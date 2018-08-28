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На пальцах об отъеме пенсий

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Инфляция опровергает главный аргумент «За» повышение пенсионного возраста. Этот аргумент простой, властям казалось – железобетонный: повышение пенсионного возраста позволит, начиная с 2019 года, увеличивать пенсии каждый год вдвое быстрее по сравнению с предыдущими годами – на 1000 рублей. В результате средняя пенсия составит в 2024 году 20 тыс. рублей (в 2018 году – около 14 тыс. рублей).

На пальцах об отъеме пенсий


Если бы не было принято решение о повышении пенсионного возраста, то в 2024 году, как было заявлено властями, мы имели бы размер пенсии существенно меньше, чем тот, который будет после повышения пенсионного возраста.

Очевидно, что, судя по негативной реакции подавляющего большинства населения России, этот аргумент не сработал. Фактически, купить лояльное отношение людей к повышению пенсионного возраста не получилось. Хотя, безусловно, немногим такой довод всё-таки показался привлекательным.

Вас убеждает официальная аргументация? Меня – категорически нет, потому что она полностью рассыпается, если фактическая инфляция в период до 2024 года окажется существенно выше прогнозной.

Дело в том, что существует законодательное требование об индексации пенсий на размер фактической инфляции по итогам предшествующего года. На большую, чем инфляция, величину можете индексировать, на меньшую нельзя. Это, если по закону, который, увы, властями не всегда исполняется. К примеру, в 2016 году пенсии недоиндексировали, а потом дали разовую выплату в 5000 рублей, которая, конечно же, не компенсировала ту самую недоиндексацию.

Все эти обещания более высоких пенсий в случае повышения пенсионного возраста исходили из того, что инфляция на период до 2024 года будет невысокой (3-4% ежегодно), соответственно, и индексация пенсий была бы соразмерной. В результате к 2024 году размер пенсий и вправду был бы существенно меньше (примерно на 3 тыс. рублей) по сравнению с обещанными 20 тыс. рублей.

А если инфляция будет выше? Индексация ведь тоже выше. И какая тогда была бы средняя пенсия без всякого повышения пенсионного возраста? – Давайте посчитаем.

Последний обновлённый базовый прогноз Банка России говорит о том, что уже в 2018 году инфляция может составить 3,8-4,2%, а в 2019 году 5-5,5%. Всё это намного больше по сравнению с предыдущими прогнозами. Потом, правда, предусматривается её снижение до 4% ежегодно, но это просто целевой уровень по майскому (2018 года) «суперуказу» президента.

Предлагаю в расчётах немного добавить реалистичности: официальная инфляция 2018 года – 4,5%, рост до 6,5% в 2019 году и сохранение на таком уровне до 2024 года.

Теперь «печка», от которой будем «плясать»: страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2018 году составляет 14151 рубль (официальная информация ПФР).

Итак, считаем. Индексация в 2019 году на 4,5% повышает пенсию до 14788 рублей. Индексация в 2020 году на 6,5% (по инфляции 2019 года) приведёт к установлению пенсии в размере 15749 рублей. Последующая ежегодная индексация на те же 6,5% поднимет пенсию до … 20261 рубля в 2024 году.

Но, послушайте, это больше(!) на 261 рубль по сравнению с тем, что нам обещано в случае повышения пенсионного возраста.

Кого-то не устраивают взятые для расчётов прогнозные данные по инфляции? Уверяю, что в свете усиления санкционного давления, мощного ослабления рубля, повышения НДС с 2019 года, роста акцизов на топливо, введения налога на самозанятых и т.п. это ещё очень и очень оптимистичные оценки.

Вот так: с повышением пенсионного возраста пенсия для неработающих пенсионеров в 2024 году составит 20000 рублей, без повышения – 20261 рубль, а то и больше. И возраст повысят, и пенсия будет меньше по сравнению с тем, какая она могла бы быть.

Игорь Николаев, экономист






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  • 1 | 26.09.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пытался найти в интернете данные говорящие о том какой процент пенсионеров получают минимальную пенсию, к сожалению не нашел, но уверен это число огромно. Так вот Эти люди получая свои 8-9 тыс рублей за пять лет получат прибавку в 5 тыс. руб. и это в лучшем случае, так как обещанная 1000 ,- это средняя величина. А инфляция, с каждым годом будет только расти, правительство не может даже предположить что будет с рублем когда США в октябре введут самые жесткие санкции.
Вывод: Пенсионная реформа это очередная разводка.



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  • 2 | 26.09.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Городящий рот затмевает всю его морду.



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  • 3 | 26.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Городящий рот затмевает всю его морду.



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  • 4 | 26.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Может он неудачно пукнул?



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  • 5 | 26.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что обещали 12000 прибавку в 2019 году, а потом сделали вид, что ничего такого и не говорили, это позор, конечно.



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  • 6 | 26.09.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что обещали 12000 прибавку в 2019 году, а потом сделали вид, что ничего такого и не говорили, это позор, конечно.
++++++++++++++++++++
А что позор? То что народ согласился или то что Думцы приняли такой документ?



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