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Катимся в пропасть

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«Они с ума сошли!» — причитаем мы, глядя на то, что выделывает власть. «Какая же глупость!» — ужасаются комментаторы, составляя кремлёвский «список позора»: пенсионный дефолт; силовой министр, угрожающий расправой Навальному; провал «солсберийских туристов»; фальсификация выборов в Приморье; российский самолет, сбитый сирийцами нашей же ракетой; дырка в космическом корабле, залепленная клеем; угроза запрета на хождение доллара; новое вранье про гибель малазийского Боинга; очередное задержание Навального.

Катимся в пропасть


Попытки власти исправить ляпы только ухудшают ситуацию, превращая ее в фарс. Разве отмена выборов во Владивостоке вернула веру в выборы? А как назвать интервью «солсберийских»? А как выглядят попытки взвалить вину за гибель российского самолета на Израиль, а за дырку в корабле «Союз» на американцев? Наконец, последний выстрел в собственную конечность: предоставление сирийцам ракетного комплекса С-300, что означает вызов Израилю и, конечно, Америке (израильтяне уж точно на него ответят).

Если все эти «достижения» рассматривать, как глупость, возникает надежда, что ее можно исправить, почистив кадры. Чем сегодня Кремль и занялся. На самом же деле то, что мы считаем провалом и глупостью, давно стало нормой! Мы видим результат монополии на власть, превращающей свое воспроизводство в самоцель, и негативного отбора элиты по принципу лояльности. Короче, дуэлянт в качестве руководителя силового ведомства и «туристы» — отравители — это российская нормальность. Это логика и неизбежность!

А потому стенания о кризисе власти безосновательны. Россия проскочила стадию кризиса. Кризис — естественный ход развития, который заставляет общество искать новые решения и тех, кто их будет осуществлять. Если этого не происходит, общество вместе со своими надстройками начинает гнить. В этой зловонной консистенции мы сегодня и находимся. Гниение препятствует обвалу: то, что гниет, не может обвалиться. Но одновременно гниение не позволяет стране найти силы для перемен.

Правящий класс вроде может успокоиться, ведь система худо-бедно ковыляет. Массовых протестов нет. А те, которые случаются, можно проигнорировать либо смять. Благо, для этого подготовлены и спецсредства — «Щит», «Шторм», «Стена» и тому подобное. Между тем, дело принимает серьезный для России оборот. Власть, стремясь обеспечить свою бесконечность, разрушает государство. Это уже иной расклад. Мы дошли до точки, когда правящий класс раскачивает опоры государственности, уничтожая и гарантии своего выживания.

Отдавая насилие на аутсорсинг волонтерам-опричникам, власть лишает государство его важнейшего признака — монополии на насилие. Сделав Россию мировым пугалом, власть подрывает международный статус государства и внешнюю среду его существования. Отказываясь от стратегического целеполагания в пользу тактических маневров, власть лишает государство способности к прогрессу. Делая государство орудием кланового господства, власть раскачивает стабильность — ведь общество вынуждено защищать свои интересы «через улицу».

Наконец, разрушая институты и делая правила игры относительными (можно так, а можно и этак), власть ввергает страну в состояние Беспредела. Когда начинается Беспредел, ни у кого не может быть от него спасения.

Неужели эти ребята в Кремле не понимают, чем все закончится? Видимо, понимают. Но уже не могут остановиться.

В 1991 г самодержавие выжило, выбросив в утиль советское государство. Сегодня самодержавие пытается выжить, превращая в фанеру пост-советское государство под песню о державности.

Лилия Шевцова, политолог






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  • 1 | 28.09.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 1991 г самодержавие выжило, выбросив в утиль советское государство. Сегодня самодержавие пытается выжить, превращая в фанеру пост-советское государство под песню о державности.
=======================================================
Одно утешительно для политолуха Швецовой с 1991 по 1999год самодержавили ее соратники,удачно "ввергали страну в состояние Беспредела. Когда начинается Беспредел, ни у кого не может быть от него спасения." Вот мадам соратники спасти-то и забыли! И дошла мадам до точки, уничтоженная в 1999 году без гарантии своего выживания. Что вообщем-то радует!



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  • 2 | 28.09.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
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«Они с ума сошли!» — причитаем мы,
==================================
Да они такими отродясь были, Вы просто не замечали ...



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  • 3 | 28.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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"...новое вранье про гибель малазийского Боинга; "

-----------------------

Пафос статьи, вобщем-то, созвучен общественным настроениям. Но вплетать своё враньё - значит, спекулировать на праведном возмущении народа действиями власти.



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  • 4 | 28.09.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец, последний выстрел в собственную конечность: предоставление сирийцам ракетного комплекса С-300, что означает вызов Израилю...

--------------

Грех-то какой. Самому Израилю. Из С-300 - да по гнезду сионизма? Нехорошо.



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  • 5 | 28.09.2018, 10:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
Следующий этап развал России на национальные анклавы и дележ территории и природных ресурсов между более экономически развитыми странами. Россия исчезнет с политической карты мира как Тартария.



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  • 6 | 28.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 28.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...новое вранье про гибель малазийского Боинга; "

-----------------------

Пафос статьи, вобщем-то, созвучен общественным настроениям. Но вплетать своё враньё - значит, спекулировать на праведном возмущении народа действиями власти.
__________________
А что вы хотите от Шевцовой - ставленницы мировой олигархии?
Почитайте о ней хотя бы в Википедии. Да и не только.
Самое интересное, что везде значится, что она родилась во Львове, как и Явлинский, но нигде нет НИКАКИХ сведений о её родителях. Похоже, эта информация кем-то закрыта. С чего бы?
В общем, Швецова - тёмная лошадка, и оценивать все её писания нужно очень критически.



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  • 7 | 28.09.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...новое вранье про гибель малазийского Боинга; "

-----------------------

Пафос статьи, вобщем-то, созвучен общественным настроениям. Но вплетать своё враньё - значит, спекулировать на праведном возмущении народа действиями власти.
__________________
А что вы хотите от Шевцовой - ставленницы мировой олигархии?
Почитайте о ней хотя бы в Википедии. Да и не только.
Самое интересное, что везде значится, что она родилась во Львове, как и Явлинский, но нигде нет НИКАКИХ сведений о её родителях. Похоже, эта информация кем-то закрыта. С чего бы?
В общем, Швецова - тёмная лошадка, и оценивать все её писания нужно очень критически.
==================
О Шевцовой:
https://aftershock.news/?q=node/23636&full

"Про дамочку практически нет никакой информации, кроме официальной. Однако удалось найти следущий абзац, в повести Маяковой Анны Дмитриевны "Мозаика моей жизни".

"На втором курсе меня перевели в новое общежитие, квартирного типа. В нашей трехкомнатной квартирке на Миклухо-Маклая были представлены студенты всех социальных групп: от детей партийной номенклатуры до детей рабочих.

Первый секретарь Белгородского обкома партии еженедельно слал через проводника икорку и балык своей дочери Ларисе. Ни в чем себе не отказывала Лена Львова, у которой мать была крупным профсоюзным деятелем и возглавляла Пятигорские курорты. Чуть скромней была Лиля Шевцова – ее отец занимал важный пост в КГБ во Львове . Достаточно обеспечены были Лиля Панченко, моя докучаевская подружка, и Ира Пузырева, родители которой были членами Союза художников. Я, дочь рабочего, была на последнем месте в этом списке – в моей семье доход на душу был мизерный:" Мажорная дамочка".



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  • 8 | 28.09.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 28.09.2018, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 28.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...новое вранье про гибель малазийского Боинга; "

-----------------------

Пафос статьи, вобщем-то, созвучен общественным настроениям. Но вплетать своё враньё - значит, спекулировать на праведном возмущении народа действиями власти.
__________________
А что вы хотите от Шевцовой - ставленницы мировой олигархии?
Почитайте о ней хотя бы в Википедии. Да и не только.
Самое интересное, что везде значится, что она родилась во Львове, как и Явлинский, но нигде нет НИКАКИХ сведений о её родителях. Похоже, эта информация кем-то закрыта. С чего бы?
В общем, Швецова - тёмная лошадка, и оценивать все её писания нужно очень критически.
______________________
Вот тут интересно о Шевцовой:
https://al-enchante.livejournal.com/29146.html

и тут:
https://aftershock.news/?q=node/23636&full
"Про дамочку практически нет никакой информации, кроме официальной. Однако удалось найти следущий абзац, в повести Маяковой Анны Дмитриевны "Мозаика моей жизни".

"На втором курсе меня перевели в новое общежитие, квартирного типа. В нашей трехкомнатной квартирке на Миклухо-Маклая были представлены студенты всех социальных групп: от детей партийной номенклатуры до детей рабочих.

Первый секретарь Белгородского обкома партии еженедельно слал через проводника икорку и балык своей дочери Ларисе. Ни в чем себе не отказывала Лена Львова, у которой мать была крупным профсоюзным деятелем и возглавляла Пятигорские курорты. Чуть скромней была Лиля Шевцова – ее отец занимал важный пост в КГБ во Львове . Достаточно обеспечены были Лиля Панченко, моя докучаевская подружка, и Ира Пузырева, родители которой были членами Союза художников. Я, дочь рабочего, была на последнем месте в этом списке – в моей семье доход на душу был мизерный:" Мажорная дамочка"



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  • 9 | 28.09.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следующий этап развал России на национальные анклавы и дележ территории и природных ресурсов между более экономически развитыми странами. Россия исчезнет с политической карты мира как Тартария.
============================================================
= Что-то вы запоздали. Вы это Россииеще при Муртазле нам обещали! Вы еще нам про процветание у хохлов и их ПЭРЭМОХУ сбрехните!



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  • 10 | 28.09.2018, 11:50 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
6 Вы горбатого не лепите.Процесс пошел и у кого есть хоть чуть чуть мозгов в голове это видят. Окраина это начало затем Ичкерия и понеслось.



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  • 11 | 28.09.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 Вы горбатого не лепите.Процесс пошел и у кого есть хоть чуть чуть мозгов в голове это видят. Окраина это начало затем Ичкерия и понеслось.
=======================================================
Ух ты, а при Муртазле было - сначала Ичкерия , а затем понеслось! А потом выступать пойдете, что пенсия ма-а-ленькая, будет маленькая, если так неэффективно пропагондоните!



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  • 12 | 28.09.2018, 15:13 | Автор: tylerox
    Публикации: 59 | Комментарии: 804 | Рейтинг: +224,6
Интересно, почему редакция\администрация этого сайта не банит троллей, таким образом позволяя им зарабатывать иудины 11.80?



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  • 13 | 28.09.2018, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять два моих комментария спрятали.
Свобода слова по либерастски, блин!



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  • 14 | 28.09.2018, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен. Не могут остановиться. Этим все сказано.



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