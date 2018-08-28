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Махровые националисты шантажируют Хамитова, требуя миллиард на башкирский язык

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«Если Хамитов нас за людей считает». Общественники требуют от главы млрд рублей на развитие башкирского языка.

Махровые националисты шантажируют Хамитова, требуя миллиард на башкирский язык


Вчера состоялся первый круглый стол уфимских общественников по поводу нового закона о родных языках. Обсуждать принятый документ не стали, так как понимали: назад пути нет. Поэтому на суд была вынесена госпрограмма «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», которую посчитали принижающей и унижающей башкирский язык.

Свою точку зрения по языковому вопросу пришли высказать зампредседателя БОО «Башкорт» Руслан Габбасов, научный сотрудник Института истории, языка и литературы УНЦ РАН Тимур Мухтаров, писатель Гарифулла Яппаров, блогер Зухра Буракаева, создатель башкирской электронной «Библиотеки Ихтика» Искандер Шакиров, зампредседателя Республиканской комиссии родителей Айгуль Атанова, председатель БОО «Берзамлек» Альфия Юсупова, общественники Эльза Бурханова, Урал Хисаметдинов и Сагит Исмагилов.

Напомним, в марте этого года в наши руки попал проект госпрограммы, по которой должны были развиваться языки в Башкирии. Нужно отметить, что его разработчики задумали неплохую стратегию. Например:

- подготовка кадров с высшим профессиональным образованием в области педагогики, филологии, журналистики и искусства;

- увеличение хронометража ТВ- и радиоконтента на башкирском языке;

- организация сотрудничества с компанией Google по включению башкирского языка в автоматическую систему перевода Google-Translate;

- совершенствование башкирского перевода в «Яндекс-переводчике»;

- создание электронных систем распознавания речи на башкирском языке и синтеза искусственной речи на башкирском языке;

- организация широкого использования башкирского языка органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Башкортостан и доведение до 1/3 доли публичных устных выступлений муниципальных и госслужащих, произнесенных в СМИ.

Однако вчера выяснилось, что Агентство по печати и СМИ попросило исключить из проекта госпрограммы такие конкретные показатели, как хронометраж ТВ- и радиоконтента, произведенного на башкирском языке, а целевые показатели и мероприятия, призванные стимулировать республиканских чиновников высшего ранга иногда делать публичные выступления на башкирском языке, были вовсе удалены из проекта.

По требованию заместителя премьер-министра Салавата Сагитова подпрограмма «Башкирский язык» в тексте проекта ушла на второе место, а первое место заняла подпрограмма «Русский язык». Также он выразил недовольство тем, что проект госпрограммы в недостаточной степени предусматривает сохранение и поддержку русского языка. Доводы и. о. вице-президента Академии наук РБ Айтугана Акманова, что русский язык и так поддерживается федеральной властью, в том числе через федеральную целевую программу «Русский язык», на Сагитова не подействовали.

После разбора общественники готовой программы выяснили, что в последние годы со стороны властей РБ идет сокращение приема на филологические специальности. Как утверждает Тимур Мухтаров, уже закрылись национальные кафедры в Нефтекамске (башкирский язык), Бирске (марийский язык), а на очереди филиалы БашГУ в Сибае и Стерлитамаке.

– Перемены к лучшему, которые мы ожидаем в будущем в судьбе родных языков, окажутся под угрозой из-за кадрового голода. Согласно прогнозным данным БашГУ, в 2023 году количество выпускников по профилю «Башкирский язык и литература» будет составлять всего 20 человек, против нынешних 88. По татарскому языку в 2021 году ожидается выпуск всего 7 человек, в прошлом году их было 24. По чувашскому языку в 2020 году ожидается выпуск 3 человек, в прошлом году их было 18. В БГПУ им. М. Акмуллы по направлению «Педагогическое образование» будет снижено ежегодное количество выпускников – учителей с профилем «Родной (башкирский) язык и литература» – с 74 человек в 2018 году до 62 человек в 2023 году.

Также БГПУ прогнозирует, что количество выпускников других специальностей, изучавших башкирский язык как государственный, к 2023 году будет сведено к нулю, – прокомментировал господин Мухтаров.

– Был съезд учителей башкирского языка, где сказали переквалифицировать учителей башкирского языка и литературы, потому что башкирский язык исчезнет. Я считаю, что наши какие-то выступления через СМИ не помогут, мы должны лично встретиться с Рустэмом Хамитовым. Если он нас за людей считает, то должен принять нас, – высказалась Альфия Юсупова.

Общественники отметили, что числовые значения госпрограммы сформулированы с арифметическими ошибками и логически противоречат значениям других показателей. Например, в итоговый вариант не вошел такой целевой показатель, как доля населения РБ, владеющего двумя государственными языками РБ. Вместо этого, планируется измерять долю населения, довольных языковой политикой.

Также в итоговом варианте проекта исчез блок мероприятий, который назывался «Совершенствование нормативно-правовой базы сохранения и развития государственных языков Республики Башкортостан». В него входило принятие законов, закрепляющих правовой режим башкирского языка, а также ряда необходимых постановлений Правительства РБ. Еще один блок мероприятий, не вошедший в итоговый вариант, – «Мероприятия и проекты, направленные на расширение использования башкирского языка в средствах массовой информации».

