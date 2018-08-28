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Фейковые выборы

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Вчера многие обсуждали слезы Памфиловой и отмену результатов выборов в Приморье. Что же случилось? Что так расстроило главу ЦИКа?

Фейковые выборы


Оказывается, расстроило Эллу Александровну не нарушение законодательства, не обман граждан, не издевательство над людьми, пришедшими проголосовать. Главная проблема, по словам Памфиловой, — это «перечеркнутая работа» членов ЦИКа!

Кстати, Элла Александровна честно призналась, что ЦИК без поддержки президента вообще ничего не может сделать. Следует ли из этого, что ЦИК и сейчас, и ранее в абсолютном большинстве случаев игнорировал нарушения на выборах тоже при поддержке президента? Почему Панфилова не плакала осенью 2016 года, когда были опубликованы видеосвидетельства фальсификаций на выборах? Таких случаев было множество. Почему не разрыдалась в ходе президентской кампании, когда Путин нарушал закон о ведении предвыборной агитации на всех федеральных каналах? Почему молчала, когда были зарегистрированы кандидаты в президенты, которые не собрали или которые даже не пытались собирать подписи?

Если итоги выборов не нравятся властям, как это случилось в Приморье, а фальсификации уж слишком очевидны, то выборы решают отменить. А почему нельзя пересчитать результаты? Почему нельзя найти и наказать виновных? Потому что такая отмена выборов — чистейшей воды манипуляция. Ведь сейчас администрация ЕР получит возможность залатать дыры в «работе с населением», починить давший сбой механизм фальсификаций и одержать «сокрушительную» победу с каким-нибудь уже другим своим кандидатом.

И почему, наконец, по словам Эллы Александровны, прозрачность на повторных выборах в Приморье «только господь бог может… гарантировать»?

А вот почему.

В путинской России, где нет разделения властей, нет политически влиятельных независимых СМИ, нет независимой судебной власти и нет независимого от власти значительного бизнеса, т. е. невозможно систематическое независимое финансирование, — в принципе не может быть открытых, конкурентных, честных, т. е. нормальных выборов.

Все происходящее в Приморье — это частный случай, внутриаппаратная разборка. Это не вопрос беспокойства за перемены в настроениях при волеизъявлении (настроения людей властям неплохо известны). Это вопрос об искусности фальсификаций. В Приморье просто технически как-то прокололись, а по стечению обстоятельств этот случай стал известен широким массам. Аналогичные подтасовки происходили и происходят во многих регионах и в самых разных вариациях. Так было и на последних выборах, так было и на всех предыдущих, начиная с 1996 года. Иногда бывало даже президент поздравляет с победой, а потом(!) подтасовывают результат и отбирают победу у неугодных.

В Приморье (как и в любом другом регионе) власти все равно добьются своего: назначат путем «выборов» верного Путину человека. Если не Тарасенко, так кого-нибудь другого из ЕР. Можно и коммуниста, можно и ЛДПР. Главное, чтобы был предан лично. Ну какая разница, кто будет проводить политику Путина в Приморье — исполнитель по фамилии Тарасенко или исполнитель по фамилии Ищенко? Примеров такого «плюрализма» в российских федеральных и региональных аппаратных коридорах множество.

Все, что сейчас устроили вокруг приморских выборов — весь этот ажиотаж в СМИ, слезы, непрерывные обсуждения, глубокомысленные умозаключения и т. п., — все это, с точки зрения будущих выборов, пустое: избирательная система будет ужесточена, чтобы таких сбоев не происходило. Вот и все, что будет.

А пока весь этот базар — только чтобы отвлечь, внимание: от сбитого в Сирии нашей же ракетой нашего самолета с 15 офицерами (надо бы траур объявлять и виновных наказывать), от вскрытого журналистами очередного вранья про сбитый в Донбассе пассажирский «Боинг», от позора с «солсберецкими туристами-отравителями», от дырок в космическом корабле, от обвиненного в коррупции министра, который публично угрожает физической расправой Навальному, от продолжающегося падения уровня жизни, от изоляции страны и санкций.

Тем временем: Сенцов, безвинно посаженный в тюрьму на 20 лет, может умереть в любой момент; Верзилова, похоже, на самом деле отравили, чтобы не лез в дела ЧВК, не совал свой нос в убийство журналистов в Африке; дело «Нового величия», уголовное преследование молодых людей, грубо спровоцированных агентами спецслужб, продолжается.

