Фейковые выборы ...

Вчера многие обсуждали слезы Памфиловой и отмену результатов выборов в Приморье. Что же случилось? Что так расстроило главу ЦИКа?Оказывается, расстроило Эллу Александровну не нарушение законодательства, не обман граждан, не издевательство над людьми, пришедшими проголосовать. Главная проблема, по словам Памфиловой, — это «перечеркнутая работа» членов ЦИКа!Кстати, Элла Александровна честно призналась, что ЦИК без поддержки президента вообще ничего не может сделать. Следует ли из этого, что ЦИК и сейчас, и ранее в абсолютном большинстве случаев игнорировал нарушения на выборах тоже при поддержке президента? Почему Панфилова не плакала осенью 2016 года, когда были опубликованы видеосвидетельства фальсификаций на выборах? Таких случаев было множество. Почему не разрыдалась в ходе президентской кампании, когда Путин нарушал закон о ведении предвыборной агитации на всех федеральных каналах? Почему молчала, когда были зарегистрированы кандидаты в президенты, которые не собрали или которые даже не пытались собирать подписи?Если итоги выборов не нравятся властям, как это случилось в Приморье, а фальсификации уж слишком очевидны, то выборы решают отменить. А почему нельзя пересчитать результаты? Почему нельзя найти и наказать виновных? Потому что такая отмена выборов — чистейшей воды манипуляция. Ведь сейчас администрация ЕР получит возможность залатать дыры в «работе с населением», починить давший сбой механизм фальсификаций и одержать «сокрушительную» победу с каким-нибудь уже другим своим кандидатом.И почему, наконец, по словам Эллы Александровны, прозрачность на повторных выборах в Приморье «только господь бог может… гарантировать»?А вот почему.В путинской России, где нет разделения властей, нет политически влиятельных независимых СМИ, нет независимой судебной власти и нет независимого от власти значительного бизнеса, т. е. невозможно систематическое независимое финансирование, — в принципе не может быть открытых, конкурентных, честных, т. е. нормальных выборов.Все происходящее в Приморье — это частный случай, внутриаппаратная разборка. Это не вопрос беспокойства за перемены в настроениях при волеизъявлении (настроения людей властям неплохо известны). Это вопрос об искусности фальсификаций. В Приморье просто технически как-то прокололись, а по стечению обстоятельств этот случай стал известен широким массам. Аналогичные подтасовки происходили и происходят во многих регионах и в самых разных вариациях. Так было и на последних выборах, так было и на всех предыдущих, начиная с 1996 года. Иногда бывало даже президент поздравляет с победой, а потом(!) подтасовывают результат и отбирают победу у неугодных.В Приморье (как и в любом другом регионе) власти все равно добьются своего: назначат путем «выборов» верного Путину человека. Если не Тарасенко, так кого-нибудь другого из ЕР. Можно и коммуниста, можно и ЛДПР. Главное, чтобы был предан лично. Ну какая разница, кто будет проводить политику Путина в Приморье — исполнитель по фамилии Тарасенко или исполнитель по фамилии Ищенко? Примеров такого «плюрализма» в российских федеральных и региональных аппаратных коридорах множество.Все, что сейчас устроили вокруг приморских выборов — весь этот ажиотаж в СМИ, слезы, непрерывные обсуждения, глубокомысленные умозаключения и т. п., — все это, с точки зрения будущих выборов, пустое: избирательная система будет ужесточена, чтобы таких сбоев не происходило. Вот и все, что будет.А пока весь этот базар — только чтобы отвлечь, внимание: от сбитого в Сирии нашей же ракетой нашего самолета с 15 офицерами (надо бы траур объявлять и виновных наказывать), от вскрытого журналистами очередного вранья про сбитый в Донбассе пассажирский «Боинг», от позора с «солсберецкими туристами-отравителями», от дырок в космическом корабле, от обвиненного в коррупции министра, который публично угрожает физической расправой Навальному, от продолжающегося падения уровня жизни, от изоляции страны и санкций.Тем временем: Сенцов, безвинно посаженный в тюрьму на 20 лет, может умереть в любой момент; Верзилова, похоже, на самом деле отравили, чтобы не лез в дела ЧВК, не совал свой нос в убийство журналистов в Африке; дело «Нового величия», уголовное преследование молодых людей, грубо спровоцированных агентами спецслужб, продолжается.Не давайте сбивать себя с толку, не позволяйте занимать внимание фейковой повесткой. Выборы в современной России — это сознательно организованный властями фейк. Хоть в Приморье, хоть в Москве. Но даже в таких выборах надо участвовать — чтобы иметь трибуну, с которой максимально громко говорить правду о том, что происходит в стране, регионе, городе. В таких выборах надо участвовать, чтобы объяснять людям, что будет происходить, а не для того, чтобы рассказывать, кто сильнее любит президента и кто лучше будет исполнять его волю.