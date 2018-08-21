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Собчак: Золотов махал кулаками с одобрения Путина

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М.Курников ― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников, и в студии вместе со мной политик и журналист Ксения Собчак. Здравствуйте, Ксения.

Собчак: Золотов махал кулаками с одобрения Путина


К.Собчак
― Добрый вечер.

М.Курников
― Два ваших очень хороших знакомых – господин Золотов и господин Навальный – вступили в такую публичную полемику (ну, пока только со стороны Золотова), где прозвучало слово «дуэль». Мне Алексей Алексеевич Венедиктов сказал, что, насколько он знает Золотова, у него ощущение, что это какие-то не его слова, не его лексика, не его поведение. Может быть, он просто плохо его знает? Вы-то знаете Золотова гораздо лучше. Расскажите, вас удивило это видеообращение или нет?

К.Собчак
― Ну, вы знаете, я Виктора Васильевича, действительно, очень хорошо знаю, но совсем в другом его времени, скажем так. Люди, все-таки, сильно меняются. Но меня сильно поразило это обращение. Мне кажется, для Виктора Васильевича это ошибка большая. Я не знаю, кто писал этот чудовищный текст, я не понимаю, кто вообще. Мне кажется, это какой-то подрывник просто для государства. Надо ему сказать «Спасибо», потому что явно в рядах Росгвардии у нас появился какой-то свой человек, который вот таким образом подрывает сакральный имидж власти.

М.Курников
― А что вас так поразило? Что там такого уж?

К.Собчак
― Ну, послушайте. Когда в принципе человек, который офицер, вояка, мы понимаем, как разговаривает Виктор Васильевич, я сама с ним делала интервью. Это какие-то такие, рубленные фразы, честь и достоинство в его понимании, отстаивать родину, любить родину, «Крым наш». Ну и понятный набор вот этих вот вещей.

И тут вдруг, ну, от каких-то фраз, которые плохо просто даются, «раздуваете капюшон собственной значимости» до смысла. Ну, то есть это смысл угрожающий, чудовищный смысл, ну как бы, угроз прямых. И честно говоря, ну, достаточно мало такого детального объяснения по тем вопросам, которые в своем расследовании поднимал Алексей Навальный.

Насколько я могу судить, я думаю, что Виктора Васильевича, действительно, искренне задела эта ситуация. Он ее по какой-то своей причине, правда, считает несправедливой. Но так часто бывает, что ты чувствуешь, там, внутреннее, тебе кажется, что ситуация несправедлива, а словами это как-то доказать, предъявить графики, показать, что закупки, на самом деле, совершаются честным образом и как-то, ну в общем, опровергнуть слова Навального в этом видео не получилось, и вообще никто не шел по этому пути. Это выглядит для человека, который сидит в погонах, для генерала, ну, вот такой серией угроз человеку, который находится в тюрьме, что тоже немаловажно.

И вот понимаете, тут тоже надо понимать, что у них совсем другая логика (у этих людей). Это для нас, как бы, кажется «Ну, как же так? Человек в тюрьме, а, вот, ты ему угрожаешь, он тебе ответить не может». А в их логике наоборот: вот, он не сможет ответить, это вот мы так хитро догадались, потому что будет пауза. И, в общем, будет возможность подумать, принять…

М.Курников
― У кого? А, то есть…

К.Собчак
― У Навального, да-да-да.

М.Курников
― А, вот как?

К.Собчак
― Да. Что это делается, мне кажется, осознанный шаг. Но повторяюсь еще раз, что это большая ошибка.

М.Курников
― А насколько, все-таки, он самостоятельная фигура? Насколько он сам принимает такое решение? Согласовывает он с кем-то такое решение?

К.Собчак
― Ну, смотрите. Виктор Васильевич, безусловно, самостоятельная фигура, он один из столпов существующей системы, ближайший, один из ближайших людей к Путину, они всю жизнь вместе. Вместе работали в Питере еще, и тогда Виктор Васильевич занимался охраной моей семьи, меня лично, потом моего отца. Путина он знает всю свою жизнь.

