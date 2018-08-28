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Башкирская националистка о коренных, федерализме и пенсии

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Пенсионная реформа обсуждается долго и яростно, но до сих пор не оценена в зеркале федерализма.

Башкирская националистка о коренных, федерализме и пенсии


Я башкирка – представитель коренного народа, который является основоположником Российской Федерации.

Башкирам федерализм дороже, чем кому бы то ни было.

Башкирская республика была куплена кровью наших предков, которые неоднократно поднимали восстания за свободу народа в условиях империализма, и была провозглашена в 1917 году раньше самой Советской власти – предшественницы Российской Федерации.

В 1919 году с Советской властью было подписано соглашение федеративного характера. Далее состав федерации расширился путем учреждения Советами в декретном порядке иных национальных республик. Башкирия и Россия вошли в состав федерации самостоятельными субъектами, иные субъекты были созданы федерацией.

Башкиры чтут Конституцию Российской Федерации, потому что в ней закреплены те договорные отношения, которые были достигнуты в результате долгой освободительной борьбы.

Когда Конституция неприкрыто нарушается или размывается лукавыми федеральными законами, это угроза федерации. А нет федерации, нет и России в ее нынешнем виде:

В нарушение Конституции в этом году фактически лишены своего государственного статуса языки национальных республик. Для башкирского народа, который является равноправным партнером России в федерации, это неприемлемо.

В нарушение Конституции в 2012 году муниципальные медицинские учреждения были изъяты из муниципальной собственности в собственность государства, хотя, согласно Конституции, данный вопрос должен был разрешаться исключительно путем местного референдума. Антиконституционная смена собственника, по моему мнению, была произведена с целью избежать установленного Конституцией порядка определения судьбы объекта здравоохранения: если он принадлежит муниципалитету, то его будущее зависит от решения схода граждан. Ни один сход не откажется от муниципального фельдшерско-акушерского пункта, поликлиники или больницы. Но как только эти объекты были изъяты в собственность государства, чиновники начали их массовую ликвидацию.

В нарушение Конституции в 2012 и последующих годах были массово закрыты сельские школы. Теми же нормами Конституции (посредством Закона о местном самоуправлении) было установлено, что ликвидация муниципального образовательного учреждения возможна только по решению схода граждан, поскольку является вопросом местного значения. Облеченные властью недоброжелатели назвали фактическую ликвидацию школ реорганизацией, путем сокращения количества лет обучения или понижения статуса самой школы до филиала иного образовательного учреждения, и таким образом обошли Конституцию. Далее образовательное учреждение, к которому была прикреплена школа, принимало решение о ликвидации своего филиала, который на тот момент уже не являлся самостоятельным объектом образования, поэтому решение схода граждан не требовалось.

Сельские жители в своей массе являются представителями коренных народов, поэтому нарушения Конституции в указанной части больнее всех ударили по коренным народам.

Ни для кого не секрет, что в условиях массовой безработицы и натурального хозяйства единственным источником денежных средств для значительного количества сельских семей является пенсия пожилых родителей.

На фоне этого готовится новый удар по Конституции.

16 июня 2018 года Правительство Российской Федерации запустило законопроект № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий (в части повышения нормативного пенсионного возраста).

Законопроект назван пенсионной реформой.

В нарушение Конституции реформа вторгается в полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72), а государственные пенсии входят в систему социальной защиты, являясь социальным обеспечением по возрасту (ст. 7, 39).

Таким образом, республики наделены правом самостоятельно обеспечивать своих жителей государственной пенсией по старости, то есть правом аккумулировать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в своих бюджетах и правом устанавливать пенсии в порядке собственного правового регулирования.

В нарушение Конституции вопрос о пенсионных фондах республик в настоящее время не разрешен, страховые взносы в полном объеме контролируются федеральными органами власти, что приводит к очевидному волюнтаризму в распоряжении пенсионными накоплениями граждан.

Прежде чем реформировать, необходимо сначала создать систему пенсионного обеспечения, соответствующую Конституции и полномочиям субъектов федерации.

Реформирование пенсионного обеспечения планируется путем внесения изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в части возникновения права на пенсию по старости для мужчин с 65 вместо 60 лет, для женщин с 63 вместо 55 лет.

Однако изменение данного закона не является законодательной базой для отказа кому-либо в государственной пенсии по возрасту, поскольку Конституцией не предусмотрено такое понятие, как «страховая пенсия».

Согласно Конституции, социальное обеспечение по возрасту – это государственная пенсия, которая устанавливается законом (ст. 39).

Соответственно, социальное обеспечение по возрасту должно регулироваться Федеральным законом и законами субъектов федерации «О государственной пенсии». Такие законы в России до сих пор не приняты.

