентября?

Вспомнил анекдот в духе Юнга.

На велодорожке напротив горса яростно спорят два старых башкирских большевика: доедет ли без поломок китайский велосипед до Малояза?
Подошел, постукивая демократизатором по руке, золотогвардец и сказал:
Вы, страче, еще подеритесь!
Взглянул на дом с № 120 и добавил:
Но ход ваших мыслей мне нравится...



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  • 9 | 17.09.2018, 11:59 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
Сашу восстановили на работе и похоже Он станет вместо Ирека .Ну тот Саша или как там зам при котором миллиард от президента не установленные лица усвоили и даже не срыгнули.



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  • 10 | 17.09.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что можно сказать хорошего о башкирском "начальнике" города погрязшего в бытовом и строительном мусоре , бывшем министре ЖКХ, ничего не знающем о Всемирном дне чистоты?
Этот никем не званый господин из ветеранов ленинского комсомола, окруживший себя на мэрском посту сомнительными личностями, только на 7 году своего "правления" Уфой узнал от прокуратуры о 38 километрах заброшенных городских "ливневок".



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  • 11 | 17.09.2018, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президентка Эстонии во время визита в Киев в День чистоты взяла мешок, строительные перчатки и в парке Мариинского дворца под камеры 2 часа собирала мусор.

Буржуинская чистоплюйка, пнимаш!

"Нет, чтобы по-простому, по нашенски..."



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  • 12 | 17.09.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЯЛАЛКА УЙДЕТ...
а МИЛЛИАРДЫ, ИМ ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ДА ЕЩЕ 1,6МЛРД ИЗ ФЕДЕР. БЮДЖЕТА ОН СО СВОИМИ ЗАМАМИ-УГОЛОВНИКАМИ ВЕРНЕТ???!!
СОМНИТЕЛЬНО....

нУЖНО ОБЯЗАТЬ ЕГО ВЕРНУТЬ

бУДУТ ЛИ ЗАКОМАЛДИНЫ (ДЕЕВ), ГОРБУНОВЫ С ЗУБАИРОВАМИ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЗВРАТОМ ПОХИЩЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ - РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ, КАК УЧАСТНИКИ

КАСЬЯНОВ, ЛИШИВШИЙСЯ СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ПО ХОТЕНИЮ ЯЛАЛОВА, МОГ БЫ,

А РУСАНОВ СМОЖЕТ???

ЯЛАЛОВ НАСТОЛЬКО ОПУСТОШИЛ БЮДЖЕТ ГОРОДА, ЧТО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО ИЗ СВОИХ КОТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ "ПАРК-СИТИ" ПОЛЬЗУЕТСЯ УЖЕ ВКЛАДАМИ ЖИТЕЛЕЙ В БАНКАХ.



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  • 13 | 17.09.2018, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЯЛАЛКА УЙДЕТ...
а МИЛЛИАРДЫ, ИМ ПОХИЩЕННЫЕ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ДА ЕЩЕ 1,6МЛРД ИЗ ФЕДЕР. БЮДЖЕТА ОН СО СВОИМИ ЗАМАМИ-УГОЛОВНИКАМИ ВЕРНЕТ???!!
СОМНИТЕЛЬНО....

нУЖНО ОБЯЗАТЬ ЕГО ВЕРНУТЬ

бУДУТ ЛИ ЗАКОМАЛДИНЫ (ДЕЕВ), ГОРБУНОВЫ С ЗУБАИРОВАМИ ЗАНИМАТЬСЯ ВОЗВРАТОМ ПОХИЩЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ - РАЗУМЕЕТСЯ, НЕТ, КАК УЧАСТНИКИ

КАСЬЯНОВ, ЛИШИВШИЙСЯ СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ПО ХОТЕНИЮ ЯЛАЛОВА, МОГ БЫ,

А РУСАНОВ СМОЖЕТ???

ЯЛАЛОВ НАСТОЛЬКО ОПУСТОШИЛ БЮДЖЕТ ГОРОДА, ЧТО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОГО ИЗ СВОИХ КОТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ "ПАРК-СИТИ" ПОЛЬЗУЕТСЯ УЖЕ ВКЛАДАМИ ЖИТЕЛЕЙ В БАНКАХ.



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  • 14 | 17.09.2018, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Так, он сообщал, что получал неоднократно различные кадровые предложения по работе в федеральных органах власти.
****
Кем это, после критики Уфы архитектороми Буранбаевым, Пакрасом- Варламовым, строителем Мавлияровым, серии громких коррупционных скандалов, прошлогодней зимы господин, похоожий на мэра оказался еще востребованным?

Хотя с другой стороны ругать его себе во вред- вдруг наверху передумают и не заберут Ялалова от нас. Один х. -район кукольного театра от бараков и дворов Российского проезда до Львовской- полная ж..па во всех отношениях.



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  • 15 | 17.09.2018, 20:05 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 110 | Рейтинг: -1,4
Смена идет. Павлик заработал купил мандат в ГД Ирек то же и все под депутатскую неприкосновенность а там устаканится. Или ишак помрет или царь или Сами Они загнутся.



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