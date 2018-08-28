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Карательная психиатрия приходит в Башкирию?

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Несовершеннолетнего участника митинга против пенсионной реформы в Уфе обязали посещать психолога. Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района Уфы сегодня рассмотрела административное дело 17-летнего школьника, участвовавшего 9 сентября в митинге против пенсионной реформы, организованном местным штабом Алексея Навального.

Карательная психиатрия приходит в Башкирию?


Она обязала отца активиста выплатить 10 тыс. руб. штрафа, а самого школьника — посещать психолога, сообщил юрист штаба Федор Телин. Учащийся также поставлен на учет в комиссии.

Отец школьника отказался от предложенной ему юридической помощи, отметил Федор Телин. «В составлении протокола были допущены серьезные ошибки, его можно было оспорить»,— добавил он.

В единый день голосования активисты штаба Алексея Навального провели в Уфе шествие против пенсионной реформы от Дворца культуры нефтяников до Дома правительства республики. Акция собрала около 800 участников. Власти согласовать ее отказались, дежурно сославшись на занятость всех специально отведенных для этого площадок. В день проведения шествия полиция задержала около 15 активистов, некоторых — на выходе из дома, чтобы предупредить их участие в митинге. На восьмерых участников мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении. На данный момент, сообщил Федор Телин, судами рассмотрены большинство из них. В основном на активистов наложены штрафы в размере 10-15 тыс. руб., координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева в день акции была арестована на 10 суток и сегодня отбыла назначенное наказание.

Собеседник отметил, что свидетелями в большинстве судебных разбирательствах выступили член административной комиссии мэрии Уфы Гулизара Сакаева и инспектор по делам несовершеннолетних Центра общественной безопасности по Кировскому району Юлия Габидуллина. При этом на одном из процессов госпожа Сакаева заявляла, что митингующих заметила, когда «ходила по магазинам» а на видеозаписи акции видно, что она шла вместе с активистами и держала в руке красный шарик.

Наталья Павлова, Коммерсант






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  • Гость
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  • 1 | 20.09.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В РФ полный маразм: чтобы провести митин против действий властей нарушающих Конституцию, надо получить разрешение от этих самых властей,
Напрашивается вопрос: Кого все таки было бы логичнее отправлять в психушку власть или демонстрантов?



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  • Эксперт
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  • 2 | 20.09.2018, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60928 | Рейтинг: +12255,9
На Эхе Москвы в Уфе сказано:
" Телин отметил, что на заседании отец школьника заявил, что штаб Навального использует подростка и не стал защищать сына. Сейчас в штабе рассматривают возможность обжаловать решение комиссия по делам несовершеннолетних без участия родителей школьника."

Тот случай, когда от осины родился апельсин.
То есть - папашка фактически "ПавликМорозов"... не дай бох таких родителей НИКОМУ!



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  • Гость
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  • 3 | 20.09.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тот случай, когда от осины родился апельсин.
То есть - папашка фактически "ПавликМорозов"... не дай бох таких родителей НИКОМУ!
==================================================
У кюхерки лимит пребывания в Базилевке закончился рано. она уже селекцией занялась?



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  • 4 | 20.09.2018, 11:50 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Удивляет насколько обнаглел правящий класс . Не соблюдается конституция написанная Им специалистами США. Куда смотрит Трамп . Россия что творит не выполняет предписания . Что за колония не выполняющая предписания метрополии?



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  • 5 | 20.09.2018, 12:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
3 ну при чем тут кухарка? Кухарки -как говорил Ленин- то же будут управлять если выучатся. Да а теперь про Базилеевку. Там кто первый одел халат то и врач. Вообще то после командировок из горячих точек ребята там проходят реабилитацию и хвалят -там хорошее питание и обслуживание единственное что за водкой нужно ходить в деревню и не попадаться..



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  • 6 | 20.09.2018, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запугали пацана "гвардейцы короля" до такой степени, что ему теперь помощь психолога нужна! А отец его из гнилых оказался: или бюджетник или либераст! Очень Опытный



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  • 7 | 20.09.2018, 18:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
6 били похоже от души вот парень и тронулся. Так было перед революцией в начале 20 века .у Степняка Кравчинского все один в один расписано как издевались жандармы над студентами и тем кто смел выступить против царизма. Расстрелы .Столыпинские галстуки и вагоны. Похоже опять все повторится. Революция 1917 года не была случайной -просто достали народ.



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  • 8 | 20.09.2018, 19:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять Навальник за детскими спинами спрятался.



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  • 9 | 20.09.2018, 20:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Что ? Где комментарии Мои. ? Что сикотно выкладывать?



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  • 10 | 20.09.2018, 20:27 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 271 | Рейтинг: -2,4
Что ? Где комментарии Мои. ? Что сикотно выкладывать?



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  • 11 | 20.09.2018, 20:52 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5853 | Рейтинг: -184,3
Школьник должен учиться, а не по митингам бегать.



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