Перепроизводство вранья ...

Удар ниже пояса. Такого Путину и его подчиненным никто и никогда не говорил в лицо Британская Daily Mail пишет: «Кремль и его подручные ясно демонстрируют одно: они не просто способны на убийство и ложь, но к тому же недостаточно компетентны, как в одном, так и в другом».Да, не убили. Не справились. Но!Утверждать, что российские власти «недостаточно компетентны» во лжи – есть оскорбление их чести и достоинства. Сочинские олимпийские пробирки затряслись, задрожали, зазвенели от возмущения.Если у российских властей и есть где первая компетенция в мире, то как раз во вранье. Здесь конкурентов нет.МИД, МВД, Минобороны, Минфин, Минэкономики, Минтруд, госТВ, Песков, да и Сам, Сам – Главный. Все это очень компетентные, опытные в обмане люди Скользкие, как кусок мыла – не поймаешь.Об этом в России знают все.Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство.Поэтому можно прессовать вранье, делать брикеты, паковать в чемоданы (как аргетинтинский дипломатический кокс) и экспортировать танкерами в нуждающиеся страны.Но это потом. Пока же следует защитить честь и достоинство властей России, вызвать Daily Mail на дуэль. Золотов! Где Золотов? Шагай сюда вместе со своей позолоченной картошечкой и соком, цена которого отдает коньячным ароматом. Бери нагретый утюг – устроим Daily Mail петербургские ночи 90-х.