В этой системе я ни на секунду не поверю и, там не знаю, поставлю руку отрубить: это не могло не быть согласовано с Владимиром Владимировичем. Я не верю, что Золотов, прекрасно понимая, что начальник даже фамилию не произносит, пойдет и запишет подобное видео. Ну, это просто невозможно, потому что это невозможно никогда. Это тогда предательство само по себе, независимо уже от самого видео. Поэтому, конечно, это было согласовано.

Другой вопрос, что мы не знаем, в какой форме и кем? То ли это Вайно в какой-то момент зашел и сказал «Тут Виктор Васильевич хочет, вот, что-то ответить» – «Да пусть отвечает». То ли он сам: «Владимир Владимирович, да меня оболгал. Ну, вот, можно я хоть ему скажу?» — «Ну, хочешь – скажи».

Понравилось ли Владимиру Владимировичу Путину это обращение? Уверена, что нет. Уверена, что реакция была, что «Господи, ну, что ж за?.. Что ж за, так сказать?.. Вот».






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  • 1 | 18.09.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот именно,что за м......? если не уберут-грошь цена системе и Царю



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  • 2 | 18.09.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Издание «Собеседник» рассказало, что Внук главы Росгвардии живет в Лондоне, снимается в клипах и строит биткоиновую пирамиду.
18-летний Артем Чечихин, по его словам, вырос на Барвихе. Свой 18-й день рождения отмечал в ресторане на Рублевке. Зимой часто отдыхал в Куршевеле, весной — в ОАЭ, летом — на Сардинии. Все остальное время молодой человек проводит в Лондоне, где учится в престижной школе Cranleigh School. Изначально Cranleigh School основали для сыновей представителей англиканской церкви, но постепенно стали принимать вообще любую знать. Обучение в таком пансионе стоит порядка 3 млн рублей в год, пишет «Собеседник».

В свободное время внук Золотова снимается в клипах рэпера Мота и рокера Романа Архипова. Недавно, по словам Артема Чечихина, он проспонсировал проект блогера Дениса Куренкова, который некоторое время назад работал оператором телепроекта «Дом-2», а сейчас является продюсером шоу «Перезагрузка» на ТНТ.

Также молодой человек планирует вложить средства в открытие трех ресторанов. «Хотим открыть сеть кафе. Все в стадии разработки, но в конце июля планируем открытие трех точек. Пока будем работать в музеях, библиотеках и парках, а дальше будем расширятся на ТЦ. Но это не лакшери-сегмент. Расчет идет на студентов: высокое качество при средней цене. Будет новый бренд под названием ID cafe и своя фишка, которой я не видел ни в Москве, ни в Лондоне. К сожалению, фишку пока сказать не могу», — поделился внук Золотова с журналистами.



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  • 3 | 18.09.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Прибыло полку отпрысков российской элитки, решивших перебраться в страны НАТО.
Сын директора Службы внешней разведки, бывшего спикера Госдумы и ветерана КГБ Сергея Нарышкина с женой и двумя внучками получил вид на жительство в Венгрии. Для получении визы он инвестировал в ценные бумаги венгерских компаний 300 тысяч евро и заплатил государству 60-тысячный сбор.
Будет так мило, если Нарышкины пригласят на новоселье сыновей бывшего главжелезнодорожника и ветерана КГБ Владимира Якунина из Англии и Кипра, дочерей вице-спикера Госдумы Сергея Железняка, также из Англии, сына депутата Елены Мизулиной из Бельгии и дочь президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова из Франции. И они поднимут тост за кормящих умных людей российских лохов.



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  • 4 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35139 | Рейтинг: +5823,8
Сбили сирийцы наш ИЛ-20 (18)
Вова не будет ссориться с Асадом- подумаешь,всего 14 человек погибли.

... сирийцы волнуются вдруг раша захочет присоединить Сирию, мало ли что Путину придет в голову.



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  • 5 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сын директора Службы внешней разведки, бывшего спикера Госдумы и ветерана КГБ Сергея Нарышкина с женой и двумя внучками получил вид на жительство в Венгрии.
++++++++++++++++++
Россия для них место для выколачивания огромных денег, запад место траты этих денег. Они еще смеют обвинять артиста Серебрякова в отсутствии патриотизма.



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  • 6 | 18.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 35134 | Рейтинг: +5823,8
Сбили сирийцы наш ИЛ-20 (18)
***
Откуда такая инфа?
Из Госдепа?
МО прямо указывает на ракетную стрельбу французского фрегата...