Повышение нормативного пенсионного возраста в условиях отсутствия законов о государственных пенсиях, предусмотренных Конституцией страны, является правовым нонсенсом. Для начала должны быть приняты законы.

Следует отметить, что эти законы не могут быть приняты с повышением пенсионного возраста в силу того, что, согласно Конституции, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина (ч. 2 ст. 55).

Законы могут только закрепить достигнутый уровень прав и свобод граждан, то есть возникновение права на государственную пенсию по старости для мужчин с 60 лет, для женщин с 55 лет.

Далее законопроект предусматривает, что пенсионная реформа растянется на переходный период до 2034 года.

Следовательно, правительство пытается законодательно закрепить существенное ухудшение экономического положения граждан вплоть до 2034 года и не обещает улучшения даже по окончании этого периода, то есть констатирует тот факт, что управляемая им богатейшая в мире страна катится в тартарары.

При этом правительство не принимает ни чрезвычайных, ни даже элементарных мер по восстановлению экономики и благополучия граждан, то есть не выполняет своих функций, предусмотренных главой 6 Конституции, и подлежит отставке в порядке ст. 117 по собственной инициативе, решению президента или по инициативе Государственной Думы.

В свою очередь, могу констатировать, что, подписав однажды соглашение, башкиры доверили свой народ Российской Федерации, а Российская Федерация злоупотребила доверием и распорядилась им крайне неразумно и даже постыдно.

Надеюсь, что мой голос в числе многих будет услышан органами, которые наделены законодательными полномочиями и могут трезво оценить антиконституционный характер пенсионной реформы и отказаться от очередного нарушения основного закона.

Те же органы наделены полномочиями по отставке Правительства России, которые должны быть применены, поскольку деятельность правительства фактически ведет к развалу федерации.

Рамиля Саитова, ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 21.09.2018, 09:34 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
Я башкирка – представитель коренного народа, который является основоположником Российской Федерации.

.....подписав однажды соглашение, башкиры доверили свой народ Российской Федерации, а Российская Федерация злоупотребила доверием и распорядилась им крайне неразумно и даже постыдно.

===============Бедная Рамиля! Ей бы полечиться надо!



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3

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  • 2 | 21.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В свою очередь, могу констатировать, что, подписав однажды соглашение, башкиры доверили свой народ Российской Федерации
========================================
Есть хорошая пословица: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол"
О каком договоре эта апайка ведет речь?
Какая такая "коренная нация", и нация ли вообще?!
Совсем баба с катушек слетела, берега попутала...



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2

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  • 3 | 21.09.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Украина вон тоже подписывала с Россией договора и меморандумы. Вы же согласны в этом случае, что она поступила с ними, как с туалетной бумагой.



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1

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  • 4 | 21.09.2018, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.09.2018, 09:34 | Автор: юнг | На сайте
Публикации: 318 | Комментарии: 35155 | Рейтинг: +5824,1
Я башкирка – представитель коренного народа, который является основоположником Российской Федерации.

.....подписав однажды соглашение, башкиры доверили свой народ Российской Федерации, а Российская Федерация злоупотребила доверием и распорядилась им крайне неразумно и даже постыдно.

===============Бедная Рамиля! Ей бы полечиться надо!
--------------------------------------

Она права, автономию создали, декрет издали, это исторический факт. тБашкиры надеялись,теперь этой бумагой федералы задницу свою вытерли.
Нахрена надо было тогда разрешать автономию? Для России договора с кем бы ни было, просто бумага. За целостность Украины подписали будапештский договор, спустя 17 лет разорвали Украину.

Юнганутый, ты сам лечится пробовал, или уже поздно, могила только сможет вылечить?



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1

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 21.09.2018, 10:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10873 | Рейтинг: -1769
юнг | На сайте
===============Бедная Рамиля! Ей бы полечиться надо!

Автор: Не зарегистрирова
- Есть хорошая пословица: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол"
О каком договоре эта апайка ведет речь?
Какая такая "коренная нация", и нация ли вообще?!
Совсем баба с катушек слетела, берега попутала...
---------------------------------------------

ШО, эта артель-богадель под названием "УЖ" еще работает?

Ни конструктива, ни обсуждения, никакой критики вообще - раз башкирка, надо смеятся, оскорблять, и вообще - ату ее, ату!

То , что один из комментаторов общепризнанный идиот идиот, во внимание даже не берется.

Посмотрим,какой полет мысли здесь будет царить, к странице, думаю, уже второй.

Ну шо, вперед - мои маленькие друзья!



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3

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  • Участник
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  • 6 | 21.09.2018, 10:10 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 103 | Комментарии: 2835 | Рейтинг: -271,4
Все правильно написала Рамиоя Саитова.



