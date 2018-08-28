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Как Качкаев Капишникову угождал

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По версии следствия, сотрудники мэрии превысили полномочия, позволив главному федеральному инспектору зарегистрировать жилплощадь на свою дочь.

Как Качкаев Капишникову угождал


Следственный комитет в Башкортостане завел уголовное дело против "неустановленных" сотрудников мэрии Уфы. В ведомстве полагают, что чиновники превысили полномочия при предоставлении жилья главному федеральному инспектору по республике.

По версии следствия, в 2008 году между управлением жилищного хозяйства Уфы и бывшим главным федеральным инспектором по Башкортостану был заключен договор найма, по которому госслужащему была передана в пользование четырехкомнатная квартира. В августе 2014 года это жилье было предоставлено чиновнику на основании договора социального найма. Спустя месяц его дочь зарегистрировала на квартиру право собственности.

"При этом неустановленные должностные лица управления совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в результате было утрачено муниципальное имущество стоимостью более 3,5 млн рублей и "существенно нарушены права" горожан, которые стоят в очереди на получение жилья.

В период, о котором идет речь, главным федеральным инспектором по Башкортостану был Петр Капишников, а мэром - Павел Качкаев.

***

См. по теме:

Павел Качкаев: «Мой учитель - наш Президент. Муртаза Губайдуллович»!

Как Качкаев Капишникову угождал


Как Качкаев Капишникову угождал






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  • 1 | 25.09.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю ,завтра он вернет эти деньги да еще с учетом рыночной стоимости такой квартиры в настоящее время



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  • 2 | 25.09.2018, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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А фото Павла Крашенинникова то при чем?) Редактор-всыпьте исполнителю!
И себе)))



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  • 3 | 25.09.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Коррупцией в эшелонах власти сейчас не никого не удивишь...
Сплошь жулики и воры!



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  • 4 | 25.09.2018, 10:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
На столько обнаглели от безнаказанности что чиновники считают бюджетные деньги заранее своими. Это уже не воровство и коррупция .Это система усвоения денег из бюджета на Себя .



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  • 5 | 25.09.2018, 11:03 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2850 | Рейтинг: -271,5
Он не виноват, просто хватательный рефлекс сильно развит, он и вилки из ресторанов ворует, стопудово.



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  • 6 | 25.09.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Павел Качкаев: «Мой учитель - наш Президент. Муртаза Губайдуллович»!
====================================================
Глыбооко взасос и правильно ЦАЛУВАЛ ж. ОППУ Муртазелу !
Поэтому эта ПРОСТИ ТЕТКА , в ГД РФ и пролез !



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  • # 7 | 25.09.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 8 | 25.09.2018, 12:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11351 | Рейтинг: -1849,1

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  • 9 | 25.09.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это даже не капля в море.
А вот то, что качкаев уволок 6млрд рубликов взносов на капремонт от жильцов Уфы за десятки лет - это до 2014года, это никого не волнует?
Вспомнили - "квартира капишникову".
А другим от ялалова, например: семье закомалдина 6 или7 квартир - это как - ничего??
Ялалов ставленник качкаева .
Когда за интриги рахимов в 2003году уволил ялалова с должности рук. упр-ия коммун хозяйства Уфы, то качкаев его приютил у себя на должности нач. отд. горхозяйства
С уходом рахимова он его востановил в управлении коммхоза уфы, потом зам министра МЖКХ, потом своим замом, потом министром МЖКХ, а когда сбежал в госдуму от ответственности за свое воровство, то посадил ялалова в кресло главы.
так что они оба просто отменные воры не только горбюджета, но и карманов жтльцов Уфы.



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  • 10 | 25.09.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кто ж его" что-либо знает "за уфимскую мэрию"?
Там любое дело топится в ниагаре слов.
Может мы имеем дело с привычной для эрбе "благодарность за "решение вопроса" по законности скандального закупа мерседесовской техники?
А может это "благодарность" за сокрытие от правосудия тотальной установки в Уфе проблемных по качеству и цене китайских теплосчетчиков?



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  • 11 | 25.09.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 25.09.2018, 11:03 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2845 | Рейтинг: -271,3
Он не виноват, просто хватательный рефлекс сильно развит, он и вилки из ресторанов ворует, стопудово.
***
Горбикоммунисты - они такие!



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  • 12 | 25.09.2018, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалов вчера призвал правительство рб оплатить долги перед ресурсоснабжающими организациями в сумме 5,5млрд.руб..
Жильцы исправно платили за ЖКХ, где их деньги, у кого осели - в управляющих компаниях в особняках и оффшорах, хотя в последние годы ялалов отбирал у них себе в город.
А теперь премьер марданов согласовал и одобрил ялалова.
Что это:
лишь бы ялалов потихому унес ноги в отстойник - совет федерации
или и в правительстве РБ в доле похищенных платежей жильцов за ЖКХ??



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  • 13 | 25.09.2018, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
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При чём здесь Качкаев, когда квартиру передали в собственность в 2014 году? Это дело Ялалова! Его не в Совет Федерации надо садить, а на зону! Там ему место! У Качкаева своих грехов выше московской крыши, вот за них бы с него спросить! Очень Опытный



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  • 14 | 25.09.2018, 17:11 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 25.09.2018, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чём здесь Качкаев, когда квартиру передали в собственность в 2014 году? Это дело Ялалова! Его не в Совет Федерации надо садить, а на зону! Там ему место! У Качкаева своих грехов выше московской крыши, вот за них бы с него спросить! Очень Опытный
****
Про таких как ялалов в "совецкое" время ходила шутка:

"Плох тот секретарь комитета комсомола, не мечтающий- как можно больше отправить молодежи в таежную глушь Сибири на великие комсомольские стройки, а самому попасть в столицу нашей Родины- город-герой Москву на руководящую не пыльную партийную работу.

Розовые мечты ветерана комсомольского движения БАССР тов. ялалова сбылись только после идейного коллаборационизма, легко перенесенных , присущих башкирскому капитализму язв коррупции и окончательного развала городского хозяйства Уфы.



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  • 15 | 25.09.2018, 17:52 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
14 да таких ялаловых воспитанников горби коммунистами навалом .Яркие образцы на слуху ВВП ЗЮ Ходар ЕБН БАБ и так вся верхушка что дербанит бюджет и ложила на тех кто ниже по кормовой вертикали власти.



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  • 16 | 25.09.2018, 20:21 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5866 | Рейтинг: -184,5
Условный рефлекс. Гамкнул, когда мимо проплывала добыча.



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  • 17 | 25.09.2018, 21:16 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 25.09.2018, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чём здесь Качкаев, когда квартиру передали в собственность в 2014 году? Это дело Ялалова! Его не в Совет Федерации надо садить, а на зону! Там ему место! У Качкаева своих грехов выше московской крыши, вот за них бы с него спросить! Очень Опытный
***
Слушай, ОО, если развитие ситуации с взяткой квартирой будет проходить строго по российским законам , то Москва г-ну Ялалову накрывается медным тазом?



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