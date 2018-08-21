Ялалов покинет кресло 27 сентября?

Есть информация, что 27 сентября депутатам столичного горсовета предложат проголосовать за уход Ирека Ялалова с поста главы городской администрации.Накануне, 15 сентября, стало известно, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов с большой долей вероятности в конце сентября объявит об уходе со своей должности. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой информированный источник.По данным издания, этот вопрос будет вынесен на голосование на сессии уфимского горсовета 27 сентября. При этом в администрации главы Башкирии Рустэма Хамитова также в курсе это ситуации.22 сентября должна пройти конференция регионального отделения «Единой России», по списку которой Ирек Ялалов, входивший в его первую тройку, а также глава республики Рустэм Хамитов избирались в Курултай. На конференции кандидаты должны определиться с тем, воспользуются они своим мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Рустэм Хамитов уже заявил, что свой мандат намерен передать другому, но кому именно, не уточнил.Ирек Ялалов подобных заявлений не делал. Он, скорее, напротив, в последнее время добавлял интриги в обсуждение вопроса, связанного с его будущей карьерой. Так, он сообщал, что получал неоднократно различные кадровые предложения по работе в федеральных органах власти.Медиакорсеть следит за ситуацией.МКС***Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов, руководящий городской администрацией с конца 2011 года, в конце сентября объявит об уходе с этой должности, сообщил информированный собеседник “Ъ-Уфа”. По его информации, вопрос будет вынесен на голосование сессии горсовета до 27 сентября. В администрации главы региона в курсе принятого решения, отметил источник.22 сентября, как сообщал “Ъ-Уфа”, должна пройти конференция регионального отделения «Единой России», по списку которой Ирек Ялалов, входивший в его первую тройку, а также глава республики Рустэм Хамитов избрались в Курултай. На конференции кандидаты должны определиться с тем, воспользуются они своим мандатом или передадут его следующему по списку кандидату. Господин Хамитов уже заявил, что свой мандат намерен передать другому, но кому именно, не уточнил.Ирек Ялалов таких заявлений не делал. Во время избирательной кампании он сообщал, что «различные кадровые предложения по работе в федеральные исполнительные и законодательные органы власти» в течение трех лет получал неоднократно. «Но мы пока держимся»,— сообщал тогда он.