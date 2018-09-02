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Перепроизводство вранья

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Удар ниже пояса. Такого Путину и его подчиненным никто и никогда не говорил в лицо Британская Daily Mail пишет: «Кремль и его подручные ясно демонстрируют одно: они не просто способны на убийство и ложь, но к тому же недостаточно компетентны, как в одном, так и в другом».

Перепроизводство вранья


Да, не убили. Не справились. Но!

Утверждать, что российские власти «недостаточно компетентны» во лжи – есть оскорбление их чести и достоинства. Сочинские олимпийские пробирки затряслись, задрожали, зазвенели от возмущения.

Если у российских властей и есть где первая компетенция в мире, то как раз во вранье. Здесь конкурентов нет.

МИД, МВД, Минобороны, Минфин, Минэкономики, Минтруд, госТВ, Песков, да и Сам, Сам – Главный. Все это очень компетентные, опытные в обмане люди Скользкие, как кусок мыла – не поймаешь.

Об этом в России знают все.

Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство.

Поэтому можно прессовать вранье, делать брикеты, паковать в чемоданы (как аргетинтинский дипломатический кокс) и экспортировать танкерами в нуждающиеся страны.

Но это потом. Пока же следует защитить честь и достоинство властей России, вызвать Daily Mail на дуэль. Золотов! Где Золотов? Шагай сюда вместе со своей позолоченной картошечкой и соком, цена которого отдает коньячным ароматом. Бери нагретый утюг – устроим Daily Mail петербургские ночи 90-х.

СерпомПо






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  • Гость
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  • 1 | 01.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я согласен с Daily Mail ,- они не врать не воровать не умеют. Примеров этому масса!
Они не врут, а просто говорят первое что приходит в их бестолковки.
Они не воруют, а просто тупо берут что понравится.



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  • Гость
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  • 2 | 01.10.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стыдно и противно.
До того уже оплошали, убедив путина в 1 000% -ой легенде о боширове и петрове, такпутина подставили, так опозорили в циничном вранье, а ему вроде и не привыкать



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  • Начинающий
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  • 3 | 01.10.2018, 10:17 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 579 | Рейтинг: +7,6
Нужно выражаться полит корректно.Умышленно вводят в заблуждение население выдавая обещанное за выполненное .



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  • Эксперт
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  • 4 | 01.10.2018, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35208 | Рейтинг: +5825,2
..................такпутина подставили, .....?

===============Нехер поручать таким киллерам такое задание... Сам бы мог...



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  • Участник
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  • 5 | 01.10.2018, 10:51 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5
Британским СМИ верить- без штанов последних останешься. Тоже мне авторитет нашли



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  • Гость
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  • 6 | 01.10.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.10.2018, 10:51 | Автор: препод
Публикации: 39 | Комментарии: 5881 | Рейтинг: -184,5
Британским СМИ верить- без штанов последних останешься. Тоже мне авторитет нашли
__________________
Враньё политиков - это их естественное состояние в любую эпоху в любой стране.

"Шерлок, хочу тебе дать братский совет. Поскольку ты будешь иметь дело не с уголовным миром, а с политиками — не верь никому, ни единому слову".
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  • 7 | 01.10.2018, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 - му Российским СМИ верим без трусов и носков остались



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  • 8 | 01.10.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я согласен с Daily Mail ,- они не врать не воровать не умеют. Примеров этому масса!
Они не врут, а просто говорят первое что приходит в их бестолковки.
Они не воруют, а просто тупо берут что понравится.
****
Они -это кто?

Ветераны горбипартии, ленинского комсомола( СБМ), совецких профсоюзов и НКВД в сегодняшней власти РБ?

Башкирские "историки" и валидовцы?

Мне кажется, что по количеству пустых обещаний привести в должный порядок двор моих родителей, который стал даже хуже мест вокруг театра кукол- чемпионы -это ялаловская мэрия и афонинские коммунальщики из приезжих потомков спорных героев



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  • 9 | 01.10.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я согласен с Daily Mail ,- они не врать не воровать не умеют. Примеров этому масса!
Они не врут, а просто говорят первое что приходит в их бестолковки.
Они не воруют, а просто тупо берут что понравится.
=======================================================
А в УЖе торчат либероиды которые, делать НИЧЕГО не умеют, даже врать и воровать, примеров этому масса! Перепроизводство брехни с эха, бьет УЖастных либерастов "серпомпо", они берут первое, что им понравится и копипастят все,что в их бестолковки попадает! Потом страдают, что от них
все разбежались, как от чумы.



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  • 10 | 01.10.2018, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Мне можно! " ( Мюллер) Очень Опытный



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