Не давайте сбивать себя с толку, не позволяйте занимать внимание фейковой повесткой. Выборы в современной России — это сознательно организованный властями фейк. Хоть в Приморье, хоть в Москве. Но даже в таких выборах надо участвовать — чтобы иметь трибуну, с которой максимально громко говорить правду о том, что происходит в стране, регионе, городе. В таких выборах надо участвовать, чтобы объяснять людям, что будет происходить, а не для того, чтобы рассказывать, кто сильнее любит президента и кто лучше будет исполнять его волю.

Григорий Явлинский






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  • 1 | 22.09.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Почему Панфилова не плакала осенью 2016 ..."

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Не называйте Эллочку-"людоедку" фамилией нашего героического генерала.



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  • 2 | 22.09.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта эллочка - людоедочки, и слезы у неё крокодиловы.
Они с путиным одним миром мазаны.



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  • 3 | 22.09.2018, 10:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: -0,7
При клерикально правлении выборы -аттракцион видимости демократии.



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  • 4 | 22.09.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Угрозы ЦИКа в адрес одного из кандидатов.
"Когда один из кандидатов утверждает, что он пойдет в суд, господин Ищенко, я хочу его предупредить, что ему придется, может быть, в суде и оправдываться по целому ряду вопросов. Потому что применение административного ресурса, как с одной стороны, так и с другой, давайте будем честными"



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  • 5 | 22.09.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.09.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта эллочка - людоедочки, и слезы у неё крокодиловы.
Они с путиным одним миром мазаны.
_____________________
Эллочка - "демократка" и либерастка.
Я вот ещё помню, как на Съезде народных депутатов СССР она обвиняла маршала Ахромеева, что у него на даче стоит казённый холодильник. Ужас!
Анатолий Собчак обвинял премьра Николая Рыжкова, что в Индии закупили сапожного крема аж на 5 миллионов долларов. Кошмар!
Потом "демократы" пришли к власти, и говорить про какие-то 5 миллионов зелени, а тем более холодильник стало просто неприлично - масштаб воровства пошёл на миллиарды! Эллочка это всё благополучно проглотила и осталась на плаву - "демократка", однако!
Так чего теперь тыкву чесать, стенать про какие-то выборы - именно за это "демократы" и боролись в начале "святых" 90-х. "Демократия" - тоталитарная власть "демократов"! И неча тут удивляться.



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  • 6 | 22.09.2018, 10:53 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: -0,7
Сея дама уроженка славного узбекского города Алмалык. Был Я командировке там. Город по факту поселение без конвойных осужденных. Сплошные тюрьмы и лагеря пол города так называемых химиков. Что порядочное там могло родится ?



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  • 7 | 22.09.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пофигу.
Не знаю и не хочу ничего знать, как власти тратят деньги скудного госбюджета.
Больше волнует, что еда башкирских бедняков- консервы из сорных сортов рыбы за последние годы выросла в цене больше чем в 2 раза



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  • 8 | 22.09.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.09.2018, 10:53 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 311 | Рейтинг: -0,8
Сея дама уроженка славного узбекского города Алмалык. Был Я командировке там. Город по факту поселение без конвойных осужденных. Сплошные тюрьмы и лагеря, пол города так называемых химиков.

Что порядочное там могло родиться ?

============

"Учкудук – Северное рудоуправление, занявшееся добычей урановой руды (1958).

"В синее небо взметнулись дома" - Фарух Закиров, исполнитель песни об Учкудуке, стал всенародным любимцем."

Матёрый, урановые рудники.



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  • 9 | 22.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но даже в таких выборах надо участвовать — чтобы иметь трибуну, с которой максимально громко говорить правду о том, что происходит в стране, регионе, городе. В таких выборах надо участвовать, чтобы объяснять людям, что будет происходить, а не для того, чтобы рассказывать, кто сильнее любит президента и кто лучше будет исполнять его волю.

Григорий Явлинский
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кухарка! Даже Ваш, битый молью, лидер призывает участвовать во всех выборах, а Вы призываете не ходить на выборы! Это как понять? Очень Опытный



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  • 10 | 22.09.2018, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Что у Вас на сайте? То комменты, уже учтённые в общем количестве, не доступны для просмотра, то теперь количество просмотров не считается! Очень Опытный



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  • 11 | 22.09.2018, 12:03 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: -0,7
А по мне бы хоть каждый день выборы .Какая ни какая забава . Теперь только в сентябре 2019 года переизберем главу региона. Я привык к ХРЗ -забавный такой а самое главное у него все обещания и сроки выполнения к концу 2050 года.