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  • 7 | 21.09.2018, 10:11 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 295 | Рейтинг: -1,4
Башкиры это русские но головастые а русские это русые татары. Разделение по национальностям языкам и религии от лукавого. При капитализме только классовое разделение это маленькая группа социальных паразитов -буржуев и Их пособников чиновников депутатов и карателей-силовиков что защищают за кормешку класс эксплуататоров.



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  • Участник
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  • 8 | 21.09.2018, 10:12 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 103 | Комментарии: 2835 | Рейтинг: -271,4
Правительство недееспособно, ведёт страну к катастрофе.



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  • Гость
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  • 9 | 21.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.09.2018, 10:09 | Автор: Harrison | На сайте
Публикации: 65 | Комментарии: 10866 | Рейтинг: -1767,7
юнг | На сайте
===============Бедная Рамиля! Ей бы полечиться надо!

Автор: Не зарегистрирова
- Есть хорошая пословица: "Посади свинью за стол, она и ноги на стол"
О каком договоре эта апайка ведет речь?
Какая такая "коренная нация", и нация ли вообще?!
Совсем баба с катушек слетела, берега попутала...
---------------------------------------------

ШО, эта артель-богадель под названием "УЖ" еще работает?

Ни конструктива, ни обсуждения, никакой критики вообще - раз башкирка
++++++++++++++++++++++++

Обсуждают, даже сравнивают с Украиной и Прилепиным, заодно и тобой, поборником оккупации части Украины.



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2

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  • 10 | 21.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все правильно написала Рамиоя Саитова.
------------------------------------------------------------
------------------
Вы уверены, что "рамиоя" ее настояшее имя? И вообще что некому было отфотошопить фейс этой жертвы политических рэпрессий? Или специально ее так поуродовали, чтобы жалобней выглядела? Она ж в таком жалостном виде всех кюхерок затмит!



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  • 11 | 21.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Договор" подписали с коммуняками? Вот и все претензии к ним!
Скоро вообще такого понятия как башСран вообще не будет!



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  • 12 | 21.09.2018, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
5 | 21.09.2018, 10:09 | Автор: Harrison | На сайте


Ну шо, вперед - мои маленькие друзья!


================Твои друзья "хоть и в болонье", но , большинство давно в колонии.



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  • 13 | 21.09.2018, 10:28 | Автор: xrul | На сайте
    Публикации: 103 | Комментарии: 2835 | Рейтинг: -271,4
И вообще что некому было отфотошопить фейс этой жертвы политических рэпрессий? Или специально ее так поуродовали, чтобы жалобней выглядела? Она ж в таком жалостном виде всех кюхерок затмит!
-----------
Мелко плаваешь, жопу видно.



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1

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  • 14 | 21.09.2018, 10:33 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 61 | Комментарии: 574 | Рейтинг: +188,8
Рамиля ханум и большинство башкирских националистов ошибаются, считая что башкирская автономия была образована первой в России (объявление «автономии» кучкой общественных деятелей нельзя серьезно принимать в счет).
Первой, признанной Центральной властью была автономия немцев Поволжья. 19 октября 1918 года исполнится 100 лет со дня, когда Председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин подписал Декрет о создании Автономной области немцев Поволжья, первоначально именовавшейся Трудовой коммуной немцев Поволжья.

Источник: https://versia.ru/k-100-letiyu-obrazovaniya-avtonomnoj-oblas
ti-nemcev-povolzhya



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  • 15 | 21.09.2018, 10:40 | Автор: Harrison
    Публикации: 65 | Комментарии: 10873 | Рейтинг: -1769
Не идет...зайдите сами к ней ВК, женщина весьма и весьма



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  • 16 | 21.09.2018, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 21.09.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Договор" подписали с коммуняками? Вот и все претензии к ним!
Скоро вообще такого понятия как башСран вообще не будет
-----------------
Чо, админ, удаляем националистический коммент ?



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  • 17 | 21.09.2018, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35165 | Рейтинг: +5824,2
А что? Вполне симпатичная. Даже без выпивки можно......



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  • 18 | 21.09.2018, 10:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28546 | Рейтинг: -691,2
19 | 21.09.2018, 10:42 | Автор: юнг
Публикации: 318 | Комментарии: 35160 | Рейтинг: +5824,1
А что? Вполне симпатичная. Даже без выпивки можно......
-----------------
А по-моему Некрасовочка привлекательнее.



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  • 19 | 21.09.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что? Вполне симпатичная. Даже без выпивки можно......
-----------------------
Юнг, ты когда "мог" последний раз.



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  • 20 | 21.09.2018, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Конструктивное обсуждение бессвязного лепета? Ашкиры будут лепить набор слов, а мы должны их вразумительно растолковать? Для чего? Чтобы ещё раз пообсуждать? Только и занимаетесь болтологией! Идите лучше полезным делом займитесь, бездельники.



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