Как Качкаев Капишникову угождал

По версии следствия, сотрудники мэрии превысили полномочия, позволив главному федеральному инспектору зарегистрировать жилплощадь на свою дочь.Следственный комитет в Башкортостане завел уголовное дело против "неустановленных" сотрудников мэрии Уфы. В ведомстве полагают, что чиновники превысили полномочия при предоставлении жилья главному федеральному инспектору по республике.По версии следствия, в 2008 году между управлением жилищного хозяйства Уфы и бывшим главным федеральным инспектором по Башкортостану был заключен договор найма, по которому госслужащему была передана в пользование четырехкомнатная квартира. В августе 2014 года это жилье было предоставлено чиновнику на основании договора социального найма. Спустя месяц его дочь зарегистрировала на квартиру право собственности."При этом неустановленные должностные лица управления совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий", — говорится в сообщении.Следствие считает, что в результате было утрачено муниципальное имущество стоимостью более 3,5 млн рублей и "существенно нарушены права" горожан, которые стоят в очереди на получение жилья.В период, о котором идет речь, главным федеральным инспектором по Башкортостану был Петр Капишников, а мэром - Павел Качкаев.***См. по теме: