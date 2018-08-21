Собчак: Золотов махал кулаками с одобрения Путина

М.Курников ― Здравствуйте. У микрофона Максим Курников, и в студии вместе со мной политик и журналист Ксения Собчак. Здравствуйте, Ксения.К.Собчак― Добрый вечер.М.Курников― Два ваших очень хороших знакомых – господин Золотов и господин Навальный – вступили в такую публичную полемику (ну, пока только со стороны Золотова), где прозвучало слово «дуэль». Мне Алексей Алексеевич Венедиктов сказал, что, насколько он знает Золотова, у него ощущение, что это какие-то не его слова, не его лексика, не его поведение. Может быть, он просто плохо его знает? Вы-то знаете Золотова гораздо лучше. Расскажите, вас удивило это видеообращение или нет?К.Собчак― Ну, вы знаете, я Виктора Васильевича, действительно, очень хорошо знаю, но совсем в другом его времени, скажем так. Люди, все-таки, сильно меняются. Но меня сильно поразило это обращение. Мне кажется, для Виктора Васильевича это ошибка большая. Я не знаю, кто писал этот чудовищный текст, я не понимаю, кто вообще. Мне кажется, это какой-то подрывник просто для государства. Надо ему сказать «Спасибо», потому что явно в рядах Росгвардии у нас появился какой-то свой человек, который вот таким образом подрывает сакральный имидж власти.М.Курников― А что вас так поразило? Что там такого уж?К.Собчак― Ну, послушайте. Когда в принципе человек, который офицер, вояка, мы понимаем, как разговаривает Виктор Васильевич, я сама с ним делала интервью. Это какие-то такие, рубленные фразы, честь и достоинство в его понимании, отстаивать родину, любить родину, «Крым наш». Ну и понятный набор вот этих вот вещей.И тут вдруг, ну, от каких-то фраз, которые плохо просто даются, «раздуваете капюшон собственной значимости» до смысла. Ну, то есть это смысл угрожающий, чудовищный смысл, ну как бы, угроз прямых. И честно говоря, ну, достаточно мало такого детального объяснения по тем вопросам, которые в своем расследовании поднимал Алексей Навальный.Насколько я могу судить, я думаю, что Виктора Васильевича, действительно, искренне задела эта ситуация. Он ее по какой-то своей причине, правда, считает несправедливой. Но так часто бывает, что ты чувствуешь, там, внутреннее, тебе кажется, что ситуация несправедлива, а словами это как-то доказать, предъявить графики, показать, что закупки, на самом деле, совершаются честным образом и как-то, ну в общем, опровергнуть слова Навального в этом видео не получилось, и вообще никто не шел по этому пути. Это выглядит для человека, который сидит в погонах, для генерала, ну, вот такой серией угроз человеку, который находится в тюрьме, что тоже немаловажно.И вот понимаете, тут тоже надо понимать, что у них совсем другая логика (у этих людей). Это для нас, как бы, кажется «Ну, как же так? Человек в тюрьме, а, вот, ты ему угрожаешь, он тебе ответить не может». А в их логике наоборот: вот, он не сможет ответить, это вот мы так хитро догадались, потому что будет пауза. И, в общем, будет возможность подумать, принять…М.Курников― У кого? А, то есть…К.Собчак― У Навального, да-да-да.М.Курников― А, вот как?К.Собчак― Да. Что это делается, мне кажется, осознанный шаг. Но повторяюсь еще раз, что это большая ошибка.М.Курников― А насколько, все-таки, он самостоятельная фигура? Насколько он сам принимает такое решение? Согласовывает он с кем-то такое решение?К.Собчак― Ну, смотрите. Виктор Васильевич, безусловно, самостоятельная фигура, он один из столпов существующей системы, ближайший, один из ближайших людей к Путину, они всю жизнь вместе. Вместе работали в Питере еще, и тогда Виктор Васильевич занимался охраной моей семьи, меня лично, потом моего отца. Путина он знает всю свою жизнь.В этой системе я ни на секунду не поверю и, там не знаю, поставлю руку отрубить: это не могло не быть согласовано с Владимиром Владимировичем. Я не верю, что Золотов, прекрасно понимая, что начальник даже фамилию не произносит, пойдет и запишет подобное видео. Ну, это просто невозможно, потому что это невозможно никогда. Это тогда предательство само по себе, независимо уже от самого видео. Поэтому, конечно, это было согласовано.Другой вопрос, что мы не знаем, в какой форме и кем? То ли это Вайно в какой-то момент зашел и сказал «Тут Виктор Васильевич хочет, вот, что-то ответить» – «Да пусть отвечает». То ли он сам: «Владимир Владимирович, да меня оболгал. Ну, вот, можно я хоть ему скажу?» — «Ну, хочешь – скажи».Понравилось ли Владимиру Владимировичу Путину это обращение? Уверена, что нет. Уверена, что реакция была, что «Господи, ну, что ж за?.. Что ж за, так сказать?.. Вот».