– В нашей стране русский язык не нуждается в защите, поэтому львиная доля финансирования по госпрограмме должны быть направлена на развитие башкирского языка. Нужна мотивация на изучение башкирского языка, а для этого деньги не нужны. Я считаю, должно быть постановление, что все министры, главы районов и другие должны обязательно знать башкирский. Также студенты, обучающиеся на башкирской филологии, должны учиться только за счет бюджета. А на всякие сабантуи вообще не надо из госпрограммы что-то давать. Пусть администрации районов проводят за счет внебюджетных средств,– прокомментировал Сагит Исмагилов.

Общая сумма расходов госпрограммы составляет 683 млн рублей, сумма подпрограммы «Русский язык» на 6 лет – 32 млн, «Башкирский язык» – 172 млн 530 тыс. рублей, «Родные языки» – 478 млн 700 тыс. рублей. По подпрограмме «Родные языки» предусмотрены гранты на поддержку мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков Башкирии. Однако напомним: правозащитница Рамиля Саитова отмечала, что перечень грантополучателей определяется не Минкультом, а личным субъективным мнением заместителя руководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Максима Михайлова.

– Я считаю, что данную госпрограмму не должен курировать Минкульт, потому что все деньги будут разбазарены на увеселительные мероприятия. Но во время концертов мы же не изучаем языки. Также мы должны потребовать, чтобы в госпрограмму заложили не менее 1 млрд рублей, как это сделал Татарстан. Кстати, не надо создание госпрограммы приписывать к главе республики, потому что Хамитов ничего не сделал для нас, для башкирского языка, для создания данной госпрограммы. Всего добились мы - общественники. Если мы начнем спрашивать с него за его семь лет правления, то такое наберется, – считает Гарифулла Яппаров. – И меня, как писателя, коробит, что на Союз писателей РБ ни копейки не выделяется. Но как можно сохранить башкирский язык, если на издание книг денег не дается. Должны быть хотя бы гранты для молодых писателей. Еще требуется капремонт здания Союза писателей, потому что даже некоторые коровники выглядят лучше. Там дырявые диваны, на которых сидели писатели, которых давно нет в живых.

– Финансирование Союза писателей было, но просто деньги растащили на застолья. Поэтому не пытайтесь выбить деньги, вдруг это снова потратится впустую. Я предлагаю, чтобы члены Союза писателей в следующий раз сами пришли на наш круглый стол и высказались по языковой проблеме, – посчитала Зухра Буракаева.

Есть один пункт, на который запланированы значительные средства, – это «Создание комплекса программ для функционирования башкирского языка в компьютерных технологиях: орфографической проверки, анализа и синтеза речи». На эти работы запланировано 56 млн 200 тыс. рублей на 6 лет. Хотя Тимур Мухтаров утверждает, что в УФИЦ РАН уже давно готовы требуемые материалы для передачи в Microsoft. Несколько лет назад специализированной компании в Москве на это требовалось 16 млн рублей, но властями республики попросту не выделялись деньги.

В конце круглого стола общественники решили, что правительство должно:

- пересмотреть госпрограмму в сторону более масштабной и серьезной поддержки властью башкирского языка в Республике Башкортостан;

- внести изменения в госпрограмму, вернув в нее мероприятия, направленные на организацию применения башкирского языка органами госвласти РБ и на подготовку кадров с высшим профильным образованием по башкирскому и родным языкам;

- увеличить общий объем финансирования до 1 млрд рублей, как в Татарстане;

- создать систему независимого общественного контроля и наблюдения за ходом внесения изменений и дальнейшей реализации госпрограммы (включая независимые СМИ и общественные движения);

- правовое обеспечение гармоничного развития государственных и родных языков народов РБ;

- в подпрограмме «Башкирский язык» в целевые индикаторы вернуть такой показатель, как «Доля публичных устных выступлений государственных и муниципальных служащих Республики Башкортостан, произнесенных на башкирском языке».

– В 2009 году башкирский язык был включен в Атлас исчезающих языков ЮНЕСКО со статусом «уязвимый». В наших силах повлиять на государственную языковую политику в Башкортостане таким образом, чтобы башкирский язык наконец получил должную государственную поддержку. Давайте же сделаем все возможное и невозможное, чтобы укрепить государственный статус башкирского языка. Он нам дорог, без него у республики нет опоры, а у башкирского народа нет идентичности и будущего. Давайте вместе подумаем о будущем, которое мы готовим для наших детей. Надо, чтобы они увидели, что мы боролись и боремся за их будущее, оно у них будет, и им есть, ради чего жить в нашем городе, в нашей республике и в общем в России! – резюмировал свое выступление Тимур Мухтаров.

Общественники призывают жителей Башкортостана присоединиться к их рабочей группе, которая будет добиваться изменений госпрограммы. По вопросам сотрудничества можно обращаться к членам БОО «Башкорт».

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 22.09.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И@анутые! Если кто-то помешался на этой теме, то пусть идёт к психиатру, лечение ему, а не миллиард. Д.б.