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  • 7 | 18.09.2018, 10:39 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
4 Юра давай вызовем на дуэль премьера Медведева Д А уверен что Мы Его от "пи"здим . Как Тебе идея. Пропиаримся и денег заработаем по пару миллионов как Ты готов?



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  • 8 | 18.09.2018, 10:40 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
4 да солнцеликий проявился полностью со Своим корефаном -похоже оба не жильцы.



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  • 9 | 18.09.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 18.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 35134 | Рейтинг: +5823,8
Сбили сирийцы наш ИЛ-20 (18)
***
Откуда такая инфа?
Из Госдепа?
МО прямо указывает на ракетную стрельбу французского фрегата...
+++++++++++++++++++++
Инфа из Си-эн-эн. Не все же фанатики МО.



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  • 10 | 18.09.2018, 10:44 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35139 | Рейтинг: +5823,8
6 | 18.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 35134 | Рейтинг: +5823,8
Сбили сирийцы наш ИЛ-20 (18)
***
Откуда такая инфа?
Из Госдепа?
МО прямо указывает на ракетную стрельбу французского фрегата...

==============Пора уж поумнеть и перестать смотреть ящик, Шойгу и Золотова.



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  • 11 | 18.09.2018, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35139 | Рейтинг: +5823,8
8 | 18.09.2018, 10:40 | Автор: Герасим | На сайте
Публикации: 0 | Комментарии: 120 | Рейтинг: -1,4
.. да солнцеликий проявился полностью со Своим корефаном -похоже оба не жильцы.

==========Дык, и я о том же. Папе бОшку свернут, а вот Митю трогать не будут. Жалко дурачка. Так, дадут условно и отпустят.



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  • 12 | 18.09.2018, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
4 | 18.09.2018, 10:33 | Автор: юнг | На сайте

В пуйловской роисси на 14 хероев плюс экипаж (посмертных) - стане больше...

"Отряд не заметил
Потери бойца.....
...................
Гренада, Гренада, Гренада моя..." ©



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  • 13 | 18.09.2018, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
Откуда такая инфа?
Из Госдепа?
______________________
Да. Из Госдепа. А вот МО - верить не советую)))))

https://edition.cnn.com/2018/09/17/politics/syrian-regime-sh
oots-down-russian-plane/index.html



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  • 14 | 18.09.2018, 10:55 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35139 | Рейтинг: +5823,8
То, что армия Асада все-таки научилась сбивать самолеты комплексами С-200, это несомненный плюс(так как говорили, что они это железо освоить не смогут).
То, что сбили дружественный самолет, тоже несомненный, но минус.
В общем, плюс на минус, результат равен нулю (для Асада, конечно, так как для России минус самолет и минус 14 жизней)



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  • 15 | 18.09.2018, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
Когда-нибудь мы узнаем подлинное число погибших в сириях-донбассах и охуеем.

А их вдовы и дети придут к Навальному пенсии требовать, конечно.

И чо делать, будем выплачивать...



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  • # 16 | 18.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 18.09.2018, 11:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1877 | Комментарии: 60895 | Рейтинг: +12257
а из сирийского пво тоже русские наверное стреляют, потому что кто еще?



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  • 18 | 18.09.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 18.09.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вот именно,что за м......? если не уберут-грошь цена системе и Царю

-----------------------------

А если уберут - то цена системе и Царю взлетит до небес? Пгелестно, пгелестно...



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  • 19 | 18.09.2018, 11:13 | Автор: Герасим | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 173 | Рейтинг: -1,8
10 Юра с пенсионной реформой полностью Пу засветился а то вечно был непичемыш. Может Вы правы называя народ ватниками и те прозрели. Юра открою Тебе страшную тайну русские потомки рабов Они уже стали носителями тепотопа рабов это еще Павлов доказал Он не только на собачках но и на людях опыты ставил. Хотя Я убежден что русские это русые татары но запуганные за тысячелетие верой в Иисуса. Ну а Я по духу еврей .Еврей не национальность а состояние души.



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  • 20 | 18.09.2018, 11:14 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35139 | Рейтинг: +5823,8
Ретро-российский самолет был сбит ретро-российскими ракетами.
путин не устаёт нас удивлять.
Когда же ему свяжут ручонки?



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