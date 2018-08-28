Карательная психиатрия приходит в Башкирию?

Несовершеннолетнего участника митинга против пенсионной реформы в Уфе обязали посещать психолога. Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Уфы сегодня рассмотрела административное дело 17-летнего школьника, участвовавшего 9 сентября в митинге против пенсионной реформы, организованном местным штабом Алексея Навального.Она обязала отца активиста выплатить 10 тыс. руб. штрафа, а самого школьника — посещать психолога, сообщил юрист штаба Федор Телин. Учащийся также поставлен на учет в комиссии.Отец школьника отказался от предложенной ему юридической помощи, отметил Федор Телин. «В составлении протокола были допущены серьезные ошибки, его можно было оспорить»,— добавил он.В единый день голосования активисты штаба Алексея Навального провели в Уфе шествие против пенсионной реформы от Дворца культуры нефтяников до Дома правительства республики. Акция собрала около 800 участников. Власти согласовать ее отказались, дежурно сославшись на занятость всех специально отведенных для этого площадок. В день проведения шествия полиция задержала около 15 активистов, некоторых — на выходе из дома, чтобы предупредить их участие в митинге. На восьмерых участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении. На данный момент, сообщил Федор Телин, судами рассмотрены большинство из них. В основном на активистов наложены штрафы в размере 10-15 тыс. руб., координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева в день акции была арестована на 10 суток и сегодня отбыла назначенное наказание.Собеседник отметил, что свидетелями в большинстве судебных разбирательствах выступили член административной комиссии мэрии Уфы Гулизара Сакаева и инспектор по делам несовершеннолетних Центра общественной безопасности по Кировскому району Юлия Габидуллина. При этом на одном из процессов госпожа Сакаева заявляла, что митингующих заметила, когда «ходила по магазинам» а на видеозаписи акции видно, что она шла вместе с активистами и держала в руке красный шарик.