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4

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  • 2 | 22.09.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жители республики не виноваты, что злобным и агрессивным националистам башк.язык кажется единственно важное для всех, мало ли кому что покажется.



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  • Гость
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  • 3 | 22.09.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше больным детям деньги отдать, чем этим-прожрать и про$рать.



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4

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  • Участник
  •  
  • 4 | 22.09.2018, 10:06 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28552 | Рейтинг: -691,5
Махровые националисты шантажируют Хамитова, требуя миллиард на башкирский язык
Опубликовано: Администратор
,-----------------
Админобсиратор, чем шантажируют, имеется компромат и грозятся опубликовать?
Такой страшенный материал, что весит на целый миллиард?
Пусть бы выложили, может публике интересно. А языком можно пожертвовать



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  • Гость
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  • 5 | 22.09.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общественники требуют от главы млрд рублей на развитие башкирского языка.
=============================================
А харя не треснет?!
Что за народ эти башкиры, им только дай, дай, дай...
Избаловали их Русские хуже некуда.
Пора бы им показать кто в Уфе хозяин!



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  • 6 | 22.09.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Общественники требуют от главы млрд рублей ...

----------------------

- Дай миллиард, дай миллиард, дай миллиард!..



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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 22.09.2018, 10:11 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 37 | Комментарии: 7623 | Рейтинг: +2020,3
Есть один пункт, на который запланированы значительные средства, – это «Создание комплекса программ для функционирования башкирского языка в компьютерных технологиях: орфографической проверки, анализа и синтеза речи». На эти работы запланировано 56 млн 200 тыс. рублей на 6 лет. Хотя Тимур Мухтаров утверждает, что в УФИЦ РАН уже давно готовы требуемые материалы для передачи в Microsoft.
______________________________
Я извиняюсь. Такие суммы, это на прокорм из стада бездельников в несколько голов, или на одного?

В принципе, с этой задачей могла-бы справится одна не очень жадная голова программиста средней квалификации.

Алгоритмы этих " комплексов программ для функционирования" давно созданы и отработаны на примерах сотен языков...

У местных "изобретателей" новых кормушек губа не дура...



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  • 8 | 22.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.09.2018, 10:06 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 28547 | Рейтинг: -691,2
...

Такой страшенный материал, что весит на целый миллиард?

--------------------------

Да-с. Вот Александр Иванович не торговался, а купил и тотчас сжёг в буржуйке.



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  • 9 | 22.09.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поржал.
Тоже, что ли миллиард затребовать? А на что-придумать нетрудно, в жизни и в мире так много тяжелейших проблем!



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  • 10 | 22.09.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И снова опозорились! Это уже входит в систему. Похоже, они в самом деле- идиёты!



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  • 11 | 22.09.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и что вы Путина поливали?! А сами что делаете? Не стыдно?!



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  • 12 | 22.09.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры в галстуках?

Ну-ну?

Как повяжешь галстук-береги его
Он ведь с красным знаменем цвета одного

( турецкая народная песенка)

Менталитетный паспорт башкира - его национальная одежда, образ жизни и культура.

Язык общения должен развиваться не в тупой плоскости вторичности, но имеет большие, чем запрограммированно у валидовцев, глубину и объем.

В любом случае- это продолжение общинно- трудовых, социальных и межличностных отношений.

Ничего этого мы не видим на съезде самозванцев.

Одна тупизна и понты.



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  • 13 | 22.09.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот именно, тяжелейших! А эти наглые проходимцы привыкли просто так обогащаться, только за то, что он- башкир, дайте ему деньги! Каждый сейчас начнёт свою проблему вперёд сувать, надо всё-таки реально себя воспринимать. Это болезнь какая-то!
Сам щаработай!



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  • 14 | 22.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Урал Рахимов сколько украл? Сарбаев-сколько? Этих денег хватит вам на всё- с головой!



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  • 15 | 22.09.2018, 10:28 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: -0,7
Не махровые а может ма херовые более правильно?



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  • 16 | 22.09.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько их пришло своё мнение высказать- как много нахлебников! Бессмысленные и бесполезные трутни на трудовой шее народа, кровососы!



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  • 17 | 22.09.2018, 10:41 | Автор: Герасим
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Не финансировать все парии и движения из бюджета и посмотри от какой партии или движения что останется.



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  • 18 | 22.09.2018, 10:42 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: -0,7
Башкиры -головастые русские .русские русые тартары.



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  • 19 | 22.09.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Потом ещё кто-нибудь начнёт организовывать протестное движение и требовать деньги, потом ещё, и это никогда не закончится.



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  • 20 | 22.09.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сагитов Салават та еще тварь ! Тупой до безумия, не один вопрос не может решить без подсказки своих приближенных !!!
Он один из скрытых башкирских идеологов
который ненавидит всё не башкирское . Убирает всех не башкир . Не одному его слову верить нельзя . Врун и болтун!!! Упивается властью.Одна задача, облизать самую большую задницу и как сберечь свою задницу на месте вице- премьера. Бабай его проклял за предательство,
Определенным структурам давно надо его за задницу брать .



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