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  • 12 | 22.09.2018, 13:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60932 | Рейтинг: +12255,7
Шокирующее признание члена УИК Уссурийска. Возмущению нет предела, потому там много ненормативной лексики. Но вы послушаете и поймёте, что такая реакция оправдана.
@kprf а у вас что там за мудаки в наблюдателях?

Слушать тут:
https://twitter.com/Albertich61/status/1042684249055408129



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  • Эксперт
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  • 13 | 22.09.2018, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60932 | Рейтинг: +12255,7
В Голландии некурящим подросткам выплачивают по 200 евро в месяц.
Это на 80 евро больше чем получает российский пенсионер, проработав всю жизнь.



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  • 14 | 22.09.2018, 20:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Москве один из лозунгов говорил" СЕГОДНЯ С ПЛАКАТОМ ЗАВТРА С АВТОМАТОМ. Не играйте с народом хлопотно быть может.



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  • 15 | 22.09.2018, 21:19 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5858 | Рейтинг: -184,6
А я Панфилову уважаю. Сказала- сделала. Для этого нужно большое мужество



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  • 16 | 22.09.2018, 21:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Но даже в таких выборах надо участвовать — чтобы иметь трибуну, с которой максимально громко говорить правду о том, что происходит в стране, регионе, городе. В таких выборах надо участвовать, чтобы объяснять людям, что будет происходить, а не для того, чтобы рассказывать, кто сильнее любит президента и кто лучше будет исполнять его волю.
Григорий Явлинский
__ Кухарка! Даже Ваш,

битый молью,

лидер призывает участвовать во всех выборах, а Вы призываете не ходить на выборы! Это как понять? Очень Опытный
===вы под "молью" имеете ввиду кличку Путина? - Кишка тонка! Он не вышел ни разу на теледебаты с Явлинским!
Что бы "0чень опытному" было понятно: "ни разу" означает что ваш Путин сбегал от теледебатов с Явлинским. Но долг в 1/4 городского бюджета оставленный Собчаком с его первым замом Путиным за полгода 1996 года погасили Яблочники (а далее пошла прибыль направленная на благо горожан) как вы их именуете: "битыми молью".
Прочтите книгу "Только факты", - авось прозреете! (0ткройте страшную-престрашную тайну, - во сколь оценил ваш Путин 30 серебренников?)



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  • 17 | 22.09.2018, 23:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.09.2018, 21:19 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5858 | Рейтинг: -184,6
А я Панфилову уважаю. Сказала- сделала. Для этого нужно большое мужество
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не марайте геройскую фамилию политической проституткой! Очень Опытный



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  • 18 | 22.09.2018, 23:38 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 22.09.2018, 21:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.09.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Но даже в таких выборах надо участвовать — чтобы иметь трибуну, с которой максимально громко говорить правду о том, что происходит в стране, регионе, городе. В таких выборах надо участвовать, чтобы объяснять людям, что будет происходить, а не для того, чтобы рассказывать, кто сильнее любит президента и кто лучше будет исполнять его волю.
Григорий Явлинский
__ Кухарка! Даже Ваш,

битый молью,

лидер призывает участвовать во всех выборах, а Вы призываете не ходить на выборы! Это как понять? Очень Опытный
===вы под "молью" имеете ввиду кличку Путина? - Кишка тонка! Он не вышел ни разу на теледебаты с Явлинским!
Что бы "0чень опытному" было понятно: "ни разу" означает что ваш Путин сбегал от теледебатов с Явлинским. Но долг в 1/4 городского бюджета оставленный Собчаком с его первым замом Путиным за полгода 1996 года погасили Яблочники (а далее пошла прибыль направленная на благо горожан) как вы их именуете: "битыми молью".
Прочтите книгу "Только факты", - авось прозреете! (0ткройте страшную-престрашную тайну, - во сколь оценил ваш Путин 30 серебренников?)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__"если бы Остап знал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился." (И.Ильф, Е.Петров "Двенадцать стульев") Я тоже не знал, что Путина так называют, а просто дал понять, что Ваш лидер стар, болен и без свежих идей! И ещё! Путин не мой! Очень Опытный



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  • 19 | 23.09.2018, 07:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну шо, "паМфиловцы"? ПрААльнА: велика Расея, а отступать некуда...



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